Державний "Укрексімбанк" закриває філії у Великій Британії та США

Державний "Укрексімбанк" закриває свої представництва у Великій Британії та США для оптимізації операційних витрат.

Про це йдеться в повідомленні емітента в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передає Інерфакс-Україна.

Відповідні рішення ухвалила наглядова рада банку 30 серпня.

За даними Нацбанку на 1 липня 2024 року, "Укрексімбанк" посідав третє місце (287,18 млрд грн) за загальними активами серед 62 банків країни.

Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 3,25 млрд грн.

Як повідомлялося, українські банки закриваюь відділення у прифронтовому Покровську