Жоден народний депутат на має впливу на Бюро, у т.ч. Христенко, - директор НАБУ Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував заяву СБУ про те, що затриманий народний депутат від ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді (йдеться про Федора Христенка), мав механізм впливу на "керівництво одного з правоохоронних органів України".

Кривонос запевнив, що ні на нього, ні на Бюро не має впливу "жоден народний депутат". За словами директора НАБУ, прізвища Христенка в стінах Національного антикорупційного бюро він не чув, але ініціював службове розслідування на основі заяви СБУ.

"Якщо службове розслідування буде рухатися далі, будуть встановлені об’єктивні факти вчинення злочину, наприклад, нашим співробітником і будемо приймати відповідні рішення. І я буду звертатися до Служби безпеки України з проханням надати дозвіл (це важливо, тому що в рамках службових процедур ми маємо отримати цей дозвіл), дозвіл на розголошення цих відомостей, щоб висновки службового розслідування бюро ми могли прокомунікувати суспільству", – сказав директор НАБУ.

Також Кривонос наголосив, що "війни" чи "протистояння" НАБУ з СБУ чи іншим правоохоронним органом – немає, а взаємини з головою СБУ Василем Малюком не є ворожими. "У нас – робочі відносини. У нас немає жодної війни. А всі твердження щодо того, що ми виходили з позиції помсти, це не відповідає дійсності", – сказав він.