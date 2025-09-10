УКР
Жоден народний депутат на має впливу на Бюро, у т.ч. Христенко, - директор НАБУ Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував заяву СБУ про те, що затриманий народний депутат від ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді (йдеться про Федора Христенка), мав механізм впливу на "керівництво одного з правоохоронних органів України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кривонос запевнив, що ні на нього, ні на Бюро не має впливу "жоден народний депутат". За словами директора НАБУ, прізвища Христенка в стінах Національного антикорупційного бюро він не чув, але ініціював службове розслідування на основі заяви СБУ.

"Якщо службове розслідування буде рухатися далі, будуть встановлені об’єктивні факти вчинення злочину, наприклад, нашим співробітником і будемо приймати відповідні рішення. І я буду звертатися до Служби безпеки України з проханням надати дозвіл (це важливо, тому що в рамках службових процедур ми маємо отримати цей дозвіл), дозвіл на розголошення цих відомостей, щоб висновки службового розслідування бюро ми могли прокомунікувати суспільству", – сказав директор НАБУ.

Читайте також: Чинний нардеп від ОПЗЖ Христенко був агентом РФ та допоміг Боголюбову втекти. Його підозрюють у держзраді та впливі на НАБУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Також Кривонос наголосив, що "війни" чи "протистояння" НАБУ з СБУ чи іншим правоохоронним органом – немає, а взаємини з головою СБУ Василем Малюком не є ворожими. "У нас – робочі відносини. У нас немає жодної війни. А всі твердження щодо того, що ми виходили з позиції помсти, це не відповідає дійсності", – сказав він.

НАБУ (5471) Христенко (6) Кривонос Семен (81)
10.09.2025 23:40
Не для того НАБУ та інших ледарів створювали, щоб на них не було впливу.
10.09.2025 23:43
хтілося ,шоб так і було ...
10.09.2025 23:44
Дивно, що в СБУ не було до нього претензій раніше, хоча ще в 2020 році була інформація в ЗМІ що він відгуляв шикарне ДР дружини в рф і спонсором був Саркісян... Чи тоді він був потрібен, бо опзж синхронно голосували із слугами за потрібні їм закони?
10.09.2025 23:54
У 2020 році було проголосовано закон про ринок землі. І підголосували слугам не опзж, але ті ж риги, які перефарбувалися в "патріотів".
11.09.2025 00:00
А д'Єрьмак не депутат, якщо що.
11.09.2025 00:10
 
 