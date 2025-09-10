РУС
Ни один народный депутат не имеет влияния на Бюро, в том числе - Христенко, - директор НАБУ Кривонос

директор НАБУ Кривонос Семен

Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал заявление СБУ о том, что задержанный народный депутат от ОПЗЖ, которого подозревают в государственной измене (речь идет о Федоре Христенко), имел механизм влияния на "руководство одного из правоохранительных органов Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кривонос заверил, что ни на него, ни на Бюро не имеет влияния "ни один народный депутат". По словам директора НАБУ, фамилии Христенко в стенах Национального антикоррупционного бюро он не слышал, но инициировал служебное расследование на основе заявления СБУ.

"Если служебное расследование будет двигаться дальше, будут установлены объективные факты совершения преступления, например, нашим сотрудником и будем принимать соответствующие решения. И я буду обращаться в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разрешение (это важно, потому что в рамках служебных процедур мы должны получить это разрешение), разрешение на разглашение этих сведений, чтобы выводы служебного расследования бюро мы могли прокоммуницировать обществу", - сказал директор НАБУ.

Читайте также: Действующий нардеп от ОПЗЖ Христенко был агентом РФ и помог Боголюбову сбежать. Его подозревают в госизмене и влиянии на НАБУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Также Кривонос отметил, что "войны" или "противостояния" НАБУ с СБУ или другим правоохранительным органом - нет, а отношения с главой СБУ Василием Малюком не являются враждебными. "У нас - рабочие отношения. У нас нет никакой войны. А все утверждения относительно того, что мы выходили с позиции мести, это не соответствует действительности", - сказал он.

Автор: 

НАБУ (4573) Христенко (6) Кривонос Семен (68)
10.09.2025 23:40 Ответить
Не для того НАБУ та інших ледарів створювали, щоб на них не було впливу.
10.09.2025 23:43 Ответить
хтілося ,шоб так і було ...
10.09.2025 23:44 Ответить
Дивно, що в СБУ не було до нього претензій раніше, хоча ще в 2020 році була інформація в ЗМІ що він відгуляв шикарне ДР дружини в рф і спонсором був Саркісян... Чи тоді він був потрібен, бо опзж синхронно голосували із слугами за потрібні їм закони?
10.09.2025 23:54 Ответить
У 2020 році було проголосовано закон про ринок землі. І підголосували слугам не опзж, але ті ж риги, які перефарбувалися в "патріотів".
11.09.2025 00:00 Ответить
О!!! Пролетарські довбойоби полізли... 😁

Зємлю крєстьянам!!! Заводи рабочім!!! Морє морякам!!!
11.09.2025 00:28 Ответить
А д'Єрьмак не депутат, якщо що.
11.09.2025 00:10 Ответить
А Дєрьмак якраз зараз "впливає" за допомогою СБУ.
11.09.2025 00:29 Ответить
 
 