Ни один народный депутат не имеет влияния на Бюро, в том числе - Христенко, - директор НАБУ Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал заявление СБУ о том, что задержанный народный депутат от ОПЗЖ, которого подозревают в государственной измене (речь идет о Федоре Христенко), имел механизм влияния на "руководство одного из правоохранительных органов Украины".

Кривонос заверил, что ни на него, ни на Бюро не имеет влияния "ни один народный депутат". По словам директора НАБУ, фамилии Христенко в стенах Национального антикоррупционного бюро он не слышал, но инициировал служебное расследование на основе заявления СБУ.

"Если служебное расследование будет двигаться дальше, будут установлены объективные факты совершения преступления, например, нашим сотрудником и будем принимать соответствующие решения. И я буду обращаться в Службу безопасности Украины с просьбой предоставить разрешение (это важно, потому что в рамках служебных процедур мы должны получить это разрешение), разрешение на разглашение этих сведений, чтобы выводы служебного расследования бюро мы могли прокоммуницировать обществу", - сказал директор НАБУ.

Также Кривонос отметил, что "войны" или "противостояния" НАБУ с СБУ или другим правоохранительным органом - нет, а отношения с главой СБУ Василием Малюком не являются враждебными. "У нас - рабочие отношения. У нас нет никакой войны. А все утверждения относительно того, что мы выходили с позиции мести, это не соответствует действительности", - сказал он.