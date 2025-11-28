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Новини Звільнення Єрмака
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70% українців підтримуюють відставку Єрмака з посади глави ОП, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Відставка Єрмака: як до цього ставляться українці?

Українці відповіли, як ставляться до ідеї про відставку керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це свідчать дані опитування "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть громадяни?

Так, 70% громадян, станом на другу половину листопада, підтримують відставку Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента.

22,4% респондентів - не підтримують, а 7,7% - не змогли визначитися з відповіддю.

"Порівняно з результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року, рівень підтримки відставки Андрія Єрмака з посади Керівника Офісу Президента України зріс з 62,2% до 70%), а частка тих, хто не визначився з цього питання, зменшилася (з 16,5% до 7,7%).

Водночас частка респондентів, які не підтримують можливу відставку Андрія Єрмака, в цілому майже не змінилася (21,2% у вересні 2025 року і 22,4% – у другій половині листопада 2025 року)", - зазначили соціологи.

Відставка Єрмака: як до цього ставляться українці?

Читайте: Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": Єрмак залишається на посаді, - ЗМІ

Методологія

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю.

Всього опитано 1007 осіб віком від 18 років.

Читайте: Єрмак: Зеленський не підпише документи про відмову від територій

Обшуки у Єрмака

Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

Читайте: На переговорах зі США мають бути всі представники влади, а не Єрмак та Умєров, яких ніхто не обирав, - Костенко

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опитування (2192) звільнення (2768) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+44
НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака🤔🤔
Цікаво, чи є ще країна, в якій ті, проти кого порушується кримінальна справа всередині цієї ж країни, представляють цю країну на міжнародній арені і ведуть якісь переговори?😅
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28.11.2025 08:48 Відповісти
+32
"Повністю не підтримую" - 6,4 %...
Ото і є реальний рейтинг ЗЕзедента...
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28.11.2025 08:51 Відповісти
+29
В країні зьоних дебілів - це у порядку речей!
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28.11.2025 08:50 Відповісти
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НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака🤔🤔
Цікаво, чи є ще країна, в якій ті, проти кого порушується кримінальна справа всередині цієї ж країни, представляють цю країну на міжнародній арені і ведуть якісь переговори?😅
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28.11.2025 08:48 Відповісти
В країні зьоних дебілів - це у порядку речей!
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28.11.2025 08:50 Відповісти
Eco Earth
Є ! І це - США з Трампом...
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28.11.2025 08:56 Відповісти
Є зараз шо хоч - два дні назад проти Трампа закрили кримінальну справу
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28.11.2025 09:12 Відповісти
Ми все рівно попереду. У нас Країною правив сидівший, а там всього то, кримінальна справа.
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28.11.2025 09:28 Відповісти
Так невдовзі самі на себе і вийдуть.
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28.11.2025 08:50 Відповісти
Як можуть вийти самі на себе Боневтік Потужно Брехливий, його "потужні" менеджери єлдак, татаров, подоляк та інші? Портнов вже дає покази на Божому суді.
Єдина структура залишилася в Україні це НАБУ і САП, які не підконтрольні Гундосу і його хупці, решта давно лежить під ним і виконують його незаконні вказівки, обгортуючи їх в щось подібне, щоб виглядало як законне.
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28.11.2025 09:06 Відповісти
І зашморг на шиї когось із своїх!
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28.11.2025 11:21 Відповісти
Разом із наведичнішим!
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28.11.2025 11:22 Відповісти
170
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28.11.2025 08:50 Відповісти
"Повністю не підтримую" - 6,4 %...
Ото і є реальний рейтинг ЗЕзедента...
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28.11.2025 08:51 Відповісти
Не може бути відставки у єрмака,він не є держпосадовець,він звичайний завгосп,навіть право на підпис держ документів не маєвін ,може бути звільнений та притягнутий до відповідальності,а ераще повішаний.
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28.11.2025 08:52 Відповісти
Чому не 73%?

Агов, блаЗЄнські виборці, де ваших 3% поділося?
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28.11.2025 08:52 Відповісти
73% Українців, пропонують задіяти вірьовку, замість протокольних обшуків!!
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28.11.2025 08:56 Відповісти
Можливо вже загинули.
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28.11.2025 09:20 Відповісти
Кому належить цей "Соціополіс"? Занадто оптимістично.
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28.11.2025 08:53 Відповісти
Ще цікавіше - а кого опитували?? От тут є свідки опитування?)
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29.11.2025 02:43 Відповісти
Єрмака ловлять?
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28.11.2025 08:54 Відповісти
Як спіймають - на кол посадить, ето первое дело (с)
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29.11.2025 03:09 Відповісти
Яка в бея відставка?
В демократичних країнах 14 років урядовцям дають за значно меншу провину...
А тут довічне як мінімум...
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28.11.2025 08:58 Відповісти
А нет у вас методов против Єрмака, pardon? Кости Сапрыкина"
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28.11.2025 09:00 Відповісти
А гундосне Херпіду не бажає цього і чути. Він себе вваджає царем і не хоче залишати трон. Йому там дуже подобається: гундосити, потужно брехати, а журнашлюшки заглядають йому в чорний рот і кричать "Браво"!
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28.11.2025 09:02 Відповісти
Ше б не погано 5 - 6 менеджерів зловити
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28.11.2025 09:04 Відповісти
І повішати
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29.11.2025 02:44 Відповісти
Без нього Шашличний і "мівіну" не зможе запарити, а ще ж потрібно, щоб хтось контролював "двушку на москву". Невдячні 70%.
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28.11.2025 09:04 Відповісти
не подумали...президент без єрмака не зорієнтується...
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28.11.2025 09:54 Відповісти
Це майже ті 73 відсотки, які обрали його гумову ляльку припіздєнтом???🤔
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28.11.2025 09:04 Відповісти
Пуйло можливими способами обсерає владу Україну,акцентуючи про нелегетимність ЗЕленського.Останній загнав себе в кут зі зв'язками з друзями та кумами.Вже давно в Україні багато хто стверджував про відставку уряду і звільнення сірого кардинала Єрмака.Впертий як баран,ЗЕленський категорично був проти але шила в мішку не заховаєш,воно лізе зовні.
В такий час коли вирішується доля України ми самі себе з такою владою загнали в Патрік ситуацію.
Ждемо офіційних пояснень.
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28.11.2025 09:06 Відповісти
ЗЕсрань лише виглядає як впоротий дебіл, бо так за сценарієм в нього так. Ну так в Омані домовились, щоб здати, щоб капітуляція, щоб побільше жертв і руйнувань.
ФБР активувало міндічгейт, на плівках натяк на єрмака, а воно тупо його в перемовники з американцями. Здавалось б дебілізм повний, зашкварених єрмаків чи умєрових, щоб що? Щоб здатись?
Ні, вони, типу, горою стоять, а тут бац, обшук, а там і арест...
От вийде завтра сонцесяйний, опустить голову (за сценарієм) і прохрипить - виходу нема... Воно й дійсно вже до краю дійшло, бо ж так він мав за сценарієм ту справу довести: сотні тисяч трупів, зруйновані вжент сотні міст і сіл, втрачені території, обвал економіки... і повний хаос в державному управлінні.
Ну все, як 73% дебіли в квітні 19-го замовляли. От нарешті вони й поржуть...
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28.11.2025 09:16 Відповісти
Таким вже впертим був і Чівокуня коли відмовився звільнити міністра внутрішніх справ, прийшлося самому в побігеньках звільнитися.
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28.11.2025 09:23 Відповісти
А потом уся грядка знялась з якоря, як по щелчку
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29.11.2025 03:12 Відповісти
Завгосп захватив владу маючи компромат на мародера нелоха і устроїв геноцид Українському народу
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28.11.2025 09:07 Відповісти
Що це за контора "Соціополіс"? На кого орієтується?
Можливо, і не дермака; але, якщо на опезежистів - то це хрін та редька.
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28.11.2025 09:07 Відповісти
Це консерва. Викупили за 3 срубля її ліцензію та й по всьому. Я вже дивилась.

Бо всі інші, типу разумкова вичерпали ліміти веведення грошей.
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29.11.2025 02:47 Відповісти
А от і соціологія підоспіла...
оперативнинько ж як... не встиг і обшук завершитись...
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28.11.2025 09:08 Відповісти
А як же буде найвеличніший і найпотужніший без Єрмака? Тінь Єрмака-це є зеленський, не буде тіні, не буде зеленського.
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28.11.2025 09:08 Відповісти
Єрмак з шоблою буде, поки буде зєля.

Вибори. Інакше українці втратять все.
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28.11.2025 09:09 Відповісти
Який збіг! ... і соцопитування вже готове і обшук тут як тут. Мабуть скоро чекати "відосик" із заявою про звільнення? ) Чи нову серію від "кварталу" ?
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28.11.2025 09:11 Відповісти
Мені цікаво, хто ж ці 22, 4 відсотки, які цього не підтримують. Соціальний і мовний зріз, так би мовити.
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28.11.2025 09:14 Відповісти
Корупціонери знизу доверху і держпосадовці "прикуті" до крісла зі своєю "обслугую" бо страх втратити доступ до "корита".
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28.11.2025 09:27 Відповісти
Я не підтримую. Вважаю, що озвучування будь-яких % - це елемент інформаційної війни і маніпуляція
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28.11.2025 09:24 Відповісти
Маніпуляція була в 2019 році.
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28.11.2025 09:28 Відповісти
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28.11.2025 09:25 Відповісти
Я починаю непокоїтися за NNN. 😁

З початку Міндічгейту ні слуху, ні духу.
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28.11.2025 09:27 Відповісти
депілірує свій зад від відчаю , волосину за волосиною видирає
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28.11.2025 19:09 Відповісти
70% взагалі втратили людяність.... Як можна у "інваліда" забирати "костилі" ???
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28.11.2025 09:39 Відповісти
милиці
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29.11.2025 02:16 Відповісти
Треба було б в опитуванні поставити до пари ще й питання: "Чи довіряєте Ви Президентові Зеленському?"
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28.11.2025 09:42 Відповісти
дермак із Зелєй ще за вагнергейт не відсиділи..
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28.11.2025 10:11 Відповісти
Ротація ротшильдо-соросовських менеджерів нічого не змінить. Потрібен інший центр влади без плану з геноцидом.
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28.11.2025 10:17 Відповісти
Інші 30% мазохісти, ******* коли їх грабують та принижують.
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28.11.2025 10:23 Відповісти
або люди яких годувала зелена вертикаль
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28.11.2025 19:07 Відповісти
Не підтримую відставку. Яка відставка? Підозра-арешт без застави-суд-рубати граніт років 10
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28.11.2025 10:57 Відповісти
І нічого не знайдуть.
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28.11.2025 11:02 Відповісти
22,4%? Хто ці люди? Що вони знають про роль і посаду голови ОП? Ширше - що вони знають про Парламент, Уряд, Конституцію, Закони України, структуру Державних інституцій?
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28.11.2025 11:12 Відповісти
Додайте і мій голос в "повністю підтримую". Бо мені не дзвонили... тримаємось.
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28.11.2025 11:26 Відповісти
чому тільки Єрмак? завтра новий чипушило накшталт Єрмака прийде - у нас Парламентсько-президентська республіка, просто треба щоб президент був в своїх межах, а владу має мати Парламент, але точно не зебобиків ьа шоколадно-юліних крадіїв, і ен 450... достатньо трьох - перший депутат модель ШІ на базі ЧатДПТ, друга Геміні і третя Грок, кожна налаштована на відповідний тип мислення-роботи і під адмініструванням через інтерфейст Дії за допомогою блокчейну щоб усунути жульність, усіма громадянами, які платять податки та тримають цю державу (тобто крім безробітніх, держ службовців та пенсіонерів)
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28.11.2025 12:24 Відповісти
Має бути 101%
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28.11.2025 12:53 Відповісти
Яка відставка? На палю разом з ріднею та друзяками... Мрії про існування справедливості...
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28.11.2025 14:26 Відповісти
Украинцы с высокой социальной ответственностью, днём обыск к вечеру готовы графики опросов.
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28.11.2025 14:53 Відповісти
А может всё это лажа, ну в смысле таблицы и графики?
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28.11.2025 14:55 Відповісти
да плевать они хотели на мнение Украинцев
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28.11.2025 17:01 Відповісти
Шось мені підказує, що Алібаба в тече в Оман зробе пластіку і приїде як Гюльчатай
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28.11.2025 18:40 Відповісти
Як товарищ Сцухов!
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29.11.2025 03:14 Відповісти
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28.11.2025 19:00 Відповісти
Єрмак має бути публічно страчений через повішання на вулиці Хрещатик і повинен висіти кілька місяців аби багато пересічних українців могли особисто пересвідчитися, що прибрали саме того промосковського сіоніста, якого треба.
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28.11.2025 19:06 Відповісти
Повторю свій недавний пост про ЗЕлену блювотину :

Я бачу для України такий вихід : блазень іде в відставку, зграя ЗЕбанутої наволочі розпускає свою шоблу в ВР. Депутати обирають нового голову ВР, і це має бути Порошенко, який автоматично починає виконувати функції призидента. Порох відкликає з Лондона Валерія Залужного і ставить на чолі ЗСУ. Залужний повертає в військо 11 генералів, яких блазень звільнив разом з Залужним. І потам побачим, що заспіває Трампидло і *****.
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28.11.2025 19:20 Відповісти
тут уже не отставка. тут ПОШЕЛ НА Х..Й!!!!
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28.11.2025 19:22 Відповісти
... весь день у сльозах , алібаба збирає манатки ...
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28.11.2025 19:51 Відповісти
Куплю костюм с отливом- и в Ялту !!!!;
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28.11.2025 20:03 Відповісти
Остальные - дятлы.
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28.11.2025 21:24 Відповісти
Шось в мене погане передчуття. Схоже,нам намагаються продати .лядский фокус з ермаком.
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28.11.2025 21:25 Відповісти
Що цікаво в цьому незалежному соцдослідженні вчора ця цифра була вдвічі менша, проте треба було 70% догнати до 73%
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28.11.2025 21:56 Відповісти
В нормальній країні важливіше навіть не 100 відсотків опитування громадян , а
ЯКЩО Є ЗЛОЧИН - ЗЛОДІЙ ПОВИНЕН "СИДІТИ В ТЮРМІ"!
За таку країну громадяни без ТЦК готові б були воювати.
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28.11.2025 22:51 Відповісти
Принциповий, я з Андрієм прийшов з ним і піду!......))) То може зеленій гниді хоч раз треба дотриматися слова..!!)))) Йшов би вже ....
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28.11.2025 23:17 Відповісти
У підсумку. Андрій Єрмак, галахічний син ленінградської єврейки і інженера ракетного заводу. Вкрав більше мільярдів, ніж зробив ракет.
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29.11.2025 03:03 Відповісти
Нужно Зельку тоже гнать в шею. Залужнего в президенты!
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29.11.2025 06:09 Відповісти
 
 