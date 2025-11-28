70% українців підтримуюють відставку Єрмака з посади глави ОП, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Українці відповіли, як ставляться до ідеї про відставку керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це свідчать дані опитування "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.
Що кажуть громадяни?
Так, 70% громадян, станом на другу половину листопада, підтримують відставку Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента.
22,4% респондентів - не підтримують, а 7,7% - не змогли визначитися з відповіддю.
"Порівняно з результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року, рівень підтримки відставки Андрія Єрмака з посади Керівника Офісу Президента України зріс з 62,2% до 70%), а частка тих, хто не визначився з цього питання, зменшилася (з 16,5% до 7,7%).
Водночас частка респондентів, які не підтримують можливу відставку Андрія Єрмака, в цілому майже не змінилася (21,2% у вересні 2025 року і 22,4% – у другій половині листопада 2025 року)", - зазначили соціологи.
Методологія
Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю.
Всього опитано 1007 осіб віком від 18 років.
Обшуки у Єрмака
Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.
Будь ласка, зачекайте...
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Цікаво, чи є ще країна, в якій ті, проти кого порушується кримінальна справа всередині цієї ж країни, представляють цю країну на міжнародній арені і ведуть якісь переговори?😅
Є ! І це - США з Трампом...
Єдина структура залишилася в Україні це НАБУ і САП, які не підконтрольні Гундосу і його хупці, решта давно лежить під ним і виконують його незаконні вказівки, обгортуючи їх в щось подібне, щоб виглядало як законне.
Ото і є реальний рейтинг ЗЕзедента...
Агов, блаЗЄнські виборці, де ваших 3% поділося?
В демократичних країнах 14 років урядовцям дають за значно меншу провину...
А тут довічне як мінімум...
В такий час коли вирішується доля України ми самі себе з такою владою загнали в Патрік ситуацію.
Ждемо офіційних пояснень.
ФБР активувало міндічгейт, на плівках натяк на єрмака, а воно тупо його в перемовники з американцями. Здавалось б дебілізм повний, зашкварених єрмаків чи умєрових, щоб що? Щоб здатись?
Ні, вони, типу, горою стоять, а тут бац, обшук, а там і арест...
От вийде завтра сонцесяйний, опустить голову (за сценарієм) і прохрипить - виходу нема... Воно й дійсно вже до краю дійшло, бо ж так він мав за сценарієм ту справу довести: сотні тисяч трупів, зруйновані вжент сотні міст і сіл, втрачені території, обвал економіки... і повний хаос в державному управлінні.
Ну все, як 73% дебіли в квітні 19-го замовляли. От нарешті вони й поржуть...
Можливо, і не дермака; але, якщо на опезежистів - то це хрін та редька.
Бо всі інші, типу разумкова вичерпали ліміти веведення грошей.
оперативнинько ж як... не встиг і обшук завершитись...
Вибори. Інакше українці втратять все.
З початку Міндічгейту ні слуху, ні духу.
Я бачу для України такий вихід : блазень іде в відставку, зграя ЗЕбанутої наволочі розпускає свою шоблу в ВР. Депутати обирають нового голову ВР, і це має бути Порошенко, який автоматично починає виконувати функції призидента. Порох відкликає з Лондона Валерія Залужного і ставить на чолі ЗСУ. Залужний повертає в військо 11 генералів, яких блазень звільнив разом з Залужним. І потам побачим, що заспіває Трампидло і *****.
ЯКЩО Є ЗЛОЧИН - ЗЛОДІЙ ПОВИНЕН "СИДІТИ В ТЮРМІ"!
За таку країну громадяни без ТЦК готові б були воювати.