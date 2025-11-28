70% українців підтримуюють відставку Єрмака з посади глави ОП, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці відповіли, як ставляться до ідеї про відставку керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це свідчать дані опитування "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть громадяни?

Так, 70% громадян, станом на другу половину листопада, підтримують відставку Андрія Єрмака з посади глави Офісу Президента.

22,4% респондентів - не підтримують, а 7,7% - не змогли визначитися з відповіддю.

"Порівняно з результатами опитування, проведеного у вересні 2025 року, рівень підтримки відставки Андрія Єрмака з посади Керівника Офісу Президента України зріс з 62,2% до 70%), а частка тих, хто не визначився з цього питання, зменшилася (з 16,5% до 7,7%).

Водночас частка респондентів, які не підтримують можливу відставку Андрія Єрмака, в цілому майже не змінилася (21,2% у вересні 2025 року і 22,4% – у другій половині листопада 2025 року)", - зазначили соціологи.

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Методологія

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю.

Всього опитано 1007 осіб віком від 18 років.

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Обшуки у Єрмака

Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

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