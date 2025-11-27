На переговорах зі США мають бути всі представники влади, а не Єрмак та Умєров, яких ніхто не обирав, - Костенко

Представники парламенту точно мають бути у складі переговорної делегації зі США.

Про це заявив нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Костенко нагадав, що адміністрація Трампа не до кінця знала про "мирний план".

"Шириться інформація, що і Трамп не знав, що конкретно в тих пунктах, і Рубіо ніби спочатку не зміг відповісти конгресменам, а хто їх писав? Тобто і ми, і навіть американці не до кінця зрозуміли, звідки взявся цей документ, але поїхали його обговорювати", - зазначив він.

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Водночас Костенко не розуміє, хто формував порядок денний української делегації та хто формував її склад.

"Чому там відсутні члени парламенту – законодавчої гілки влади? Поїхав керівник Офісу президента, голова РНБО, представники уряду, але не міністри, коли є Верховна Рада та керівники міністерств.

Про що вони там домовлялися? Я, наприклад, не знаю. Як і те, якою є українська позиція. І коли за результатами перемовин говорять: "Ми прибрали половину антиукраїнських пунктів", то мені цікаво, а про що саме йдеться? Жодної конкретики. Покажіть! Поговорімо про це, щоб всі були проінформовані про те, що відбувається", - зазначив він.

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Нардеп вважає, що якщо є домовленість зі США про проведення переговорів за зачиненими дверима, то тоді там мають бути представники всієї української влади.

"Зрештою, голосувати за напрацьований документ доведеться парламенту. Якщо нам після останніх корупційних скандалів принесуть ще щось сумнівне і тут, то буде дуже багато дискусій. Я не певен, що за таких обставин навіть "слуги" проголосують.

Тому або спікер, або інший представник ВР має точно бути за столом перемовин. Бо керівника Офісу, як і секретаря РНБО, ніхто не обирав. Тим більше в пресі прозвучала інформація про те, що вони можуть бути на плівках НАБУ. У мене особисто немає довіри до цієї переговорної групи", - підсумував він.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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