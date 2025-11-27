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Новини Мирний план США
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На переговорах зі США мають бути всі представники влади, а не Єрмак та Умєров, яких ніхто не обирав, - Костенко

Костенко незадоволений складом делегації на переговорах зі США

Представники парламенту точно мають бути у складі переговорної делегації зі США.

Про це заявив нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Костенко нагадав, що адміністрація Трампа не до кінця знала про "мирний план". 

"Шириться інформація, що і Трамп не знав, що конкретно в тих пунктах, і Рубіо ніби спочатку не зміг відповісти конгресменам, а хто їх писав? Тобто і ми, і навіть американці не до кінця зрозуміли, звідки взявся цей документ, але поїхали його обговорювати", - зазначив він.

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Водночас Костенко не розуміє, хто формував порядок денний української делегації та хто формував її склад.

"Чому там відсутні члени парламенту – законодавчої гілки влади? Поїхав керівник Офісу президента, голова РНБО, представники уряду, але не міністри, коли є Верховна Рада та керівники міністерств.

Про що вони там домовлялися? Я, наприклад, не знаю. Як і те, якою є українська позиція. І коли за результатами перемовин говорять: "Ми прибрали половину антиукраїнських пунктів", то мені цікаво, а про що саме йдеться? Жодної конкретики. Покажіть! Поговорімо про це, щоб всі були проінформовані про те, що відбувається", - зазначив він.

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Нардеп вважає, що якщо є домовленість зі США про проведення переговорів за зачиненими дверима, то тоді там мають бути представники всієї української влади.

"Зрештою, голосувати за напрацьований документ доведеться парламенту. Якщо нам після останніх корупційних скандалів принесуть ще щось сумнівне і тут, то буде дуже багато дискусій. Я не певен, що за таких обставин навіть "слуги" проголосують.

Тому або спікер, або інший представник ВР має точно бути за столом перемовин. Бо керівника Офісу, як і секретаря РНБО, ніхто не обирав. Тим більше в пресі прозвучала інформація про те, що вони можуть бути на плівках НАБУ. У мене особисто немає довіри до цієї переговорної групи", - підсумував він.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Єрмак Андрій (1780) Костенко Роман (212) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+30
Это по закону ,пан Костенко
А мы с 2019 года живем не по законам Украины
Мы живем по законам ПАХАНАТА ЗЕЛЕНСКОГО
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27.11.2025 12:51 Відповісти
+22
Єрмак - регент та господар піздюка зелі.
Зеля без нього не може сходити в туалет самостійно.
Реально править Україною зрадник Єрмак.
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27.11.2025 12:52 Відповісти
+14
Я-би уточнив, не блазня-ідіота, який може тільки морди корчити зі сцени, а Бені КАЛ.омойського, а коли блазень заховав від американського правосуддя Беню, то наразі блазнем керує д,Ермак. А бубочка тільки папери підписує, які йому надає д,Ермак, хозяїн України.
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27.11.2025 12:58 Відповісти
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Это по закону ,пан Костенко
А мы с 2019 года живем не по законам Украины
Мы живем по законам ПАХАНАТА ЗЕЛЕНСКОГО
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27.11.2025 12:51 Відповісти
Я-би уточнив, не блазня-ідіота, який може тільки морди корчити зі сцени, а Бені КАЛ.омойського, а коли блазень заховав від американського правосуддя Беню, то наразі блазнем керує д,Ермак. А бубочка тільки папери підписує, які йому надає д,Ермак, хозяїн України.
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27.11.2025 12:58 Відповісти
Саме так, з язика зірвали. Саме так!!!
Правда упороті бобіки цього ніяк не розуміють, навіть не підпускають до себе припущення такого розуміння. В головах тільки найвеличніший боневтік, Наполеон ЗЕрмак.
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27.11.2025 13:08 Відповісти
Президенту згідно Конституції треба поділитись відповідальністю за долю України з депутатами ВР, вибраним ВР новим коаліційним Урядом народної довіри, потрібно негайно звільнити "токсичних" (любих друзів) , люто покарати 5ту колону, корупціонерів ...?! Треба провести справедливу мобілізацію, не відпускати молодь за кордон а організувати трудовий фронт, поставити українську економіку на воєнні рейки, навчання населення військовій справі належним чином з патріотичним вихованням!. Правда це буде здійснено , якщо йому болить доля існування України і його ж майбутнє, бо багато вже зроблено, є міжнародний авторитет і поки що довіра народу? Але як кажуть:"Від любові до ненависті один крок..." А ненависть, розбрат, "срач ", під час війни дуже небезпечна для Держави, для всіх і на руку лютому ворогу !!! Україна, як ніколи, в страшній небезпеці! Патріоти де ВИ...?
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28.11.2025 07:20 Відповісти
Єрмак - регент та господар піздюка зелі.
Зеля без нього не може сходити в туалет самостійно.
Реально править Україною зрадник Єрмак.
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27.11.2025 12:52 Відповісти
Тільки воно не зрадник, а ефективний агент мордору, який тільки номінально має паспорт України.
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27.11.2025 13:17 Відповісти
Точніше буде - один із паспортів, паспорт України
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27.11.2025 13:21 Відповісти
Цілком слушне зауваження. Але тупе бидло вибрало блазня - ідіота, і тільки цей ЗЕбанько вибирає, хто очолить нашу делегацію.
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27.11.2025 12:53 Відповісти
Я так розумію, що ти проти українського народу. Хай був час і вони його вибрали, но всі вже давно зрозуміли це. А кого ти збирається вибирати, якщо більшість нашого народу для тебе бидло. Ось і після наступних виборів ти знову будеш скиглити. Так що якщо бажаєм іншого президента, то не повинні виштовхувати від себе народ України
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27.11.2025 13:20 Відповісти
ХЛОПчик, твій висер зараховано, зайди після роботи в жОПу, тобі твій куратор видасть зароблені 200 гр. ліверної ковбаси і гранчак стікломою. А в якості премії тебе заведуть до д,Ермака, він для тебе в якості нагороди ростібне зіпер на своїх штанях. Ну а далі ти знаєш, ЗЕбанько, що робити, тобі не вперше.
Ти все ще ждеш, дурнику, що в тебе закінчиться епоха бідності і ти понашивав додаткові кармани на своїх задрипаних штанцях. Дурник, блазень не про тебе говорив а про свою шушеру з 95 анала... не так, квартала. Розкинь тою ЗЕленою субстанцією, яка в тебе замість мізків. Це півтораметровий блазень приніс війну в Україну своїми висерами на кацапській сцені, а такі дебіли, як ти підтримав кошерного пархотого шута. Так що, дурнику, не ховайся за Україною а покайся на колінах перед нею, що проголосовав в 2019 році за війну з кацапнею.
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27.11.2025 15:32 Відповісти
Цю солодку парочку завхоз і небрите чмо давно пора замкнути в бункері і обкласти мівіною, а на переговори хай їдуть дійсно політики а не оця зелена клоунада.
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27.11.2025 12:53 Відповісти
Замкнути іх треба в СІЗО разом з гундосим шефом, як агентів мордору.
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27.11.2025 13:19 Відповісти
Сибіга має балакати - якшо є про що - бо в кацапів свій план - лізти в Україну
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27.11.2025 12:55 Відповісти
Полковник сбу,генерал-лейтенант бсф.
Різні сходинки і зони впливу.
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27.11.2025 13:00 Відповісти
Так, він каже правду, що Умєрова ніхто не обирав секретарем РНБО. Але це лише одна сторона медалі, яка вигідна Костенку. А про іншу сторону медалі він стійко та незламно мовчить. Про те, як умєров пройшов до ВР від Голосу і був декілька років у одній фракції з Костенком. І він голосував за Умєрова на посаду міністра оборони. І захищав Умєрова, називав його критику "диверсією". А тут - хоба- у нього вже недовіра до переговорної групи, де умєров в тому числі.
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27.11.2025 13:01 Відповісти
Мабуть він себе там бачить, теж на халяву поїздити бажає
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27.11.2025 13:13 Відповісти
Дякую за этот пост!!!!!!!!
У украинцев такая короткая память
Хорошо ,что вы напомнили
УМЕРОВ прошёл в парламент от партии Голос
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27.11.2025 13:14 Відповісти
Голос давно крисятня на зарплаті дермака. Добре, що криси почали тікати з корабля.
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27.11.2025 13:22 Відповісти
Ці два типчики - залишок Вови **********, більш гриб поряд не залишилось.
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28.11.2025 01:23 Відповісти
Не всі представники влади працювали з Міндичем і відправляли двушку в москву, тому нехай сидять в Києві
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27.11.2025 13:02 Відповісти
Зе- нещастя поставило раком український народ за ради власного збагачення. Як на мене цей довбаний артист і залишився артистом , а не президентом!
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27.11.2025 13:07 Відповісти
Так і гундоса в 24 вже ніхто не обирав, а воно узурпувало владу і представляє своєю небритою мордою Україну. То чого б його ларьочнику не представляти владу, якою він де факто, і є?
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27.11.2025 13:09 Відповісти
Представники парламенту точно мають бути у складі переговорної делегації зі США.
Тільки одне питання хто з них, бо більшість тільки читати навчилася.
На переговори мають йти розумні патріоти, а не оп та більшість.
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27.11.2025 13:10 Відповісти
А чому ж так пізно це усвідомив секретар комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки ? Ну, що ж краще пізно, ніж ніколи. Тому шановний пане Юрію, негайно ініціюйте термінове скликання засідання парламенту щодо формування нового складу переговорної делегації, куди мають увійти представники парламенту, в тому числі депутати від проукраїнської опозиційної партії Європейська солідарність.
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27.11.2025 13:20 Відповісти
так у 🤡 свій закон ,тількі для вибраних самім їхнім Богом ..все їнше , то не їхне...
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27.11.2025 13:36 Відповісти
Підтримую пана полковника, досить слушне і важливе зауваження до складу переговорної групи.
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27.11.2025 13:40 Відповісти
Юлю ! Юлю в першу чергу й надати їй мандат на керівництво ! / "... Вы не знаете Паниковского Юлю. Паниковский Юля вас всех продаст, купит и снова продаст..."
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27.11.2025 13:48 Відповісти
Зеленський так робить щоб потім сказати що він ні в чому винен. Кине натовпу тушку Єрмака.
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27.11.2025 13:57 Відповісти
безумну щє туди запхайте - о де представикиня...
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27.11.2025 14:05 Відповісти
узіленскім потрібна лише амністія, все інше п0куй
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27.11.2025 14:08 Відповісти
"зезрадник" відправив по вказівці куйла рашистську агентуру на переговори в США .ЗНАЮЧИ.ЩО З НИМИ НІХТО НІЯКИХ ПАПІРЦІВ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ ПІДПИСУВАТИ НЕ БУДЕ.....
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27.11.2025 15:15 Відповісти
Тому Україну ніхто серйозно не сприймає, бо гаркавий послав туди завгоспа, який знаходиться під підозрою в злочинах. О боже, коли в Україні вже будуть якісь нормальні, а не ліквідатори України.
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27.11.2025 15:25 Відповісти
Питання слушне, відповідь одна. Це ті ж персонажі які погоджували план Х. в Стамбулі у 22 році. І Портрет їх залучив знову, щоб погодити тіж вимоги Окурка у 25 році. Портрет української корупції аж надто радо погодився кричати капітуляцію тільки з Рудим, щоб потім верещати - нас трьох тримав Рудий за горлянку.
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28.11.2025 01:30 Відповісти
 
 