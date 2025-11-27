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Новини Міндічгейт
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Влада намагається звинуватити Коломойського у "Міндічгейті", - Железняк

Міндічгейт: намагаються звинуватити Коломойського

У розслідуванні "Міндічгейту" намагаються знайти "слід" Ігоря Коломойського.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Так, він навів цитату співзасновника групи "Приват" Олексія Мартинова.

"Від творців пріквелу "плівок Міндіча не існує", а також двох невиданих серіалів "МіндічГейт - це російський слід" та "МіндічГейт - це американський слід"….ми чекаємо премʼєру нової творчості думки:

"МіндічГейт - це сценарій Коломойського по поваленню влади групою проукраїнських політиків")))

І який знову дивний збіг - одразу погрожують 111 статтею за держзраду)))", - зазначив парламентар.

Влада намагається звинуватити Коломойського у Міндічгейті

Железняк нагадав, що раніше ЗМІ писали, що влада просуває ідею, що "Міндічгейт" - це інтрига Коломойського.

"УП ще 18 листопада писали, що Єрмак останній тиждень переконує Зеленського що його на плівках немає і це все ідея Коломойського) Ти диви яке співпадіння)))

Влада намагається звинуватити Коломойського у Міндічгейті

Та і ідея давати "держзраду" не нова. Ані керівникам антикорупційних органів, ані всім хто виступив проти Алі-Баби.

Відверто, то очевидно чому голова ОП покинув кінобізнес - плести реальні інтриги у нього набагато краще вдається, ніж вигадувати їх сценарії", - підсумував він.

Читайте: НАБУ допитувало Умєрова, але поки він "не є підозрюваним" у справі "Міндічгейту", - Кривонос

Міндічгейт

Читайте: НАБУ і САП перейшли до наступної стадії розслідування "Міндічгейту", - Кривонос

Влада намагається звинуватити Коломойського у Міндічгейті

Автор: 

Коломойський Ігор (3117) Єрмак Андрій (1780) Железняк Ярослав (749)
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Топ коментарі
+13
Какая все- таки сильная связь между
ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и Андреем Борисовичем
Это точно любовь!
Они как двое любящих перед алтарем
Поклялись в верности до гроба
Вместе и в радости и в горе
Надеюсь,мы этих голубков вместе и похороним...
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27.11.2025 11:14 Відповісти
+13
малюк така сама частина зебанди
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27.11.2025 11:20 Відповісти
+9
Сейчас на Игоря Валерьевича, как на ёлку. Какой полезный человек..
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27.11.2025 11:24 Відповісти
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Ще як він заговорить...
Або,історія про те,як еснисти вирішили "зробити" свого фінансиста.
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27.11.2025 11:05 Відповісти
У зеленського є вихід, як це зробили ригоАНАЛИ чечетов, кушнарьов, калашников,….
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27.11.2025 11:36 Відповісти
Їм допомогли , як ***** Березовському ………
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27.11.2025 12:03 Відповісти
Турчинов сказав: головне,не дати втекти.
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27.11.2025 12:32 Відповісти
Посадових осіб з УДО, СБУ ДержПрикСлужби Митниці, …. це поставило РАКОМ, перед Західними Партнерами!!! Вірьовка їм, стала уже РЕАЛЬНІСТЮ!! Вдовам, радість на Різдво!!
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27.11.2025 14:17 Відповісти
каломою зараз треба думати шо пьеш та хаваеш 😆
перевіряти на комусь
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27.11.2025 11:09 Відповісти
бо серцевий напад у камері поширене явище
ну зона не курорт...

20 зерняток рицини ... гугліть
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27.11.2025 11:10 Відповісти
Рослини надзвичайно корисні, оскільки вони є джерелом кисню, їжі, одягу та ліків, а також відіграють ключову роль в очищенні повітря, підтримці клімату та кругообігу речовин на планеті. Вони також здатні зменшувати стрес, покращувати настрій і слугують важливим елементом декору, створюючи затишок у домівках.
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27.11.2025 11:23 Відповісти
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27.11.2025 11:37 Відповісти
Все це зрозуміло,та все ж потрібно пильно придивлятися до працівників СІЗО-чи нема серед них часом латентних флористів та ботаніків.
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27.11.2025 14:07 Відповісти
ти кому це париш?
в мене дома 8 фітоламп та одна для тераріума, ртутна
рослинам гарно!!!
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27.11.2025 19:45 Відповісти
Це не я впарюю. Це Гугл на питання, що таке рицина дає таку відповідь.
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27.11.2025 20:15 Відповісти
ШІ? ну так в нього обмеження
це рослина поширена у нас, червоні листя схожі на клен
зерна отруйні, перетерті та настояні 20 штук викликають смерть від зупинки серця
аналіз на рицину не роблять якщо що, він складний
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28.11.2025 07:52 Відповісти
Какая все- таки сильная связь между
ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и Андреем Борисовичем
Это точно любовь!
Они как двое любящих перед алтарем
Поклялись в верности до гроба
Вместе и в радости и в горе
Надеюсь,мы этих голубков вместе и похороним...
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27.11.2025 11:14 Відповісти
да ладна ... міцна чоловіча дружба

Скоріш за все певний симбіоз - Ярмак мозг, Зе генератор ідей
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27.11.2025 11:40 Відповісти
Мозг Ермака особенно проявил свою мощь
На встрече со студентами Могилянки
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27.11.2025 11:46 Відповісти
агент ФСБ " буратіно" , смертельно , переляканий своїм кремлівським босом , " новічок" діє, а куратор агент " козирь" ,страховка від випадковості Наказ -триматись разом , інакше кірдик , а стільки ж намародереного " денех жалко" Факти цієї версії - Зеленська обмовилась" ми согласілісь на єтот ПРОЄКТ" , Зеленський :" Ермак со мной не просто так", " я с ним пришел і с ним уйду"
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27.11.2025 12:19 Відповісти
Дякую, что напомнили про первую леди ...
Мы все для нее - ЛИШЬ ПРОЕКТ...
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27.11.2025 12:39 Відповісти
до Єрмака був Богдан (до речі, він десь у Європах ... с...ка)

У 1989 році Єрмак закінчив середню школу № 259 у Києві, працював лаборантом кабінету технічних засобів навчання Центрального інституту удосконалення вчителів при Міністерстві освіти.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] У 1995 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, отримав ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 магістра з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного приватного права і диплом референта-перекладача англійської мови. У тому ж році отримав Свідоцтво про право заняття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокатською діяльністю.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda-3 [3]

Про проект - може бути щось інше малось на увазі.
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27.11.2025 21:55 Відповісти
Менше з тим ...
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27.11.2025 12:29 Відповісти
"Ярмак мозг, Зе генератор ідей"

т.е. один с мозгами идеи не генерирует, а другой без мозгов идеи генерирует. хороший симбиоз, качественный
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27.11.2025 12:26 Відповісти
Про генератора ідей сильний сумнів: з генератора зняли щітки-непрацюючий.
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27.11.2025 13:11 Відповісти
В мене є мрія- МАЛЮК таємно ( як МІНДІЧА ХТОСЬ) вивозить Бєню , а той у США дає покази на усю цю РИГОзЄМАФІЮ , й самому Бєні це зачтьоцца у судах за відмивання бабла Привату. От правда правосуддя зараз під дружбаном хйла.
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27.11.2025 11:17 Відповісти
малюк така сама частина зебанди
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27.11.2025 11:20 Відповісти
нє, так на нього "найбільший зуб " від Крмеля за Павутину - для нього теж це як шанс як і у Бєні... Інакше його прикончуть гєбьонні цапи, де б він після війни не заховався .
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27.11.2025 11:25 Відповісти
ТАМ УСЕ судове, правоохороне й безпековоспецівське - УСЕ ПІД ТАТАРОВИМ . А чому його прізвища не чуємо- чи він не найголовніший затихарений?
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27.11.2025 11:28 Відповісти
можє " Павутина" не Малюка , а іноземних спецслужб , малюк , просто взяв на себє , щоб ,зовсім не палитись , з бек офісами рашистських Деркачей , будинком Захарченко, які, в себє під , носом 4 р "не помічають " , " двушка ушла на москву " не цікавить , мільйон в Ізраїль 50% СБУ - агенти ФСБ
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27.11.2025 12:25 Відповісти
100% 👍...
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27.11.2025 12:45 Відповісти
Є ще така мрія,щоби два укр.розвідники перемогли на виборах в росії,через проект СН(Союз народов) і перший же день правління,розігнали держ.думу.
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27.11.2025 13:16 Відповісти
Бєня на них? та він же сам все і органзовував. це йому на себе доведеться давати. щодо теми МІдас, то вже думаю без нього.
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27.11.2025 14:25 Відповісти
Яка ж невдячна Буратінка! Ні, щоб взяти провину на себе і захистити татуся Карло! Ну, на крайняк, скинув би провину на єрмака!
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27.11.2025 11:19 Відповісти
Сейчас на Игоря Валерьевича, как на ёлку. Какой полезный человек..
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27.11.2025 11:24 Відповісти
Это что получается,сидит в бакановских подвалах такой себе заколотник и оттуда спокойно организовывает захоплення влади,а честный хлопец просит бакановцев с этим разобраться называя,почему-то,это захоплення фарсом.
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27.11.2025 11:34 Відповісти
насправді - класика

Часто повідомляють що усілякі афери проти пересічних примудряються організовувати злодії на зоні.
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27.11.2025 11:43 Відповісти
Вы идиот? захоплення влады из камеры службы безпэки?
Придумайте более правдоподобную отмазку
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27.11.2025 11:52 Відповісти
Нащо так нервуватись ?
"Сама придумала, сама образилась ..."

Не факт що захоплення влади - де я про це писав ? Пошатати можна.
Ви в курсі у яких умовах там перебуває Коломойський ?
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27.11.2025 12:28 Відповісти
Ви смішний, а Коломойський - розумний ігрок, і не кладе всі яйця в один кошик. Він вирощує політиків - як помідори на градці. Свого часу, він (серед інших) прикладав руки до того, аби зняти Януковича, потім його ж люди значною мірою (через "Народний фронт") керували країною за Порошенка, і потім же, він того ж таки Порошенка легко посунув, та поставив Зеленського. Зараз Зеленський вже "сквасився", "забрав на себе негативу" - і його теж міняють. І вже є на кого. Он, вже купа розручених імен: Ніколов, Бутусов, Желєзняка розкрутили на цій темі буквально з нічого. Та й загалом - цілий "список Міндіча": вистачить і на Кабмін, і на ВРУ.
От він розумний, хоча, формально - "нє прі дєлах".
Ну але що я вам розповідаю - ви "на зарплаті", самі все знаєте.
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27.11.2025 12:42 Відповісти
13-й , не роби з себе посміховісько , твоі подоляцькі паніки , вжє 5 разів версії міняли😂: Не існує ніяких плівок, " потужний" міндіча в глаза не бачив" то російський слід, трохи американський, Порошенко ,
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27.11.2025 13:30 Відповісти
На факт скоєння злочину це якость не вплива взагалі.
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27.11.2025 11:38 Відповісти
Шось Беня довго усуває Зеленського, на суді він сказав прокурорам, що скоро Зеленського не буде.
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27.11.2025 11:40 Відповісти
чьо дєлаєтся то
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27.11.2025 11:43 Відповісти
Страшно як все складається для України - Європі вона надія , та тільки не вужі владні на Банковій , що зараз аж пищать на сковорідці історії під загрозами для себе особисто ... А фронт з воїнами сам по собі, а люди нещасні мирні люди з дітьми з старенькими самі по собі? Бо все! все! контролює МАФІЯ , яку виростила безкарна НЕНАЧАСНІСТЬ партнерів допомогти українцям її придушити. Й так все по-колу ... Вже скоро 4 роки.
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27.11.2025 11:49 Відповісти
Здається, до чого тут Порошенко?
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27.11.2025 11:56 Відповісти
Класична гризня павуків у банці... як то примітивно і гидко.
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27.11.2025 12:00 Відповісти
Та я ваще в тюрьме - відповідає Беня, а на фоні чутно як шумить океан і на камеру видно пальми, поруч ходять молоді офіціантки.
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27.11.2025 12:02 Відповісти
А що таке? Буратинка вже розлюбив свого папу Карло? На що тільки не здатний інстинкт самозбереження.)
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27.11.2025 12:02 Відповісти
"СвАихНеВидаєм!",- гетманцев.
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27.11.2025 12:39 Відповісти
Каламойський , ясна річ , мстить невдячному " буратіно", але , не через ,НАБУ , їх , фінансує США , а Железняк пов'язан з Ахметовим Все що вони роблять на користь здоровому глузду ! Зейло -рашистський блазень ,дарує оркам Україну , паралельно грабуючи мільярди
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27.11.2025 14:08 Відповісти
Ну тобі з Берліна краще видно
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28.11.2025 09:45 Відповісти
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27.11.2025 13:11 Відповісти
Коломойський найняв Міндича, що б підставити Єрмака та Зеленського. Ані Єрмак, ані Зеленський не знали, що Міндич краде гроші в Енергоатомі.
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27.11.2025 13:30 Відповісти
поясни, як міндіч , заходив на режимний об'ект Енергоатом, писав зеленському СМС , Гера терміново , отримує дзвінок від " найверховнішого Міндіч , зрадив Каламоя, як тільки , зейло стало президентом , перебіг до вигіднішого подельніка Зе&Ермаки , організатори всіх схем
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27.11.2025 14:15 Відповісти
Добре що не Порошенко. Прогрес😆
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27.11.2025 13:39 Відповісти
каломойського негайно екстрадувати в сша . там цій істоті впаяють років 50 за відмивання грошей у великих розмірах . бєня там хмарочоси скуповував за бабло вкрадене з ..привату.. але щоб ігорок потрапив до правосуддя сша потрібно всього небагато викинути на смітник криворагульний 95й квартал від державного корита де хрюкають і жруть алібаба . портрет . чегевара . професор . карлсон . шугерман . тенор . рьошик і багато інших тварюк нижчого рівня
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27.11.2025 14:02 Відповісти
Ці 🤢🤡🎪🦩тварюки , вжє в сто разів , переплюнули , злодія каламойського, не видадуть ніколи ФБР, бо він , здасть зейло -шефірів, домовившись на співпрацю , як свідок
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27.11.2025 14:20 Відповісти
КОломойського??? Навіть не Пороха?? Звинуватити в тому, шо проворовався найближчий дружбан ***********?
Це млять смішно
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27.11.2025 14:52 Відповісти
Милые бранятся, только тешатся, вообще никаких сомнений что Зеля и Беня так или иначе найдут общий язык в Израиле и будут жить припеваючи.
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27.11.2025 14:55 Відповісти
ми банда💪💪💪💪💪
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27.11.2025 22:02 Відповісти
Это как пернуть в автобусе и оглядываться- "Кто это сделал?"
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28.11.2025 18:24 Відповісти
 
 