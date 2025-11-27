Влада намагається звинуватити Коломойського у "Міндічгейті", - Железняк
У розслідуванні "Міндічгейту" намагаються знайти "слід" Ігоря Коломойського.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Так, він навів цитату співзасновника групи "Приват" Олексія Мартинова.
"Від творців пріквелу "плівок Міндіча не існує", а також двох невиданих серіалів "МіндічГейт - це російський слід" та "МіндічГейт - це американський слід"….ми чекаємо премʼєру нової творчості думки:
"МіндічГейт - це сценарій Коломойського по поваленню влади групою проукраїнських політиків")))
І який знову дивний збіг - одразу погрожують 111 статтею за держзраду)))", - зазначив парламентар.
Железняк нагадав, що раніше ЗМІ писали, що влада просуває ідею, що "Міндічгейт" - це інтрига Коломойського.
"УП ще 18 листопада писали, що Єрмак останній тиждень переконує Зеленського що його на плівках немає і це все ідея Коломойського) Ти диви яке співпадіння)))
Та і ідея давати "держзраду" не нова. Ані керівникам антикорупційних органів, ані всім хто виступив проти Алі-Баби.
Відверто, то очевидно чому голова ОП покинув кінобізнес - плести реальні інтриги у нього набагато краще вдається, ніж вигадувати їх сценарії", - підсумував він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
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Або,історія про те,як еснисти вирішили "зробити" свого фінансиста.
перевіряти на комусь
ну зона не курорт...
20 зерняток рицини ... гугліть
в мене дома 8 фітоламп та одна для тераріума, ртутна
рослинам гарно!!!
це рослина поширена у нас, червоні листя схожі на клен
зерна отруйні, перетерті та настояні 20 штук викликають смерть від зупинки серця
аналіз на рицину не роблять якщо що, він складний
ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и Андреем Борисовичем
Это точно любовь!
Они как двое любящих перед алтарем
Поклялись в верности до гроба
Вместе и в радости и в горе
Надеюсь,мы этих голубков вместе и похороним...
Скоріш за все певний симбіоз - Ярмак мозг, Зе генератор ідей
На встрече со студентами Могилянки
Мы все для нее - ЛИШЬ ПРОЕКТ...
У 1989 році Єрмак закінчив середню школу № 259 у Києві, працював лаборантом кабінету технічних засобів навчання Центрального інституту удосконалення вчителів при Міністерстві освіти.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] У 1995 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, отримав ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 магістра з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного приватного права і диплом референта-перекладача англійської мови. У тому ж році отримав Свідоцтво про право заняття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 адвокатською діяльністю.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-pravda-3 [3]
Про проект - може бути щось інше малось на увазі.
т.е. один с мозгами идеи не генерирует, а другой без мозгов идеи генерирует. хороший симбиоз, качественный
Часто повідомляють що усілякі афери проти пересічних примудряються організовувати злодії на зоні.
Придумайте более правдоподобную отмазку
"Сама придумала, сама образилась ..."
Не факт що захоплення влади - де я про це писав ? Пошатати можна.
Ви в курсі у яких умовах там перебуває Коломойський ?
От він розумний, хоча, формально - "нє прі дєлах".
Ну але що я вам розповідаю - ви "на зарплаті", самі все знаєте.
Це млять смішно