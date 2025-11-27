Влада намагається звинуватити Коломойського у "Міндічгейті", - Железняк

У розслідуванні "Міндічгейту" намагаються знайти "слід" Ігоря Коломойського.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Так, він навів цитату співзасновника групи "Приват" Олексія Мартинова.

"Від творців пріквелу "плівок Міндіча не існує", а також двох невиданих серіалів "МіндічГейт - це російський слід" та "МіндічГейт - це американський слід"….ми чекаємо премʼєру нової творчості думки:

"МіндічГейт - це сценарій Коломойського по поваленню влади групою проукраїнських політиків")))

І який знову дивний збіг - одразу погрожують 111 статтею за держзраду)))", - зазначив парламентар.

Железняк нагадав, що раніше ЗМІ писали, що влада просуває ідею, що "Міндічгейт" - це інтрига Коломойського.

"УП ще 18 листопада писали, що Єрмак останній тиждень переконує Зеленського що його на плівках немає і це все ідея Коломойського) Ти диви яке співпадіння)))

Та і ідея давати "держзраду" не нова. Ані керівникам антикорупційних органів, ані всім хто виступив проти Алі-Баби.

Відверто, то очевидно чому голова ОП покинув кінобізнес - плести реальні інтриги у нього набагато краще вдається, ніж вигадувати їх сценарії", - підсумував він.

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Міндічгейт

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