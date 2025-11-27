Власть пытается обвинить Коломойского в "Миндичгейте", - Железняк
В расследовании "Миндичгейта" пытаются найти "след" Игоря Коломойского.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Так, он привел цитату соучредителя группы "Приват" Алексея Мартынова.
"От создателей приквела "пленок Миндича не существует", а также двух неопубликованных сериалов "МиндичГейт - это российский след" и "МиндичГейт - это американский след"....мы ждем премьеру нового творчества мысли:
"МиндичГейт - это сценарий Коломойского по свержению власти группой проукраинских политиков")))
И какое снова странное совпадение - сразу угрожают 111 статьей за госизмену)))", - отметил парламентарий.
Железняк напомнил, что ранее СМИ писали, что власть продвигает идею, что "Миндичгейт" - это интрига Коломойского.
"УП еще 18 ноября писали, что Ермак последнюю неделю убеждает Зеленского, что его на пленках нет и это все идея Коломойского) Ты смотри, какое совпадение)))
Да и идея давать "госпредательство" не нова. Ни руководителям антикоррупционных органов, ни всем, кто выступил против Али-Бабы.
Откровенно, то очевидно, почему глава ОП покинул кинобизнес - плести реальные интриги у него получается гораздо лучше, чем придумывать их сценарии", - подытожил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
