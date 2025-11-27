РУС
2 976 38

Власть пытается обвинить Коломойского в "Миндичгейте", - Железняк

Миндичгейт: пытаются обвинить Коломойского

В расследовании "Миндичгейта" пытаются найти "след" Игоря Коломойского.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, он привел цитату соучредителя группы "Приват" Алексея Мартынова.

"От создателей приквела "пленок Миндича не существует", а также двух неопубликованных сериалов "МиндичГейт - это российский след" и "МиндичГейт - это американский след"....мы ждем премьеру нового творчества мысли:

"МиндичГейт - это сценарий Коломойского по свержению власти группой проукраинских политиков")))

И какое снова странное совпадение - сразу угрожают 111 статьей за госизмену)))", - отметил парламентарий.

Железняк напомнил, что ранее СМИ писали, что власть продвигает идею, что "Миндичгейт" - это интрига Коломойского.

"УП еще 18 ноября писали, что Ермак последнюю неделю убеждает Зеленского, что его на пленках нет и это все идея Коломойского) Ты смотри, какое совпадение)))

Да и идея давать "госпредательство" не нова. Ни руководителям антикоррупционных органов, ни всем, кто выступил против Али-Бабы.

Откровенно, то очевидно, почему глава ОП покинул кинобизнес - плести реальные интриги у него получается гораздо лучше, чем придумывать их сценарии", - подытожил он.

Читайте: НАБУ допрашивало Умерова, но пока он "не является подозреваемым" по делу "Миндичгейта", - Кривонос

Миндичгейт

Читайте: НАБУ и САП перешли к следующей стадии расследования "Миндичгейта", - Кривонос

+10
малюк така сама частина зебанди
27.11.2025 11:20 Ответить
+5
Какая все- таки сильная связь между
ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и Андреем Борисовичем
Это точно любовь!
Они как двое любящих перед алтарем
Поклялись в верности до гроба
Вместе и в радости и в горе
Надеюсь,мы этих голубков вместе и похороним...
27.11.2025 11:14 Ответить
+5
Сейчас на Игоря Валерьевича, как на ёлку. Какой полезный человек..
27.11.2025 11:24 Ответить
Ще як він заговорить...
Або,історія про те,як еснисти вирішили "зробити" свого фінансиста.
27.11.2025 11:05 Ответить
У зеленського є вихід, як це зробили ригоАНАЛИ чечетов, кушнарьов, калашников,….
27.11.2025 11:36 Ответить
Їм допомогли , як ***** Березовському ………
27.11.2025 12:03 Ответить
Турчинов сказав: головне,не дати втекти.
27.11.2025 12:32 Ответить
каломою зараз треба думати шо пьеш та хаваеш 😆
перевіряти на комусь
27.11.2025 11:09 Ответить
бо серцевий напад у камері поширене явище
ну зона не курорт...

20 зерняток рицини ... гугліть
27.11.2025 11:10 Ответить
Рослини надзвичайно корисні, оскільки вони є джерелом кисню, їжі, одягу та ліків, а також відіграють ключову роль в очищенні повітря, підтримці клімату та кругообігу речовин на планеті. Вони також здатні зменшувати стрес, покращувати настрій і слугують важливим елементом декору, створюючи затишок у домівках.
27.11.2025 11:23 Ответить
27.11.2025 11:37 Ответить
Какая все- таки сильная связь между
ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и Андреем Борисовичем
Это точно любовь!
Они как двое любящих перед алтарем
Поклялись в верности до гроба
Вместе и в радости и в горе
Надеюсь,мы этих голубков вместе и похороним...
27.11.2025 11:14 Ответить
да ладна ... міцна чоловіча дружба

Скоріш за все певний симбіоз - Ярмак мозг, Зе генератор ідей
27.11.2025 11:40 Ответить
Мозг Ермака особенно проявил свою мощь
На встрече со студентами Могилянки
27.11.2025 11:46 Ответить
агент ФСБ " буратіно" , смертельно , переляканий своїм кремлівським босом , " новічок" діє, а куратор агент " козирь" ,страховка від випадковості Наказ -триматись разом , інакше кірдик , а стільки ж намародереного " денех жалко" Факти цієї версії - Зеленська обмовилась" ми согласілісь на єтот ПРОЄКТ" , Зеленський :" Ермак со мной не просто так", " я с ним пришел і с ним уйду"
27.11.2025 12:19 Ответить
Дякую, что напомнили про первую леди ...
Мы все для нее - ЛИШЬ ПРОЕКТ...
27.11.2025 12:39 Ответить
Менше з тим ...
27.11.2025 12:29 Ответить
"Ярмак мозг, Зе генератор ідей"

т.е. один с мозгами идеи не генерирует, а другой без мозгов идеи генерирует. хороший симбиоз, качественный
27.11.2025 12:26 Ответить
В мене є мрія- МАЛЮК таємно ( як МІНДІЧА ХТОСЬ) вивозить Бєню , а той у США дає покази на усю цю РИГОзЄМАФІЮ , й самому Бєні це зачтьоцца у судах за відмивання бабла Привату. От правда правосуддя зараз під дружбаном хйла.
27.11.2025 11:17 Ответить
малюк така сама частина зебанди
27.11.2025 11:20 Ответить
нє, так на нього "найбільший зуб " від Крмеля за Павутину - для нього теж це як шанс як і у Бєні... Інакше його прикончуть гєбьонні цапи, де б він після війни не заховався .
27.11.2025 11:25 Ответить
ТАМ УСЕ судове, правоохороне й безпековоспецівське - УСЕ ПІД ТАТАРОВИМ . А чому його прізвища не чуємо- чи він не найголовніший затихарений?
27.11.2025 11:28 Ответить
можє " Павутина" не Малюка , а іноземних спецслужб , малюк , просто взяв на себє , щоб ,зовсім не палитись , з бек офісами рашистських Деркачей , будинком Захарченко, які, в себє під , носом 4 р "не помічають " , " двушка ушла на москву " не цікавить , мільйон в Ізраїль 50% СБУ - агенти ФСБ
27.11.2025 12:25 Ответить
Яка ж невдячна Буратінка! Ні, щоб взяти провину на себе і захистити татуся Карло! Ну, на крайняк, скинув би провину на єрмака!
27.11.2025 11:19 Ответить
Сейчас на Игоря Валерьевича, как на ёлку. Какой полезный человек..
27.11.2025 11:24 Ответить
Это что получается,сидит в бакановских подвалах такой себе заколотник и оттуда спокойно организовывает захоплення влади,а честный хлопец просит бакановцев с этим разобраться называя,почему-то,это захоплення фарсом.
27.11.2025 11:34 Ответить
насправді - класика

Часто повідомляють що усілякі афери проти пересічних примудряються організовувати злодії на зоні.
27.11.2025 11:43 Ответить
Вы идиот? захоплення влады из камеры службы безпэки?
Придумайте более правдоподобную отмазку
27.11.2025 11:52 Ответить
Нащо так нервуватись ?
"Сама придумала, сама образилась ..."

Не факт що захоплення влади - де я про це писав ? Пошатати можна.
Ви в курсі у яких умовах там перебуває Коломойський ?
27.11.2025 12:28 Ответить
Ви смішний, а Коломойський - розумний ігрок, і не кладе всі яйця в один кошик. Він вирощує політиків - як помідори на градці. Свого часу, він (серед інших) прикладав руки до того, аби зняти Януковича, потім його ж люди значною мірою (через "Народний фронт") керували країною за Порошенка, і потім же, він того ж таки Порошенка легко посунув, та поставив Зеленського. Зараз Зеленський вже "сквасився", "забрав на себе негативу" - і його теж міняють. І вже є на кого. Он, вже купа розручених імен: Ніколов, Бутусов, Желєзняка розкрутили на цій темі буквально з нічого. Та й загалом - цілий "список Міндіча": вистачить і на Кабмін, і на ВРУ.
От він розумний, хоча, формально - "нє прі дєлах".
Ну але що я вам розповідаю - ви "на зарплаті", самі все знаєте.
27.11.2025 12:42 Ответить
На факт скоєння злочину це якость не вплива взагалі.
27.11.2025 11:38 Ответить
Шось Беня довго усуває Зеленського, на суді він сказав прокурорам, що скоро Зеленського не буде.
27.11.2025 11:40 Ответить
чьо дєлаєтся то
27.11.2025 11:43 Ответить
Страшно як все складається для України - Європі вона надія , та тільки не вужі владні на Банковій , що зараз аж пищать на сковорідці історії під загрозами для себе особисто ... А фронт з воїнами сам по собі, а люди нещасні мирні люди з дітьми з старенькими самі по собі? Бо все! все! контролює МАФІЯ , яку виростила безкарна НЕНАЧАСНІСТЬ партнерів допомогти українцям її придушити. Й так все по-колу ... Вже скоро 4 роки.
27.11.2025 11:49 Ответить
Здається, до чого тут Порошенко?
27.11.2025 11:56 Ответить
Класична гризня павуків у банці... як то примітивно і гидко.
27.11.2025 12:00 Ответить
Та я ваще в тюрьме - відповідає Беня, а на фоні чутно як шумить океан і на камеру видно пальми, поруч ходять молоді офіціантки.
27.11.2025 12:02 Ответить
А що таке? Буратинка вже розлюбив свого папу Карло? На що тільки не здатний інстинкт самозбереження.)
27.11.2025 12:02 Ответить
"СвАихНеВидаєм!",- гетманцев.
27.11.2025 12:39 Ответить
Коломойський може профінансувати НАБУ десь там за кордоном, як і Железняка
27.11.2025 12:40 Ответить
 
 