Власть пытается обвинить Коломойского в "Миндичгейте", - Железняк

В расследовании "Миндичгейта" пытаются найти "след" Игоря Коломойского.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, он привел цитату соучредителя группы "Приват" Алексея Мартынова.

"От создателей приквела "пленок Миндича не существует", а также двух неопубликованных сериалов "МиндичГейт - это российский след" и "МиндичГейт - это американский след"....мы ждем премьеру нового творчества мысли:

"МиндичГейт - это сценарий Коломойского по свержению власти группой проукраинских политиков")))

И какое снова странное совпадение - сразу угрожают 111 статьей за госизмену)))", - отметил парламентарий.

Железняк напомнил, что ранее СМИ писали, что власть продвигает идею, что "Миндичгейт" - это интрига Коломойского.

"УП еще 18 ноября писали, что Ермак последнюю неделю убеждает Зеленского, что его на пленках нет и это все идея Коломойского) Ты смотри, какое совпадение)))

Да и идея давать "госпредательство" не нова. Ни руководителям антикоррупционных органов, ни всем, кто выступил против Али-Бабы.

Откровенно, то очевидно, почему глава ОП покинул кинобизнес - плести реальные интриги у него получается гораздо лучше, чем придумывать их сценарии", - подытожил он.

Миндичгейт

