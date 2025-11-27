РУС
Новости Мирный план США
2 411 28

На переговорах с США должны быть все представители власти, а не Ермак и Умеров, которых никто не избирал, - Костенко

Костенко недоволен составом делегации на переговорах с США

Представители парламента обязательно должны быть в составе переговорной делегации с США.

Об этом заявил нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Костенко напомнил, что администрация Трампа не до конца знала о "мирном плане". 

"Распространяется информация, что и Трамп не знал, что конкретно в тех пунктах, и Рубио вроде бы сначала не смог ответить конгрессменам, а кто их писал? То есть и мы, и даже американцы не до конца поняли, откуда взялся этот документ, но поехали его обсуждать", - отметил он.

В то же время Костенко не понимает, кто формировал повестку дня украинской делегации и кто формировал ее состав.

"Почему там отсутствуют члены парламента - законодательной ветви власти? Поехал руководитель Офиса президента, глава СНБО, представители правительства, но не министры, когда есть Верховная Рада и руководители министерств.

О чем они там договаривались? Я, например, не знаю. Как и то, какова украинская позиция. И когда по результатам переговоров говорят: "Мы убрали половину антиукраинских пунктов", то мне интересно, а о чем именно идет речь? Никакой конкретики. Покажите! Поговорим об этом, чтобы все были проинформированы о том, что происходит", - отметил он.

Нардеп считает, что если есть договоренность с США о проведении переговоров за закрытыми дверями, то тогда там должны быть представители всей украинской власти.

"В конце концов, голосовать за наработанный документ придется парламенту. Если нам после последних коррупционных скандалов принесут еще что-то сомнительное и здесь, то будет очень много дискуссий. Я не уверен, что при таких обстоятельствах даже "слуги" проголосуют.

Поэтому либо спикер, либо другой представитель ВР должен точно быть за столом переговоров. Потому что руководителя Офиса, как и секретаря СНБО, никто не избирал. Тем более в прессе прозвучала информация о том, что они могут быть на пленках НАБУ. У меня лично нет доверия к этой переговорной группе", - подытожил он.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

Ермак Андрей (1369) Костенко Роман (172) Умеров Рустем (686)
Топ комментарии
+17
Это по закону ,пан Костенко
А мы с 2019 года живем не по законам Украины
Мы живем по законам ПАХАНАТА ЗЕЛЕНСКОГО
27.11.2025 12:51 Ответить
+13
Єрмак - регент та господар піздюка зелі.
Зеля без нього не може сходити в туалет самостійно.
Реально править Україною зрадник Єрмак.
27.11.2025 12:52 Ответить
+7
Цю солодку парочку завхоз і небрите чмо давно пора замкнути в бункері і обкласти мівіною, а на переговори хай їдуть дійсно політики а не оця зелена клоунада.
27.11.2025 12:53 Ответить
показать весь комментарий
Я-би уточнив, не блазня-ідіота, який може тільки морди корчити зі сцени, а Бені КАЛ.омойського, а коли блазень заховав від американського правосуддя Беню, то наразі блазнем керує д,Ермак. А бубочка тільки папери підписує, які йому надає д,Ермак, хозяїн України.
27.11.2025 12:58 Ответить
Саме так, з язика зірвали. Саме так!!!
Правда упороті бобіки цього ніяк не розуміють, навіть не підпускають до себе припущення такого розуміння. В головах тільки найвеличніший боневтік, Наполеон ЗЕрмак.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:08 Ответить
показать весь комментарий
Тільки воно не зрадник, а ефективний агент мордору, який тільки номінально має паспорт України.
27.11.2025 13:17 Ответить
Точніше буде - один із паспортів, паспорт України
27.11.2025 13:21 Ответить
Цілком слушне зауваження. Але тупе бидло вибрало блазня - ідіота, і тільки цей ЗЕбанько вибирає, хто очолить нашу делегацію.
27.11.2025 12:53 Ответить
Я так розумію, що ти проти українського народу. Хай був час і вони його вибрали, но всі вже давно зрозуміли це. А кого ти збирається вибирати, якщо більшість нашого народу для тебе бидло. Ось і після наступних виборів ти знову будеш скиглити. Так що якщо бажаєм іншого президента, то не повинні виштовхувати від себе народ України
27.11.2025 13:20 Ответить
Замкнути іх треба в СІЗО разом з гундосим шефом, як агентів мордору.
27.11.2025 13:19 Ответить
Сибіга має балакати - якшо є про що - бо в кацапів свій план - лізти в Україну
27.11.2025 12:55 Ответить
Полковник сбу,генерал-лейтенант бсф.
Різні сходинки і зони впливу.
27.11.2025 13:00 Ответить
Так, він каже правду, що Умєрова ніхто не обирав секретарем РНБО. Але це лише одна сторона медалі, яка вигідна Костенку. А про іншу сторону медалі він стійко та незламно мовчить. Про те, як умєров пройшов до ВР від Голосу і був декілька років у одній фракції з Костенком. І він голосував за Умєрова на посаду міністра оборони. І захищав Умєрова, називав його критику "диверсією". А тут - хоба- у нього вже недовіра до переговорної групи, де умєров в тому числі.
27.11.2025 13:01 Ответить
Мабуть він себе там бачить, теж на халяву поїздити бажає
27.11.2025 13:13 Ответить
Дякую за этот пост!!!!!!!!
У украинцев такая короткая память
Хорошо ,что вы напомнили
УМЕРОВ прошёл в парламент от партии Голос
27.11.2025 13:14 Ответить
Голос давно крисятня на зарплаті дермака. Добре, що криси почали тікати з корабля.
27.11.2025 13:22 Ответить
Не всі представники влади працювали з Міндичем і відправляли двушку в москву, тому нехай сидять в Києві
27.11.2025 13:02 Ответить
Зе- нещастя поставило раком український народ за ради власного збагачення. Як на мене цей довбаний артист і залишився артистом , а не президентом!
27.11.2025 13:07 Ответить
Так і гундоса в 24 вже ніхто не обирав, а воно узурпувало владу і представляє своєю небритою мордою Україну. То чого б його ларьочнику не представляти владу, якою він де факто, і є?
27.11.2025 13:09 Ответить
Представники парламенту точно мають бути у складі переговорної делегації зі США.
Тільки одне питання хто з них, бо більшість тільки читати навчилася.
На переговори мають йти розумні патріоти, а не оп та більшість.
27.11.2025 13:10 Ответить
А чому ж так пізно це усвідомив секретар комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки ? Ну, що ж краще пізно, ніж ніколи. Тому шановний пане Юрію, негайно ініціюйте термінове скликання засідання парламенту щодо формування нового складу переговорної делегації, куди мають увійти представники парламенту, в тому числі депутати від проукраїнської опозиційної партії Європейська солідарність.
27.11.2025 13:20 Ответить
так у 🤡 свій закон ,тількі для вибраних самім їхнім Богом ..все їнше , то не їхне...
27.11.2025 13:36 Ответить
Підтримую пана полковника, досить слушне і важливе зауваження до складу переговорної групи.
27.11.2025 13:40 Ответить
Юлю ! Юлю в першу чергу й надати їй мандат на керівництво ! / "... Вы не знаете Паниковского Юлю. Паниковский Юля вас всех продаст, купит и снова продаст..."
27.11.2025 13:48 Ответить
Зеленський так робить щоб потім сказати що він ні в чому винен. Кине натовпу тушку Єрмака.
27.11.2025 13:57 Ответить
безумну щє туди запхайте - о де представикиня...
27.11.2025 14:05 Ответить
узіленскім потрібна лише амністія, все інше п0куй
27.11.2025 14:08 Ответить
 
 