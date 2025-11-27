На переговорах с США должны быть все представители власти, а не Ермак и Умеров, которых никто не избирал, - Костенко

Представители парламента обязательно должны быть в составе переговорной делегации с США.

Об этом заявил нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Костенко напомнил, что администрация Трампа не до конца знала о "мирном плане".

"Распространяется информация, что и Трамп не знал, что конкретно в тех пунктах, и Рубио вроде бы сначала не смог ответить конгрессменам, а кто их писал? То есть и мы, и даже американцы не до конца поняли, откуда взялся этот документ, но поехали его обсуждать", - отметил он.

Читайте также: Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение, - СМИ

В то же время Костенко не понимает, кто формировал повестку дня украинской делегации и кто формировал ее состав.

"Почему там отсутствуют члены парламента - законодательной ветви власти? Поехал руководитель Офиса президента, глава СНБО, представители правительства, но не министры, когда есть Верховная Рада и руководители министерств.

О чем они там договаривались? Я, например, не знаю. Как и то, какова украинская позиция. И когда по результатам переговоров говорят: "Мы убрали половину антиукраинских пунктов", то мне интересно, а о чем именно идет речь? Никакой конкретики. Покажите! Поговорим об этом, чтобы все были проинформированы о том, что происходит", - отметил он.

Читайте также: После расследования НАБУ Ермак дал задание подготовить подозрение руководителю САП Клименко, - СМИ

Нардеп считает, что если есть договоренность с США о проведении переговоров за закрытыми дверями, то тогда там должны быть представители всей украинской власти.

"В конце концов, голосовать за наработанный документ придется парламенту. Если нам после последних коррупционных скандалов принесут еще что-то сомнительное и здесь, то будет очень много дискуссий. Я не уверен, что при таких обстоятельствах даже "слуги" проголосуют.

Поэтому либо спикер, либо другой представитель ВР должен точно быть за столом переговоров. Потому что руководителя Офиса, как и секретаря СНБО, никто не избирал. Тем более в прессе прозвучала информация о том, что они могут быть на пленках НАБУ. У меня лично нет доверия к этой переговорной группе", - подытожил он.

Читайте: Завтра ничего не закончится. Переговорный процесс будет идти медленно, - "слуга народа" Чернев

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Власть пытается обвинить Коломойского в "Миндичгейте", - Железняк