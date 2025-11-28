Єрмак: Зеленський не підпише документи про відмову від територій

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що президент Зеленський не підпише жодного документа, який передбачав би відмову від українських територій, доки перебуватиме на посаді.

Про це він розповів в інтерв’ю Саймону Шустеру для видання The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

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Конституційна заборона

За словами Єрмака, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ про відмову від території, а Конституція України забороняє такі дії:

"Поки Зеленський – президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу", — наголосив керівник ОП.

Також він додав, що на наступному етапі переговорів щодо припинення війни Україна готова обговорювати лише визначення лінії розмежування між сторонами, а не питання відмови від суверенних територій.

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Україна продовжить роботу зі США

Раніше Єрмак наголосив, що наприкінці тижня делегації України та США продовжать роботу над результатами переговорів у Женеві щодо "мирного плану" для завершення російсько-української війни.

За його словами, ключова мета залишається незмінною: досягти тривалого і достойного миру для України якнайшвидше.

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Мирний план США

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