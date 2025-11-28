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Новини Мирний план
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Єрмак: Зеленський не підпише документи про відмову від територій

керівник ОП Єрмак: про переговори

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що президент Зеленський не підпише жодного документа, який передбачав би відмову від українських територій, доки перебуватиме на посаді.

Про це він розповів в інтерв’ю Саймону Шустеру для видання The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

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Конституційна заборона

За словами Єрмака, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ про відмову від території, а Конституція України забороняє такі дії:

"Поки Зеленський – президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу", — наголосив керівник ОП.

Також він додав, що на наступному етапі переговорів щодо припинення війни Україна готова обговорювати лише визначення лінії розмежування між сторонами, а не питання відмови від суверенних територій.

Читайте: На переговорах зі США мають бути всі представники влади, а не Єрмак та Умєров, яких ніхто не обирав, - Костенко

Україна продовжить роботу зі США

Раніше Єрмак наголосив, що наприкінці тижня делегації України та США продовжать роботу над результатами переговорів у Женеві щодо "мирного плану" для завершення російсько-української війни.

За його словами, ключова мета залишається незмінною: досягти тривалого і достойного миру для України якнайшвидше.

Також читайте: Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру, - ЗМІ

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрісколл відвідає Київ цього тижня, - ОП

Автор: 

план (221) Єрмак Андрій (1780) переговори з Росією (1615) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+38
Тобто, все-таки, це Алі-Баба командує Портретом, а не навпаки.
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28.11.2025 01:29 Відповісти
+26
Ти ж сам двічі повторив:
**** зелена, пішов на х...й

Це єдине вірне рішення на сьогодні. Бо, що б він тепер не робив - це дупа.
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28.11.2025 02:02 Відповісти
+18
Не послуговуйтесь москальською термінологією, кліше, наративами і пропагандою.
Термін ''прибалтика'' придумали москалі - він рівноцінний ''малоросії'' і ''хохляндії''.
Грамотно - коректно і з повагою буде - Країни Балтії.
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28.11.2025 01:50 Відповісти
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ще одного сундука з золотом заслужив Алитбаба -ЄС вкаладайся й надалі в мафію ОПУмародерні Міндічкриші
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28.11.2025 01:27 Відповісти
Тобто, все-таки, це Алі-Баба командує Портретом, а не навпаки.
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28.11.2025 01:29 Відповісти
Уявіт, сам дружбан Буратінки МІНДІЧ визнав вовку віслючком , коль Алібабою нарікли Єрмака
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28.11.2025 01:31 Відповісти
Я вже розповідав колись анекдот про Зоркого Сокіла у камері буцегарні.
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28.11.2025 01:47 Відповісти
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28.11.2025 11:56 Відповісти
та не факт, далеко не факт. той портрет дуже нарцисична натура, а такі натури не *******, щоб ними управляли. вони ******* бути на вершині і отримувати оплески. тож коли вже дуже сильно припече, портрет просто звільнить зермака. але зараз він буде відстоювати зермака по максимуму, бо як тільки він звільнить зермака, то зермак може обідитись і дуже багато чого цікавого і корисного розказати НАБУ і САП.
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28.11.2025 11:59 Відповісти
А якшо підпише, "то ми єго смітьом!" (С)
так?
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28.11.2025 01:34 Відповісти
Не буде вже скоро кому смітати
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28.11.2025 07:29 Відповісти
а шо цйого приводу сама буба сказала?
чи ти вже зовсім за нього?
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28.11.2025 01:37 Відповісти
вони не встигли назбирати бабла на вибори- тому не підпишуть поки ще нічого , НАБУ заважає...
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28.11.2025 01:41 Відповісти
от пацани з дівчятами їм картонки вставили, шо не плачте мамо...!
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28.11.2025 01:44 Відповісти
і це щє батьки не підійшли...
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28.11.2025 04:54 Відповісти
Ніяке бабло їх вже не врятує.
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28.11.2025 01:49 Відповісти
За всю історію - Усе що окуповували москалі - а потім визнавалось на міжнародному рівні ''Де-Факто'' - потім ставало москальським ''Де-Юре''.
Винятків ще не було жодного.
Так що Алі-Баба-Єрмак-хазяїн Віслюка Зєлі - займається словоблудством - Лукавить і Бреше.
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28.11.2025 01:39 Відповісти
Прибалтика.
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28.11.2025 01:43 Відповісти
Не послуговуйтесь москальською термінологією, кліше, наративами і пропагандою.
Термін ''прибалтика'' придумали москалі - він рівноцінний ''малоросії'' і ''хохляндії''.
Грамотно - коректно і з повагою буде - Країни Балтії.
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28.11.2025 01:50 Відповісти
Срати мені де його придумали, від перестановки доданків, сума не змінюеться.
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28.11.2025 02:33 Відповісти
ну так пиши про Україну МАЛОРОСІЯ...
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28.11.2025 03:03 Відповісти
Логіка і термінологія у вас нажаль типового ''совка'' - ''какая разніца''.
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28.11.2025 03:11 Відповісти
Не забувайте, що колись Сралін захопив пів-Європи...
І не забувайте, що зараз рашка - це 60% від територій в минулому.
Мінус Аляска, мінус центральа Азія, мінус, мінус, мінус...
То все "де-юре" до лопання чергової мильної бульбашки.
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28.11.2025 02:05 Відповісти
Не будьте по дитячому наївними - не романтизуйте реальність.
Аляска тут взагалі - глупий приклад. На Алясці проживало місцеве корінне населення - їм ніхто не повернув незалежність - їх просто продали за гроші як рабів - і продали по одній причині - в ті далекі відсталі часи з центру імперії інфраструктурно і військово взагалі не можливо було контролювати ті дууууже далекі землі.
На сьогодні Аляска не є незалежною державою.
Колишні так звані ''республіки ссср'' не були повністю змоскалізовані тільки тому що були поза межами ''рсфср'' і комуністичні москальські окупанти проводили політику частково лайтового імперіалізму - без повного (а половинчастого) винищення національної ідентичності - вони це називали - ''інтернаціоналізм''.
Правильним прикладом - буде:
- сахалін і курили - нічого японського там не збереглось.
- карелія - винищено все суомі.
- кенігсберг - повністю зачищено від німців.
- оренбург - винищено майже все пов'язане з казахами.
- абхазія і цхінвал - повністю зачищені від грузин.
- колись велика Черкесія - винищено понад 90% місцевого населення і розділена на окремі частини з москальською більшістю.
- смоленщина і брянщина - не залишилось нічого білоруського.
- Українські етнічні землі Стародубщини, Білгородщини, Вороніжчини, Донщини і Кубані - винищено майже все Українське.
На сьогодні понад 80% населення Кубані не має місцевого коріння (понаїхавші) і колись Українська Кубань перетворилась на найбільш Україно-ненависницький регіон ''рф''.
На окупованих москалями - за 11років теперішньої війни - Українських землях проводиться значно жорсткіша москальська політика ніж на Кубані - і результат буде відповідно значно гірший для Українців.

А при розпаді москальської імперії - яка все ж таки колись відбудеться - просто вже не буде чого Україні повертати - реалії на тих територіях будуть зовсім іншими.

Або зараз відвоюємо окуповане - або в перспективі ще втратимо Харківську, всю Запорізьку і схід Дніпровської області.
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28.11.2025 03:08 Відповісти
Де логіка? Як можна сьогодні відвойовувати і одночасно втрачати? Можливо слід закликати хоча б не втрачати?
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28.11.2025 05:31 Відповісти
пан Тарас ,велика повага , вашої геополітичної інформаціі ...це серьозна робота , яку просто 100% треба популяризувати для суспільства ...
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28.11.2025 05:46 Відповісти
їрмачидзе є один ларьок не отжатий,
тобі б по професії...
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28.11.2025 01:40 Відповісти
Мені особисто цікаво-налетайте боти які розкажуть-чому тре відмовлятись від теріторій. просто чекаю каменти
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28.11.2025 01:42 Відповісти
«Той, хто між війною та ганьбою обирає ганьбу, отримає і війну і ганьбу» - чули таке?
Тобто, ви пропонуєте і ганьбу і смерть, не переплутайте.
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28.11.2025 08:01 Відповісти
Віц цього якось залежить те, про що написано в моєму коментарі?
Чи так, лиш би потриндіти?
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28.11.2025 11:55 Відповісти
А должно быть по другому. Одна мысль об этом тянет на статью 111 УК Украины.
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28.11.2025 01:47 Відповісти
За порятунок вагнерівців від справедливого суду голобородько вже заробив 111-ту.
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28.11.2025 08:02 Відповісти
Я не розумію коментаторів:
- Зеленський буде підписувати договірняк з ****** - от, **** зелена, пішов на х...й.
- Зеленський не буде підписувати договірняк з ****** - от, **** зелена, пішов на х...й
А яке рішення вірне на ваш погляд?
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28.11.2025 01:53 Відповісти
Ти ж сам двічі повторив:
**** зелена, пішов на х...й

Це єдине вірне рішення на сьогодні. Бо, що б він тепер не робив - це дупа.
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28.11.2025 02:02 Відповісти
шо і правда не розумієте?
відкинути зайві слова і в сухому остатку буде - зеленьський пішов на *** по любасу.
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28.11.2025 02:27 Відповісти
Рішення одне вірне - зельо пшов нах
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28.11.2025 03:50 Відповісти
Синдром Данінга-Крюгера у 80% населення. Середньостатистичний показник в популяції.
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28.11.2025 05:34 Відповісти
Ну звісно не підпише. Просто обʼявить Донецьку область де-мілітарізованою зоною, а потім буде бігати і кричати «Віраломна!», «Міліція!».
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28.11.2025 02:17 Відповісти
ти реальний канак-чи то впн?
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28.11.2025 02:21 Відповісти
а ти?
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28.11.2025 02:54 Відповісти
для реальних пацанів з луганбаса
впн не відімяє папорців він лише міняє іп бо така шваль як ти тута шляється... - перша лінія захисту так би мовити яку ви,
міндичі, щє не ********.
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28.11.2025 03:02 Відповісти
Агент Ермак виконує завдання, посварити Україну в США.
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28.11.2025 02:32 Відповісти
ну так а шо з ларьком незайманим?
так брати чи ну його на ***?
продавкиню не чіпати!
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28.11.2025 02:39 Відповісти
Короче, повернеться ЗЄ зовсім іншим.

Підписати не можна бо порвуть в Україні.
Не підписати не можна, бо порве Трамп.

Такий тремор сфінктра може тільки дуже тренована людина витримати. 😁

Але є і добра новина - ця угода такий же фуфель, як і сам ЗЄ.
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28.11.2025 02:56 Відповісти
Браво! Саме так. Тому що всі вони на договорняку з пуйлом.
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28.11.2025 03:52 Відповісти
Та разом з тим наркоманом у окопи по коліно обтянуті чорною плівкою і воюйте, мразота кончена.
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28.11.2025 04:19 Відповісти
бачите оцю харю? - це ваш вибір....
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28.11.2025 04:43 Відповісти
вьетвам за бубу!
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28.11.2025 05:07 Відповісти
Справа в тому, що крадій та хабарник Єрмак не має права озвучувати будь-що.
Це злочинець і він має бути за гратами.
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28.11.2025 05:22 Відповісти
Є МЗС України, є прес-служба КМУ, але чомусь ларьочник єрмак виконує їх функції з донесення до світу точки зору України.
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28.11.2025 05:25 Відповісти
ще є сбу мвс та гур
але дермак живий????
нема у держави ні спецури, ні захисту від крис
вори самі...
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28.11.2025 07:59 Відповісти
куме, змазуйте...
бо цей зелений ******* до саме цього і йде
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28.11.2025 05:50 Відповісти
мені ваша клінануха в стволі не потрібна...
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28.11.2025 05:58 Відповісти
боже, кому я кажу?
кум 4й раз замужом щє й мене повчить!
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28.11.2025 06:00 Відповісти
Це правильно.
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28.11.2025 05:55 Відповісти
уйло киздит, что Зе нелегитимный. Это он сам нелегитимный, в 1999 назначили, с тех пор ни разу в выборах честных не участвовал. Так, что не с кем подписывать. И ещё до иннаугурации виткофф ездил к уйлу, уже было 100 встреч за год на разных уровнях, анкориджи и прочие 28 пунтов. Потом вылазит это психбольное чмо и продолжает чвакать-уякать ту же песенку по нацистов и территории. Ясное дело, что с сумасшедшим невозможно договориться.
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28.11.2025 05:59 Відповісти
Ой блін,**** пафосна і брехлива
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28.11.2025 05:59 Відповісти
це ваш вибір.
face it!
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28.11.2025 06:01 Відповісти
щє зобідьте мою дитину, чи мою хресницю - будемо мати з кумом за що сидіти... - але після по зелених соплях.
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28.11.2025 06:08 Відповісти
АліБаба не дозволяє
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28.11.2025 06:22 Відповісти
ти таки зробив, Валерій Васильoвич Лобановський,
"команду-зірку" і я її бачив...
а потім прийшли вони - зелені з ермаками...
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28.11.2025 06:25 Відповісти
Підпише не підпише пуйлу пофігу, як констатував Трамп, лінія фронту з об'єктивних причин рухається в одну сторону і по факту бажання єрмака чи зе нічого не міняють.
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28.11.2025 06:29 Відповісти
тут інше - тут руда, непереможна, любов до *****...
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28.11.2025 06:33 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337 тут все ясно і без рудого
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28.11.2025 06:36 Відповісти
дякую, не додивився бо нема в мене eккаунту на фасебуці...
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28.11.2025 06:45 Відповісти
Він не потрібний щоб подивитись... Суть інша, ніхто на Заході не зацікавлений щоб Україна перемогла, всі зацікавлені щоб вона не програла і війна тривала безкінечно.
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28.11.2025 06:50 Відповісти
вирубіть свій фаесбучний еккаунт, а потім зайдіть на свій лінк.
може тоді ми зрозуміємо один одного
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28.11.2025 06:53 Відповісти
ну і нахiя ви мені тоді все це слали як там нема чого дивитися?
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28.11.2025 06:57 Відповісти
від вас тхне митищями...
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28.11.2025 07:02 Відповісти
не кожна кішка і не в кожну помойку лізе...
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28.11.2025 06:48 Відповісти
такого циніка як доня, шоб він когось любив?
тут дуже потужна рука потрібна яка б його за яйкі тримала...
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28.11.2025 06:40 Відповісти
Цю шмару призначили переговорником, щоб врятуати від НАБУ
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28.11.2025 06:49 Відповісти
Ну,тепер він залізний радник.
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28.11.2025 06:51 Відповісти
скільки вєтнамських ботів подоляка нагнала в коментарі копрофілити
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28.11.2025 06:53 Відповісти
Нехай краще підпише документи про твою відставку,дєрьмаче.
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28.11.2025 07:05 Відповісти
За ішаком суха верба плаче незалежно від того, що там не підпише, чи підпише це чмо. дєрмак сподіваєтья, що така "заява" зробить з ішака "героя-патріота". Геть мародерів та зрадників!
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28.11.2025 07:26 Відповісти
хто це?
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28.11.2025 07:27 Відповісти
Нахрена їх підписувати якщо сьогодні кацапи просунулись в 4-х областях, тягнемо коли біля Києва знов висунуться.
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28.11.2025 07:59 Відповісти
Так у нас Конституція на паузі а гідрант вже декілька раз на неї ложив, і то не руку
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28.11.2025 08:10 Відповісти
Так обсуждение линии разграничения и есть отказ от территорий. Только завёрнутый в красивую обёртку. Как горькая пилюля в сладкую оболочку.
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28.11.2025 08:14 Відповісти
Цікаво, на яку Конституцію він посилається? Адже у них є своя "конституція", яка навіть красти дозволяє.
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28.11.2025 08:19 Відповісти
Значит подпишет.
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28.11.2025 08:42 Відповісти
Агов зелень, не знаю хто прийде до влади у наступних виборах, але точно не "команда зелених виродків"...
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28.11.2025 08:46 Відповісти
Зелені, хто такий єрмак?!!
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28.11.2025 08:58 Відповісти
Він вже все підписав.
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28.11.2025 09:12 Відповісти
 
 