Єрмак: Зеленський не підпише документи про відмову від територій
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що президент Зеленський не підпише жодного документа, який передбачав би відмову від українських територій, доки перебуватиме на посаді.
Про це він розповів в інтерв’ю Саймону Шустеру для видання The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.
Конституційна заборона
За словами Єрмака, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документ про відмову від території, а Конституція України забороняє такі дії:
"Поки Зеленський – президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу", — наголосив керівник ОП.
Також він додав, що на наступному етапі переговорів щодо припинення війни Україна готова обговорювати лише визначення лінії розмежування між сторонами, а не питання відмови від суверенних територій.
Україна продовжить роботу зі США
Раніше Єрмак наголосив, що наприкінці тижня делегації України та США продовжать роботу над результатами переговорів у Женеві щодо "мирного плану" для завершення російсько-української війни.
За його словами, ключова мета залишається незмінною: досягти тривалого і достойного миру для України якнайшвидше.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так?
чи ти вже зовсім за нього?
Винятків ще не було жодного.
Так що Алі-Баба-Єрмак-хазяїн Віслюка Зєлі - займається словоблудством - Лукавить і Бреше.
Термін ''прибалтика'' придумали москалі - він рівноцінний ''малоросії'' і ''хохляндії''.
Грамотно - коректно і з повагою буде - Країни Балтії.
І не забувайте, що зараз рашка - це 60% від територій в минулому.
Мінус Аляска, мінус центральа Азія, мінус, мінус, мінус...
То все "де-юре" до лопання чергової мильної бульбашки.
Аляска тут взагалі - глупий приклад. На Алясці проживало місцеве корінне населення - їм ніхто не повернув незалежність - їх просто продали за гроші як рабів - і продали по одній причині - в ті далекі відсталі часи з центру імперії інфраструктурно і військово взагалі не можливо було контролювати ті дууууже далекі землі.
На сьогодні Аляска не є незалежною державою.
Колишні так звані ''республіки ссср'' не були повністю змоскалізовані тільки тому що були поза межами ''рсфср'' і комуністичні москальські окупанти проводили політику частково лайтового імперіалізму - без повного (а половинчастого) винищення національної ідентичності - вони це називали - ''інтернаціоналізм''.
Правильним прикладом - буде:
- сахалін і курили - нічого японського там не збереглось.
- карелія - винищено все суомі.
- кенігсберг - повністю зачищено від німців.
- оренбург - винищено майже все пов'язане з казахами.
- абхазія і цхінвал - повністю зачищені від грузин.
- колись велика Черкесія - винищено понад 90% місцевого населення і розділена на окремі частини з москальською більшістю.
- смоленщина і брянщина - не залишилось нічого білоруського.
- Українські етнічні землі Стародубщини, Білгородщини, Вороніжчини, Донщини і Кубані - винищено майже все Українське.
На сьогодні понад 80% населення Кубані не має місцевого коріння (понаїхавші) і колись Українська Кубань перетворилась на найбільш Україно-ненависницький регіон ''рф''.
На окупованих москалями - за 11років теперішньої війни - Українських землях проводиться значно жорсткіша москальська політика ніж на Кубані - і результат буде відповідно значно гірший для Українців.
А при розпаді москальської імперії - яка все ж таки колись відбудеться - просто вже не буде чого Україні повертати - реалії на тих територіях будуть зовсім іншими.
Або зараз відвоюємо окуповане - або в перспективі ще втратимо Харківську, всю Запорізьку і схід Дніпровської області.
тобі б по професії...
Тобто, ви пропонуєте і ганьбу і смерть, не переплутайте.
Чи так, лиш би потриндіти?
- Зеленський буде підписувати договірняк з ****** - от, **** зелена, пішов на х...й.
- Зеленський не буде підписувати договірняк з ****** - от, **** зелена, пішов на х...й
А яке рішення вірне на ваш погляд?
**** зелена, пішов на х...й
Це єдине вірне рішення на сьогодні. Бо, що б він тепер не робив - це дупа.
відкинути зайві слова і в сухому остатку буде - зеленьський пішов на *** по любасу.
впн не відімяє папорців він лише міняє іп бо така шваль як ти тута шляється... - перша лінія захисту так би мовити яку ви,
міндичі, щє не ********.
так брати чи ну його на ***?
продавкиню не чіпати!
Підписати не можна бо порвуть в Україні.
Не підписати не можна, бо порве Трамп.
Такий тремор сфінктра може тільки дуже тренована людина витримати. 😁
Але є і добра новина - ця угода такий же фуфель, як і сам ЗЄ.
Це злочинець і він має бути за гратами.
але дермак живий????
нема у держави ні спецури, ні захисту від крис
вори самі...
бо цей зелений ******* до саме цього і йде
кум 4й раз замужом щє й мене повчить!
face it!
"команду-зірку" і я її бачив...
а потім прийшли вони - зелені з ермаками...
може тоді ми зрозуміємо один одного
тут дуже потужна рука потрібна яка б його за яйкі тримала...