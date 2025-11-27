Україна та США продовжать роботу над "мирним планом" наприкінці тижня, - ОП

Наприкінці тижня делегації України та США продовжать роботу над результатами переговорів у Женеві щодо "мирного плану" для завершення російсько-української війни.

Про це повідомив голова делегації, глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий етап узгодження плану

"Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві. Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко", - зазначив він.

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За його словами, ключова мета залишається незмінною: досягти тривалого і достойного миру для України якнайшвидше.

Підхід також залишиться таким самим, як і під час попередніх зустрічей: сторони готуються до предметної, конструктивної дискусії з метою досягнення реального прогресу в формуванні кроків для закінчення війни.

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Мирний план США

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