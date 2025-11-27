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Новини Мирний план США
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Україна та США продовжать роботу над "мирним планом" наприкінці тижня, - ОП

Офіс президента анонсував нові переговори зі США наприкінці тижня

Наприкінці тижня делегації України та США продовжать роботу над результатами переговорів у Женеві щодо "мирного плану" для завершення російсько-української війни.

Про це повідомив голова делегації, глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

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Новий етап узгодження плану

"Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві. Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко", - зазначив він.

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За його словами, ключова мета залишається незмінною: досягти тривалого і достойного миру для України якнайшвидше.

Підхід також залишиться таким самим, як і під час попередніх зустрічей: сторони готуються до предметної, конструктивної дискусії з метою досягнення реального прогресу в формуванні кроків для закінчення війни.

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фіс президента анонсував нові переговори зі США наприкінці тижня

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

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Автор: 

перемовини (3817) план (221) США (26710) Єрмак Андрій (1780) Офіс Президента (2100)
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Топ коментарі
+12
алібаба і чєбурєк-це не Україна. це х"йня московська.
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27.11.2025 19:30 Відповісти
+11
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27.11.2025 19:31 Відповісти
+8
повна вiдсутнiсть здорового глузду! кацапи вимагають виключно капiтуляцii,то для чого складання якихось планiв!?
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27.11.2025 19:35 Відповісти
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алібаба і чєбурєк-це не Україна. це х"йня московська.
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27.11.2025 19:30 Відповісти
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27.11.2025 19:31 Відповісти
Фотка класна. Українська культурна та політична еліта. Обиччя країни. Весело їм, мабуть почули, як їх путін нахер послав з потужним планом миру.
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27.11.2025 19:31 Відповісти
Так путин сказав, що жодного плану нема.

Тоді чому ці алібаби роз'їжджають коштом платників податків до "Женев"?
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27.11.2025 19:33 Відповісти
повна вiдсутнiсть здорового глузду! кацапи вимагають виключно капiтуляцii,то для чого складання якихось планiв!?
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27.11.2025 19:35 Відповісти
«А пагаваріть?». Забити переговорним спамом міндічгейт.
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27.11.2025 20:04 Відповісти
Як же довго це агентурне чмо агонізує?
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27.11.2025 19:35 Відповісти
кацап, еврей, татарин- достойне представлення української нації.
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27.11.2025 19:37 Відповісти
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27.11.2025 19:38 Відповісти
Який це вже за рахунком???? Не заїбались????? Клоуни...😡😡😡
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27.11.2025 19:46 Відповісти
Не буде ніякого мирного плану, війна буде продовжуватись до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів на них!
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27.11.2025 19:47 Відповісти
русні тупо більше, ніж українців, тож у конвенційній війні ми програємо

тому і треба створити асиметричні штуки для стримування русні - ядерну зброю, VX
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27.11.2025 19:52 Відповісти
Ексклюзивно! Сценарій завершення серіалу «Слуга народа».
Голобородько: «Андрюша, я єду на пєрєговори, но тєбя нє бєру! Мєня хотят поімєть бєз тєбя»
єрмак, дістає пістолет і стріляє в Голобородька зі словами: «Так нє доставайся же ти нікому!»
Голобородько з останніх сил: «Спасібо, что ізбавіл мєня от мук». Помирає.
А десь в Ізраїлі міндіч з цукерманами: «Ех, хороший бил лох!»
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27.11.2025 19:47 Відповісти
Ху....нєй страдають обидві сторони
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27.11.2025 20:29 Відповісти
Єрмак і далі буде займатися відвертою ******, яка ніколи ніким не буде підписана... бо в Україні на нього чекає НАБУ.
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28.11.2025 00:38 Відповісти
Идите на х.й вместе со своим мирным планом и сша, в лице трампа, оборотни.
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28.11.2025 05:11 Відповісти
 
 