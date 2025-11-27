Україна та США продовжать роботу над "мирним планом" наприкінці тижня, - ОП
Наприкінці тижня делегації України та США продовжать роботу над результатами переговорів у Женеві щодо "мирного плану" для завершення російсько-української війни.
Про це повідомив голова делегації, глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Новий етап узгодження плану
"Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві. Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко", - зазначив він.
За його словами, ключова мета залишається незмінною: досягти тривалого і достойного миру для України якнайшвидше.
Підхід також залишиться таким самим, як і під час попередніх зустрічей: сторони готуються до предметної, конструктивної дискусії з метою досягнення реального прогресу в формуванні кроків для закінчення війни.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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Тоді чому ці алібаби роз'їжджають коштом платників податків до "Женев"?
тому і треба створити асиметричні штуки для стримування русні - ядерну зброю, VX
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