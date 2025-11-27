Украина и США продолжат работу над "мирным планом" в конце недели, - ОП
В конце недели делегации Украины и США продолжат работу над результатами переговоров в Женеве по "мирному плану" для завершения российско-украинской войны.
Об этом сообщил глава делегации, глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
Новый этап согласования плана
"В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, достигнутого в Женеве. Важно не терять продуктивность и работать быстро", - отметил он.
По его словам, ключевая цель остается неизменной: достичь длительного и достойного мира для Украины как можно быстрее.
Подход также останется таким же, как и во время предыдущих встреч: стороны готовятся к предметной, конструктивной дискуссии с целью достижения реального прогресса в формировании шагов для окончания войны.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді чому ці алібаби роз'їжджають коштом платників податків до "Женев"?
тому і треба створити асиметричні штуки для стримування русні - ядерну зброю, VX
Голобородько: «Андрюша, я єду на пєрєговори, но тєбя нє бєру! Мєня хотят поімєть бєз тєбя»
єрмак, дістає пістолет і стріляє в Голобородька зі словами: «Так нє доставайся же ти нікому!»
Голобородько з останніх сил: «Спасібо, что ізбавіл мєня от мук». Помирає.
А десь в Ізраїлі міндіч з цукерманами: «Ех, хороший бил лох!»