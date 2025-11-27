Украина и США продолжат работу над "мирным планом" в конце недели, - ОП

В конце недели делегации Украины и США продолжат работу над результатами переговоров в Женеве по "мирному плану" для завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщил глава делегации, глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Новый этап согласования плана

"В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, достигнутого в Женеве. Важно не терять продуктивность и работать быстро", - отметил он.

По его словам, ключевая цель остается неизменной: достичь длительного и достойного мира для Украины как можно быстрее.

Подход также останется таким же, как и во время предыдущих встреч: стороны готовятся к предметной, конструктивной дискуссии с целью достижения реального прогресса в формировании шагов для окончания войны.

Мирный план США

