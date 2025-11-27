РУС
Новости Мирный план США
500 13

Украина и США продолжат работу над "мирным планом" в конце недели, - ОП

Аппарат президента анонсировал новые переговоры с США в конце недели

В конце недели делегации Украины и США продолжат работу над результатами переговоров в Женеве по "мирному плану" для завершения российско-украинской войны.

Об этом сообщил глава делегации, глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новый этап согласования плана

"В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, достигнутого в Женеве. Важно не терять продуктивность и работать быстро", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры по мирному плану США затянутся, как минимум, до конца зимы, - The Economist

По его словам, ключевая цель остается неизменной: достичь длительного и достойного мира для Украины как можно быстрее.

Подход также останется таким же, как и во время предыдущих встреч: стороны готовятся к предметной, конструктивной дискуссии с целью достижения реального прогресса в формировании шагов для окончания войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрисколл посетит Киев на этой неделе, - ОП

Автор: 

+10
алібаба і чєбурєк-це не Україна. це х"йня московська.
27.11.2025 19:30 Ответить
+9
27.11.2025 19:31 Ответить
+6
повна вiдсутнiсть здорового глузду! кацапи вимагають виключно капiтуляцii,то для чого складання якихось планiв!?
27.11.2025 19:35 Ответить
алібаба і чєбурєк-це не Україна. це х"йня московська.
27.11.2025 19:30 Ответить
27.11.2025 19:31 Ответить
Фотка класна. Українська культурна та політична еліта. Обиччя країни. Весело їм, мабуть почули, як їх путін нахер послав з потужним планом миру.
27.11.2025 19:31 Ответить
Так путин сказав, що жодного плану нема.

Тоді чому ці алібаби роз'їжджають коштом платників податків до "Женев"?
27.11.2025 19:33 Ответить
повна вiдсутнiсть здорового глузду! кацапи вимагають виключно капiтуляцii,то для чого складання якихось планiв!?
27.11.2025 19:35 Ответить
«А пагаваріть?». Забити переговорним спамом міндічгейт.
27.11.2025 20:04 Ответить
Як же довго це агентурне чмо агонізує?
27.11.2025 19:35 Ответить
кацап, еврей, татарин- достойне представлення української нації.
27.11.2025 19:37 Ответить
27.11.2025 19:38 Ответить
Який це вже за рахунком???? Не заїбались????? Клоуни...😡😡😡
27.11.2025 19:46 Ответить
Не буде ніякого мирного плану, війна буде продовжуватись до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів на них!
27.11.2025 19:47 Ответить
русні тупо більше, ніж українців, тож у конвенційній війні ми програємо

тому і треба створити асиметричні штуки для стримування русні - ядерну зброю, VX
27.11.2025 19:52 Ответить
Ексклюзивно! Сценарій завершення серіалу «Слуга народа».
Голобородько: «Андрюша, я єду на пєрєговори, но тєбя нє бєру! Мєня хотят поімєть бєз тєбя»
єрмак, дістає пістолет і стріляє в Голобородька зі словами: «Так нє доставайся же ти нікому!»
Голобородько з останніх сил: «Спасібо, что ізбавіл мєня от мук». Помирає.
А десь в Ізраїлі міндіч з цукерманами: «Ех, хороший бил лох!»
27.11.2025 19:47 Ответить
 
 