Новости Мирный план США Мирный процесс
1 155 16

Переговоры по мирному плану США затянутся, как минимум, до конца зимы, - The Economist

Мирные переговоры - Economist написало, когда может закончиться война

Мирные переговоры по Украине имеют целью согласовать требования России с уступками Киева. Кремль смягчит свою переговорную позицию только в конце процесса, который в лучшем случае продлится несколько месяцев.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Позиция россиян

Журналисты напомнили, что мирный план находится в стадии разработки и Россия вряд ли согласится на ту версию, которую согласовали США и Украина в Женеве. В то же время близкие к переговорам люди говорят о "серьезном прогрессе" в сближении некоторых украинских и российских позиций.

"Мы приближаемся к точке, когда людям придется сказать "да, мы согласны" или "нет, это все", — говорит западный дипломат, находящийся в Киеве.

Кремль не готов к настоящим переговорам

По словам собеседника журналистов, Россия смягчит свою переговорную позицию только в конце процесса, который в лучшем случае продлится до конца зимы. Вопрос, по его мнению, в том, когда именно Россия начнет уступать и "какой будет позиция на передовой".

Издание приводит мнение украинских наблюдателей, которые говорят, что Кремль не будет готов к переговорам до конца зимы. Именно тогда господину Путину придется решить, начинать ли новую волну мобилизации, и тогда же экономика России начнет испытывать реальное давление из-за санкций.

По данным журналистов, в администрации США существует внутреннее соперничество: одна группа чиновников (Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс) хотят достичь пророссийского соглашения, другие же (Марко Рубио) пытаются вернуть все в правильное русло. Источники в Белом доме говорят, что Рубио выиграл эту битву, но она не будет последней.

Возможен ли мир

Как пишет The Economist, ряд показателей свидетельствует о том, что для Украины дела обстоят хуже: у Киева заканчиваются солдаты, Москва наращивает производство беспилотников, а реактивные дроны и КАБы угрожают превратить Харьков и Днепр в непригодные для жизни города.

Из-за этого, отмечают журналисты, многие в Украине скептически относятся к тому, что Путин когда-нибудь согласится на сделку, которая позволит Украине выжить. Заставить его к этому потребует реального давления со стороны Америки, которого так и не было.

Бывший украинский дипломат говорит, что лучший шанс Украины - это продолжать борьбу, не теряя своих союзников.

"Путь стал очень узким. Избежать конфликта с Трампом. Сохранить поток оружия, оплаченного Европой. А затем ждать, надеясь, что Кремль дойдет до точки, когда сочтет войну неприемлемой", - говорит собеседник журналистов.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Автор: 

переговоры (5243) переговоры с Россией (1382) война в Украине (7011)
Топ комментарии
+3
А зимою буде: "росія готує весняний наступ, тому мирний процес затягнеться до початку осені"
27.11.2025 16:17 Ответить
+2
Колишній український дипломат каже...... потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною" Джерело: https://censor.net/ua/n3587361

Стратегія чуда. Ага так-так вона ж завжди спрацьовувала. Але ж той колишній діпломат (я навіть здогодуюсь хто це)вже буде далеченько
27.11.2025 16:19 Ответить
+2
Нагадую, що москалі мали виснажитися і втратити рештки потенціалу цієї осені, а тому піти на переговори. Це так з останнього, а в цілому з 2022 року вікна можливостей відчиняються і зачиняються, відчиняються і зачиняються)
27.11.2025 16:21 Ответить
А зимою буде: "росія готує весняний наступ, тому мирний процес затягнеться до початку осені"
27.11.2025 16:17 Ответить
Нагадую, що москалі мали виснажитися і втратити рештки потенціалу цієї осені, а тому піти на переговори. Це так з останнього, а в цілому з 2022 року вікна можливостей відчиняються і зачиняються, відчиняються і зачиняються)
27.11.2025 16:21 Ответить
"перемовини" затягнуться до кінця каденції трампа... календарної чи фізичної...
27.11.2025 16:18 Ответить
Тоді це буде на кордоні з Польщею.
27.11.2025 16:32 Ответить
The Economist, що Вам 3,14стаболам агент "краснов" із США НОВИЙ ДЕДЛАЙ НАМУЛЮВАВ, ???? КУЙЛО Ж СКАЗАВ , ЩО НІЯКОГО ПЛАНУ НЕ БУЛО І НЕ МАЄ....БУЛО ЗВИЧАЙНЕ "А ПО3,14ЗДЄТЬ?"
27.11.2025 16:18 Ответить
Як пише The Economist, низка показників свідчить про те, що для України справи гірші: у Києва закінчуються солдати, Москва нарощує виробництво безпілотників, а реактивні дрони та КАБи загрожують перетворити Харків й Дніпро у непридатні для життя міста.

???????
27.11.2025 16:19 Ответить
А ми що нарощуємо?
27.11.2025 16:28 Ответить
Двушки на москву
27.11.2025 17:14 Ответить
Колишній український дипломат каже...... потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною" Джерело: https://censor.net/ua/n3587361

Стратегія чуда. Ага так-так вона ж завжди спрацьовувала. Але ж той колишній діпломат (я навіть здогодуюсь хто це)вже буде далеченько
27.11.2025 16:19 Ответить
Почалося з того, як могутня цивілізація на раз-два ставить чмонів на коліна, а закінчується "зупиняться коли захочуть") Так би мовити, перехід від уявного світу до реального.
27.11.2025 16:25 Ответить
Коротше кажучи, можна і далі спокійно переправляти двушки в москву.
27.11.2025 16:27 Ответить
Якщо перемовини не будуть звершенні до кінця року то до кінця зими вони втратять свою актуальність взагалі.Ситуація може кардинально змінитися
27.11.2025 16:39 Ответить
В чому змінитися?
27.11.2025 16:59 Ответить
Що саме цікаво Європа не розуміє що саме зараз час настав переламати хребет цим покидькам і покінчити з рашкою раз і назавжди.Це навіть більше шанс чим коли розвалився союз.Зараз реально цю мразоту можна розвалити наглухо.Саме боягузлива Європа це не усвідомлює як і штати що можна задавити цих крис назавжди топлячи заодно і саранчу Китай.
27.11.2025 16:43 Ответить
русня має яз, і може погрожувати ядерною атакою у випадку знищення рабсії

а ми так не можемо, бо куколди без ЯЗ.
27.11.2025 17:02 Ответить
Потік подібних хатєлок кацапні буде тільки рости. Тепер уявіть, як контролювати перемир'я із мордвою в такій ситуації. Пару сотень французів в Чопі навряд допоможуть.
27.11.2025 17:00 Ответить
 
 