Переговоры по мирному плану США затянутся, как минимум, до конца зимы, - The Economist
Мирные переговоры по Украине имеют целью согласовать требования России с уступками Киева. Кремль смягчит свою переговорную позицию только в конце процесса, который в лучшем случае продлится несколько месяцев.
Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Позиция россиян
Журналисты напомнили, что мирный план находится в стадии разработки и Россия вряд ли согласится на ту версию, которую согласовали США и Украина в Женеве. В то же время близкие к переговорам люди говорят о "серьезном прогрессе" в сближении некоторых украинских и российских позиций.
"Мы приближаемся к точке, когда людям придется сказать "да, мы согласны" или "нет, это все", — говорит западный дипломат, находящийся в Киеве.
Кремль не готов к настоящим переговорам
По словам собеседника журналистов, Россия смягчит свою переговорную позицию только в конце процесса, который в лучшем случае продлится до конца зимы. Вопрос, по его мнению, в том, когда именно Россия начнет уступать и "какой будет позиция на передовой".
Издание приводит мнение украинских наблюдателей, которые говорят, что Кремль не будет готов к переговорам до конца зимы. Именно тогда господину Путину придется решить, начинать ли новую волну мобилизации, и тогда же экономика России начнет испытывать реальное давление из-за санкций.
По данным журналистов, в администрации США существует внутреннее соперничество: одна группа чиновников (Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс) хотят достичь пророссийского соглашения, другие же (Марко Рубио) пытаются вернуть все в правильное русло. Источники в Белом доме говорят, что Рубио выиграл эту битву, но она не будет последней.
Возможен ли мир
Как пишет The Economist, ряд показателей свидетельствует о том, что для Украины дела обстоят хуже: у Киева заканчиваются солдаты, Москва наращивает производство беспилотников, а реактивные дроны и КАБы угрожают превратить Харьков и Днепр в непригодные для жизни города.
Из-за этого, отмечают журналисты, многие в Украине скептически относятся к тому, что Путин когда-нибудь согласится на сделку, которая позволит Украине выжить. Заставить его к этому потребует реального давления со стороны Америки, которого так и не было.
Бывший украинский дипломат говорит, что лучший шанс Украины - это продолжать борьбу, не теряя своих союзников.
"Путь стал очень узким. Избежать конфликта с Трампом. Сохранить поток оружия, оплаченного Европой. А затем ждать, надеясь, что Кремль дойдет до точки, когда сочтет войну неприемлемой", - говорит собеседник журналистов.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
???????
Стратегія чуда. Ага так-так вона ж завжди спрацьовувала. Але ж той колишній діпломат (я навіть здогодуюсь хто це)вже буде далеченько
а ми так не можемо, бо куколди без ЯЗ.