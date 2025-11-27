Переговоры по мирному плану США затянутся, как минимум, до конца зимы, - The Economist

Мирные переговоры по Украине имеют целью согласовать требования России с уступками Киева. Кремль смягчит свою переговорную позицию только в конце процесса, который в лучшем случае продлится несколько месяцев.

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Позиция россиян

Журналисты напомнили, что мирный план находится в стадии разработки и Россия вряд ли согласится на ту версию, которую согласовали США и Украина в Женеве. В то же время близкие к переговорам люди говорят о "серьезном прогрессе" в сближении некоторых украинских и российских позиций.

"Мы приближаемся к точке, когда людям придется сказать "да, мы согласны" или "нет, это все", — говорит западный дипломат, находящийся в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против России должны быть сняты только после согласования мирного соглашения с Украиной, - Европарламент

Кремль не готов к настоящим переговорам

По словам собеседника журналистов, Россия смягчит свою переговорную позицию только в конце процесса, который в лучшем случае продлится до конца зимы. Вопрос, по его мнению, в том, когда именно Россия начнет уступать и "какой будет позиция на передовой".

Издание приводит мнение украинских наблюдателей, которые говорят, что Кремль не будет готов к переговорам до конца зимы. Именно тогда господину Путину придется решить, начинать ли новую волну мобилизации, и тогда же экономика России начнет испытывать реальное давление из-за санкций.

Читайте также: РФ не видит Европу за столом переговоров о мире в Украине, - МИД России

По данным журналистов, в администрации США существует внутреннее соперничество: одна группа чиновников (Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс) хотят достичь пророссийского соглашения, другие же (Марко Рубио) пытаются вернуть все в правильное русло. Источники в Белом доме говорят, что Рубио выиграл эту битву, но она не будет последней.

Возможен ли мир

Как пишет The Economist, ряд показателей свидетельствует о том, что для Украины дела обстоят хуже: у Киева заканчиваются солдаты, Москва наращивает производство беспилотников, а реактивные дроны и КАБы угрожают превратить Харьков и Днепр в непригодные для жизни города.

Из-за этого, отмечают журналисты, многие в Украине скептически относятся к тому, что Путин когда-нибудь согласится на сделку, которая позволит Украине выжить. Заставить его к этому потребует реального давления со стороны Америки, которого так и не было.

Бывший украинский дипломат говорит, что лучший шанс Украины - это продолжать борьбу, не теряя своих союзников.

"Путь стал очень узким. Избежать конфликта с Трампом. Сохранить поток оружия, оплаченного Европой. А затем ждать, надеясь, что Кремль дойдет до точки, когда сочтет войну неприемлемой", - говорит собеседник журналистов.

Читайте также: Следующие дни будут решающими для усилий по достижению мира, - Стубб

Мирный план США

Читайте на "Цензор.НЕТ": США считали, что коррупционный скандал в энергетике подтолкнет Украину к согласованию "мирного плана", - The Atlantic