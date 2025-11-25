Следующие дни будут решающими для усилий по достижению мира, - Стубб

Лидер Финляндии Александр Стубб утром провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Рютте и министром обороны Финляндии Антти Хякканеном.

По словам Стубба, Зеленский рассказал о последних событиях.

"Будущее Украины - это решение Украины, а европейская безопасность - решение Европы. Работа между Украиной и Соединенными Штатами продолжается. Следующие дни являются решающими для наших усилий по достижению справедливого и прочного мира", - добавил лидер Финляндии.

Что предшествовало?

