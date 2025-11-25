Следующие дни будут решающими для усилий по достижению мира, - Стубб
Лидер Финляндии Александр Стубб утром провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Рютте и министром обороны Финляндии Антти Хякканеном.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Стубба, Зеленский рассказал о последних событиях.
"Будущее Украины - это решение Украины, а европейская безопасность - решение Европы. Работа между Украиной и Соединенными Штатами продолжается. Следующие дни являются решающими для наших усилий по достижению справедливого и прочного мира", - добавил лидер Финляндии.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- Россияне считают обновленный "мирный план" США провальным.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль