150 0

Следующие дни будут решающими для усилий по достижению мира, - Стубб

Лидер Финляндии Александр Стубб утром провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Рютте и министром обороны Финляндии Антти Хякканеном.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Стубба, Зеленский рассказал о последних событиях.

"Будущее Украины - это решение Украины, а европейская безопасность - решение Европы. Работа между Украиной и Соединенными Штатами продолжается. Следующие дни являются решающими для наших усилий по достижению справедливого и прочного мира", - добавил лидер Финляндии.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • Россияне считают обновленный "мирный план" США провальным.

Зеленский Владимир (22726) Стубб Александр (150)
