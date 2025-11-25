Москва не получала обновленный "мирный план" из 19 пунктов, - Песков
Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала обновленный "мирный план", состоящий из 19 пунктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Пескова, "наступит очередь, и Россия предметно займется планом США относительно украинского урегулирования".
В то же время в Кремле заявили, что архитектуру безопасности без Европы обсуждать невозможно.
"Они будут нужны на каком-то этапе", - добавил Песков.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
