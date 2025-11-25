Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала обновленный "мирный план", состоящий из 19 пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, "наступит очередь, и Россия предметно займется планом США относительно украинского урегулирования".

В то же время в Кремле заявили, что архитектуру безопасности без Европы обсуждать невозможно.

"Они будут нужны на каком-то этапе", - добавил Песков.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

