Новости Мирный план Трампа
108 0

Москва не получала обновленный "мирный план" из 19 пунктов, - Песков

Мирный план Трампа: что говорят в Кремле об обновленных пунктах?

Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала обновленный "мирный план", состоящий из 19 пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, "наступит очередь, и Россия предметно займется планом США относительно украинского урегулирования".

В то же время в Кремле заявили, что архитектуру безопасности без Европы обсуждать невозможно.

"Они будут нужны на каком-то этапе", - добавил Песков.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

