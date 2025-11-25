Москва не отримувала оновлений "мирний план" із 19 пунктів, - Пєсков

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала оновлений "мирний план", що складається із 19 пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За словами Пєскова, "настане черга, і Росія предметно займеться планом США щодо українського врегулювання".

Водночас у Кремлі заявили, що архітектуру безпеки без Європи обговорювати неможливо.

"Вони будуть потрібні на якомусь етапі", - додав Пєсков.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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