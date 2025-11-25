РУС
Россияне считают обновленный "мирный план" США провальным, - Bloomberg

В России считают обновленный мирный план провальным

Обновленный "мирный план" США, который сократили до 19 пунктов, в России считают провальным.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

После разработки "мирного плана" Уиткоффом и Дмитриевым, отмечает издание, украинские и европейские чиновники поспешили разработать встречное предложение, которое предложило бы России гораздо менее выгодные условия.

Результатом стал план из 19 пунктов.

"Российские чиновники назвали пересмотренный план провальным", - пишет Bloomberg.

Читайте: Мира в Украине не будет, пока Путин будет считать, что управляет ситуацией, - сенатор Грэм

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России

Европа (2153) россия (98121) США (28392)
+5
А от подивимося, як Трамп їх примусить підписати це до Різва (хоч нормального, хоч комуністичного). 😁

Щось мені підказує, що на **** Зеленського вся ця історія і закінчиться.
Бо їбати ***** у Трампа кишка тонка.
25.11.2025 11:15 Ответить
+3
Ну хай вважають. Тоді до останнього россіянина і до повного перетворення рашки у придаток Китаю
Глава «Роснефти» заявил о готовности России быть ресурсной базой для Китая
25.11.2025 10:53 Ответить
+3
США і ЕС КЛОУНИ.

- РФ не хоче існування України
- РФ не хоче існування українців як нації і як етносу
- РФ НЕ ПОТЕРПИТЬ існування української мови
- звабити РФ грошима не можна - у них і так були тріліони.

РФ хоче російську імперію, коли Шевченко служив по 25 років, коли українців міняли на собак.

ЯК ТУТ БЛ ХОЧУТЬ ДОМОВИТИСЬ???
25.11.2025 11:03 Ответить
Ну хай вважають. Тоді до останнього россіянина і до повного перетворення рашки у придаток Китаю
Глава «Роснефти» заявил о готовности России быть ресурсной базой для Китая
25.11.2025 10:53 Ответить
Щоб до останнього московита , потрібні армії всіх націй які московити образили за 350 років, руками одних українців це зробити напевне неможливо ....
але безумовно знищення цих тупорилих істот повинно стояти на порядку денному для Землян, вони не пасують до такої прекрасної планети , проблема в ядерці от як буде рішення по ній одразу їх зачистять
25.11.2025 11:01 Ответить
Наша пісня гарна нова, починаймо її знову.
25.11.2025 10:58 Ответить
Не щастить діду з нобелівкою
25.11.2025 10:59 Ответить
Стерненко вже декілька днів говорить про те, що цей "план" з 28 пунктів є провальним, тому що Україна з ним ніколи не погодиться, а ***** тільки того і треба, щоб знивувати Україну у "небажанні миру".
25.11.2025 11:00 Ответить
Стерненко останніми днями розчаровує, бо включив істеричку: міжнародка то явно не його, він не розуміє шо відбувається. Так, висновки його правильні, але нема розуміння через що саме. Тому він істерить інагнітає
25.11.2025 11:08 Ответить
Так шмаркля може сказати те саме. Типу, дивіться, ми розробили потужний мирний план, а от клятий путін не хоче його підписувати.
25.11.2025 11:49 Ответить
Стерненко - це той, що працює на хуцпу Зеленського? То що він може сказати? Тільки те, що дозволять з ОПи.
25.11.2025 12:32 Ответить
перекладаю: товаріщ краснов, вєрнітє как біло, а то будєт компромат как ві сосєтє
25.11.2025 11:00 Ответить
США і ЕС КЛОУНИ.

- РФ не хоче існування України
- РФ не хоче існування українців як нації і як етносу
- РФ НЕ ПОТЕРПИТЬ існування української мови
- звабити РФ грошима не можна - у них і так були тріліони.

РФ хоче російську імперію, коли Шевченко служив по 25 років, коли українців міняли на собак.

ЯК ТУТ БЛ ХОЧУТЬ ДОМОВИТИСЬ???
25.11.2025 11:03 Ответить
Ну поперше не США і ЄС, а саме Дональд Трамп, який на отє…сь дає розробку планів одному зятьку, повʼязаним з москалями, не глядя, бо чхати йому на Україну, у нього бізнес горить. Але йому дали прочухана своі ж республіканці, коли побачили це «творіння». Доречі, а ви не думали, як так швидко зʼявився злив з 28-ми пунктів? Отож, бо не всім це сподобалося. ЄС навіть не попередили, бо хотіли побиріку цю лажу проштовхнути
25.11.2025 11:07 Ответить
Да шо ви гаварітє
25.11.2025 11:04 Ответить
А от подивимося, як Трамп їх примусить підписати це до Різва (хоч нормального, хоч комуністичного). 😁

Щось мені підказує, що на **** Зеленського вся ця історія і закінчиться.
Бо їбати ***** у Трампа кишка тонка.
25.11.2025 11:15 Ответить
Да ніхто нічого не підпише; це було зрозуміло від початку. Воплі боневтіка про найпотужніший з найпотужніших планів, яким він всі вуха прожужжав, це для чогось іншого зроблено.
25.11.2025 11:47 Ответить
Нє.

Епштейнгейту потрібен хейт у ЗМІ.
Міндічгейту потрібен хейт у ЗМІ.
***** тре було відпетлять від санкцій Трампа але тут він пролетів.

Єдині, кому весь цей двіж реально поперек горла - ЄС.
25.11.2025 11:51 Ответить
Так підписати Україна має, від росії ніякого підпису до післязавтра не вимагається.
25.11.2025 12:06 Ответить
Як провальним? Не може бути!Це ж найпотужніший план двох клоунів!
25.11.2025 11:45 Ответить
Спочатку був потужний план Перемоги.
Тепер - потужний план миру.
Що наступне: потужний план капітуляції?
А насправді: нам головне на один день довше протриматися ніж каtsапи. Щоб вони як в першу світову першими побігли з фронту і героїчно вивели війська з України як 1989 з Афгану.
25.11.2025 12:07 Ответить
Про на один день довше - казочки, які хтось ляпнув, а ви підхопили, бо красиво звучить. Не побіжуть. От не побіжуть й все. З якого переляку вони мають бігти? Які передумови цього ви бачите? Гроші в них є, люди теж, оборонка нарощує виробництво (це видно з кожноденних обстрілів, які посилюються).
25.11.2025 12:16 Ответить
Кацапы пусть считают, сколько ***** утилизировало ватного стада.
25.11.2025 11:53 Ответить
Очень вызывающе, не правда,?!
Значит сапоги хорошие, надо брать!!!
Из х/ф"Служебный Роман".
25.11.2025 12:02 Ответить
 
 