Россияне считают обновленный "мирный план" США провальным, - Bloomberg

Обновленный "мирный план" США, который сократили до 19 пунктов, в России считают провальным.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

После разработки "мирного плана" Уиткоффом и Дмитриевым, отмечает издание, украинские и европейские чиновники поспешили разработать встречное предложение, которое предложило бы России гораздо менее выгодные условия.

Результатом стал план из 19 пунктов.

"Российские чиновники назвали пересмотренный план провальным", - пишет Bloomberg.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

