Россияне считают обновленный "мирный план" США провальным, - Bloomberg
Обновленный "мирный план" США, который сократили до 19 пунктов, в России считают провальным.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
После разработки "мирного плана" Уиткоффом и Дмитриевым, отмечает издание, украинские и европейские чиновники поспешили разработать встречное предложение, которое предложило бы России гораздо менее выгодные условия.
Результатом стал план из 19 пунктов.
"Российские чиновники назвали пересмотренный план провальным", - пишет Bloomberg.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
але безумовно знищення цих тупорилих істот повинно стояти на порядку денному для Землян, вони не пасують до такої прекрасної планети , проблема в ядерці от як буде рішення по ній одразу їх зачистять
- РФ не хоче існування України
- РФ не хоче існування українців як нації і як етносу
- РФ НЕ ПОТЕРПИТЬ існування української мови
- звабити РФ грошима не можна - у них і так були тріліони.
РФ хоче російську імперію, коли Шевченко служив по 25 років, коли українців міняли на собак.
ЯК ТУТ БЛ ХОЧУТЬ ДОМОВИТИСЬ???
Щось мені підказує, що на **** Зеленського вся ця історія і закінчиться.
Бо їбати ***** у Трампа кишка тонка.
Епштейнгейту потрібен хейт у ЗМІ.
Міндічгейту потрібен хейт у ЗМІ.
***** тре було відпетлять від санкцій Трампа але тут він пролетів.
Єдині, кому весь цей двіж реально поперек горла - ЄС.
Тепер - потужний план миру.
Що наступне: потужний план капітуляції?
А насправді: нам головне на один день довше протриматися ніж каtsапи. Щоб вони як в першу світову першими побігли з фронту і героїчно вивели війська з України як 1989 з Афгану.
Значит сапоги хорошие, надо брать!!!
Из х/ф"Служебный Роман".