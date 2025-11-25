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Новини Мирний план США
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Росіяни вважають оновлений "мирний план" США провальним, - Bloomberg

У Росії вважають оновлений мирний план провальним

Оновлений "мирний план" США, який скоротили до 19 пунктів, у Росії вважають провальним.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Після розробки "мирного плану" Віткоффом та Дмитрієвим, зазначає видання, українські та європейські чиновники поспішали розробити зустрічну пропозицію, яка б запропонувала Росії набагато менш вигідні умови.

Результатом став план із 19 пунктів.

"Російські чиновники назвали переглянутий план провальним", - пише Bloomberg.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

Європа (2496) росія (70347) США (26704)
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Топ коментарі
+7
США і ЕС КЛОУНИ.

- РФ не хоче існування України
- РФ не хоче існування українців як нації і як етносу
- РФ НЕ ПОТЕРПИТЬ існування української мови
- звабити РФ грошима не можна - у них і так були тріліони.

РФ хоче російську імперію, коли Шевченко служив по 25 років, коли українців міняли на собак.

ЯК ТУТ БЛ ХОЧУТЬ ДОМОВИТИСЬ???
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25.11.2025 11:03 Відповісти
+7
А от подивимося, як Трамп їх примусить підписати це до Різва (хоч нормального, хоч комуністичного). 😁

Щось мені підказує, що на **** Зеленського вся ця історія і закінчиться.
Бо їбати ***** у Трампа кишка тонка.
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25.11.2025 11:15 Відповісти
+4
Ну хай вважають. Тоді до останнього россіянина і до повного перетворення рашки у придаток Китаю
Глава «Роснефти» заявил о готовности России быть ресурсной базой для Китая
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25.11.2025 10:53 Відповісти
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Ну хай вважають. Тоді до останнього россіянина і до повного перетворення рашки у придаток Китаю
Глава «Роснефти» заявил о готовности России быть ресурсной базой для Китая
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25.11.2025 10:53 Відповісти
Щоб до останнього московита , потрібні армії всіх націй які московити образили за 350 років, руками одних українців це зробити напевне неможливо ....
але безумовно знищення цих тупорилих істот повинно стояти на порядку денному для Землян, вони не пасують до такої прекрасної планети , проблема в ядерці от як буде рішення по ній одразу їх зачистять
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25.11.2025 11:01 Відповісти
можливо, але для цього треба використовувати бактеріологічніу і хімічну зброю, а цього не допустять, т.з. партнери
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25.11.2025 19:09 Відповісти
Наша пісня гарна нова, починаймо її знову.
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25.11.2025 10:58 Відповісти
Не щастить діду з нобелівкою
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25.11.2025 10:59 Відповісти
Стерненко вже декілька днів говорить про те, що цей "план" з 28 пунктів є провальним, тому що Україна з ним ніколи не погодиться, а ***** тільки того і треба, щоб знивувати Україну у "небажанні миру".
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25.11.2025 11:00 Відповісти
Стерненко останніми днями розчаровує, бо включив істеричку: міжнародка то явно не його, він не розуміє шо відбувається. Так, висновки його правильні, але нема розуміння через що саме. Тому він істерить інагнітає
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25.11.2025 11:08 Відповісти
Так шмаркля може сказати те саме. Типу, дивіться, ми розробили потужний мирний план, а от клятий путін не хоче його підписувати.
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25.11.2025 11:49 Відповісти
Стерненко - це той, що працює на хуцпу Зеленського? То що він може сказати? Тільки те, що дозволять з ОПи.
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25.11.2025 12:32 Відповісти
Стерненко-це той, що вже більше року ледь не кричить про необхідність армійської реформи і про перезавантаження влади, без яких України може не стати. Про що він щодня розповідає у своїх випусках. А ще Стерненко-це той, завдяки чиїй платформі за донати наших небайдужих громадян наші бійці щодня отримують нові дрони-як фпв, так і оптоволоконні, так і зенітні, причому в немалих кількостях. Тож давай ще про хуцпу. Про ренджровер та власну охорону можеш не забути згадати.
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25.11.2025 13:30 Відповісти
перекладаю: товаріщ краснов, вєрнітє как біло, а то будєт компромат как ві сосєтє
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25.11.2025 11:00 Відповісти
США і ЕС КЛОУНИ.

- РФ не хоче існування України
- РФ не хоче існування українців як нації і як етносу
- РФ НЕ ПОТЕРПИТЬ існування української мови
- звабити РФ грошима не можна - у них і так були тріліони.

РФ хоче російську імперію, коли Шевченко служив по 25 років, коли українців міняли на собак.

ЯК ТУТ БЛ ХОЧУТЬ ДОМОВИТИСЬ???
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25.11.2025 11:03 Відповісти
Ну поперше не США і ЄС, а саме Дональд Трамп, який на отє…сь дає розробку планів одному зятьку, повʼязаним з москалями, не глядя, бо чхати йому на Україну, у нього бізнес горить. Але йому дали прочухана своі ж республіканці, коли побачили це «творіння». Доречі, а ви не думали, як так швидко зʼявився злив з 28-ми пунктів? Отож, бо не всім це сподобалося. ЄС навіть не попередили, бо хотіли побиріку цю лажу проштовхнути
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25.11.2025 11:07 Відповісти
Да шо ви гаварітє
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25.11.2025 11:04 Відповісти
А от подивимося, як Трамп їх примусить підписати це до Різва (хоч нормального, хоч комуністичного). 😁

Щось мені підказує, що на **** Зеленського вся ця історія і закінчиться.
Бо їбати ***** у Трампа кишка тонка.
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25.11.2025 11:15 Відповісти
Да ніхто нічого не підпише; це було зрозуміло від початку. Воплі боневтіка про найпотужніший з найпотужніших планів, яким він всі вуха прожужжав, це для чогось іншого зроблено.
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25.11.2025 11:47 Відповісти
Нє.

Епштейнгейту потрібен хейт у ЗМІ.
Міндічгейту потрібен хейт у ЗМІ.
***** тре було відпетлять від санкцій Трампа але тут він пролетів.

Єдині, кому весь цей двіж реально поперек горла - ЄС.
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25.11.2025 11:51 Відповісти
Так підписати Україна має, від росії ніякого підпису до післязавтра не вимагається.
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25.11.2025 12:06 Відповісти
Як провальним? Не може бути!Це ж найпотужніший план двох клоунів!
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25.11.2025 11:45 Відповісти
Спочатку був потужний план Перемоги.
Тепер - потужний план миру.
Що наступне: потужний план капітуляції?
А насправді: нам головне на один день довше протриматися ніж каtsапи. Щоб вони як в першу світову першими побігли з фронту і героїчно вивели війська з України як 1989 з Афгану.
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25.11.2025 12:07 Відповісти
Про на один день довше - казочки, які хтось ляпнув, а ви підхопили, бо красиво звучить. Не побіжуть. От не побіжуть й все. З якого переляку вони мають бігти? Які передумови цього ви бачите? Гроші в них є, люди теж, оборонка нарощує виробництво (це видно з кожноденних обстрілів, які посилюються).
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25.11.2025 12:16 Відповісти
1. Дуже гарна казочка. Мотивуюча.
2. Ну з їхньою оборонкою Ви не ********: щоразу каtsaпи під час масових обстрілів запускають менше шахедів (БЧ - 45кг) і більше гербер (БЧ - 1,5 - 2,5кг). Крилаті ракети використовують вироблені місяць в місяць. Запаси - фсьо! Економіка ерефії перегріта і заходить в "круте піке".
3. Коли маргінали закінчаться - решта побіжить. В мацкві і пітєрє мобілізація не проводиться. Кількість боржників за мікрокредитами зростає. В дєрєвнях мужикі закінчуються. Місцеві дєпутати задаються питанням: "А зачєм нам мацква?"
А нам залишається своє робити: зціпити зуби і триматися!
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25.11.2025 12:35 Відповісти
Й знову казочки. Ну, ну...
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25.11.2025 14:51 Відповісти
Дело арыстовича живёт и процветает.
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25.11.2025 15:06 Відповісти
Кацапы пусть считают, сколько ***** утилизировало ватного стада.
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25.11.2025 11:53 Відповісти
Очень вызывающе, не правда,?!
Значит сапоги хорошие, надо брать!!!
Из х/ф"Служебный Роман".
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25.11.2025 12:02 Відповісти
 
 