Росіяни вважають оновлений "мирний план" США провальним, - Bloomberg

Оновлений "мирний план" США, який скоротили до 19 пунктів, у Росії вважають провальним.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Після розробки "мирного плану" Віткоффом та Дмитрієвим, зазначає видання, українські та європейські чиновники поспішали розробити зустрічну пропозицію, яка б запропонувала Росії набагато менш вигідні умови.

Результатом став план із 19 пунктів.

"Російські чиновники назвали переглянутий план провальним", - пише Bloomberg.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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