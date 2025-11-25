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Росіяни вважають оновлений "мирний план" США провальним, - Bloomberg
Оновлений "мирний план" США, який скоротили до 19 пунктів, у Росії вважають провальним.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Після розробки "мирного плану" Віткоффом та Дмитрієвим, зазначає видання, українські та європейські чиновники поспішали розробити зустрічну пропозицію, яка б запропонувала Росії набагато менш вигідні умови.
Результатом став план із 19 пунктів.
"Російські чиновники назвали переглянутий план провальним", - пише Bloomberg.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
Топ коментарі
+7 Михайло Иляш
показати весь коментар25.11.2025 11:03 Відповісти Посилання
+7 Герхард
показати весь коментар25.11.2025 11:15 Відповісти Посилання
+4 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар25.11.2025 10:53 Відповісти Посилання
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Глава «Роснефти» заявил о готовности России быть ресурсной базой для Китая
але безумовно знищення цих тупорилих істот повинно стояти на порядку денному для Землян, вони не пасують до такої прекрасної планети , проблема в ядерці от як буде рішення по ній одразу їх зачистять
- РФ не хоче існування України
- РФ не хоче існування українців як нації і як етносу
- РФ НЕ ПОТЕРПИТЬ існування української мови
- звабити РФ грошима не можна - у них і так були тріліони.
РФ хоче російську імперію, коли Шевченко служив по 25 років, коли українців міняли на собак.
ЯК ТУТ БЛ ХОЧУТЬ ДОМОВИТИСЬ???
Щось мені підказує, що на **** Зеленського вся ця історія і закінчиться.
Бо їбати ***** у Трампа кишка тонка.
Епштейнгейту потрібен хейт у ЗМІ.
Міндічгейту потрібен хейт у ЗМІ.
***** тре було відпетлять від санкцій Трампа але тут він пролетів.
Єдині, кому весь цей двіж реально поперек горла - ЄС.
Тепер - потужний план миру.
Що наступне: потужний план капітуляції?
А насправді: нам головне на один день довше протриматися ніж каtsапи. Щоб вони як в першу світову першими побігли з фронту і героїчно вивели війська з України як 1989 з Афгану.
2. Ну з їхньою оборонкою Ви не ********: щоразу каtsaпи під час масових обстрілів запускають менше шахедів (БЧ - 45кг) і більше гербер (БЧ - 1,5 - 2,5кг). Крилаті ракети використовують вироблені місяць в місяць. Запаси - фсьо! Економіка ерефії перегріта і заходить в "круте піке".
3. Коли маргінали закінчаться - решта побіжить. В мацкві і пітєрє мобілізація не проводиться. Кількість боржників за мікрокредитами зростає. В дєрєвнях мужикі закінчуються. Місцеві дєпутати задаються питанням: "А зачєм нам мацква?"
А нам залишається своє робити: зціпити зуби і триматися!
Значит сапоги хорошие, надо брать!!!
Из х/ф"Служебный Роман".