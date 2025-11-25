Наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення миру, - Стубб
Лідер Фінляндії Александр Стубб вранці провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським, генсеком НАТО Рютте та міністром оборони Фінляндії Антті Хякканеном.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Стубба, Зеленський розповів про останні події.
"Майбутнє України - це рішення України, а європейська безпека - рішення Європи. Робота між Україною та Сполученими Штатами триває. Наступні дні є вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та міцного миру", - додав лідер Фінляндії.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- Росіяни вважають оновлений "мирний план" США провальним.
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Nub Nubov #586380
показати весь коментар25.11.2025 12:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
klark kent #502219
показати весь коментар25.11.2025 13:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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