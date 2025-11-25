Наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення миру, - Стубб

Лідер Фінляндії Александр Стубб вранці провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським, генсеком НАТО Рютте та міністром оборони Фінляндії Антті Хякканеном.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Стубба, Зеленський розповів про останні події.

"Майбутнє України - це рішення України, а європейська безпека - рішення Європи. Робота між Україною та Сполученими Штатами триває. Наступні дні є вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та міцного миру", - додав лідер Фінляндії.

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Що передувало?

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