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Наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення миру, - Стубб

Стубб заявив про вирішальні дні для досягнення миру

Лідер Фінляндії Александр Стубб вранці провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським, генсеком НАТО Рютте та міністром оборони Фінляндії Антті Хякканеном.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Стубба, Зеленський розповів про останні події.

"Майбутнє України - це рішення України, а європейська безпека - рішення Європи. Робота між Україною та Сполученими Штатами триває. Наступні дні є вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та міцного миру", - додав лідер Фінляндії.

Стубб заявив про вирішальні дні для досягнення миру

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • Росіяни вважають оновлений "мирний план" США провальним.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Стубб Александр (207)
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про що ви мелете. рашка ніяких планів не підпише. все що там напланували - до сраки. рашку можно тільки задушити, реальними санкціями і ударами по москві
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25.11.2025 12:45 Відповісти
уже тяжело посчитать сколько было этих выришальных дней, недель ,мясяцев...
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25.11.2025 13:59 Відповісти
 
 