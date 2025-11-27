РФ не видит Европу за столом переговоров о мире в Украине, - МИД России

В Москве не видят Европу за столом переговоров по урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам заместителя министра, руководство ЕС якобы делает все, чтобы "не дать состояться мирному решению относительно Украины".

"ЕС сам себя вычеркивает из мирного процесса, его нынешняя позиция противоречит целям достижения мира", - добавил Грушко.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

