Новости
РФ не видит Европу за столом переговоров о мире в Украине, - МИД России

РФ против участия ЕС в мирных переговорах

В Москве не видят Европу за столом переговоров по урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам заместителя министра, руководство ЕС якобы делает все, чтобы "не дать состояться мирному решению относительно Украины".

"ЕС сам себя вычеркивает из мирного процесса, его нынешняя позиция противоречит целям достижения мира", - добавил Грушко.

РФ против участия ЕС в мирных переговорах

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Топ комментарии
+9
логика проста ,які переговори з Європою ,коли китай з руснею готують на них напад ?...
27.11.2025 14:20 Ответить
+8
Європа на це заслужила своєю безхребетністю вона вічно стурбована і боїться навіть кашлянути без дозволу США
27.11.2025 14:23 Ответить
+6
Кацап - брехлива цинічна мразота, нелюдь та вбивця!!!
Це виявляється Європа "винна у війні"!!! Огіднійше за Кацапів тільк їх халуї : орган, фіцо, віткоф, тра.... та іньші.
27.11.2025 14:30 Ответить
логика проста ,які переговори з Європою ,коли китай з руснею готують на них напад ?...
27.11.2025 14:20 Ответить
На усю Європу чи хтось є у пріорітеті?
27.11.2025 15:14 Ответить
авжеж.
їм і доніка достатньо - тей робить все і більше для кацапляндії.
27.11.2025 14:19 Ответить
Європа на це заслужила своєю безхребетністю вона вічно стурбована і боїться навіть кашлянути без дозволу США
27.11.2025 14:23 Ответить
Ви праві. Європу принижують максимально, а вона робить вигляд, що не чує і не бачить. Огидно
27.11.2025 14:54 Ответить
Ще б пак - бо Європа проти капітуляції України, а Донні побоку.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:24 Ответить
Чому рф, москва, нацист грушко - з великої букви?
27.11.2025 14:25 Ответить
От якби від Європи за столом переговорів сидів Орбан... Тоді да...
🤮
27.11.2025 14:27 Ответить
Чекаю у відповідь кацапам - рушучої і потужної заяви Європи , в стилі - ПНХ козломорді , це не вам вирішувати , стуліть іпло і сидить на пляшці тихо .!!
Але розумію що - чекаю дарма .
27.11.2025 14:27 Ответить
м. Дніпро Отримання 1000 Зеленського на Укрпошті!
Рекомендуюhttps://t.me/timofiypt/29605
Цирк на дроті!
27.11.2025 14:28 Ответить
Яка краса
показать весь комментарий
Днєпрапітрофск - рускіґорат!
показать весь комментарий
Кацап - брехлива цинічна мразота, нелюдь та вбивця!!!
Це виявляється Європа "винна у війні"!!! Огіднійше за Кацапів тільк їх халуї : орган, фіцо, віткоф, тра.... та іньші.
27.11.2025 14:30 Ответить
Та все ясно вже з цим переписаним "мирним планом". Зараз повернуться до оригінальної версії і знов будуть примушувати підписати. Ну і для посилення тиску шантажуватимуть припиненням постачань зброї через PURL.
27.11.2025 14:32 Ответить
Рашка здохни і буде мир на Землі.
показать весь комментарий
Отакої ! китай та бразилію бачать а ЄС ні ! Кумедні ці орки ху.йлостану )
показать весь комментарий
«Ква-ква-ква» - лунає з болот!
показать весь комментарий
Яка цинічна рашиська мерзота ,ви злочинці варвари ,щоб ви виздихали.
показать весь комментарий
Та і Європа сама себе не бачить. Тільки ляси точити можуть, а як треба щось вирішувати, то всі ховаються і зиркають на США.
показать весь комментарий
(ЧИТАЄМО РАШИСТСЬКУ КУЙНЮ ПОМІ Ж РЯДКІВ))))ЄС сам себе викреслює із мирного процесу, його нинішня позиція суперечить НАШИМ РАШИСТСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИМ цілям досягнення миру .ЗА РАХУНОК НАШОГО МИРНОГО ПЛАНУ.КОТРИЙ МИ РАЗОМ ІЗ США ХОЧЕМО ПОВІШАТИ НА УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД...
показать весь комментарий
Дуже нагадує логіку більшості місцевих коментаторів: " ті 73% у 2019 році свідомо проголосували за війну та за власну загибель!" - а насправді ніт, це маніпуляція, не було такого у виборчих програмах, не за війну вони голосували. Так само улюблений трюк калантаряна та оцього заступника: "Європа сама себе викреслила!" - ніт, брехня, насправді Європа відпочатку вимагала від вас припинити війну та повернутися до міжнародного права. Ніхто нікого не викреслював, але ж ви безсоромно брешете в очі: "сами себе викреслили, сами себе вбили"
показать весь комментарий
"...це маніпуляція...не за війну вони голосували..."
Марна спроба відмазати 73% недоумків.
Звісно, не за війну. "Галасували" за "проста пірістать стрілять", за "какая разніца какой єзик ліш би рускій", за "прастова парня іс нарота вову ґалабаротьку"...
Ну і за "лішби ні Порошенко каторий ніхочіт канчять вайну патаму што наживаєцца в 82 раза"...
А все це разом склалося в заклик: "путєн ввєді".
І "путєн ввьол"...
27.11.2025 15:36 Ответить
Та з вас,...лядєй расєйскїх хоч ікони пиши з німбами над головами.Ви "ващє,ваплащєніє міра" і одна святость.
ПОРОЖДЄНІЄ САТАНИ!
показать весь комментарий
А може це Раші нема чого робити за столом перемовин по мир? Тупо випиляти паРашу з світового ринку?
показать весь комментарий
А для чого їм Європа, коли там підібралась компашка "сваїх людєй" - агентів *******, московських кротів…
показать весь комментарий
Хай одягнуть окуляри з більшими діоптріями.
показать весь комментарий
Може до офтальмолога, якщо із зором проблеми?
показать весь комментарий
