У Москві не бачать Європу за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За словами заступника міністра, керівництво ЄС нібито робить все, щоб "не дати відбутися мирному рішенню щодо України".

"ЄС сам себе викреслює із мирного процесу, його нинішня позиція суперечить цілям досягнення миру", - додав Грушко.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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