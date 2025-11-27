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Новини Мирний план США
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РФ не бачить Європу за столом переговорів про мир в Україні, - МЗС Росії

РФ проти участі ЄС у мирних переговорах

У Москві не бачать Європу за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За словами заступника міністра, керівництво ЄС нібито робить все, щоб "не дати відбутися мирному рішенню щодо України".

"ЄС сам себе викреслює із мирного процесу, його нинішня позиція суперечить цілям досягнення миру", - додав Грушко.

РФ проти участі ЄС у мирних переговорах

Читайте: Переговори про "мирний план" від самого початку не були орієнтовані на результат, - Ар’єв

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Готується нова зустріч переговорних команд України та США, - Сибіга

Автор: 

МЗС рф (974) росія (70371) Євросоюз (15211)
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Топ коментарі
+12
логика проста ,які переговори з Європою ,коли китай з руснею готують на них напад ?...
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27.11.2025 14:20 Відповісти
+12
Європа на це заслужила своєю безхребетністю вона вічно стурбована і боїться навіть кашлянути без дозволу США
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27.11.2025 14:23 Відповісти
+9
Кацап - брехлива цинічна мразота, нелюдь та вбивця!!!
Це виявляється Європа "винна у війні"!!! Огіднійше за Кацапів тільк їх халуї : орган, фіцо, віткоф, тра.... та іньші.
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27.11.2025 14:30 Відповісти
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логика проста ,які переговори з Європою ,коли китай з руснею готують на них напад ?...
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27.11.2025 14:20 Відповісти
На усю Європу чи хтось є у пріорітеті?
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27.11.2025 15:14 Відповісти
авжеж.
їм і доніка достатньо - тей робить все і більше для кацапляндії.
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27.11.2025 14:19 Відповісти
Європа на це заслужила своєю безхребетністю вона вічно стурбована і боїться навіть кашлянути без дозволу США
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27.11.2025 14:23 Відповісти
Ви праві. Європу принижують максимально, а вона робить вигляд, що не чує і не бачить. Огидно
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27.11.2025 14:54 Відповісти
Ще б пак - бо Європа проти капітуляції України, а Донні побоку.
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27.11.2025 14:24 Відповісти
Європа проти втратити щит у вигляді України.
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27.11.2025 17:41 Відповісти
Чому рф, москва, нацист грушко - з великої букви?
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27.11.2025 14:25 Відповісти
От якби від Європи за столом переговорів сидів Орбан... Тоді да...
🤮
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27.11.2025 14:27 Відповісти
Чекаю у відповідь кацапам - рушучої і потужної заяви Європи , в стилі - ПНХ козломорді , це не вам вирішувати , стуліть іпло і сидить на пляшці тихо .!!
Але розумію що - чекаю дарма .
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27.11.2025 14:27 Відповісти
м. Дніпро Отримання 1000 Зеленського на Укрпошті!
Рекомендуюhttps://t.me/timofiypt/29605
Цирк на дроті!
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27.11.2025 14:28 Відповісти
Яка краса
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27.11.2025 15:14 Відповісти
Днєпрапітрофск - рускіґорат!
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27.11.2025 15:20 Відповісти
Кацап - брехлива цинічна мразота, нелюдь та вбивця!!!
Це виявляється Європа "винна у війні"!!! Огіднійше за Кацапів тільк їх халуї : орган, фіцо, віткоф, тра.... та іньші.
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27.11.2025 14:30 Відповісти
Та все ясно вже з цим переписаним "мирним планом". Зараз повернуться до оригінальної версії і знов будуть примушувати підписати. Ну і для посилення тиску шантажуватимуть припиненням постачань зброї через PURL.
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27.11.2025 14:32 Відповісти
Рашка здохни і буде мир на Землі.
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27.11.2025 14:32 Відповісти
Отакої ! китай та бразилію бачать а ЄС ні ! Кумедні ці орки ху.йлостану )
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27.11.2025 14:38 Відповісти
«Ква-ква-ква» - лунає з болот!
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27.11.2025 14:38 Відповісти
Яка цинічна рашиська мерзота ,ви злочинці варвари ,щоб ви виздихали.
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27.11.2025 14:39 Відповісти
Та і Європа сама себе не бачить. Тільки ляси точити можуть, а як треба щось вирішувати, то всі ховаються і зиркають на США.
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27.11.2025 14:40 Відповісти
(ЧИТАЄМО РАШИСТСЬКУ КУЙНЮ ПОМІ Ж РЯДКІВ))))ЄС сам себе викреслює із мирного процесу, його нинішня позиція суперечить НАШИМ РАШИСТСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИМ цілям досягнення миру .ЗА РАХУНОК НАШОГО МИРНОГО ПЛАНУ.КОТРИЙ МИ РАЗОМ ІЗ США ХОЧЕМО ПОВІШАТИ НА УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД...
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27.11.2025 14:46 Відповісти
"...це маніпуляція...не за війну вони голосували..."
Марна спроба відмазати 73% недоумків.
Звісно, не за війну. "Галасували" за "проста пірістать стрілять", за "какая разніца какой єзик ліш би рускій", за "прастова парня іс нарота вову ґалабаротьку"...
Ну і за "лішби ні Порошенко каторий ніхочіт канчять вайну патаму што наживаєцца в 82 раза"...
А все це разом склалося в заклик: "путєн ввєді".
І "путєн ввьол"...
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27.11.2025 15:36 Відповісти
Ви сліпий і глухий, пане
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27.11.2025 16:05 Відповісти
Та з вас,...лядєй расєйскїх хоч ікони пиши з німбами над головами.Ви "ващє,ваплащєніє міра" і одна святость.
ПОРОЖДЄНІЄ САТАНИ!
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27.11.2025 14:50 Відповісти
А може це Раші нема чого робити за столом перемовин по мир? Тупо випиляти паРашу з світового ринку?
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27.11.2025 14:55 Відповісти
А для чого їм Європа, коли там підібралась компашка "сваїх людєй" - агентів *******, московських кротів…
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27.11.2025 15:24 Відповісти
Хай одягнуть окуляри з більшими діоптріями.
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27.11.2025 15:34 Відповісти
Може до офтальмолога, якщо із зором проблеми?
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27.11.2025 15:34 Відповісти
До патологоанатома, більш ефективно.
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27.11.2025 18:28 Відповісти
кацапів взагалі не повинно існувати. і нема про що з цими ******** розмовляти
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27.11.2025 16:27 Відповісти
 
 