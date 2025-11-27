Переговори про "мирний план" від самого початку не були орієнтовані на результат, - Ар’єв

Переговорами про "мирний план" росіяни планували відтягнути запровадження санкцій США проти РФ.

Про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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За його словами, переговорний процес від самого початку не був орієнтований на результат.

"Росіяни мали іншу мету. Вони хотіли зробити так, щоб Трамп, який почав сумніватися в щирості намірів Путіна, знову повернувся обличчям до "друга Владіміра". Тобто вся ця історія була запланована для того, щоб усім "пустити в очі дим" і відтягнути запровадження санкцій, зокрема ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема, адже Трамп сказав, що вже втрачає терпець", - зазначив парламентар.

Ар'єв вважає, що Путін тягнутиме максимально довго до моменту, поки не буде змушений сісти за стіл переговорів.

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Що може змусити диктатора сісти за стіл переговорів?

"Перше - посилення України у військовому плані. До речі, Німеччина зараз на наступний рік виділяє нам вдвічі більше коштів, аніж на поточний - 11,5 мільярдів євро.

Друге - посилення тиску на саму росію. Це мають бути такі економічні санкції, які просто змусять Путіна відходити від його позицій. Поки я не бачу жодних обставин, які би впливали на його рішення йти на мир", - додав він.

Матеріал Цензор.НЕТ про "мирний план" США та думки нардепів щодо нього читайте за посиланням.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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