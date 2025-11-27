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Новини Мирний план США
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Переговори про "мирний план" від самого початку не були орієнтовані на результат, - Ар’єв

Ар’єв про мирні переговори: Путін намагається тягнути час

Переговорами про "мирний план" росіяни планували відтягнути запровадження санкцій США проти РФ.

Про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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За його словами, переговорний процес від самого початку не був орієнтований на результат.

"Росіяни мали іншу мету. Вони хотіли зробити так, щоб Трамп, який почав сумніватися в щирості намірів Путіна, знову повернувся обличчям до "друга Владіміра". Тобто вся ця історія була запланована для того, щоб усім "пустити в очі дим" і відтягнути запровадження санкцій, зокрема ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема, адже Трамп сказав, що вже втрачає терпець", - зазначив парламентар.

Ар'єв вважає, що Путін тягнутиме максимально довго до моменту, поки не буде змушений сісти за стіл переговорів.

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Що може змусити диктатора сісти за стіл переговорів?

"Перше - посилення України у військовому плані. До речі, Німеччина зараз на наступний рік виділяє нам вдвічі більше коштів, аніж на поточний - 11,5 мільярдів євро.

Друге - посилення тиску на саму росію. Це мають бути такі економічні санкції, які просто змусять Путіна відходити від його позицій. Поки я не бачу жодних обставин, які би впливали на його рішення йти на мир", - додав він.

Матеріал Цензор.НЕТ про "мирний план" США та думки нардепів щодо нього читайте за посиланням.

Читайте: Лукашенко: Україна "піде на мирний договір" за планом США

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: На переговорах зі США мають бути всі представники влади, а не Єрмак та Умєров, яких ніхто не обирав, - Костенко

Автор: 

Ар’єв Володимир (350) перемовини (3813)
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А навіщо він потрібний за столом переговорів? Лише на лаві підсудних!
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27.11.2025 13:26 Відповісти
розумні висновкі ,розумного інтелегентного депутата ...
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27.11.2025 13:27 Відповісти
Санкції Трампа були запроваджені - потім винирнув кацапський план - який вони зобов"язались не виконувати
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27.11.2025 13:34 Відповісти
Так це ж було зрозуміло з самого початку! Але корисно, хоча б тому, що у всій своїй міндічеподібній красі засвітився секретар РНБО України з типовою «українською» пикою!
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27.11.2025 13:35 Відповісти
Рашка тупо час тягне.А ми просираємо час
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27.11.2025 13:51 Відповісти
 
 