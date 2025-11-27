Переговори про "мирний план" від самого початку не були орієнтовані на результат, - Ар’єв
Переговорами про "мирний план" росіяни планували відтягнути запровадження санкцій США проти РФ.
Про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
За його словами, переговорний процес від самого початку не був орієнтований на результат.
"Росіяни мали іншу мету. Вони хотіли зробити так, щоб Трамп, який почав сумніватися в щирості намірів Путіна, знову повернувся обличчям до "друга Владіміра". Тобто вся ця історія була запланована для того, щоб усім "пустити в очі дим" і відтягнути запровадження санкцій, зокрема ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема, адже Трамп сказав, що вже втрачає терпець", - зазначив парламентар.
Ар'єв вважає, що Путін тягнутиме максимально довго до моменту, поки не буде змушений сісти за стіл переговорів.
Що може змусити диктатора сісти за стіл переговорів?
"Перше - посилення України у військовому плані. До речі, Німеччина зараз на наступний рік виділяє нам вдвічі більше коштів, аніж на поточний - 11,5 мільярдів євро.
Друге - посилення тиску на саму росію. Це мають бути такі економічні санкції, які просто змусять Путіна відходити від його позицій. Поки я не бачу жодних обставин, які би впливали на його рішення йти на мир", - додав він.
Матеріал Цензор.НЕТ про "мирний план" США та думки нардепів щодо нього читайте за посиланням.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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