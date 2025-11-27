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Новини Мирний план США
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Лукашенко: Україна "піде на мирний договір" за планом США

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито погодиться на запропонований США "мирний план".

Про це він сказав у кулуарах саміту ОДКБ у Киргизстані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

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"Ще раз підкреслюю: ми підтримуємо ваші (Росії, – ред.) зусилля щодо мирного договору з Україною. Я вчора сказав: якщо американці себе поведуть як дипломати і справжні юристи, цей договір буде погоджено. Оскільки вже основні моменти узгоджено...Зараз, як у нас кажуть, м'яч на українській стороні. І думаю, що у зв'язку з тими подіями, які розвиваються на фронті, Україна піде на цей мирний договір. В іншому разі втратить країну повністю...

Дуже сподіваємося, що це станеться. Природно, певним, як ми це бачимо, силам у Європі треба відмовитися від конфронтації", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що "основні моменти узгоджено", і висловив сподівання, що Європа "відмовиться від конфронтації".

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Лукашенко повідомив, що обговорював запропонований командою президента США Дональда Трампа план із Володимиром Путіним. За його словами, російський лідер також вважає документ "хорошою основою для переговорів". Водночас він зауважив, що план нібито складений поспіхом і його треба "представити в легкотравному варіанті".

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2712) США (26710) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+16
А ти підеш ***** вусаче чмо. Когут дирявий *****.
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27.11.2025 12:56 Відповісти
+7
Що це за новина? Бульбофюрер лиже бо хоче жити.
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27.11.2025 12:56 Відповісти
+6
Іди ***** на всі свої "чєтирє направленія", карту маєш, potatos довбаний
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27.11.2025 13:01 Відповісти
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А ти підеш ***** вусаче чмо. Когут дирявий *****.
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27.11.2025 12:56 Відповісти
Що це за новина? Бульбофюрер лиже бо хоче жити.
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27.11.2025 12:56 Відповісти
Мріє прожити 150 років, як і пуйло, нехай, це не шкідливо...
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27.11.2025 13:32 Відповісти
Іди вже й ти кудись - нах його цитують
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27.11.2025 12:59 Відповісти
А ***** на нього піде?
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27.11.2025 13:00 Відповісти
Звідки він це знає, що йому ху...до сказав то і каже
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27.11.2025 13:05 Відповісти
Іди ***** на всі свої "чєтирє направленія", карту маєш, potatos довбаний
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27.11.2025 13:01 Відповісти
Здохни, потворо.
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27.11.2025 13:01 Відповісти
Не може, колюню треба президентом зробити, а там можна і в ростов до спільника
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27.11.2025 13:04 Відповісти
А этому зачем слово дают? Он вообще кто? Голова на палке.
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27.11.2025 13:04 Відповісти
Саморобний през....
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27.11.2025 13:04 Відповісти
ти вже пішов
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27.11.2025 13:04 Відповісти
Всі диктатори світу прагнуть знищення України.
Зелена гнида зеля їм підігрує в цьому.
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27.11.2025 13:05 Відповісти
Так питання не в Україні. Питання в *****, який не бажає жодного договору, крім повної капітуляції.
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27.11.2025 13:07 Відповісти
зачем вы это дерьмо здесь цитируете?! ЗАЧЕМ? если есть кто то гнуснее и ничтожней *****, так это лукашенка мразь
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27.11.2025 13:07 Відповісти
Зараз, як у нас кажуть, м'яч на українській стороні. І думаю, що у зв'язку з тими подіями, які розвиваються на фронті, Україна піде на цей мирний договір. В іншому разі втратить країну повністю...

Ага, щас. Україна тебе, суку картопляну, ще переживе і станцює качучу на твоїй смердючій могилі, покидьку.
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27.11.2025 13:09 Відповісти
Зі своїми порадами - собаці в гузно.Ти свою країну продав своїм гузном бункерному ху...лу,а тепер даєш другим поради.Вже відомо що план готувався на болоті в упиря.Так що,пішов на...уй!
ХАЙ ЖИВЄ БЄЛАРУСЬ!
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27.11.2025 13:09 Відповісти
Хотять прожувати частинами «по пляну». А ні, то ковтнуть цілу. Ще довго Європа буде свої чоботи вдягати і збиратись на вОйну?
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27.11.2025 13:41 Відповісти
А ведмідь почув та й собі гукнув «кукаріку»!
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27.11.2025 13:45 Відповісти
Куй ти вгадав, колгоспний використаний кондом.
До речи, а де твій ******** Коленька? Прийде час і йому на лобі вояки полку Калиновського вирежуть " ублюдок Луки".
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27.11.2025 13:49 Відповісти
Лукашенка піде накуй і це точно
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27.11.2025 14:49 Відповісти
ДЕГРАВДАЦІЯ ПОВНА...Цей "бульбашний 3,14терас" в роки ВВВ оправдав би окупацію Гітлером совкової бульборусії аж бігом...потвора
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27.11.2025 15:12 Відповісти
 
 