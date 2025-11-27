Лукашенко: Україна "піде на мирний договір" за планом США

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито погодиться на запропонований США "мирний план".

Про це він сказав у кулуарах саміту ОДКБ у Киргизстані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

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"Ще раз підкреслюю: ми підтримуємо ваші (Росії, – ред.) зусилля щодо мирного договору з Україною. Я вчора сказав: якщо американці себе поведуть як дипломати і справжні юристи, цей договір буде погоджено. Оскільки вже основні моменти узгоджено...Зараз, як у нас кажуть, м'яч на українській стороні. І думаю, що у зв'язку з тими подіями, які розвиваються на фронті, Україна піде на цей мирний договір. В іншому разі втратить країну повністю...

Дуже сподіваємося, що це станеться. Природно, певним, як ми це бачимо, силам у Європі треба відмовитися від конфронтації", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що "основні моменти узгоджено", і висловив сподівання, що Європа "відмовиться від конфронтації".

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Лукашенко повідомив, що обговорював запропонований командою президента США Дональда Трампа план із Володимиром Путіним. За його словами, російський лідер також вважає документ "хорошою основою для переговорів". Водночас він зауважив, що план нібито складений поспіхом і його треба "представити в легкотравному варіанті".

Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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