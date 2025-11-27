РУС
Лукашенко: Украина "пойдет на мирный договор" по плану США

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы согласится на предложенный США "мирный план".

Об этом он сказал в кулуарах саммита ОДКБ в Кыргызстане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем ваши (России – ред.) усилия относительно мирного договора с Украиной. Я вчера сказал: если американцы поведут себя как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы... Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью...

Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе нужно отказаться от конфронтации", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что "основные моменты согласованы", и выразил надежду, что Европа "откажется от конфронтации".

Лукашенко сообщил, что обсуждал предложенный командой президента США Дональда Трампа план с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер также считает документ "хорошей основой для переговоров". В то же время он отметил, что план якобы составлен в спешке и его нужно "представить в легкоусвояемом варианте".

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

+7
А ти підеш ***** вусаче чмо. Когут дирявий *****.
27.11.2025 12:56
+4
Що це за новина? Бульбофюрер лиже бо хоче жити.
27.11.2025 12:56
+3
Зі своїми порадами - собаці в гузно.Ти свою країну продав своїм гузном бункерному ху...лу,а тепер даєш другим поради.Вже відомо що план готувався на болоті в упиря.Так що,пішов на...уй!
ХАЙ ЖИВЄ БЄЛАРУСЬ!
27.11.2025 13:09
А ти підеш ***** вусаче чмо. Когут дирявий *****.
27.11.2025 12:56
Що це за новина? Бульбофюрер лиже бо хоче жити.
27.11.2025 12:56
Мріє прожити 150 років, як і пуйло, нехай, це не шкідливо...
27.11.2025 13:32
Іди вже й ти кудись - нах його цитують
27.11.2025 12:59
А ***** на нього піде?
27.11.2025 13:00
Звідки він це знає, що йому ху...до сказав то і каже
27.11.2025 13:05
Іди ***** на всі свої "чєтирє направленія", карту маєш, potatos довбаний
27.11.2025 13:01
Здохни, потворо.
27.11.2025 13:01
Не може, колюню треба президентом зробити, а там можна і в ростов до спільника
27.11.2025 13:04
А этому зачем слово дают? Он вообще кто? Голова на палке.
27.11.2025 13:04
Саморобний през....
27.11.2025 13:04
ти вже пішов
27.11.2025 13:04
Всі диктатори світу прагнуть знищення України.
Зелена гнида зеля їм підігрує в цьому.
27.11.2025 13:05
Так питання не в Україні. Питання в *****, який не бажає жодного договору, крім повної капітуляції.
27.11.2025 13:07
зачем вы это дерьмо здесь цитируете?! ЗАЧЕМ? если есть кто то гнуснее и ничтожней *****, так это лукашенка мразь
27.11.2025 13:07
Зараз, як у нас кажуть, м'яч на українській стороні. І думаю, що у зв'язку з тими подіями, які розвиваються на фронті, Україна піде на цей мирний договір. В іншому разі втратить країну повністю...

Ага, щас. Україна тебе, суку картопляну, ще переживе і станцює качучу на твоїй смердючій могилі, покидьку.
27.11.2025 13:09
Зі своїми порадами - собаці в гузно.Ти свою країну продав своїм гузном бункерному ху...лу,а тепер даєш другим поради.Вже відомо що план готувався на болоті в упиря.Так що,пішов на...уй!
ХАЙ ЖИВЄ БЄЛАРУСЬ!
27.11.2025 13:09
Хотять прожувати частинами «по пляну». А ні, то ковтнуть цілу. Ще довго Європа буде свої чоботи вдягати і збиратись на вОйну?
27.11.2025 13:41
А ведмідь почув та й собі гукнув «кукаріку»!
27.11.2025 13:45
Куй ти вгадав, колгоспний використаний кондом.
До речи, а де твій ******** Коленька? Прийде час і йому на лобі вояки полку Калиновського вирежуть " ублюдок Луки".
27.11.2025 13:49
 
 