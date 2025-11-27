Лукашенко: Украина "пойдет на мирный договор" по плану США
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы согласится на предложенный США "мирный план".
Об этом он сказал в кулуарах саммита ОДКБ в Кыргызстане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем ваши (России – ред.) усилия относительно мирного договора с Украиной. Я вчера сказал: если американцы поведут себя как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы... Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью...
Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе нужно отказаться от конфронтации", - заявил Лукашенко.
Он также добавил, что "основные моменты согласованы", и выразил надежду, что Европа "откажется от конфронтации".
Лукашенко сообщил, что обсуждал предложенный командой президента США Дональда Трампа план с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер также считает документ "хорошей основой для переговоров". В то же время он отметил, что план якобы составлен в спешке и его нужно "представить в легкоусвояемом варианте".
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Зелена гнида зеля їм підігрує в цьому.
Ага, щас. Україна тебе, суку картопляну, ще переживе і станцює качучу на твоїй смердючій могилі, покидьку.
ХАЙ ЖИВЄ БЄЛАРУСЬ!
До речи, а де твій ******** Коленька? Прийде час і йому на лобі вояки полку Калиновського вирежуть " ублюдок Луки".