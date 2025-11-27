Лукашенко: Украина "пойдет на мирный договор" по плану США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы согласится на предложенный США "мирный план".

Об этом он сказал в кулуарах саммита ОДКБ в Кыргызстане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем ваши (России – ред.) усилия относительно мирного договора с Украиной. Я вчера сказал: если американцы поведут себя как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы... Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью...

Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе нужно отказаться от конфронтации", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что "основные моменты согласованы", и выразил надежду, что Европа "откажется от конфронтации".

Лукашенко сообщил, что обсуждал предложенный командой президента США Дональда Трампа план с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер также считает документ "хорошей основой для переговоров". В то же время он отметил, что план якобы составлен в спешке и его нужно "представить в легкоусвояемом варианте".

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

