Переговоры о "мирном плане" с самого начала не были ориентированы на результат, - Арьев
Переговорами о "мирном плане" россияне планировали оттянуть введение санкций США против РФ.
Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ.
По его словам, переговорный процесс с самого начала не был ориентирован на результат.
"У россиян была другая цель. Они хотели сделать так, чтобы Трамп, который начал сомневаться в искренности намерений Путина, снова повернулся лицом к "другу Владимиру". То есть вся эта история была запланирована для того, чтобы всем "пустить в глаза дым" и оттянуть введение санкций, в частности принятие законопроекта Линдси Грэма, ведь Трамп сказал, что уже теряет терпение", - отметил парламентарий.
Арьев считает, что Путин будет тянуть как можно дольше, пока не будет вынужден сесть за стол переговоров.
Что может заставить диктатора сесть за стол переговоров?
"Первое - усиление Украины в военном плане. Кстати, Германия сейчас на следующий год выделяет нам вдвое больше средств, чем на текущий - 11,5 миллиардов евро.
Второе - усиление давления на саму Россию. Это должны быть такие экономические санкции, которые просто заставят Путина отходить от его позиций. Пока я не вижу никаких обстоятельств, которые бы влияли на его решение идти на мир", - добавил он.
Материал Цензор.НЕТ о "мирном плане" США и мнениях нардепов по поводу него читайте по ссылке.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
