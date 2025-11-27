РУС
Переговоры о "мирном плане" с самого начала не были ориентированы на результат, - Арьев

Арьев о мирных переговорах: Путин пытается тянуть время

Переговорами о "мирном плане" россияне планировали оттянуть введение санкций США против РФ.

Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев

По его словам, переговорный процесс с самого начала не был ориентирован на результат.

"У россиян была другая цель. Они хотели сделать так, чтобы Трамп, который начал сомневаться в искренности намерений Путина, снова повернулся лицом к "другу Владимиру". То есть вся эта история была запланирована для того, чтобы всем "пустить в глаза дым" и оттянуть введение санкций, в частности принятие законопроекта Линдси Грэма, ведь Трамп сказал, что уже теряет терпение", - отметил парламентарий.

Арьев считает, что Путин будет тянуть как можно дольше, пока не будет вынужден сесть за стол переговоров.

Что может заставить диктатора сесть за стол переговоров?

"Первое - усиление Украины в военном плане. Кстати, Германия сейчас на следующий год выделяет нам вдвое больше средств, чем на текущий - 11,5 миллиардов евро.

Второе - усиление давления на саму Россию. Это должны быть такие экономические санкции, которые просто заставят Путина отходить от его позиций. Пока я не вижу никаких обстоятельств, которые бы влияли на его решение идти на мир", - добавил он.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

А навіщо він потрібний за столом переговорів? Лише на лаві підсудних!
27.11.2025 13:26 Ответить
розумні висновкі ,розумного інтелегентного депутата ...
27.11.2025 13:27 Ответить
Санкції Трампа були запроваджені - потім винирнув кацапський план - який вони зобов"язались не виконувати
27.11.2025 13:34 Ответить
Так це ж було зрозуміло з самого початку! Але корисно, хоча б тому, що у всій своїй міндічеподібній красі засвітився секретар РНБО України з типовою «українською» пикою!
27.11.2025 13:35 Ответить
Рашка тупо час тягне.А ми просираємо час
