Переговоры о "мирном плане" с самого начала не были ориентированы на результат, - Арьев

Переговорами о "мирном плане" россияне планировали оттянуть введение санкций США против РФ.

По его словам, переговорный процесс с самого начала не был ориентирован на результат.

"У россиян была другая цель. Они хотели сделать так, чтобы Трамп, который начал сомневаться в искренности намерений Путина, снова повернулся лицом к "другу Владимиру". То есть вся эта история была запланирована для того, чтобы всем "пустить в глаза дым" и оттянуть введение санкций, в частности принятие законопроекта Линдси Грэма, ведь Трамп сказал, что уже теряет терпение", - отметил парламентарий.

Арьев считает, что Путин будет тянуть как можно дольше, пока не будет вынужден сесть за стол переговоров.

Что может заставить диктатора сесть за стол переговоров?

"Первое - усиление Украины в военном плане. Кстати, Германия сейчас на следующий год выделяет нам вдвое больше средств, чем на текущий - 11,5 миллиардов евро.

Второе - усиление давления на саму Россию. Это должны быть такие экономические санкции, которые просто заставят Путина отходить от его позиций. Пока я не вижу никаких обстоятельств, которые бы влияли на его решение идти на мир", - добавил он.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

