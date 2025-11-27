Санкции ЕС против России должны быть сняты только после согласования мирного соглашения с Украиной, - Европарламент
Европейский парламент принял резолюцию "О позиции ЕС в отношении предложенного мирного плана и участия ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины" 27 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В документе говорится, что санкции ЕС против России должны быть сняты только после полного согласования и внедрения мирного соглашения с Украиной.
Европарламент настаивает, что никакие ограничения не должны отменяться, пока мирное соглашение не заработает. В случае отказа России участвовать в серьезных переговорах депутаты призывают ввести дополнительные существенные санкции.
Резолюция также рекомендует после завершения боевых действий развернуть надежную международную миротворческую и наблюдательную миссию с мандатом Совета Безопасности ООН.
Документ подчеркивает, что в текущей нестабильной ситуации в Европе важно сохранять военное присутствие НАТО и США на восточном фланге для обеспечения стабильности региона.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
