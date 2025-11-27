РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11129 посетителей онлайн
Новости Мирный план США
660 12

Санкции ЕС против России должны быть сняты только после согласования мирного соглашения с Украиной, - Европарламент

санкції

Европейский парламент принял резолюцию "О позиции ЕС в отношении предложенного мирного плана и участия ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины" 27 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В документе говорится, что санкции ЕС против России должны быть сняты только после полного согласования и внедрения мирного соглашения с Украиной.

Европарламент настаивает, что никакие ограничения не должны отменяться, пока мирное соглашение не заработает. В случае отказа России участвовать в серьезных переговорах депутаты призывают ввести дополнительные существенные санкции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европарламент критикует США за "амбивалентную" политику в отношении Украины и призывает ЕС проявить лидерство

Резолюция также рекомендует после завершения боевых действий развернуть надежную международную миротворческую и наблюдательную миссию с мандатом Совета Безопасности ООН.

Документ подчеркивает, что в текущей нестабильной ситуации в Европе важно сохранять военное присутствие НАТО и США на восточном фланге для обеспечения стабильности региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии

Автор: 

Европарламент (1843) россия (98156) санкции (12063)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Лише після її розпаду!
показать весь комментарий
27.11.2025 15:44 Ответить
+4
Санкції повинні бути зняті поетапно коли Україна буде на кордонах 1991 року,виплачені репарації і воєнно-політичне керівництво московської ********** буде притягнуте до кримінальної відповідальності за військові злочини.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:52 Ответить
+2
так це й кобилі зрозуміло , тільки не після узгодження , а сплати всіх репарацій ,які русня має сплатити Україні
показать весь комментарий
27.11.2025 15:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лише після її розпаду!
показать весь комментарий
27.11.2025 15:44 Ответить
Тобто по факту вслід за російськими активами Україну позбавляють ще одного козиря на переговорах - зняття санкцій. Навмисне, щоб ці переговори не принесли жодного результату.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:45 Ответить
Правду сказав Шамшур: позиція Європи мало чим відрізняється від позиції США+кацапія.

Тобто: залишиться 20% окупованої кацапами території України (в разі лише припинення вогню), а з кацапії знімуть санкції?

В кацапії аплодують і впиваються шампаном.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:45 Ответить
На Заході не чули, що кацапи вперше напали на Київ 1169-го року. І з тих пір не давали Україні спокою.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:52 Ответить
Все вони добре розуміють. Адже, коли в Парижі було розстріляно редакцію якогось лівацького видання, то такий лямент зчинився, що викликали президентів усіх країн на спільний марш. Бо йшлося про їхню безпеку.

А коли йдеться про безпеку України, то вони готові на все, щоб задовольнити кацапських головорізів.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:55 Ответить
так це й кобилі зрозуміло , тільки не після узгодження , а сплати всіх репарацій ,які русня має сплатити Україні
показать весь комментарий
27.11.2025 15:45 Ответить
Які санкції ,яка мирна угода рашиські чорти щоночі атакують мирних людей ракетами і шахедами гинуть мирні люди ,ворог окупував 20% території України ,зруйнував сотні міст і сіл ,убив сотні тисяч українці ,сотні тисяч покалічив ,ви про що ?
показать весь комментарий
27.11.2025 15:47 Ответить
Санкції повинні бути зняті поетапно коли Україна буде на кордонах 1991 року,виплачені репарації і воєнно-політичне керівництво московської ********** буде притягнуте до кримінальної відповідальності за військові злочини.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:52 Ответить
100%
показать весь комментарий
27.11.2025 15:55 Ответить
Так то оно так,если бы не опозорились.С Бедоносным нам будут диктовать,патамушта какая разница....И рыло в пушку.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:16 Ответить
Европйцаам, видно, хочется опять перевооружить Россию. Вы только снимите санкции, так через год получите оккупацию Прибалтику. Да русского зверя вообще финансово кормать теперь нельзя.
показать весь комментарий
27.11.2025 16:21 Ответить
Забули написати та відшкодування завданої шкоди
показать весь комментарий
27.11.2025 16:30 Ответить
 
 