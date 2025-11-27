Санкции ЕС против России должны быть сняты только после согласования мирного соглашения с Украиной, - Европарламент

Европейский парламент принял резолюцию "О позиции ЕС в отношении предложенного мирного плана и участия ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины" 27 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В документе говорится, что санкции ЕС против России должны быть сняты только после полного согласования и внедрения мирного соглашения с Украиной.

Европарламент настаивает, что никакие ограничения не должны отменяться, пока мирное соглашение не заработает. В случае отказа России участвовать в серьезных переговорах депутаты призывают ввести дополнительные существенные санкции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европарламент критикует США за "амбивалентную" политику в отношении Украины и призывает ЕС проявить лидерство

Резолюция также рекомендует после завершения боевых действий развернуть надежную международную миротворческую и наблюдательную миссию с мандатом Совета Безопасности ООН.

Документ подчеркивает, что в текущей нестабильной ситуации в Европе важно сохранять военное присутствие НАТО и США на восточном фланге для обеспечения стабильности региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии