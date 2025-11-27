Санкції ЄС проти Росії мають бути зняті лише після узгодження мирної угоди з Україною, - Європарламент
Європейський парламент ухвалив резолюцію "Про позицію ЄС щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України" 27 листопада.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У документі йдеться, що санкції ЄС проти Росії мають бути зняті лише після повного узгодження та впровадження мирної угоди з Україною.
Європарламент наполягає, що жодні обмеження не повинні скасовуватися, доки мирна угода не запрацює. У разі відмови Росії брати участь у серйозних переговорах депутати закликають запровадити додаткові суттєві санкції.
Резолюція також рекомендує після завершення бойових дій розгорнути надійну міжнародну миротворчу та спостережну місію з мандатом Ради Безпеки ООН.
Документ підкреслює, що у поточній нестабільній ситуації в Європі важливо зберігати військову присутність НАТО та США на східному фланзі для забезпечення стабільності регіону.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Тобто: залишиться 20% окупованої кацапами території України (в разі лише припинення вогню), а з кацапії знімуть санкції?
В кацапії аплодують і впиваються шампаном.
А коли йдеться про безпеку України, то вони готові на все, щоб задовольнити кацапських головорізів.
Санкції мають залишатися доти, поки русня не звільнить ВСІ захоплені ними території, не виплатить компенсації і ПУБЛІЧНО не вибачиться.