Санкції ЄС проти Росії мають бути зняті лише після узгодження мирної угоди з Україною, - Європарламент

Європейський парламент ухвалив резолюцію "Про позицію ЄС щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України" 27 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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У документі йдеться, що санкції ЄС проти Росії мають бути зняті лише після повного узгодження та впровадження мирної угоди з Україною.

Європарламент наполягає, що жодні обмеження не повинні скасовуватися, доки мирна угода не запрацює. У разі відмови Росії брати участь у серйозних переговорах депутати закликають запровадити додаткові суттєві санкції.

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Резолюція також рекомендує після завершення бойових дій розгорнути надійну міжнародну миротворчу та спостережну місію з мандатом Ради Безпеки ООН.

Документ підкреслює, що у поточній нестабільній ситуації в Європі важливо зберігати військову присутність НАТО та США на східному фланзі для забезпечення стабільності регіону.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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