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Новини Мирний план США
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Санкції ЄС проти Росії мають бути зняті лише після узгодження мирної угоди з Україною, - Європарламент

санкції

Європейський парламент ухвалив резолюцію "Про позицію ЄС щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України" 27 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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У документі йдеться, що санкції ЄС проти Росії мають бути зняті лише після повного узгодження та впровадження мирної угоди з Україною.

Європарламент наполягає, що жодні обмеження не повинні скасовуватися, доки мирна угода не запрацює. У разі відмови Росії брати участь у серйозних переговорах депутати закликають запровадити додаткові суттєві санкції.

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Резолюція також рекомендує після завершення бойових дій розгорнути надійну міжнародну миротворчу та спостережну місію з мандатом Ради Безпеки ООН.

Документ підкреслює, що у поточній нестабільній ситуації в Європі важливо зберігати військову присутність НАТО та США на східному фланзі для забезпечення стабільності регіону.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Європарламент (1097) росія (70371) санкції (13211)
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Топ коментарі
+8
Лише після її розпаду!
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27.11.2025 15:44 Відповісти
+8
Санкції повинні бути зняті поетапно коли Україна буде на кордонах 1991 року,виплачені репарації і воєнно-політичне керівництво московської ********** буде притягнуте до кримінальної відповідальності за військові злочини.
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27.11.2025 15:52 Відповісти
+4
Правду сказав Шамшур: позиція Європи мало чим відрізняється від позиції США+кацапія.

Тобто: залишиться 20% окупованої кацапами території України (в разі лише припинення вогню), а з кацапії знімуть санкції?

В кацапії аплодують і впиваються шампаном.
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27.11.2025 15:45 Відповісти
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Лише після її розпаду!
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27.11.2025 15:44 Відповісти
Тобто по факту вслід за російськими активами Україну позбавляють ще одного козиря на переговорах - зняття санкцій. Навмисне, щоб ці переговори не принесли жодного результату.
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27.11.2025 15:45 Відповісти
Правду сказав Шамшур: позиція Європи мало чим відрізняється від позиції США+кацапія.

Тобто: залишиться 20% окупованої кацапами території України (в разі лише припинення вогню), а з кацапії знімуть санкції?

В кацапії аплодують і впиваються шампаном.
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27.11.2025 15:45 Відповісти
На Заході не чули, що кацапи вперше напали на Київ 1169-го року. І з тих пір не давали Україні спокою.
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27.11.2025 15:52 Відповісти
Все вони добре розуміють. Адже, коли в Парижі було розстріляно редакцію якогось лівацького видання, то такий лямент зчинився, що викликали президентів усіх країн на спільний марш. Бо йшлося про їхню безпеку.

А коли йдеться про безпеку України, то вони готові на все, щоб задовольнити кацапських головорізів.
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27.11.2025 15:55 Відповісти
так це й кобилі зрозуміло , тільки не після узгодження , а сплати всіх репарацій ,які русня має сплатити Україні
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27.11.2025 15:45 Відповісти
Які санкції ,яка мирна угода рашиські чорти щоночі атакують мирних людей ракетами і шахедами гинуть мирні люди ,ворог окупував 20% території України ,зруйнував сотні міст і сіл ,убив сотні тисяч українці ,сотні тисяч покалічив ,ви про що ?
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27.11.2025 15:47 Відповісти
Санкції повинні бути зняті поетапно коли Україна буде на кордонах 1991 року,виплачені репарації і воєнно-політичне керівництво московської ********** буде притягнуте до кримінальної відповідальності за військові злочини.
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27.11.2025 15:52 Відповісти
100%
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27.11.2025 15:55 Відповісти
Так то оно так,если бы не опозорились.С Бедоносным нам будут диктовать,патамушта какая разница....И рыло в пушку.
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27.11.2025 16:16 Відповісти
Европйцаам, видно, хочется опять перевооружить Россию. Вы только снимите санкции, так через год получите оккупацию Прибалтику. Да русского зверя вообще финансово кормать теперь нельзя.
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27.11.2025 16:21 Відповісти
Забули написати та відшкодування завданої шкоди
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27.11.2025 16:30 Відповісти
больные на голову европейцы после войны опять накачают рашу деньгами что бы та наклепала оружия и пошла на европу войной)) как говорил еще ленин, мы повесим буржуев на веревке которую у буржуев и купим))) человечество не не достойно жизни и думаю в этом столетии люди из за своей алчности уничтожат сами себя
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27.11.2025 17:38 Відповісти
Ви шо там всі - подуріли??? Яке зняття санкцій??? Це означатиме, що тепер захоплювати території можна буде БЕЗ-КАР-НО. Просто треба буде потерпіти трохи, а потім, коли ти досягнеш своєї меи (тобто захопиш території іншої країни) з тебе їх знімуть. Ну це ж абсурд! Та й яка мирна угода, взагалі??? Це просто припинення вогню.

Санкції мають залишатися доти, поки русня не звільнить ВСІ захоплені ними території, не виплатить компенсації і ПУБЛІЧНО не вибачиться.
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27.11.2025 17:40 Відповісти
Ні, не мають. Лише частину, і то таку, щоб у них з'явилися гроші на репарації.
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28.11.2025 08:49 Відповісти
 
 