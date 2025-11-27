Європарламент критикує США за "амбівалентну" політику щодо України та закликає ЄС проявити лідерство

27 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію "Про позицію ЄС щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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У резолюції зазначено, що Європарламент бере до уваги зусилля американської адміністрації щодо припинення війни Росії проти України, проте вважає, що суперечливість політики США є шкідливою для досягнення стійкого миру. Документ називає позицію США щодо України амбівалентною та ставить під сумнів відданість Сполучених Штатів міжнародному праву.

Також документ підкреслює, що метою ЄС залишається справедливий і тривалий мир, який ґрунтується на міжнародному праві та поважає територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України.

Європарламент також висловив занепокоєння, що ініціатива США щодо припинення війни може поставити під сумнів відданість Сполучених Штатів міжнародному праву та безпеці Європи і України.

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У цьому контексті депутати закликали ЄС та його держави-члени проявити лідерство та продовжувати працювати зі США та іншими партнерами, щоб переговори про мир для України були ґрунтовними, відповідали принципам міжнародного права та спрямовані на остаточне припинення агресії Росії.

Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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