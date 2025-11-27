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Новини Мирний план США
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Європарламент критикує США за "амбівалентну" політику щодо України та закликає ЄС проявити лідерство

Європарламент

27 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію "Про позицію ЄС щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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У резолюції зазначено, що Європарламент бере до уваги зусилля американської адміністрації щодо припинення війни Росії проти України, проте вважає, що суперечливість політики США є шкідливою для досягнення стійкого миру. Документ називає позицію США щодо України амбівалентною та ставить під сумнів відданість Сполучених Штатів міжнародному праву.

Також документ підкреслює, що метою ЄС залишається справедливий і тривалий мир, який ґрунтується на міжнародному праві та поважає територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України.

Європарламент також висловив занепокоєння, що ініціатива США щодо припинення війни може поставити під сумнів відданість Сполучених Штатів міжнародному праву та безпеці Європи і України.

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У цьому контексті депутати закликали ЄС та його держави-члени проявити лідерство та продовжувати працювати зі США та іншими партнерами, щоб переговори про мир для України були ґрунтовними, відповідали принципам міжнародного права та спрямовані на остаточне припинення агресії Росії.

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Європарламент (1097) США (26710) Євросоюз (15211) війна в Україні (8494)
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Знову європейці словесним ононізмом зайнялись!!! Ніяк в лоб не скажуть… сцють.
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27.11.2025 15:18 Відповісти
Аміга...."амбівалентна " політика США .КУЛЬТУРО ПОЯСНЮЄ "ТРАМПОН" І США ПНХ...
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27.11.2025 15:21 Відповісти
Онанізм правильне слово, бо закликають самі себе...
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27.11.2025 15:34 Відповісти
Заклики, занепокоїння, критика, резолюції ... брифінги, конференції, консультації ... чого там ще не було?
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27.11.2025 15:19 Відповісти
головне, щоб електрику не вимкнули бо мікрофони перестануть працювати...
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27.11.2025 15:20 Відповісти
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27.11.2025 15:20 Відповісти
єс продемонстрував свою неспроможність іще 10 років тому в сирії, коли не втрутився у захист маршруту газопроводу з персидської затоки в європу...то ж росія з нею і не рахується
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27.11.2025 15:21 Відповісти
"Після приходу Трампа американська підтримка різко впала, а європейські уряди збільшили фінансування до майже 4 млрд євро на місяць." - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c075gj439v4o
Тепер Європа відіграє ключову роль у нашій підтримці , так що дійсно - пора проявити лідерство.
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27.11.2025 15:38 Відповісти
 
 