Європейські контрпропозиції фактично повторюють "мирний план" США й вимагають поступок від України, - експосол Шамшур
Європейські контрпропозиції до "мирного плану" США здебільшого відтворюють його ключові підходи та передбачають ті самі поступки з українського боку.
Про це в інтерв’ю hromadske заявив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ознайомлення з варіантом, підготовленим Великою Британією, Німеччиною та Францією, викликало "дуже сильне розчарування, навіть тривогу", адже документ у значній мірі спирається на ту ж концепцію, що й план адміністрації Дональда Трампа.
Шамшур зазначив, що хоча окремі формулювання європейського варіанта відрізняються, "це ті самі поступки від України". Також, за його словами, незрозумілим залишається механізм використання російських заморожених активів.
Експосол наголосив, що навіть у разі реалізації європейського плану неможливо буде будувати ефективну європейську архітектуру безпеки за умов існування мілітаризованої Росії. Він також розкритикував пасивність ЄС, яка, на його думку, стала причиною того, що американський план став "сюрпризом" для європейських партнерів.
У цьому контексті Шамшур зазначив, що більш проактивна позиція ЄС ускладнила б для Трампа та Росії можливість усунути європейців від переговорів. Водночас Україна, підкреслив він, потребує підтримки ЄС, зважаючи на "зрозумілу" позицію Трампа та ризик втрати стратегічного партнера.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Питання, тільки в тому, що росія ніколи не зупиняється та відкидає будь-які домовленості (а у Китаю в цій війні - свій інтерес).
То ж, тоді, виходить, що політики в ЄС штовхають Європу в чергову бійню.
(чим їх "тримають", яким "епштейном" - то вже окремо питання).
- Чому так? У КНР та США надто великі борги, наростають проблеми в економіках. Як можна це вирішити? Треба або більше виробляти, продавати та заробляти (але це вже не дуже виходить + ринки вже поділені).
Або збільшувати борг (але й з цим теж проблеми - боргів вже завеликі, їх стало надто важко обслуговувати).
Або здувати "бульбашки" на ринках та перекладати весь тягар на платників податків (виборців), знижувати їх рівень життя (в т.ч. через інфляцію) - це, безумовно, вже, потроху, відбувається (але є дуже непопулярним).
Що залишається - війна (та інші "чорні лебеді"), де ви зможете легко призначити "винних" в усіх негараздах, зможете усунути конкурентів (прибравши їх), зможете грабувати, викручувати руки, вганяти інших в борги, дерибанити, продавати продукцію та "відбудову" нужденним (яких ви до того самі ж, або чиїмось руками - зруйнували та вігнали в борги).
А можна ще й геноцид влаштувати, у цілій окремо взятій великій країні. Особливо, коли країна достатньо велика та багата. Так би мовити, звільнити її від "автохтонів" - щоб не заважали "новим хазяям" грабувати та "освоювати". А автохтонів, хто залишиться- в найми.
Можна на цьому тлі ще "позакручувати гайки" у себе в країні та запровадити, потроху, купу непопулярних рішень. Все вже давно написано. Ну ви згадайте хоча б ковід.
до обговорення пропонується чергове *****.
ані ви, ані я європейських пропозицій не те, що не читали, навіть не почули, оскільки Шамшур їх не зацитував.
тож, що обговорювати й з чого засмучуватись?
администрации Дональда Трампа"
кремлядей