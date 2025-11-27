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Новини Мирний план США Мирний план Європи
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Європейські контрпропозиції фактично повторюють "мирний план" США й вимагають поступок від України, - експосол Шамшур

США запитали Європу, що їй потрібно від Вашингтона в обмін на гарантії безпеки для України

Європейські контрпропозиції до "мирного плану" США здебільшого відтворюють його ключові підходи та передбачають ті самі поступки з українського боку.

Про це в інтерв’ю hromadske заявив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, ознайомлення з варіантом, підготовленим Великою Британією, Німеччиною та Францією, викликало "дуже сильне розчарування, навіть тривогу", адже документ у значній мірі спирається на ту ж концепцію, що й план адміністрації Дональда Трампа.

Шамшур зазначив, що хоча окремі формулювання європейського варіанта відрізняються, "це ті самі поступки від України". Також, за його словами, незрозумілим залишається механізм використання російських заморожених активів.

Експосол наголосив, що навіть у разі реалізації європейського плану неможливо буде будувати ефективну європейську архітектуру безпеки за умов існування мілітаризованої Росії. Він також розкритикував пасивність ЄС, яка, на його думку, стала причиною того, що американський план став "сюрпризом" для європейських партнерів.

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У цьому контексті Шамшур зазначив, що більш проактивна позиція ЄС ускладнила б для Трампа та Росії можливість усунути європейців від переговорів. Водночас Україна, підкреслив він, потребує підтримки ЄС, зважаючи на "зрозумілу" позицію Трампа та ризик втрати стратегічного партнера.

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

США (26710) Шамшур Олег (17) Євросоюз (15211)
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Топ коментарі
+5
Ну то висувайте свої вимоги, скільки можна скиглити, і щось випрошувати? Незрозуміла позиція ОП? Так в нас же є Верховна Рада, законодавчий орган, в нас є опозиція. Чого всі мовчать, затихли й чогось вижидають? Так перемовини не ведуться, і нічого так не доб'єтесь. Кацапи ті без масла залізуть скрізь, а тут як завжди, одне виття про пропащу долю...
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27.11.2025 14:27 Відповісти
+4
А що тут дивного? коли бідон був, вони так само себе поводили. Поки він не дав Україні зброю, вони всі шлангами прикидалися. Або відверто казали, що Україна ось-соь програє, тому й допомагати їй нема чого. Треба просто зрозуміти одну просту річ: еуропейці вже давно втратили самостійність на світовій арені і у всьому залежні від штатів. Звісно, французи можуть час від часу вибрикувати, але серйозно це ні на що не впливає.
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27.11.2025 14:24 Відповісти
+3
Ех, були ж колись у нас посли послами, а не єрмаківськими брудними підстилками!
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27.11.2025 14:36 Відповісти
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не думаю ,шо в ЄС з мізками так як в українській ОПі...вони готуються до війни з китайськоруснявою шоблою ...а цей мирний план ,це спроба тягнути час ,перед трампом ...
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27.11.2025 14:24 Відповісти
Куди поїдеш, як Берлін візьмуть китайці ?
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27.11.2025 14:34 Відповісти
ігорок , після того як китайськоруснявокорейські вибл* дки, вже воюють в Україні ,і вбивають українців ...то куди поїхати ,треба подумати , а тобі я вже казала куди швидче ...
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27.11.2025 14:38 Відповісти
Тобі швидше до психіатра.
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27.11.2025 14:47 Відповісти
Подумай, де тебе ще будуть просто так утримувати
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27.11.2025 15:20 Відповісти
та йди вже ...не затримуйся... китайський будьоновец...
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27.11.2025 15:22 Відповісти
Збирайся , бо після укладення миру німці випхають
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27.11.2025 15:50 Відповісти
ніт не випруть, я дуже доросла , склала іспит ,маю В1..і доця з онуком німці , а тобі на туди ...
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27.11.2025 16:06 Відповісти
Це тобі туди якраз, сходиш трохи відпочинеш од політики
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27.11.2025 16:15 Відповісти
...тобі подобається ,шо кожного разу випрохуєш?...
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27.11.2025 16:28 Відповісти
Онука звуть Сулейман ?
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27.11.2025 16:44 Відповісти
...
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27.11.2025 16:47 Відповісти
Вгадав ?
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27.11.2025 16:53 Відповісти
як кажуть : коту нех..робити ,то він кольйоні лиже ...вгадав ти собі пальцем в око ...
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27.11.2025 18:33 Відповісти
Тому купляють ресурсів у орків більше чим нам дають допомоги? Так готуються до війни з орками.
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27.11.2025 14:37 Відповісти
Ні до якої війни з Китаєм ЕС не готується.
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27.11.2025 14:45 Відповісти
онікс тобі на дуди ...
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27.11.2025 15:07 Відповісти
Або так, або ж просто домовлено "звільнити Україну від українців, руками росії та, опосередковано Китаю (а може й не лише Україну).
Питання, тільки в тому, що росія ніколи не зупиняється та відкидає будь-які домовленості (а у Китаю в цій війні - свій інтерес).
То ж, тоді, виходить, що політики в ЄС штовхають Європу в чергову бійню.
(чим їх "тримають", яким "епштейном" - то вже окремо питання).

- Чому так? У КНР та США надто великі борги, наростають проблеми в економіках. Як можна це вирішити? Треба або більше виробляти, продавати та заробляти (але це вже не дуже виходить + ринки вже поділені).
Або збільшувати борг (але й з цим теж проблеми - боргів вже завеликі, їх стало надто важко обслуговувати).
Або здувати "бульбашки" на ринках та перекладати весь тягар на платників податків (виборців), знижувати їх рівень життя (в т.ч. через інфляцію) - це, безумовно, вже, потроху, відбувається (але є дуже непопулярним).

Що залишається - війна (та інші "чорні лебеді"), де ви зможете легко призначити "винних" в усіх негараздах, зможете усунути конкурентів (прибравши їх), зможете грабувати, викручувати руки, вганяти інших в борги, дерибанити, продавати продукцію та "відбудову" нужденним (яких ви до того самі ж, або чиїмось руками - зруйнували та вігнали в борги).
А можна ще й геноцид влаштувати, у цілій окремо взятій великій країні. Особливо, коли країна достатньо велика та багата. Так би мовити, звільнити її від "автохтонів" - щоб не заважали "новим хазяям" грабувати та "освоювати". А автохтонів, хто залишиться- в найми.

Можна на цьому тлі ще "позакручувати гайки" у себе в країні та запровадити, потроху, купу непопулярних рішень. Все вже давно написано. Ну ви згадайте хоча б ковід.
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27.11.2025 15:27 Відповісти
А що тут дивного? коли бідон був, вони так само себе поводили. Поки він не дав Україні зброю, вони всі шлангами прикидалися. Або відверто казали, що Україна ось-соь програє, тому й допомагати їй нема чого. Треба просто зрозуміти одну просту річ: еуропейці вже давно втратили самостійність на світовій арені і у всьому залежні від штатів. Звісно, французи можуть час від часу вибрикувати, але серйозно це ні на що не впливає.
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27.11.2025 14:24 Відповісти
Ну то висувайте свої вимоги, скільки можна скиглити, і щось випрошувати? Незрозуміла позиція ОП? Так в нас же є Верховна Рада, законодавчий орган, в нас є опозиція. Чого всі мовчать, затихли й чогось вижидають? Так перемовини не ведуться, і нічого так не доб'єтесь. Кацапи ті без масла залізуть скрізь, а тут як завжди, одне виття про пропащу долю...
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27.11.2025 14:27 Відповісти
Опозиція з дай боже 40 нардепів, що вибрали, те й хавайте
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27.11.2025 15:22 Відповісти
40 це мало? Навіть Юля нічого не скаже? А люди з картонками тільки за НАБУ виходять?
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27.11.2025 15:33 Відповісти
Не існує жодного плану,який би задовільнив таких як шамшур. Навіть якщо повісити український прапор на Кремль, вони скажуть, що не в ту сторону дме вітер і всеодно будуть незадоволені. Їх влаштує лише кава в Ялті з безплатним теоемарафоном.
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27.11.2025 14:34 Відповісти
Зате зебіли в нас довольні всім і ситі в них їб@ла
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27.11.2025 15:23 Відповісти
Ех, були ж колись у нас посли послами, а не єрмаківськими брудними підстилками!
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27.11.2025 14:36 Відповісти
А толку? - кацапи відкидають всі плани
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27.11.2025 14:37 Відповісти
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27.11.2025 14:47 Відповісти
От така гірка реальність.
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27.11.2025 14:52 Відповісти
яка?
до обговорення пропонується чергове *****.
ані ви, ані я європейських пропозицій не те, що не читали, навіть не почули, оскільки Шамшур їх не зацитував.
тож, що обговорювати й з чого засмучуватись?
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27.11.2025 15:04 Відповісти
А при каком президенте этот Шамшур был послан?
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27.11.2025 14:57 Відповісти
При твоєму препізденті всесвіту, тепер доля посилає тебе
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27.11.2025 15:26 Відповісти
"опирается на ту же концепцию, что и план администрации Дональда Трампа"
кремлядей
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27.11.2025 15:55 Відповісти
вы шо не поняли? Украину сливают, потому что народ ментально ближе к кацапам чем к европейцам, только все украсть, сломать и проголосовать за идиотов. сша и европа поняли что из нас не получатся цивилизованные люди. виноваты мы сами, мы в сотый раз профукиваем европейский вектор
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27.11.2025 17:59 Відповісти
 
 