Європейські контрпропозиції фактично повторюють "мирний план" США й вимагають поступок від України, - експосол Шамшур

Європейські контрпропозиції до "мирного плану" США здебільшого відтворюють його ключові підходи та передбачають ті самі поступки з українського боку.

Про це в інтерв’ю hromadske заявив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, ознайомлення з варіантом, підготовленим Великою Британією, Німеччиною та Францією, викликало "дуже сильне розчарування, навіть тривогу", адже документ у значній мірі спирається на ту ж концепцію, що й план адміністрації Дональда Трампа.

Шамшур зазначив, що хоча окремі формулювання європейського варіанта відрізняються, "це ті самі поступки від України". Також, за його словами, незрозумілим залишається механізм використання російських заморожених активів.

Експосол наголосив, що навіть у разі реалізації європейського плану неможливо буде будувати ефективну європейську архітектуру безпеки за умов існування мілітаризованої Росії. Він також розкритикував пасивність ЄС, яка, на його думку, стала причиною того, що американський план став "сюрпризом" для європейських партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф, по суті, виконує роль агента Кремля, - Безсмертний

У цьому контексті Шамшур зазначив, що більш проактивна позиція ЄС ускладнила б для Трампа та Росії можливість усунути європейців від переговорів. Водночас Україна, підкреслив він, потребує підтримки ЄС, зважаючи на "зрозумілу" позицію Трампа та ризик втрати стратегічного партнера.

Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вважали, що корупційний скандал в енергетиці підштовхне Україну до погодження "мирного плану", - The Atlantic