Віткофф, по суті, виконує роль агента Кремля, - Безсмертний
Україна, США та Європа мають діяти спільно, щоб протидіяти планам РФ.
Про це заявив політик та дипломат Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.
РФ діє на трьох напрямках
"Перший - це деморалізація Дональда Трампа, другий - розкручування теми корупційного скандалу в Україні, третій - агресивні атаки на Європу, які почалися з підриву залізниць, який, до речі, не вдався. По суті, йде такий пресинг по всьому периметру", - пояснив він.
Відповіддю США, Європи та України могла б бути спільна розробка контрдій.
"Цього не розуміє не лише Трамп, а й всі, хто з ним працюють, тому продовжують кидатися далі. Ситуація у Вашингтоні дуже неприємна й внутрішньо погана. У них система просто розвалюється на очах. Люди відверто кажуть, що ходять до Адміністрації попити кави й більше нічим там не займаються. Оцей документ якраз висвітлив дуже багато проблем "трампізму" як державної системи", - зазначив Безсмертний.
За його словами, у ситуації, що склалася, для України задачею мінімум є тримання рядів з Європою.
"Ще треба спробувати витягнути Трампа з нинішньої "ями". Бо тут вже йдеться навіть не про здатність на щось впливати, а про те, щоб його просто не "розтерли в труху", бо воно до цього йде.
Зараз для Путіна важливою є тема не стільки бойових дій, скільки загнати в кут Трампа. На жаль, Москві це вдається. Бо Віткофф по суті виконує роль агента кремля. Рівень деморалізації Трампа б'є всі рекорди в нинішній ситуації", - наголосив політик.
Безсмертний зазначив, що Трамп - людина, яка мислить не цінностями, а інтересами.
Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
- Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
- "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
- Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.
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Навіщо таких подавати людей,які дезірієнтовані вже і інших дезорієнтують:
Вже далеко не політик,і не дипломат.
Для агента мабуть занадто кумедний, хоча, через любов та повагу до путлєра та РФ таки злив путлєру інформацію про планований візит Зе і порадив зробити упереджувальний звонок путлєра Трампу, чим імовірно посприяв зриву задекларованого наміру надання Україні декількох томагавків.
та трамп ще рах переконався, що вітьков - потрібна йому людина. трамп ніколи не дасть Україні томагавки, ніколи не допомагатиме Україні (purl-поставки - це не допомога, це бізнес), і завжди пручатиметься додатковим санкціям.
а вітьков - це та сама людина, що робитиме брудну роботу, буде хлопчиком для биття і лохом для обох сторін.
@ (в перекладі):
"Вороги Сполучених штатів більше їх не бояться, а б'ють і висміюють.
Союзники - вже не довіряють, не вважають союзником і дистанціюються.
Тотальна капітуляція США перед усіма диктаторськими режимами світу та тотальна корупція президента та його оточення - головний підсумок 1-го року правління Трампа."