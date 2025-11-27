УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12891 відвідувач онлайн
Новини Мирний план США
2 586 25

Віткофф, по суті, виконує роль агента Кремля, - Безсмертний

Безсмертний вважає Віткоффа агентом Кремля

Україна, США та Європа мають діяти спільно, щоб протидіяти планам РФ.

Про це заявив політик та дипломат Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

РФ діє на трьох напрямках

"Перший - це деморалізація Дональда Трампа, другий - розкручування теми корупційного скандалу в Україні, третій - агресивні атаки на Європу, які почалися з підриву залізниць, який, до речі, не вдався. По суті, йде такий пресинг по всьому периметру", - пояснив він.

Відповіддю США, Європи та України могла б бути спільна розробка контрдій.

"Цього не розуміє не лише Трамп, а й всі, хто з ним працюють, тому продовжують кидатися далі. Ситуація у Вашингтоні дуже неприємна й внутрішньо погана. У них система просто розвалюється на очах. Люди відверто кажуть, що ходять до Адміністрації попити кави й більше нічим там не займаються. Оцей документ якраз висвітлив дуже багато проблем "трампізму" як державної системи", - зазначив Безсмертний.

За його словами, у ситуації, що склалася, для України задачею мінімум є тримання рядів з Європою.

Також читайте: Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа, - Bloomberg

"Ще треба спробувати витягнути Трампа з нинішньої "ями". Бо тут вже йдеться навіть не про здатність на щось впливати, а про те, щоб його просто не "розтерли в труху", бо воно до цього йде.

Зараз для Путіна важливою є тема не стільки бойових дій, скільки загнати в кут Трампа. На жаль, Москві це вдається. Бо Віткофф по суті виконує роль агента кремля. Рівень деморалізації Трампа б'є всі рекорди в нинішній ситуації", - наголосив політик.

Безсмертний зазначив, що Трамп - людина, яка мислить не цінностями, а інтересами.

Докладніше читайте у матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

Читайте: Трамп все ще може досягти мирної угоди, якщо призначить когось замість Віткоффа, - Bloomberg

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
  • Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
  • "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
  • Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

Читайте: Витік розмови Віткоффа з Ушаковим поставив під сумнів його роль у мирних переговорах, - The Telegraph

Автор: 

Безсмертний Роман (149) Віткофф Стів (318)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Для цього його Трамп і поставив
показати весь коментар
27.11.2025 13:54 Відповісти
+5
Дуже подав він-виступав якось недавно на Прямому.
Навіщо таких подавати людей,які дезірієнтовані вже і інших дезорієнтують:
Вже далеко не політик,і не дипломат.
показати весь коментар
27.11.2025 14:02 Відповісти
+4
Та так воно і є. Агент Вітька-Матрьоха плядь.
показати весь коментар
27.11.2025 13:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та так воно і є. Агент Вітька-Матрьоха плядь.
показати весь коментар
27.11.2025 13:52 Відповісти
Так свого часу, робили і кузьмук-єжель в Україні з кучмою якунОвощем!!
показати весь коментар
27.11.2025 14:13 Відповісти
Ну з цим все ясно! А чию роль виконував умєров? чи єрмак?
показати весь коментар
27.11.2025 13:53 Відповісти
цих двох пройдисвітів ,🤡 просто рятував ,надавши їм іммунітет переговорників...
показати весь коментар
27.11.2025 14:16 Відповісти
Пройдисвіти вони такі - один за одного горою до певного часу!
показати весь коментар
27.11.2025 14:20 Відповісти
От-от !
показати весь коментар
27.11.2025 15:35 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 13:54 Відповісти
Для цього його Трамп і поставив
показати весь коментар
27.11.2025 13:54 Відповісти
Дуже подав він-виступав якось недавно на Прямому.
Навіщо таких подавати людей,які дезірієнтовані вже і інших дезорієнтують:
Вже далеко не політик,і не дипломат.
показати весь коментар
27.11.2025 14:02 Відповісти
Це Безсмертний то не політик і не дипломат?
показати весь коментар
27.11.2025 16:50 Відповісти
Який обізнаний чувак що аж страшно....
показати весь коментар
27.11.2025 14:08 Відповісти
Ох і намолов цей безсмертний: "витягнути Трампа з ями, деморалізація Америки, система сиплеться в труху...складається враження, що під америкою він має на увазі Україну, під трампом -зеленського, а під агентом Кремля - сирського.
показати весь коментар
27.11.2025 14:09 Відповісти
Змішав горох з капустою
показати весь коментар
27.11.2025 14:10 Відповісти
Недодоз напевно.
показати весь коментар
27.11.2025 15:36 Відповісти
Скоріше Віткофф - корисний ідіот у ближньому колі, з ініціативою і негласними зовнішньополітичними повноваженнями.
Для агента мабуть занадто кумедний, хоча, через любов та повагу до путлєра та РФ таки злив путлєру інформацію про планований візит Зе і порадив зробити упереджувальний звонок путлєра Трампу, чим імовірно посприяв зриву задекларованого наміру надання Україні декількох томагавків.
показати весь коментар
27.11.2025 14:13 Відповісти
всі накинулись на вітькова, а про трампа - забули.

та трамп ще рах переконався, що вітьков - потрібна йому людина. трамп ніколи не дасть Україні томагавки, ніколи не допомагатиме Україні (purl-поставки - це не допомога, це бізнес), і завжди пручатиметься додатковим санкціям.

а вітьков - це та сама людина, що робитиме брудну роботу, буде хлопчиком для биття і лохом для обох сторін.
показати весь коментар
27.11.2025 14:17 Відповісти
Замість того, щоб обговорювати статтю пана Романа, кілька йолопів-коментаторів обсирають самого Безсмертного. 🤢
показати весь коментар
27.11.2025 14:19 Відповісти
Після останніх подій: скандалу з публікацією розмови Віткова з рашистом Ушаковим, в також теракту біля Білого дому можна констатувати наступне:
@ (в перекладі):
"Вороги Сполучених штатів більше їх не бояться, а б'ють і висміюють.
Союзники - вже не довіряють, не вважають союзником і дистанціюються.
Тотальна капітуляція США перед усіма диктаторськими режимами світу та тотальна корупція президента та його оточення - головний підсумок 1-го року правління Трампа."
показати весь коментар
27.11.2025 14:19 Відповісти
Люди,які приписують зах.лідерів до агентівпутіна,лиють бруд на блок НАТО- роблять це неспроста так,хоча є й якийсь відсоток корисних ід. з числа їх.
показати весь коментар
27.11.2025 14:20 Відповісти
В УКРАЇНІ ціли офіс путіна(ОП) працює на 3,14дерацію , а в США ПОЛОВИНА АДМІНІСТРАЦІЇ "КРАСНОВА" МАЄ "МЕНДЖЕРІВ З ФСБ 3,14ДЕРАЦІЇ"
показати весь коментар
27.11.2025 14:51 Відповісти
Агент - це дипломатичною мовою, а по простому він - путінський шнирь !
показати весь коментар
27.11.2025 15:23 Відповісти
 
 