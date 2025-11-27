Віткофф, по суті, виконує роль агента Кремля, - Безсмертний

Україна, США та Європа мають діяти спільно, щоб протидіяти планам РФ.

Про це заявив політик та дипломат Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ діє на трьох напрямках

"Перший - це деморалізація Дональда Трампа, другий - розкручування теми корупційного скандалу в Україні, третій - агресивні атаки на Європу, які почалися з підриву залізниць, який, до речі, не вдався. По суті, йде такий пресинг по всьому периметру", - пояснив він.

Відповіддю США, Європи та України могла б бути спільна розробка контрдій.

"Цього не розуміє не лише Трамп, а й всі, хто з ним працюють, тому продовжують кидатися далі. Ситуація у Вашингтоні дуже неприємна й внутрішньо погана. У них система просто розвалюється на очах. Люди відверто кажуть, що ходять до Адміністрації попити кави й більше нічим там не займаються. Оцей документ якраз висвітлив дуже багато проблем "трампізму" як державної системи", - зазначив Безсмертний.

За його словами, у ситуації, що склалася, для України задачею мінімум є тримання рядів з Європою.

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"Ще треба спробувати витягнути Трампа з нинішньої "ями". Бо тут вже йдеться навіть не про здатність на щось впливати, а про те, щоб його просто не "розтерли в труху", бо воно до цього йде.

Зараз для Путіна важливою є тема не стільки бойових дій, скільки загнати в кут Трампа. На жаль, Москві це вдається. Бо Віткофф по суті виконує роль агента кремля. Рівень деморалізації Трампа б'є всі рекорди в нинішній ситуації", - наголосив політик.

Безсмертний зазначив, що Трамп - людина, яка мислить не цінностями, а інтересами.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

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