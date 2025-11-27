Уиткофф, по сути, выполняет роль агента Кремля, - Безсмертный

Украина, США и Европа должны действовать совместно, чтобы противодействовать планам РФ.

Об этом заявил политик и дипломат Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ действует в трех направлениях

"Первый - это деморализация Дональда Трампа, второй - раскручивание темы коррупционного скандала в Украине, третий - агрессивные атаки на Европу, которые начались с подрыва железных дорог, который, кстати, не удался. По сути, идет такой прессинг по всему периметру", - пояснил он.

Ответом США, Европы и Украины могла бы быть совместная разработка контрдействий.

"Этого не понимает не только Трамп, но и все, кто с ним работают, поэтому продолжают бросаться дальше. Ситуация в Вашингтоне очень неприятная и внутренне плохая. У них система просто разваливается на глазах. Люди откровенно говорят, что ходят в Администрацию попить кофе и больше ничем там не занимаются. Этот документ как раз осветил очень много проблем "трампизма" как государственной системы", - отметил Безсмертный.

По его словам, в сложившейся ситуации для Украины задачей минимум является поддержание рядов с Европой.

"Еще нужно попытаться вытащить Трампа из нынешней "ямы". Потому что здесь речь идет даже не о способности на что-то влиять, а о том, чтобы его просто не "размолотили в труху", потому что к этому все идет.

Сейчас для Путина важна тема не столько боевых действий, сколько загнать в угол Трампа. К сожалению, Москве это удается. Потому что Уиткофф по сути выполняет роль агента Кремля. Уровень деморализации Трампа бьет все рекорды в нынешней ситуации", - подчеркнул политик.

Бессмертный отметил, что Трамп - человек, который мыслит не ценностями, а интересами.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

