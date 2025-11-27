РУС
Новости Мирный план США
671 10

Уиткофф, по сути, выполняет роль агента Кремля, - Безсмертный

Бессмертный считает Виткоффа агентом Кремля

Украина, США и Европа должны действовать совместно, чтобы противодействовать планам РФ.

Об этом заявил политик и дипломат Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ действует в трех направлениях

"Первый - это деморализация Дональда Трампа, второй - раскручивание темы коррупционного скандала в Украине, третий - агрессивные атаки на Европу, которые начались с подрыва железных дорог, который, кстати, не удался. По сути, идет такой прессинг по всему периметру", - пояснил он.

Ответом США, Европы и Украины могла бы быть совместная разработка контрдействий.

"Этого не понимает не только Трамп, но и все, кто с ним работают, поэтому продолжают бросаться дальше. Ситуация в Вашингтоне очень неприятная и внутренне плохая. У них система просто разваливается на глазах. Люди откровенно говорят, что ходят в Администрацию попить кофе и больше ничем там не занимаются. Этот документ как раз осветил очень много проблем "трампизма" как государственной системы", - отметил Безсмертный.

По его словам, в сложившейся ситуации для Украины задачей минимум является поддержание рядов с Европой.

"Еще нужно попытаться вытащить Трампа из нынешней "ямы". Потому что здесь речь идет даже не о способности на что-то влиять, а о том, чтобы его просто не "размолотили в труху", потому что к этому все идет.

Сейчас для Путина важна тема не столько боевых действий, сколько загнать в угол Трампа. К сожалению, Москве это удается. Потому что Уиткофф по сути выполняет роль агента Кремля. Уровень деморализации Трампа бьет все рекорды в нынешней ситуации", - подчеркнул политик.

Бессмертный отметил, что Трамп - человек, который мыслит не ценностями, а интересами.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
  • Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.
  • "Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
  • Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Автор: 

Безсмертный Роман (355) Стив Уиткофф (174)
Сортировать:
Та так воно і є. Агент Вітька-Матрьоха плядь.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:52 Ответить
Так свого часу, робили і кузьмук-єжель в Україні з кучмою якунОвощем!!
показать весь комментарий
27.11.2025 14:13 Ответить
Ну з цим все ясно! А чию роль виконував умєров? чи єрмак?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:53 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2025 13:54 Ответить
Для цього його Трамп і поставив
показать весь комментарий
27.11.2025 13:54 Ответить
Дуже подав він-виступав якось недавно на Прямому.
Навіщо таких подавати людей,які дезірієнтовані вже і інших дезорієнтують:
Вже далеко не політик,і не дипломат.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:02 Ответить
Який обізнаний чувак що аж страшно....
показать весь комментарий
27.11.2025 14:08 Ответить
Ох і намолов цей безсмертний: "витягнути Трампа з ями, деморалізація Америки, система сиплеться в труху...складається враження, що під америкою він має на увазі Україну, під трампом -зеленського, а під агентом Кремля - сирського.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:09 Ответить
Змішав горох з капустою
показать весь комментарий
27.11.2025 14:10 Ответить
Скоріше Віткофф - корисний ідіот у ближньому колі, з ініціативою і негласними зовнішньополітичними повноваженнями.
Для агента мабуть занадто кумедний, хоча, через любов та повагу до путлєра та РФ таки злив путлєру інформацію про планований візит Зе і порадив зробити упереджувальний звонок путлєра Трампу, чим імовірно посприяв зриву задекларованого наміру надання Україні декількох томагавків.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:13 Ответить
 
 