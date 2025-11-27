США вважали, що корупційний скандал в енергетиці підштовхне Україну до погодження "мирного плану", - The Atlantic

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважав, що масштабний корупційний скандал в українській енергетиці міг схилити Київ до погодження на запропонований Вашингтоном 28-пунктний "мирний план".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.

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За даними видання, хоча президент України Володимир Зеленський не був напряму пов’язаний із корупційними епізодами, у Білому домі припускали, що "це не залишить українців у позиції, у якій вони могли б чинити опір мирній угоді".

Видання зазначає, що під час презентації плану Україна не відкинула його повністю, а погодилась перейти до діалогу. Один з американських посадовців описав це так: "Ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері були відчинені. Вони були готові до розмови".

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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