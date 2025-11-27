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Новини Мирний план США Міндічгейт
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США вважали, що корупційний скандал в енергетиці підштовхне Україну до погодження "мирного плану", - The Atlantic

сша

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважав, що масштабний корупційний скандал в українській енергетиці міг схилити Київ до погодження на запропонований Вашингтоном 28-пунктний "мирний план".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.

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За даними видання, хоча президент України Володимир Зеленський не був напряму пов’язаний із корупційними епізодами, у Білому домі припускали, що "це не залишить українців у позиції, у якій вони могли б чинити опір мирній угоді".

Видання зазначає, що під час презентації плану Україна не відкинула його повністю, а погодилась перейти до діалогу. Один з американських посадовців описав це так: "Ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері були відчинені. Вони були готові до розмови".

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Міндічгейт

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Автор: 

корупція (5083) США (26710) енергетика (3843) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+10
а хабарі у вигляді боїнгів та злитків золота куди схиляють америку?
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27.11.2025 13:25 Відповісти
+9
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27.11.2025 13:52 Відповісти
+6
давайте відверто.
звернення зеленського нікуди не ділось, воно вже є, й воно свідчить про його чималий переляк (що нормально враховуючи некомпетентність влади).
те, що цей "план" поступово зливається в кналізацію (де йому й місце), то заслуга європейців, які зробили чіткі та однозначні заяви, та журналістської спільноти Англії та США, які провели та оприлюднили лінгвистичну експертизу та розшифровки перемовин віткофа-дмітрієва/дмітрієва-ушакова, чим перетворили цей "план" на токсичний для трампа.
заслуги зеленського та ко в тому, що цей "план" руйнується - 0 (нуль).
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27.11.2025 13:41 Відповісти
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Вважали, а він не підштовхнув. То дайте томвгавки нарешті, введіть санкців
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27.11.2025 13:24 Відповісти
Не дадуть...
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27.11.2025 13:36 Відповісти
давайте відверто.
звернення зеленського нікуди не ділось, воно вже є, й воно свідчить про його чималий переляк (що нормально враховуючи некомпетентність влади).
те, що цей "план" поступово зливається в кналізацію (де йому й місце), то заслуга європейців, які зробили чіткі та однозначні заяви, та журналістської спільноти Англії та США, які провели та оприлюднили лінгвистичну експертизу та розшифровки перемовин віткофа-дмітрієва/дмітрієва-ушакова, чим перетворили цей "план" на токсичний для трампа.
заслуги зеленського та ко в тому, що цей "план" руйнується - 0 (нуль).
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27.11.2025 13:41 Відповісти
То дадуть тауруси та метеори, не знаєте? Якщо відверто.
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27.11.2025 13:45 Відповісти
якщо вже відверто, то моя відповідь 50/50 - може так, а може й ні.
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27.11.2025 13:50 Відповісти
Дональд Фредовиче, перелогіньтеся
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27.11.2025 14:29 Відповісти
підштовхнув до катастрофи, щоб ZEшобла повиздихала і збожеволіла від кровавих мародерних грошей
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27.11.2025 15:06 Відповісти
а хабарі у вигляді боїнгів та злитків золота куди схиляють америку?
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27.11.2025 13:25 Відповісти
Мабуть схиляють до схвалення продажу F-35 країнам, недружнім до Ізраїлю
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27.11.2025 13:32 Відповісти
А з яких таких пір ВПК США орієнтує ця на думку Ізраїлю, кому і що куди продавати?
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27.11.2025 13:37 Відповісти
ВПК США , як відомо, виконує рекомендації Держдепу, працюючи у законодавчому полі США.
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27.11.2025 17:14 Відповісти
Потужний партньор! Оплот дємократіі і верховенства права!
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27.11.2025 13:28 Відповісти
Так, міжнародне право нині міцне як ніколи до цього!
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27.11.2025 14:10 Відповісти
От тупі американці...
Так то ж навпаки! Мир чи перемир`я для зеленої влади, яка по-вуха в тому корупційному лайні, смерті подібно, а тому...
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27.11.2025 13:28 Відповісти
Це ж треба бути такими тупими! Геополітичну проблему змішати з якимось gidовським шкандальом!
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27.11.2025 13:29 Відповісти
План підігнали кацапи - США тільки зголосилися
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27.11.2025 13:30 Відповісти
Індик теж спочатку думав, що попав на Гаваї!
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27.11.2025 13:36 Відповісти
Шантаж - улюблений інструмент покидьків, так, Венс?
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27.11.2025 13:38 Відповісти
поки у Білому домі сидять всі агенти кремля , діла не буде , там ім величезні гроши перекинули , трамп , віткоф,венс,рубіо , будуть їх відробляти ...навіть якшо треба бути зрадити націнтереси США ...
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27.11.2025 13:39 Відповісти
Ну Рубіо в цьому переліку зайвий, здається
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27.11.2025 14:03 Відповісти
думаю шо ніт ...тому шо в голос не каже на помилкі трампа у політиці ,рубіо прикривається обов'язками служби , спонтом двадцять ...
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27.11.2025 14:11 Відповісти
Він гвинтик у механізмі Трампа. Почне крутитися в інший бік - йому негайно знайдуть заміну.
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27.11.2025 14:12 Відповісти
Пам'ятаю як колись такі довбойоби розповідали про те що Порошенко це агент кремля під прозвищем "Агент Мальвіна".
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27.11.2025 18:21 Відповісти
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27.11.2025 13:52 Відповісти
Венс думав, що Зеленський швидко зів'яне, як і з корисними копалинами.
Але тут вже інші ставки, що лякають президента і його зекодло більше.
І велика увага Європи до 28-пунктного екземпляру, американських
політиків й співчуваючих жертві російського агресора по обидва боки
океану допомогли Україні.
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27.11.2025 13:52 Відповісти
Хм. Тобто геморой допоможе у лікуванні гонореї? Хм.
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27.11.2025 14:00 Відповісти
Усім світом, з партнерами та світовою пресою повалили "мирний план" уйобка.
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27.11.2025 14:03 Відповісти
Це очевидно, що атака НАБУ і 28 пунктів ДІвенса синхронізовані. Ця атака має мету здійснити давню мрію хуьла - змінити уряд воєнного часу, тобто замінити /скинути Зеленського. Корупція, звичайно, погано, але війна набагато гірше. І тут питання - ті, хто проти Зеленського, впевнені, що у хуьла не продумана технологія на час виборів, через що він посадить свою людину в президенти України? У нього величезні гроші, він купив багато урядів в Європі.
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27.11.2025 14:43 Відповісти
Так Зеля і є його людина. І завжди був
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27.11.2025 16:01 Відповісти
Якби було так, то Зеля давно б капітулював, хуьло постійно не вимагав би прибрати Зелю. Ось і сьогодні він заявив, що мирну угоду підписувати немає з ким:

" в Украине только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент - нет. "Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы"
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27.11.2025 17:16 Відповісти
НЕ можу з Вами погодитись. На мою думку цілком достатньо загальновідомої і доступної інформації про персонажа, що дозволяє зробити однозначний висновок. До речі, спілкування з тими, хто його знає особисто, лише підсилює переконання.
В усякому разі він - антиукраїнець і на цьому часовому відрізку нашої історії, безумовно, він наш ворог: і як "артист", що жартує московською про українців, і як "президент", котрий зажене нас в труну без жодних докорів.
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30.11.2025 10:18 Відповісти
Зеленський до 2019 року і після = різні люди. Він став президентом і перетворився на функцію. Буття визначає свідомість. Зеленський - функція, а не людина. Він прекрасно виконує функцію з захисту України - особливо на тлі тих, хто пропонує капітулювати. Саме тому хуьло постійно вимагають прибрати Зелю.
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30.11.2025 12:27 Відповісти
О, зебняві боти активізувалися.
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27.11.2025 18:18 Відповісти
Дурень, всі ці наїзди НАБУ потрібні саме зараз тільки для того, щоб прибрати зі сцени тих, хто перешкоджає капітуляції України. Трамп хоче обезголовити Україну і виконати таким чином бажання хуьла
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28.11.2025 13:44 Відповісти
****, це Ермак рятує Україну від "капітуляції", чи його шавки?
Ви зелені взагалі розумом ьронулися.
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28.11.2025 14:18 Відповісти
Дебіл, як тільки Єрмак заявив, що Україна не піде на територіальні поступки - так відразу і почалося, прийшли з обшуком. Тільки кретини цього не бачать.
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28.11.2025 15:28 Відповісти
Звісно що сказав, його задача виставити Україну перед США як недоговоздатну щоб Трамп остаточно махнув рукою. Мовляв, хочете воювати поки не втратите все, воюйте. Але без допомоги США.
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28.11.2025 15:32 Відповісти
Тобто ти, кацапе, вважаєш, що потрібно домовитися і здати території?
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28.11.2025 15:35 Відповісти
Відбити і навіть просто зупинити просування росіян ми просто не здатні на даний момент. Це реальність.
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28.11.2025 15:39 Відповісти
Реальність у тому, що хуьло ніколи не зупиниться - і тим більше після подарунків, після добровільної здачі територій. Він піде далі - 100%. Єдиний спосіб його колись зупинити - виснажувати в оборонній позиції і наносити удари по рашці. Рашка таке протистояння не витримає першою
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28.11.2025 15:48 Відповісти
Поки ти його в оборонній позиції виснажиш, сам від виснаження сконаеш. Пози товстий схудне, худий здохне.
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28.11.2025 16:36 Відповісти
Неправильно, за Україною стоїть Захід і в даному випадку він товстий, а рашка худа. Вони вже почали витрачати свій золотий запас.
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28.11.2025 17:21 Відповісти
Захід який продовжує купувати у ***** ресурси, захід який не може домовилися між собою, не смішіть мене.
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28.11.2025 18:26 Відповісти
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважав, що масштабний корупційний скандал в українській енергетиці мав схилити " зепоцріота" .а не Україну ,до погодження на запропонований Вашингтоном 28-пунктний РАШИСТСЬКИЙ "мирний РАШИСТСЬКО- АМЕРИКАНСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ план ДЛЯ УКРАЇНИ ".
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27.11.2025 14:55 Відповісти
Нє, ну якшо вовка "вирішить" (смішно казати, шо він шось вирішує в цьому житті, але ок, най буде) відмахати Єрмака, то так воно і буде: здача України за відмазку Єрмака від суду
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27.11.2025 15:23 Відповісти
от звідки ноги ростуть
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27.11.2025 18:12 Відповісти
 
 