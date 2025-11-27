США вважали, що корупційний скандал в енергетиці підштовхне Україну до погодження "мирного плану", - The Atlantic
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважав, що масштабний корупційний скандал в українській енергетиці міг схилити Київ до погодження на запропонований Вашингтоном 28-пунктний "мирний план".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Atlantic.
За даними видання, хоча президент України Володимир Зеленський не був напряму пов’язаний із корупційними епізодами, у Білому домі припускали, що "це не залишить українців у позиції, у якій вони могли б чинити опір мирній угоді".
Видання зазначає, що під час презентації плану Україна не відкинула його повністю, а погодилась перейти до діалогу. Один з американських посадовців описав це так: "Ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері були відчинені. Вони були готові до розмови".
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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звернення зеленського нікуди не ділось, воно вже є, й воно свідчить про його чималий переляк (що нормально враховуючи некомпетентність влади).
те, що цей "план" поступово зливається в кналізацію (де йому й місце), то заслуга європейців, які зробили чіткі та однозначні заяви, та журналістської спільноти Англії та США, які провели та оприлюднили лінгвистичну експертизу та розшифровки перемовин віткофа-дмітрієва/дмітрієва-ушакова, чим перетворили цей "план" на токсичний для трампа.
заслуги зеленського та ко в тому, що цей "план" руйнується - 0 (нуль).
Так то ж навпаки! Мир чи перемир`я для зеленої влади, яка по-вуха в тому корупційному лайні, смерті подібно, а тому...
Але тут вже інші ставки, що лякають президента і його зекодло більше.
І велика увага Європи до 28-пунктного екземпляру, американських
політиків й співчуваючих жертві російського агресора по обидва боки
океану допомогли Україні.
" в Украине только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент - нет. "Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы"
В усякому разі він - антиукраїнець і на цьому часовому відрізку нашої історії, безумовно, він наш ворог: і як "артист", що жартує московською про українців, і як "президент", котрий зажене нас в труну без жодних докорів.
Ви зелені взагалі розумом ьронулися.