Експрезидента Перу засудили до 14 років в’язниці за корупцію
У Перу колишнього президента Мартіна Віскарру засудили до 14 років ув’язнення за корупційні злочини.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з рішенням суду, Віскарра, перебуваючи на посаді губернатора південного регіону Мокегуа у 2011–2014 роках, незаконно отримав 676 тисяч доларів від будівельних компаній в обмін на державні контракти. Адвокат колишнього президента Ервін Сікча заявив, що свідками у справі були керівники фірм, яких Віскарра раніше сам звинувачував у корупції.
Ексглава держави заперечує свою провину та має намір оскаржити вирок.
"Це не справедливість, це помста. Але вони не зламають мене. Відповідь лежить у виборчих урнах. Мій брат Маріо Віскарра продовжить цю боротьбу за вас", ‒ заявив Віскарра у мережі Х.
Його старший брат Маріо Віскарра планує балотуватися на посаду президента наступного року від партії "Перу понад усе", у якій колишній президент раніше був ключовим радником.
Мартін Віскарра очолив Перу у 2018 році після відставки свого попередника. Згодом, на тлі корупційних розслідувань, у яких він фігурував, Конгрес країни відсторонив його від посади президента.
Як повідомлялося, на початку жовтня колишньому президентові Франції Ніколя Саркозі, який відомий тісними контактами з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомили умови відбування покарання після вироку у "лівійській справі". Раніше суд визнав його винним у "злочинній змові" у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії 2007 року за рахунок коштів режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі.
25 вересня Паризький суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, частину з яких він може відбувати не у звичайній в’язниці, а за спеціальним режимом. Хоча прямих доказів отримання коштів не було, Саркозі визнали винним у тому, що він допустив дії свого оточення від його імені для залучення фінансової підтримки з Лівії.
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У нас такі гроші в сумках "тіхо_уйті_в_лєс" возить і готовий просто віддати поліціянтові за мовчання...
Он же Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Он же НЕЛОХ
Он же - ДВУШКА НА МОСКВУ
наш кучмо у монако жирує...
навіть скид ніхто не намагався
А прачечна? не чув?
Слабак