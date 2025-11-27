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Новини Правосуддя
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Експрезидента Перу засудили до 14 років в’язниці за корупцію

віскарра,мартін

У Перу колишнього президента Мартіна Віскарру засудили до 14 років ув’язнення за корупційні злочини.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з рішенням суду, Віскарра, перебуваючи на посаді губернатора південного регіону Мокегуа у 2011–2014 роках, незаконно отримав 676 тисяч доларів від будівельних компаній в обмін на державні контракти. Адвокат колишнього президента Ервін Сікча заявив, що свідками у справі були керівники фірм, яких Віскарра раніше сам звинувачував у корупції.

Ексглава держави заперечує свою провину та має намір оскаржити вирок.

"Це не справедливість, це помста. Але вони не зламають мене. Відповідь лежить у виборчих урнах. Мій брат Маріо Віскарра продовжить цю боротьбу за вас", ‒ заявив Віскарра у мережі Х.

Його старший брат Маріо Віскарра планує балотуватися на посаду президента наступного року від партії "Перу понад усе", у якій колишній президент раніше був ключовим радником.

Мартін Віскарра очолив Перу у 2018 році після відставки свого попередника. Згодом, на тлі корупційних розслідувань, у яких він фігурував, Конгрес країни відсторонив його від посади президента.

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Як повідомлялося, на початку жовтня колишньому президентові Франції Ніколя Саркозі, який відомий тісними контактами з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомили умови відбування покарання після вироку у "лівійській справі". Раніше суд визнав його винним у "злочинній змові" у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії 2007 року за рахунок коштів режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

25 вересня Паризький суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, частину з яких він може відбувати не у звичайній в’язниці, а за спеціальним режимом. Хоча прямих доказів отримання коштів не було, Саркозі визнали винним у тому, що він допустив дії свого оточення від його імені для залучення фінансової підтримки з Лівії.

Автор: 

корупція (526) суд (3367) в’язниця (45)
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Топ коментарі
+18
Бубочка в шокє!
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27.11.2025 10:20 Відповісти
+15
якийсь аматор-півляма і 14 років. Йомку спочатку на стажування до 95 кварталу потрібно було, у Трускавці на одній нозі пострибати і крав би мільярдами, ще й на переговори до США їздив би...
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27.11.2025 10:20 Відповісти
+11
...від того, що за таку мізерну суму засудили

У нас такі гроші в сумках "тіхо_уйті_в_лєс" возить і готовий просто віддати поліціянтові за мовчання...
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27.11.2025 10:29 Відповісти
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Бубочка в шокє!
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27.11.2025 10:20 Відповісти
...від того, що за таку мізерну суму засудили

У нас такі гроші в сумках "тіхо_уйті_в_лєс" возить і готовий просто віддати поліціянтові за мовчання...
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27.11.2025 10:29 Відповісти
Бідна країна те Перу
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27.11.2025 10:45 Відповісти
Перу-перу. І ніяк не виПеру брудні гроші...
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27.11.2025 11:53 Відповісти
Бубочьку и КО ждёт тоже самое!вот и не хотят окончания войны!
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27.11.2025 10:39 Відповісти
Он же БУБОЧКА
Он же Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН
Он же НЕЛОХ
Он же - ДВУШКА НА МОСКВУ
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27.11.2025 11:32 Відповісти
якийсь аматор-півляма і 14 років. Йомку спочатку на стажування до 95 кварталу потрібно було, у Трускавці на одній нозі пострибати і крав би мільярдами, ще й на переговори до США їздив би...
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27.11.2025 10:20 Відповісти
Не мрійте зебілятка, Зеля і квартальне шапіто здриснути у Ізраїль, а ви залишитесь у розбитого лісапєта "України", тупорилі
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27.11.2025 10:21 Відповісти
зебілята давно здриснули, або подохли. А огрібати будемо ми, хто за оце не голосував.
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27.11.2025 10:28 Відповісти
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27.11.2025 10:37 Відповісти
Здриснула частина, частина робить вигляд, що за Зелю не голосувала, а частина є вкрай упороті зебіли
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27.11.2025 15:31 Відповісти
Голобородько, ти це читаєш? 😂
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27.11.2025 11:04 Відповісти
навіть перу більше адекватна держава ніж Україна
наш кучмо у монако жирує...
навіть скид ніхто не намагався
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27.11.2025 11:12 Відповісти
А терпіли-українці сумирно сидять на бутилках, як і бєларуси з кацапами, бо ж "неначасі" просрочену мерзоту імпічнути, і мріють перемогти кацапню зі зрадниками у владі.
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27.11.2025 11:24 Відповісти
Давайте поміркуємо разом. До Верховної Ради вноситься проект антикорупційного закону, згідно з яким за корупцію передбачається смертна кара. Ну, гаразд, не смертна кара, а довічне ув'язнення з повною конфіскацією «усього нажитого непосильною працею», включаючи найближчих і далеких родичів корупціонерів, їх водіїв, охоронців і секретарок. Як думаєте, скільки депутатів проголосують за такий закон і з яких фракцій будуть ці сміливці?
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27.11.2025 11:31 Відповісти
зельоне чмо, бійся у сенсі сріся
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27.11.2025 12:02 Відповісти
За 3 р.накосив 676к і за можливість держконтрактів.
А прачечна? не чув?
Слабак
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27.11.2025 12:27 Відповісти

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