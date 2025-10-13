УКР
Новини
Друг Путіна і експрезидент Франції Ніколя Саркозі піде за ґрати 21 жовтня

21 жовтня Саркозі відправлять до в’язниці Санте після вироку у лівійській справі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, відомий своїми тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним, отримав повідомлення про умови свого ув’язнення після вироку у "лівійській справі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексглава держави має розпочати відбування покарання 21 жовтня у паризькій в’язниці Санте.

Читайте також: Вступ України до НАТО стане "провокацією для Росії", - Саркозі

За даними Le Figaro, Саркозі викликали до Національної фінансової прокуратури, де йому оголосили деталі майбутнього ув’язнення.

Раніше суд визнав його винним у "злочинній змові" у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії 2007 року коштами режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

25 вересня Паризький суд засудив експрезидента до п’яти років позбавлення волі, частину з яких він може відбувати не у звичайній тюрмі, а в особливих умовах.

Попри відсутність доказів прямого отримання грошей, Саркозі звинуватили у тому, що він дозволив своєму оточенню діяти від його імені для отримання фінансової підтримки з Лівії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саркозі: Плани України повернути Крим - ілюзія, а місця в ЄС та НАТО для неї нема. Потрібні компроміси з РФ

Розслідування у "лівійській справі" тривало понад десять років і стало одним із найгучніших політичних скандалів у сучасній Франції.

В’язниця Санте, побудована ще у 1867 році, розташована в центрі Парижа та відома тим, що там утримували відомих політичних діячів. За інформацією журналістів, умови для колишнього президента можуть бути пом’якшеними у порівнянні зі звичайними в’язнями.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

