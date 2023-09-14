Вступ України до НАТО стане "провокацією для Росії", - Саркозі
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі закликав Україну та Росію до переговорів та заявив, щи вступ України до НАТО не принесе миру і стане "провокацією для Росії".
Про це Саркозі заявив в ефірі французького телеканалу BFM TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Голос Америки.
"Є два способи закінчити війну: знищити один одного (але я попереджаю: нам не вдасться знищити другу ядерну державу світу і ми поринемо у світову війну) або дипломатичні переговори", – сказав Саркозі.
Минулого місяця світові ЗМІ публікували архівні фото Саркозі з президентом РФ Путіним та критикували мемуари колишнього французького президента, що, за свідченням видання Guardian, викликали міжнародну суперечку через коментарі щодо Росії та України.
"В інтерв’ю для реклами 560-сторінкової книги Саркозі став на захист Володимира Путіна та закликав Україну погодитися з російською окупацією Криму та інших спірних територій", – пише The Guardian та цитує заклик Саркозі до України утриматися від приєднання до НАТО та ЄС і залишатися "нейтральною", щоб "заспокоїти побоювання Росії бути оточеною ворожими сусідами".
Саркозі у книзі також закликає Росію "відмовитися від будь-яких військових дій проти своїх сусідів".
Політик назвав повернення Криму Україні "ілюзорним".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільк Україна вступить до НАТО,путлєр сходу іпоне по Франції
"...В марте 2011 года сын бывшего ливийского лидера Саиф-аль-Ислам сделал громкое заявление - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8 Муаммар Каддафи финансировал предвыборную кампанию Саркози в 2006 году, а также выделял ему деньги и позже. По словам Саифа, его отцом было выделено более 50 миллионов евро...".
Брудний, корумпований виродок
Україна вже це все "пройшла" і чи вберегло від війни ?Відповідь пише історія з 2014 року
Саме відмова Україні у 2008 у вступі до НАТО зусиллями його та Меркель розв'язала руки путіну на війну спочатку у Грузії,а потім в Україні
а і гроші диктатора Лівії , Муаммара Каддафі брав не соромлячись 😠
Єдине питання до французів-
чому цей сраний угорець не за гратами ??
Может кто то подскажет этому продажному французкому политику, что пуйло уже ведет самую настоящую захватническую войну в Европе.
І сутенер і клієнт? Скоріше за все вербовщик - бандерша проституток умовного Заходу.
йди далі в запой алкаш
Каддафі тягне сарказі на концерт до кабздона….
интересно, а все кто здесь пишет про возвращение любой ценой, хотя бы день прослужили в армии?
Вы думаете легко продавать книгу в 560 страниц?
А називає, по суті, один...саркозі часом не росіянин ?