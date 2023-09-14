Вступ України до НАТО стане "провокацією для Росії", - Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі закликав Україну та Росію до переговорів та заявив, щи вступ України до НАТО не принесе миру і стане "провокацією для Росії".

Про це Саркозі заявив в ефірі французького телеканалу BFM TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Голос Америки.

"Є два способи закінчити війну: знищити один одного (але я попереджаю: нам не вдасться знищити другу ядерну державу світу і ми поринемо у світову війну) або дипломатичні переговори", – сказав Саркозі.

Минулого місяця світові ЗМІ публікували архівні фото Саркозі з президентом РФ Путіним та критикували мемуари колишнього французького президента, що, за свідченням видання Guardian, викликали міжнародну суперечку через коментарі щодо Росії та України.

"В інтерв’ю для реклами 560-сторінкової книги Саркозі став на захист Володимира Путіна та закликав Україну погодитися з російською окупацією Криму та інших спірних територій", – пише The Guardian та цитує заклик Саркозі до України утриматися від приєднання до НАТО та ЄС і залишатися "нейтральною", щоб "заспокоїти побоювання Росії бути оточеною ворожими сусідами".

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Саркозі у книзі також закликає Росію "відмовитися від будь-яких військових дій проти своїх сусідів".

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