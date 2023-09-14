Вступление Украины в НАТО станет "провокацией для России", - Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал Украину и Россию к переговорам и заявил, что вступление Украины в НАТО не принесет мира и станет "провокацией для России".

Об этом Саркози заявил в эфире французского телеканала BFM TV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Есть два способа закончить войну: уничтожить друг друга (но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить второе ядерное государство мира и мы погрузимся в мировую войну) или дипломатические переговоры", – сказал Саркози.

В прошлом месяце мировые СМИ публиковали архивные фото Саркози с президентом РФ Путиным и критиковали мемуары бывшего французского президента, по свидетельству издания Guardian, вызвали международный спор из-за комментариев касательно России и Украины.

"В интервью для рекламы 560-страничной книги Саркози встал на защиту Владимира Путина и призвал Украину согласиться с российской оккупацией Крыма и других спорных территорий", – пишет The Guardian и цитирует призыв Саркози к Украине воздержаться от присоединения к НАТО и ЕС и оставаться "нейтральной", чтобы "успокоить опасения России быть окруженной враждебными соседями".

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Саркози в книге также призывает Россию "отказаться от каких-либо военных действий против своих соседей".

Политик назвал возвращение Крыма Украине "иллюзорным".