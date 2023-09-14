Вступление Украины в НАТО станет "провокацией для России", - Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози призвал Украину и Россию к переговорам и заявил, что вступление Украины в НАТО не принесет мира и станет "провокацией для России".
Об этом Саркози заявил в эфире французского телеканала BFM TV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Есть два способа закончить войну: уничтожить друг друга (но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить второе ядерное государство мира и мы погрузимся в мировую войну) или дипломатические переговоры", – сказал Саркози.
В прошлом месяце мировые СМИ публиковали архивные фото Саркози с президентом РФ Путиным и критиковали мемуары бывшего французского президента, по свидетельству издания Guardian, вызвали международный спор из-за комментариев касательно России и Украины.
"В интервью для рекламы 560-страничной книги Саркози встал на защиту Владимира Путина и призвал Украину согласиться с российской оккупацией Крыма и других спорных территорий", – пишет The Guardian и цитирует призыв Саркози к Украине воздержаться от присоединения к НАТО и ЕС и оставаться "нейтральной", чтобы "успокоить опасения России быть окруженной враждебными соседями".
Саркози в книге также призывает Россию "отказаться от каких-либо военных действий против своих соседей".
Политик назвал возвращение Крыма Украине "иллюзорным".
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Тільк Україна вступить до НАТО,путлєр сходу іпоне по Франції
"...В марте 2011 года сын бывшего ливийского лидера Саиф-аль-Ислам сделал громкое заявление - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8 Муаммар Каддафи финансировал предвыборную кампанию Саркози в 2006 году, а также выделял ему деньги и позже. По словам Саифа, его отцом было выделено более 50 миллионов евро...".
Брудний, корумпований виродок
Україна вже це все "пройшла" і чи вберегло від війни ?Відповідь пише історія з 2014 року
Саме відмова Україні у 2008 у вступі до НАТО зусиллями його та Меркель розв'язала руки путіну на війну спочатку у Грузії,а потім в Україні
а і гроші диктатора Лівії , Муаммара Каддафі брав не соромлячись 😠
Єдине питання до французів-
чому цей сраний угорець не за гратами ??
Может кто то подскажет этому продажному французкому политику, что пуйло уже ведет самую настоящую захватническую войну в Европе.
І сутенер і клієнт? Скоріше за все вербовщик - бандерша проституток умовного Заходу.
йди далі в запой алкаш
Каддафі тягне сарказі на концерт до кабздона….
интересно, а все кто здесь пишет про возвращение любой ценой, хотя бы день прослужили в армии?
Вы думаете легко продавать книгу в 560 страниц?
А називає, по суті, один...саркозі часом не росіянин ?