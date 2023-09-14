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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вступление Украины в НАТО станет "провокацией для России", - Саркози

саркозі

Бывший президент Франции Николя Саркози призвал Украину и Россию к переговорам и заявил, что вступление Украины в НАТО не принесет мира и станет "провокацией для России".

Об этом Саркози заявил в эфире французского телеканала BFM TV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Есть два способа закончить войну: уничтожить друг друга (но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить второе ядерное государство мира и мы погрузимся в мировую войну) или дипломатические переговоры", – сказал Саркози.

В прошлом месяце мировые СМИ публиковали архивные фото Саркози с президентом РФ Путиным и критиковали мемуары бывшего французского президента, по свидетельству издания Guardian, вызвали международный спор из-за комментариев касательно России и Украины.

"В интервью для рекламы 560-страничной книги Саркози встал на защиту Владимира Путина и призвал Украину согласиться с российской оккупацией Крыма и других спорных территорий", – пишет The Guardian и цитирует призыв Саркози к Украине воздержаться от присоединения к НАТО и ЕС и оставаться "нейтральной", чтобы "успокоить опасения России быть окруженной враждебными соседями".

Читайте: Саркози: Планы Украины вернуть Крым – иллюзия, а места в ЕС и НАТО для нее нет. Нужны компромиссы с РФ

Саркози в книге также призывает Россию "отказаться от каких-либо военных действий против своих соседей".

Политик назвал возвращение Крыма Украине "иллюзорным".

 

Автор: 

НАТО (9962) Саркози Николя (182) Украина (44914)


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Топ комментарии
+68
Та коли ж ви, cyки, повиздихаєте?
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14.09.2023 06:41
+65
Путлерская шлюха.
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14.09.2023 06:42
+60
А вступ Фінляндії не "провокація" ? Грьобаний ти жабоїд
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14.09.2023 06:44
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Та коли ж ви, cyки, повиздихаєте?
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14.09.2023 06:41 Ответить
Блин, а я думал что оно уже сдохло, как и его кореш херлускони... печалька, не так...
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14.09.2023 07:03 Ответить
Батьки Саркозі родом з й**аної Угорщини. Совпадєніє ?
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14.09.2023 07:07 Ответить
угорський єврей
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14.09.2023 07:31 Ответить
Паскудство національності не має!
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14.09.2023 14:09 Ответить
Путлерская шлюха.
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14.09.2023 06:42 Ответить
Як і Орбан. До речі, Саркозі теж мадяр, тобто угр. З тих самих угро-фінів, що і кацапи.
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14.09.2023 06:54 Ответить
Та він єврей але батьки родом таки з Угорщини.
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14.09.2023 07:08 Ответить
стрекозляра пошел нах..
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14.09.2023 06:43 Ответить
Міколя сарказний дурень
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14.09.2023 06:43 Ответить
воно не дурень, воно з потрохами кулене )9уйлом ... тепер щось вʼякає - відробляє гроші ...
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14.09.2023 06:45 Ответить
А вступ Фінляндії не "провокація" ? Грьобаний ти жабоїд
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14.09.2023 06:44 Ответить
Там этот чмошник, так вырыгнуть не мог...
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14.09.2023 07:06 Ответить
А це звідки вилізло...
Тільк Україна вступить до НАТО,путлєр сходу іпоне по Франції
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14.09.2023 06:44 Ответить
сидить чорт в табакерці, нанюхався й вискакує - хрюкнути...
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14.09.2023 10:28 Ответить
Та Нам всім пофіг, що це кацаполюбне імбецильна алкоголічне чмо каже, звичайно він буде виправдовувати кацапів, у нього прям дуже тісні (однополі, ************ 🐓👬)зв'язки з медведкою і ху.йлом. питання більше до правоохоронних органів Франції - чому це чмо ще не перебуває під шконкою
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14.09.2023 06:47 Ответить
Свобода слова
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14.09.2023 07:31 Ответить
Свобода слова це коли громадянину нічиим не обмежують його бажання розголосити свою позицію, а коли продажний придурок, що позиціонує себе як політик, виправдовує незаконні безпрецедентні дії держави опонента агресора свого Союзника, то це державна зрада
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14.09.2023 08:18 Ответить
Тобі сказати в чому проблема? В тому що він це робить без наслідків для себе саме тому що свобода слова гарантує йому безпеку за слова які він позиціонує як власну думку. І довести протилежне майже не можливо.
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14.09.2023 09:19 Ответить
Це поки ***.ло не програло Війну всі його зашкварені прихильники з-за кордону у відносній безпеці, і то тільки у себе вдома та срашці! Та й тенденція така не по всіх країнах, Британці чи Японці такого не допустили б сто відсотків!
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14.09.2023 10:48 Ответить
Коли ці 3,14и вже закінчаться?
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14.09.2023 06:47 Ответить
Яка НАТА з наркоманом у керма?
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14.09.2023 06:50 Ответить
Ссикозі наче не був помічений в наркоскандалах, він більше алкаш і пі.дар, наркомани вся правляча верхушка у пі.дерації! Та і недонародик там - зборище лишньохромосомих біосміттьевих імбецилів!
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14.09.2023 08:21 Ответить
Пішов накуй, шалава куйла ...
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14.09.2023 06:51 Ответить
Та і взагалі, коли Україна вступить до НАТО тимчасове непорозуміння під назвою рашка перестане існувати, свято в це вірю ...
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14.09.2023 06:57 Ответить
І не тільки *****.

"...В марте 2011 года сын бывшего ливийского лидера Саиф-аль-Ислам сделал громкое заявление - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8 Муаммар Каддафи финансировал предвыборную кампанию Саркози в 2006 году, а также выделял ему деньги и позже. По словам Саифа, его отцом было выделено более 50 миллионов евро...".
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14.09.2023 09:14 Ответить
Інколи читаючи одкровення людей, які були елітою в полвтиці, ба більше - на вершині світової політики, задаєшся запитанням, невже всі дУрні обирають політичну кар'єру? Невже такі, як Саркозі настільки дурні, що не бачать очевидного - процесу болючого розпаду останньої з імперій 18-19 століття, яка диаом пережила століття 20-те? І це маючи дані численниз розвідок, спецслужб, рлвтологів і плітичних аналітиків? Ні, звичайно. Саркозі все знає і розуміє. Але він не політик. Віе - корупціонер у політиці. Це цинічна людина, яка політику обрала джерелом аласноо збагачення і безумоано взяла брудні кацапські гроші. Це стосується цвлого рокоління європейських топ-ролітиків минулого покоління - Меркель, Берлусеоні, Трампа та внших. Тому не варто куплчти написані ними книжки і тим більше їх рекламувати, продовжуючи їхнє нікчемне політичне життя.
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14.09.2023 06:52 Ответить
Другий орбан. Звідки на Заході беруться такі фанатики рашки? Берлусконі, Меркель, Орбан і от тепер цей чмошник, Трамп, Десантіс, Шредер. Я гадаю що їх всіх треба по тихому повбивати, крім Берлусконі. Бо той вже і так скопитився.
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14.09.2023 06:53 Ответить
От саме тому нам зась у Европу. Через таких ********* "іх треба по тихому повбивати" чисто кацапскі нарративи.
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14.09.2023 07:33 Ответить
А не вступление Украины в НАТО уже привело к миру. Железная логика!
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14.09.2023 06:56 Ответить
Вся його політика - за гроші.
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14.09.2023 06:56 Ответить
Это при нём путин напал на Грузию.
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14.09.2023 07:00 Ответить
Сам факт існування НАТО - провокація для росії. Може розпустити? Разом з ООН. І хай буде єдиний міжнародний закон - закон джунглів.
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14.09.2023 07:03 Ответить
Ба більше - сам факт існування незалежної України це найбільший подразник. Так може тепер розформувати Україну, щоб не провокувати.
Брудний, корумпований виродок
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14.09.2023 07:12 Ответить
цитує заклик Саркозі до України утриматися від приєднання до НАТО та ЄС і залишатися "нейтральною", щоб "заспокоїти побоювання Росії бути оточеною ворожими сусідами". Джерело:
Україна вже це все "пройшла" і чи вберегло від війни ?Відповідь пише історія з 2014 року
Саме відмова Україні у 2008 у вступі до НАТО зусиллями його та Меркель розв'язала руки путіну на війну спочатку у Грузії,а потім в Україні
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14.09.2023 07:04 Ответить
А хто то воно? Хто це, хто це?) якась стара потикана ондатра, на якій нема де проби ставить, вирішила що воно щось там вирішує . Дзусь у будку
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14.09.2023 07:04 Ответить
Перефразуємо фразу"час розкидати каміння-час його збирати" на "час говорити -час мовчати". Так от ніколя - час тобі мовчати.
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14.09.2023 07:08 Ответить
Корупціонер Саркозі не тільки ******** брудні газпромівські гроші ,
а і гроші диктатора Лівії , Муаммара Каддафі брав не соромлячись 😠
Єдине питання до французів-
чому цей сраний угорець не за гратами ??
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14.09.2023 07:10 Ответить
Бовкнув Ніколя у проміжку між відсидками.
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14.09.2023 07:10 Ответить
З яким жахом з цим спостерігають шредер/макрель... Навіть зі ЗМІ спілкуються лише за участі власних адвокатів.
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14.09.2023 07:31 Ответить
а от і консерва знова хлоп!
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14.09.2023 07:21 Ответить
О,вилізло падло. Здохни.
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14.09.2023 07:21 Ответить
Франція має Ельзас зі Страсбургом віддати Німеччині. Це історично німецькі території
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14.09.2023 07:25 Ответить
Спокойнее не будет от того, что Украина в НАТО не вступит. И даже наоборот, это спровоцирует еще бОльший конфликт. Но он прав насчет того, что уничтожить расию не удастся, да и никто не желает этого: ну кому интересно, чтобы все ЯО попало в руки местных пригожиных и кадыровых? Кроме того, расия для многих - это деньги, и большие. А поскольку миром правят интересы, вывод прост: никому такой план неинтересен(нам, кстати, тоже). Нам бы думать не о глобальных проблемах, а сосредоточиться на своих бедах, прежде всего качестве украинской власти. Ведь это же откровенная грязь. Вот что с этой грязью делать - это первоочередной вопрос, и только потом - все остальное.
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14.09.2023 07:28 Ответить
Наразі головна проблема та загроза для України це нацистська пердєрація у якої мета фізичне знищення України та українців, воно тут сидить заливає про "свои бєди".
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14.09.2023 08:00 Ответить
Прости дивуєшся,як нація ,котра колись завойовувала півсвіту,тримала в покорі цю масу колоній,була імперією,література,філософія,наука...породила макронів,сракозів...(((
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14.09.2023 07:34 Ответить
Французи і зараз тримають в покорі франком KFC 14 колоній в Африці + Вірменіяю "на паях" з кацапами. Ця "миротворча діяльність" приносить французам за різними оцінками від 500 до 700 мільярдів доларів щороку. Так що ******** неоколоніалізм для французів це "висока мода", а іноземний легіон "миротворці". То ж доки криміальні байстрюки всього світу в статусі "легіонерів" "мочать" африканських негрів "десь там" в Парижі хочуть "стабільності" і ситості всі - від "жовтих жилетів" до макронів з саркозями...
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14.09.2023 09:19 Ответить
Треба заставити його з'їсти ропуху, щоб подавився, падло!
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14.09.2023 07:34 Ответить
Дуже цікаво,що думає угорський жид.
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14.09.2023 07:34 Ответить
ЧМО
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14.09.2023 07:35 Ответить
"стане провокацією для Росії"

Может кто то подскажет этому продажному французкому политику, что пуйло уже ведет самую настоящую захватническую войну в Европе.
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14.09.2023 07:39 Ответить
Ох і тяжко ж йому відробляти кремлівські гроші, аж смердить а тягне свого воза пропаганди
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14.09.2023 07:40 Ответить
о хоспаде ********** опсос высрался, иди в хер
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14.09.2023 07:40 Ответить
Чого він обкурився? росія вже напала. Виявилось, що навіть провокація не потрібна.
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14.09.2023 08:04 Ответить
Саркозі - проститутка в політиці! Хто його сутенер і клієнт ? Путін?

І сутенер і клієнт? Скоріше за все вербовщик - бандерша проституток умовного Заходу.
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14.09.2023 08:04 Ответить
Слимак
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14.09.2023 08:09 Ответить
Цу ж скільки потрібно було набрати рашкинських грошей, щоб до смерті відробляти.
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14.09.2023 08:09 Ответить
нас не цікавить думка сбитого льотчіка-зальотчіка
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14.09.2023 08:14 Ответить
собутильнік мєдвєда прокинувся,
йди далі в запой алкаш
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14.09.2023 08:19 Ответить
Якщо шістка пуйла так думає, то в нього і його країни є два варіанти: Перший - вивести із НАТО Францію і вступити в ОДКБ і другий варінт, коли Україна вступить в НАТО не давати їй можливість напасти на Цапію. Хоча Україна ніколи не нападла, нападала, нападає і буде напаадати Цапія, бо це їх обрпаз існування.
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14.09.2023 08:20 Ответить
Старому підара треба тихо сидіти,а то посадять пожиттєво.
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14.09.2023 08:34 Ответить
А шо, ***** нападе? Так, обезяна жабоїдна?
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14.09.2023 08:36 Ответить
Микола, що б ти з"їВ, щоб не пи@дів?
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14.09.2023 08:42 Ответить
жабоїдський пдрс
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14.09.2023 08:48 Ответить
Гроші убитого ним Каддафі муляють, думав саркозі, що кінці у воду і борги млрд $€ повертати не треба!! Але не усе так сталося, як ГАДАЛОСЯ!
Каддафі тягне сарказі на концерт до кабздона….
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14.09.2023 08:53 Ответить
А що його вже випустили з тюряги?
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14.09.2023 08:54 Ответить
Жабоїд, іди вслід за кацапськими кораблями!
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14.09.2023 08:57 Ответить
Носить же земля таких Уйопків!,(,,
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14.09.2023 09:00 Ответить
За таких тупих він і до Франції добереться, але другому ВД не бувати. АРХ М
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14.09.2023 09:01 Ответить
Да плевать на мнение саркози...
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14.09.2023 09:15 Ответить
мне жаль жизни наших солдат и офицеров, а не оккупированные территории, на которых все всё равно ненавидят Украину

интересно, а все кто здесь пишет про возвращение любой ценой, хотя бы день прослужили в армии?
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14.09.2023 09:15 Ответить
ВСЕ будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.09.2023 10:04 Ответить
саркозі - валютна хвойда путлєра, стули пельку робочу, ти вже, бдль-інтердєвочка, Грузії "допомогла" і причасна до розв'язання війни в Україні
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14.09.2023 09:36 Ответить
У нікаля проблеми з причинно-наслідкової логікою: рассіся напала на Україну, коли Україна не була в НАТО,а була нейтральною! як і Грузія,доречі..
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14.09.2023 09:39 Ответить
Воно з мьєдвьєдьвом бухало!)
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14.09.2023 09:49 Ответить
Чисто поц.
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14.09.2023 09:44 Ответить
І шо?
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14.09.2023 09:53 Ответить
..напомню старому маразматику,случай с пьяным мокшанским хероем..Тихий городок,пьяный мокша-орет и пристает к людям, ударили раз,мокша лег,встает пристает снова,ударили колыШком,лег,встает,пристает,ударили кирпичем,опять встает,пытается приставать,после удара бруском от скамейки вдоль позвонков мокшанска тварь слегла и угомонилась.. Вывод,эти твари должны получать удары постоянночтобы было не повадно приставать ...
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14.09.2023 09:54 Ответить
А пол Италии с заминированный морем он отдать не хочет?фины в НАТО ,пошел бы он у нас дети гибли и его мысли всем до попы,у нас инвалиды
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14.09.2023 09:59 Ответить
Ничего личного, только бизнес!
Вы думаете легко продавать книгу в 560 страниц?
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14.09.2023 10:11 Ответить
Благодаря этому уголовнику и немецкой курве Украина и не вступила в НАТО. Кровь украинцев на руках этой мрази.
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14.09.2023 10:12 Ответить
в какой-то мере хотя бы честная позиция. НАТО/запад не может/хочет впрягаться ради Украины/Грузии и т.д. Балтику согласовали, забрали под свое крыло, все остальное ну как бы, если можно ограничиться "глубокой озабоченностью", почему бы и нет? Ну нас рать им на Крым/Донецк/Сухуми с Тбилиси и т.д. И нам с вами не так уж и больно от того что Турция оккупирует северный Кипр сколько уже лет, мы с вами тоже вот сидим (или сидели) и не высовывались, спасибо Эрдогану за байрахтары и т.д., ведь так? а рашисты бесятся - почему туркам можно, а им нельзя? Почему западу можно разчленить Сербию, а рашке нельзя?
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14.09.2023 12:45 Ответить
Из за этой продажной сволочи ***** и оборзел. Гореть им в Аду тварям.
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15.09.2023 09:56 Ответить
> "Саркозі: Є два способи закінчити війну"

А називає, по суті, один...саркозі часом не росіянин ?
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14.09.2023 10:13 Ответить
Коли Франція то входила в НАТО, то виходила (при Де Голю), то знову входила - ні для кого це провокацією не було. А от на Україні - світ (мабуть, сруSSкій) клином зійшовся. І корумпована нечисть сповзлася гавкати про "провокації".
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14.09.2023 10:23 Ответить
сРакозі є Сракозі
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14.09.2023 10:23 Ответить
Це стане кінцем посягань Кацапії на територію України!!!
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14.09.2023 11:31 Ответить
Для рашки вообще существование Украины провокация.... лягушатник ср..ый
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14.09.2023 12:39 Ответить
Саркози- ,, туалетная бумага ,, московитов и не только. Сколько раз эту проститутку покупали перепокупали и трахали - трудно сощитать. Редкая ****.
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14.09.2023 13:38 Ответить
Коля. не писди. силь ву пле, все и так знают, что ты мадьяр, но не беги ты поперед Орбана и Сийярто
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14.09.2023 14:58 Ответить
 
 