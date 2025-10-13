Друг Путина и экс-президент Франции Николя Саркози пойдет за решетку 21 октября

Бывший президент Франции Николя Саркози, известный своими тесными связями с российским диктатором Владимиром Путиным, получил уведомление об условиях своего заключения после приговора по "ливийскому делу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, экс-глава государства должен начать отбывание наказания 21 октября в парижской тюрьме Санте.

По данным Le Figaro, Саркози вызвали в Национальную финансовую прокуратуру, где ему объявили детали будущего заключения.

Ранее суд признал его виновным в "преступном сговоре" по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года средствами режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

25 сентября Парижский суд приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы, часть из которых он может отбывать не в обычной тюрьме, а в особых условиях.

Несмотря на отсутствие доказательств прямого получения денег, Саркози обвинили в том, что он позволил своему окружению действовать от его имени для получения финансовой поддержки из Ливии.

Расследование по "ливийскому делу" длилось более десяти лет и стало одним из самых громких политических скандалов в современной Франции.

Тюрьма Санте, построенная еще в 1867 году, расположена в центре Парижа и известна тем, что там удерживали известных политических деятелей. По информации журналистов, условия для бывшего президента могут быть смягченными по сравнению с обычными заключенными.

