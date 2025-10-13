РУС
Друг Путина и экс-президент Франции Николя Саркози пойдет за решетку 21 октября

21 октября Саркози отправят в тюрьму Санте после приговора по ливийскому делу

Бывший президент Франции Николя Саркози, известный своими тесными связями с российским диктатором Владимиром Путиным, получил уведомление об условиях своего заключения после приговора по "ливийскому делу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, экс-глава государства должен начать отбывание наказания 21 октября в парижской тюрьме Санте.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО станет "провокацией для России", - Саркози

По данным Le Figaro, Саркози вызвали в Национальную финансовую прокуратуру, где ему объявили детали будущего заключения.

Ранее суд признал его виновным в "преступном сговоре" по делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года средствами режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

25 сентября Парижский суд приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы, часть из которых он может отбывать не в обычной тюрьме, а в особых условиях.

Несмотря на отсутствие доказательств прямого получения денег, Саркози обвинили в том, что он позволил своему окружению действовать от его имени для получения финансовой поддержки из Ливии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саркози: Планы Украины вернуть Крым - иллюзия, а места в ЕС и НАТО для нее нет. Нужны компромиссы с РФ

Расследование по "ливийскому делу" длилось более десяти лет и стало одним из самых громких политических скандалов в современной Франции.

Тюрьма Санте, построенная еще в 1867 году, расположена в центре Парижа и известна тем, что там удерживали известных политических деятелей. По информации журналистов, условия для бывшего президента могут быть смягченными по сравнению с обычными заключенными.

Саркози Николя Франция
заберіть туди Зе- Дє !!
13.10.2025 20:40 Ответить
там особливі умови - а для Зе-Де повинні бути звичайні..., суворого режиму!
13.10.2025 20:43 Ответить
Ворог України!
13.10.2025 20:47 Ответить
Десь мав би замислитися один маленький вофка. Але замислюватися нічим, та й не пристало найвеличнішим витрачати час на такі дрібниці.
13.10.2025 20:50 Ответить
За таке саджають у Франції. Іноді. У нас - ніззя!
13.10.2025 20:56 Ответить
Цей поц Саркозі свого часу нагородив тодішнього нашого прем'єра Тігіпка Орденом Почесного Легіону за успіхі у замовному знищенні цементної галузі України з наступною закупівлею цементу у Франції. Жодна влада так і не посадила Тігіпка.
13.10.2025 20:54 Ответить
Отже - кожній владі потрібен цей добродій ...
13.10.2025 20:59 Ответить
Мало дали, с такой рожей профессионального аферюги надо лет десять.
13.10.2025 21:14 Ответить
 
 