РУС
1 543 23

США считали, что коррупционный скандал в энергетике подтолкнет Украину к согласованию "мирного плана", - The Atlantic

сша

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считал, что масштабный коррупционный скандал в украинской энергетике мог склонить Киев к согласию на предложенный Вашингтоном 28-пунктный "мирный план".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наThe Atlantic.

По данным издания, хотя президент Украины Владимир Зеленский не был напрямую связан с коррупционными эпизодами, в Белом доме предполагали, что "это не оставит украинцев в позиции, в которой они могли бы сопротивляться мирному соглашению".

Издание отмечает, что во время презентации плана Украина не отвергла его полностью, а согласилась перейти к диалогу. Один из американских чиновников описал это так: "Мы думали, что попробуем открыть дверь, но дверь была открыта. Они были готовы к разговору".

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Миндичгейт

коррупция (8805) США (28418) энергетика (2856) война в Украине (7011)
+6
а хабарі у вигляді боїнгів та злитків золота куди схиляють америку?
27.11.2025 13:25 Ответить
+4
Вважали, а він не підштовхнув. То дайте томвгавки нарешті, введіть санкців
27.11.2025 13:24 Ответить
+3
Не дадуть...
27.11.2025 13:36 Ответить
Вважали, а він не підштовхнув. То дайте томвгавки нарешті, введіть санкців
27.11.2025 13:24 Ответить
Не дадуть...
27.11.2025 13:36 Ответить
давайте відверто.
звернення зеленського нікуди не ділось, воно вже є, й воно свідчить про його чималий переляк (що нормально враховуючи некомпетентність влади).
те, що цей "план" поступово зливається в кналізацію (де йому й місце), то заслуга європейців, які зробили чіткі та однозначні заяви, та журналістської спільноти Англії та США, які провели та оприлюднили лінгвистичну експертизу та розшифровки перемовин віткофа-дмітрієва/дмітрієва-ушакова, чим перетворили цей "план" на токсичний для трампа.
заслуги зеленського та ко в тому, що цей "план" руйнується - 0 (нуль).
27.11.2025 13:41 Ответить
То дадуть тауруси та метеори, не знаєте? Якщо відверто.
27.11.2025 13:45 Ответить
якщо вже відверто, то моя відповідь 50/50 - може так, а може й ні.
27.11.2025 13:50 Ответить
а хабарі у вигляді боїнгів та злитків золота куди схиляють америку?
27.11.2025 13:25 Ответить
Мабуть схиляють до схвалення продажу F-35 країнам, недружнім до Ізраїлю
27.11.2025 13:32 Ответить
А з яких таких пір ВПК США орієнтує ця на думку Ізраїлю, кому і що куди продавати?
27.11.2025 13:37 Ответить
Потужний партньор! Оплот дємократіі і верховенства права!
27.11.2025 13:28 Ответить
Так, міжнародне право нині міцне як ніколи до цього!
27.11.2025 14:10 Ответить
От тупі американці...
Так то ж навпаки! Мир чи перемир`я для зеленої влади, яка по-вуха в тому корупційному лайні, смерті подібно, а тому...
27.11.2025 13:28 Ответить
Це ж треба бути такими тупими! Геополітичну проблему змішати з якимось gidовським шкандальом!
27.11.2025 13:29 Ответить
План підігнали кацапи - США тільки зголосилися
27.11.2025 13:30 Ответить
Індик теж спочатку думав, що попав на Гаваї!
27.11.2025 13:36 Ответить
Шантаж - улюблений інструмент покидьків, так, Венс?
27.11.2025 13:38 Ответить
поки у Білому домі сидять всі агенти кремля , діла не буде , там ім величезні гроши перекинули , трамп , віткоф,венс,рубіо , будуть їх відробляти ...навіть якшо треба бути зрадити націнтереси США ...
27.11.2025 13:39 Ответить
Ну Рубіо в цьому переліку зайвий, здається
27.11.2025 14:03 Ответить
думаю шо ніт ...тому шо в голос не каже на помилкі трампа у політиці ,рубіо прикривається обов'язками служби , спонтом двадцять ...
27.11.2025 14:11 Ответить
Він гвинтик у механізмі Трампа. Почне крутитися в інший бік - йому негайно знайдуть заміну.
27.11.2025 14:12 Ответить
27.11.2025 13:52 Ответить
Венс думав, що Зеленський швидко зів'яне, як і з корисними копалинами.
Але тут вже інші ставки, що лякають президента і його зекодло більше.
І велика увага Європи до 28-пунктного екземпляру, американських
політиків й співчуваючих жертві російського агресора по обидва боки
океану допомогли Україні.
27.11.2025 13:52 Ответить
Хм. Тобто геморой допоможе у лікуванні гонореї? Хм.
27.11.2025 14:00 Ответить
Усім світом, з партнерами та світовою пресою повалили "мирний план" уйобка.
27.11.2025 14:03 Ответить
 
 