США считали, что коррупционный скандал в энергетике подтолкнет Украину к согласованию "мирного плана", - The Atlantic

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считал, что масштабный коррупционный скандал в украинской энергетике мог склонить Киев к согласию на предложенный Вашингтоном 28-пунктный "мирный план".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наThe Atlantic.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, хотя президент Украины Владимир Зеленский не был напрямую связан с коррупционными эпизодами, в Белом доме предполагали, что "это не оставит украинцев в позиции, в которой они могли бы сопротивляться мирному соглашению".

Издание отмечает, что во время презентации плана Украина не отвергла его полностью, а согласилась перейти к диалогу. Один из американских чиновников описал это так: "Мы думали, что попробуем открыть дверь, но дверь была открыта. Они были готовы к разговору".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-президента Перу приговорили к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть пытается обвинить Коломойского в "Миндичгейте", - Железняк

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ допрашивало Умерова, но пока он "не является подозреваемым" по делу "Миндичгейта", - Кривонос