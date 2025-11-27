США считали, что коррупционный скандал в энергетике подтолкнет Украину к согласованию "мирного плана", - The Atlantic
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считал, что масштабный коррупционный скандал в украинской энергетике мог склонить Киев к согласию на предложенный Вашингтоном 28-пунктный "мирный план".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наThe Atlantic.
По данным издания, хотя президент Украины Владимир Зеленский не был напрямую связан с коррупционными эпизодами, в Белом доме предполагали, что "это не оставит украинцев в позиции, в которой они могли бы сопротивляться мирному соглашению".
Издание отмечает, что во время презентации плана Украина не отвергла его полностью, а согласилась перейти к диалогу. Один из американских чиновников описал это так: "Мы думали, что попробуем открыть дверь, но дверь была открыта. Они были готовы к разговору".
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
звернення зеленського нікуди не ділось, воно вже є, й воно свідчить про його чималий переляк (що нормально враховуючи некомпетентність влади).
те, що цей "план" поступово зливається в кналізацію (де йому й місце), то заслуга європейців, які зробили чіткі та однозначні заяви, та журналістської спільноти Англії та США, які провели та оприлюднили лінгвистичну експертизу та розшифровки перемовин віткофа-дмітрієва/дмітрієва-ушакова, чим перетворили цей "план" на токсичний для трампа.
заслуги зеленського та ко в тому, що цей "план" руйнується - 0 (нуль).
Так то ж навпаки! Мир чи перемир`я для зеленої влади, яка по-вуха в тому корупційному лайні, смерті подібно, а тому...
Але тут вже інші ставки, що лякають президента і його зекодло більше.
І велика увага Європи до 28-пунктного екземпляру, американських
політиків й співчуваючих жертві російського агресора по обидва боки
океану допомогли Україні.