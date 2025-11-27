РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9282 посетителя онлайн
Новости Мирный план США Мирный план Европы
2 227 25

Европейские контрпредложения фактически повторяют "мирный план" США и требуют уступок от Украины, - экс-посол Шамшур

США спросили Европу, что ей нужно от Вашингтона в обмен на гарантии безопасности для Украины

Европейские контрпредложения к "мирному плану" США в основном воспроизводят его ключевые подходы и предусматривают те же уступки со стороны Украины.

Об этом в интервью hromadske заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, ознакомление с вариантом, подготовленным Великобританией, Германией и Францией, вызвало "очень сильное разочарование, даже тревогу", ведь документ в значительной степени опирается на ту же концепцию, что и план администрации Дональда Трампа.

Шамшур отметил, что хотя отдельные формулировки европейского варианта отличаются, "это те же уступки от Украины". Также, по его словам, непонятным остается механизм использования российских замороженных активов.

Экс-посол подчеркнул, что даже в случае реализации европейского плана невозможно будет строить эффективную европейскую архитектуру безопасности в условиях существования милитаризованной России. Он также раскритиковал пассивность ЕС, которая, по его мнению, стала причиной того, что американский план стал "сюрпризом" для европейских партнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф, по сути, выполняет роль агента Кремля, - Бессмертный

В этом контексте Шамшур отметил, что более проактивная позиция ЕС затруднила бы для Трампа и России возможность отстранить европейцев от переговоров. В то же время Украина, подчеркнул он, нуждается в поддержке ЕС, учитывая "понятную" позицию Трампа и риск потери стратегического партнера.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США считали, что коррупционный скандал в энергетике подтолкнет Украину к согласованию "мирного плана", - The Atlantic

Автор: 

США (28418) Шамшур Олег (56) Евросоюз (17873)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А що тут дивного? коли бідон був, вони так само себе поводили. Поки він не дав Україні зброю, вони всі шлангами прикидалися. Або відверто казали, що Україна ось-соь програє, тому й допомагати їй нема чого. Треба просто зрозуміти одну просту річ: еуропейці вже давно втратили самостійність на світовій арені і у всьому залежні від штатів. Звісно, французи можуть час від часу вибрикувати, але серйозно це ні на що не впливає.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:24 Ответить
+2
Ну то висувайте свої вимоги, скільки можна скиглити, і щось випрошувати? Незрозуміла позиція ОП? Так в нас же є Верховна Рада, законодавчий орган, в нас є опозиція. Чого всі мовчать, затихли й чогось вижидають? Так перемовини не ведуться, і нічого так не доб'єтесь. Кацапи ті без масла залізуть скрізь, а тут як завжди, одне виття про пропащу долю...
показать весь комментарий
27.11.2025 14:27 Ответить
+2
Ех, були ж колись у нас посли послами, а не єрмаківськими брудними підстилками!
показать весь комментарий
27.11.2025 14:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не думаю ,шо в ЄС з мізками так як в українській ОПі...вони готуються до війни з китайськоруснявою шоблою ...а цей мирний план ,це спроба тягнути час ,перед трампом ...
показать весь комментарий
27.11.2025 14:24 Ответить
Куди поїдеш, як Берлін візьмуть китайці ?
показать весь комментарий
27.11.2025 14:34 Ответить
ігорок , після того як китайськоруснявокорейські вибл* дки, вже воюють в Україні ,і вбивають українців ...то куди поїхати ,треба подумати , а тобі я вже казала куди швидче ...
показать весь комментарий
27.11.2025 14:38 Ответить
Тобі швидше до психіатра.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:47 Ответить
Подумай, де тебе ще будуть просто так утримувати
показать весь комментарий
27.11.2025 15:20 Ответить
та йди вже ...не затримуйся... китайський будьоновец...
показать весь комментарий
27.11.2025 15:22 Ответить
Тому купляють ресурсів у орків більше чим нам дають допомоги? Так готуються до війни з орками.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:37 Ответить
Ні до якої війни з Китаєм ЕС не готується.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:45 Ответить
онікс тобі на дуди ...
показать весь комментарий
27.11.2025 15:07 Ответить
Або так, або ж просто домовлено "звільнити Україну від українців, руками росії та, опосередковано Китаю (а може й не лише Україну).
Питання, тільки в тому, що росія ніколи не зупиняється та відкидає будь-які домовленості (а у Китаю в цій війні - свій інтерес).
То ж, тоді, виходить, що політики в ЄС штовхають Європу в чергову бійню.
(чим їх "тримають", яким "епштейном" - то вже окремо питання).

- Чому так? У КНР та США надто великі борги, наростають проблеми в економіках. Як можна це вирішити? Треба або більше виробляти, продавати та заробляти (але це вже не дуже виходить + ринки вже поділені).
Або збільшувати борг (але й з цим теж проблеми - боргів вже завеликі, їх стало надто важко обслуговувати).
Або здувати "бульбашки" на ринках та перекладати весь тягар на платників податків (виборців), знижувати їх рівень життя (в т.ч. через інфляцію) - це, безумовно, вже, потроху, відбувається (але є дуже непопулярним).

Що залишається - війна (та інші "чорні лебеді"), де ви зможете легко призначити "винних" в усіх негараздах, зможете усунути конкурентів (прибравши їх), зможете грабувати, викручувати руки, вганяти інших в борги, дерибанити, продавати продукцію та "відбудову" нужденним (яких ви до того самі ж, або чиїмось руками - зруйнували та вігнали в борги).
А можна ще й геноцид влаштувати, у цілій окремо взятій великій країні. Особливо, коли країна достатньо велика та багата. Так би мовити, звільнити її від "автохтонів" - щоб не заважали "новим хазяям" грабувати та "освоювати". А автохтонів, хто залишиться- в найми.

Можна на цьому тлі ще "позакручувати гайки" у себе в країні та запровадити, потроху, купу непопулярних рішень. Все вже давно написано. Ну ви згадайте хоча б ковід.
показать весь комментарий
27.11.2025 15:27 Ответить
А що тут дивного? коли бідон був, вони так само себе поводили. Поки він не дав Україні зброю, вони всі шлангами прикидалися. Або відверто казали, що Україна ось-соь програє, тому й допомагати їй нема чого. Треба просто зрозуміти одну просту річ: еуропейці вже давно втратили самостійність на світовій арені і у всьому залежні від штатів. Звісно, французи можуть час від часу вибрикувати, але серйозно це ні на що не впливає.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:24 Ответить
Ну то висувайте свої вимоги, скільки можна скиглити, і щось випрошувати? Незрозуміла позиція ОП? Так в нас же є Верховна Рада, законодавчий орган, в нас є опозиція. Чого всі мовчать, затихли й чогось вижидають? Так перемовини не ведуться, і нічого так не доб'єтесь. Кацапи ті без масла залізуть скрізь, а тут як завжди, одне виття про пропащу долю...
показать весь комментарий
27.11.2025 14:27 Ответить
Опозиція з дай боже 40 нардепів, що вибрали, те й хавайте
показать весь комментарий
27.11.2025 15:22 Ответить
40 це мало? Навіть Юля нічого не скаже? А люди з картонками тільки за НАБУ виходять?
показать весь комментарий
27.11.2025 15:33 Ответить
Не існує жодного плану,який би задовільнив таких як шамшур. Навіть якщо повісити український прапор на Кремль, вони скажуть, що не в ту сторону дме вітер і всеодно будуть незадоволені. Їх влаштує лише кава в Ялті з безплатним теоемарафоном.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:34 Ответить
Зате зебіли в нас довольні всім і ситі в них їб@ла
показать весь комментарий
27.11.2025 15:23 Ответить
Ех, були ж колись у нас посли послами, а не єрмаківськими брудними підстилками!
показать весь комментарий
27.11.2025 14:36 Ответить
А толку? - кацапи відкидають всі плани
показать весь комментарий
27.11.2025 14:37 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2025 14:47 Ответить
От така гірка реальність.
показать весь комментарий
27.11.2025 14:52 Ответить
яка?
до обговорення пропонується чергове *****.
ані ви, ані я європейських пропозицій не те, що не читали, навіть не почули, оскільки Шамшур їх не зацитував.
тож, що обговорювати й з чого засмучуватись?
показать весь комментарий
27.11.2025 15:04 Ответить
А при каком президенте этот Шамшур был послан?
показать весь комментарий
27.11.2025 14:57 Ответить
При твоєму препізденті всесвіту, тепер доля посилає тебе
показать весь комментарий
27.11.2025 15:26 Ответить
 
 