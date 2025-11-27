Европейские контрпредложения фактически повторяют "мирный план" США и требуют уступок от Украины, - экс-посол Шамшур
Европейские контрпредложения к "мирному плану" США в основном воспроизводят его ключевые подходы и предусматривают те же уступки со стороны Украины.
Об этом в интервью hromadske заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ознакомление с вариантом, подготовленным Великобританией, Германией и Францией, вызвало "очень сильное разочарование, даже тревогу", ведь документ в значительной степени опирается на ту же концепцию, что и план администрации Дональда Трампа.
Шамшур отметил, что хотя отдельные формулировки европейского варианта отличаются, "это те же уступки от Украины". Также, по его словам, непонятным остается механизм использования российских замороженных активов.
Экс-посол подчеркнул, что даже в случае реализации европейского плана невозможно будет строить эффективную европейскую архитектуру безопасности в условиях существования милитаризованной России. Он также раскритиковал пассивность ЕС, которая, по его мнению, стала причиной того, что американский план стал "сюрпризом" для европейских партнеров.
В этом контексте Шамшур отметил, что более проактивная позиция ЕС затруднила бы для Трампа и России возможность отстранить европейцев от переговоров. В то же время Украина, подчеркнул он, нуждается в поддержке ЕС, учитывая "понятную" позицию Трампа и риск потери стратегического партнера.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Питання, тільки в тому, що росія ніколи не зупиняється та відкидає будь-які домовленості (а у Китаю в цій війні - свій інтерес).
То ж, тоді, виходить, що політики в ЄС штовхають Європу в чергову бійню.
(чим їх "тримають", яким "епштейном" - то вже окремо питання).
- Чому так? У КНР та США надто великі борги, наростають проблеми в економіках. Як можна це вирішити? Треба або більше виробляти, продавати та заробляти (але це вже не дуже виходить + ринки вже поділені).
Або збільшувати борг (але й з цим теж проблеми - боргів вже завеликі, їх стало надто важко обслуговувати).
Або здувати "бульбашки" на ринках та перекладати весь тягар на платників податків (виборців), знижувати їх рівень життя (в т.ч. через інфляцію) - це, безумовно, вже, потроху, відбувається (але є дуже непопулярним).
Що залишається - війна (та інші "чорні лебеді"), де ви зможете легко призначити "винних" в усіх негараздах, зможете усунути конкурентів (прибравши їх), зможете грабувати, викручувати руки, вганяти інших в борги, дерибанити, продавати продукцію та "відбудову" нужденним (яких ви до того самі ж, або чиїмось руками - зруйнували та вігнали в борги).
А можна ще й геноцид влаштувати, у цілій окремо взятій великій країні. Особливо, коли країна достатньо велика та багата. Так би мовити, звільнити її від "автохтонів" - щоб не заважали "новим хазяям" грабувати та "освоювати". А автохтонів, хто залишиться- в найми.
Можна на цьому тлі ще "позакручувати гайки" у себе в країні та запровадити, потроху, купу непопулярних рішень. Все вже давно написано. Ну ви згадайте хоча б ковід.
до обговорення пропонується чергове *****.
ані ви, ані я європейських пропозицій не те, що не читали, навіть не почули, оскільки Шамшур їх не зацитував.
тож, що обговорювати й з чого засмучуватись?