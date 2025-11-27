Европарламент критикует США за "амбивалентную" политику в отношении Украины и призывает ЕС проявить лидерство

27 ноября Европейский парламент принял резолюцию "О позиции ЕС в отношении предложенного мирного плана и участия ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В резолюции отмечается, что Европарламент принимает во внимание усилия американской администрации по прекращению войны России против Украины, однако считает, что противоречивость политики США вредна для достижения устойчивого мира. Документ называет позицию США в отношении Украины амбивалентной и ставит под сомнение приверженность Соединенных Штатов международному праву.

Также документ подчеркивает, что целью ЕС остается справедливый и длительный мир, основанный на международном праве и уважающий территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Европарламент также выразил обеспокоенность, что инициатива США по прекращению войны может поставить под сомнение приверженность Соединенных Штатов международному праву и безопасности Европы и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Трампа с Днем благодарения: Ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии

В этом контексте депутаты призвали ЕС и его государства-члены проявить лидерство и продолжать работать с США и другими партнерами, чтобы переговоры о мире для Украины были основательными, соответствовали принципам международного права и были направлены на окончательное прекращение агрессии России.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские контрпредложения фактически повторяют "мирный план" США и требуют уступок от Украины, - экс-посол Шамшур