Перемовини щодо мирного плану США затягнуться щонайменше до кінця зими, - The Economist

Мирні переговори щодо України мають на меті узгодити вимоги Росії з поступками Києва. Кремль пом'якшить свою переговорну позицію лише наприкінці процесу, який у кращому випадку триватиме кілька місяців.

Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція росіян

Журналісти нагадали, що мирний план перебуває у стадії розробки й Росія навряд чи погодиться на ту версію, яку узгодили США та Україна у Женеві. Водночас близькі до переговорів люди кажуть про "серйозний прогрес" у зближенні деяких українських та російських позицій.

"Ми наближаємося до точки, коли людям доведеться сказати "так, ми згодні", або "ні, це все", — каже західний дипломат, який перебуває у Києві.

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Кремль не готовий до справжніх переговорів

За словами співрозмовника журналістів, Росія пом'якшить свою переговорну позицію лише наприкінці процесу, який у кращому випадку триватиме до кінця зими. Питання, на його думку, в тому, коли саме Росія почне поступатися та "якою буде позиція на передовій".

Видання наводить думку українських спостерігачів, які кажуть, що Кремль не буде готовий до переговорів до кінця зими. Саме тоді пану Путіну доведеться вирішити, чи розпочинати нову хвилю мобілізації, і тоді ж економіка Росії почне відчувати реальний тиск через санкції.

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За даними журналістів, в адміністрації США є внутрішнє суперництво: одна група чиновників (Стів Віткофф, Джей Ді Венс) хочуть досягти проросійської угоди, інші ж (Марко Рубіо) намагаються повернути все у правильне русло. Джерела у Білому домі кажуть, що Рубіо виграв цю битву, але вона не буде останньою.

Чи можливий мир

Як пише The Economist, низка показників свідчить про те, що для України справи гірші: у Києва закінчуються солдати, Москва нарощує виробництво безпілотників, а реактивні дрони та КАБи загрожують перетворити Харків й Дніпро у непридатні для життя міста.

Через це, вказують журналісти, багато хто в Україні скептично ставиться до того, що Путін коли-небудь погодиться на угоду, яка дозволить Україні вижити. Змусити його до цього вимагатиме реального тиску з боку Америки, якого так і не було.

Колишній український дипломат каже, що найкращий шанс України — це продовжувати боротьбу, не втрачаючи своїх союзників.

"Шлях став дуже вузьким. Уникнути конфлікту з Трампом. Зберегти потік зброї, оплаченої Європою. А потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною", — каже співрозмовник журналістів.

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Мирний план США

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