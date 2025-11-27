УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирний план США Мирний процес
2 360 22

Перемовини щодо мирного плану США затягнуться щонайменше до кінця зими, - The Economist

Мирні переговори - Economist написало коли може закінчитися війна

Мирні переговори щодо України мають на меті узгодити вимоги Росії з поступками Києва. Кремль пом'якшить свою переговорну позицію лише наприкінці процесу, який у кращому випадку триватиме кілька місяців.

Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція росіян

Журналісти нагадали, що мирний план перебуває у стадії розробки й Росія навряд чи погодиться на ту версію, яку узгодили США та Україна у Женеві. Водночас близькі до переговорів люди кажуть про "серйозний прогрес" у зближенні деяких українських та російських позицій.

"Ми наближаємося до точки, коли людям доведеться сказати "так, ми згодні", або "ні, це все", — каже західний дипломат, який перебуває у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції ЄС проти Росії мають бути зняті лише після узгодження мирної угоди з Україною, - Європарламент

Кремль не готовий до справжніх переговорів

За словами співрозмовника журналістів, Росія пом'якшить свою переговорну позицію лише наприкінці процесу, який у кращому випадку триватиме до кінця зими. Питання, на його думку, в тому, коли саме Росія почне поступатися та "якою буде позиція на передовій".

Видання наводить думку українських спостерігачів, які кажуть, що Кремль не буде готовий до переговорів до кінця зими. Саме тоді пану Путіну доведеться вирішити, чи розпочинати нову хвилю мобілізації, і тоді ж економіка Росії почне відчувати реальний тиск через санкції.

Читайте також: РФ не бачить Європу за столом переговорів про мир в Україні, - МЗС Росії

За даними журналістів, в адміністрації США є внутрішнє суперництво: одна група чиновників (Стів Віткофф, Джей Ді Венс) хочуть досягти проросійської угоди, інші ж (Марко Рубіо) намагаються повернути все у правильне русло. Джерела у Білому домі кажуть, що Рубіо виграв цю битву, але вона не буде останньою.

Чи можливий мир

Як пише The Economist, низка показників свідчить про те, що для України справи гірші: у Києва закінчуються солдати, Москва нарощує виробництво безпілотників, а реактивні дрони та КАБи загрожують перетворити Харків й Дніпро у непридатні для життя міста.

Через це, вказують журналісти, багато хто в Україні скептично ставиться до того, що Путін коли-небудь погодиться на угоду, яка дозволить Україні вижити. Змусити його до цього вимагатиме реального тиску з боку Америки, якого так і не було.

Колишній український дипломат каже, що найкращий шанс України — це продовжувати боротьбу, не втрачаючи своїх союзників.

"Шлях став дуже вузьким. Уникнути конфлікту з Трампом. Зберегти потік зброї, оплаченої Європою. А потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною", — каже співрозмовник журналістів.

Також читайте: Наступні дні будуть вирішальними для зусиль щодо досягнення миру, - Стубб

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вважали, що корупційний скандал в енергетиці підштовхне Україну до погодження "мирного плану", - The Atlantic

Автор: 

перемовини (3813) переговори з Росією (1614) війна в Україні (8494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А зимою буде: "росія готує весняний наступ, тому мирний процес затягнеться до початку осені"
показати весь коментар
27.11.2025 16:17 Відповісти
+3
"перемовини" затягнуться до кінця каденції трампа... календарної чи фізичної...
показати весь коментар
27.11.2025 16:18 Відповісти
+2
Колишній український дипломат каже...... потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною" Джерело: https://censor.net/ua/n3587361

Стратегія чуда. Ага так-так вона ж завжди спрацьовувала. Але ж той колишній діпломат (я навіть здогодуюсь хто це)вже буде далеченько
показати весь коментар
27.11.2025 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зимою буде: "росія готує весняний наступ, тому мирний процес затягнеться до початку осені"
показати весь коментар
27.11.2025 16:17 Відповісти
Нагадую, що москалі мали виснажитися і втратити рештки потенціалу цієї осені, а тому піти на переговори. Це так з останнього, а в цілому з 2022 року вікна можливостей відчиняються і зачиняються, відчиняються і зачиняються)
показати весь коментар
27.11.2025 16:21 Відповісти
"перемовини" затягнуться до кінця каденції трампа... календарної чи фізичної...
показати весь коментар
27.11.2025 16:18 Відповісти
Тоді це буде на кордоні з Польщею.
показати весь коментар
27.11.2025 16:32 Відповісти
The Economist, що Вам 3,14стаболам агент "краснов" із США НОВИЙ ДЕДЛАЙ НАМУЛЮВАВ, ???? КУЙЛО Ж СКАЗАВ , ЩО НІЯКОГО ПЛАНУ НЕ БУЛО І НЕ МАЄ....БУЛО ЗВИЧАЙНЕ "А ПО3,14ЗДЄТЬ?"
показати весь коментар
27.11.2025 16:18 Відповісти
Як пише The Economist, низка показників свідчить про те, що для України справи гірші: у Києва закінчуються солдати, Москва нарощує виробництво безпілотників, а реактивні дрони та КАБи загрожують перетворити Харків й Дніпро у непридатні для життя міста.

???????
показати весь коментар
27.11.2025 16:19 Відповісти
А ми що нарощуємо?
показати весь коментар
27.11.2025 16:28 Відповісти
Двушки на москву
показати весь коментар
27.11.2025 17:14 Відповісти
Колишній український дипломат каже...... потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною" Джерело: https://censor.net/ua/n3587361

Стратегія чуда. Ага так-так вона ж завжди спрацьовувала. Але ж той колишній діпломат (я навіть здогодуюсь хто це)вже буде далеченько
показати весь коментар
27.11.2025 16:19 Відповісти
Почалося з того, як могутня цивілізація на раз-два ставить чмонів на коліна, а закінчується "зупиняться коли захочуть") Так би мовити, перехід від уявного світу до реального.
показати весь коментар
27.11.2025 16:25 Відповісти
Коротше кажучи, можна і далі спокійно переправляти двушки в москву.
показати весь коментар
27.11.2025 16:27 Відповісти
Якщо перемовини не будуть звершенні до кінця року то до кінця зими вони втратять свою актуальність взагалі.Ситуація може кардинально змінитися
показати весь коментар
27.11.2025 16:39 Відповісти
В чому змінитися?
показати весь коментар
27.11.2025 16:59 Відповісти
Глибокий захід в дніпропетровську і глибокий прорив в запорізській,загроза самому Запоріжжю.в Листопаді набрали на бзвп меньше 20 тис.Пішло в сзч 22 тисячі.Я веду до того що ресурс вичерпано.Слово ротація вже фантазія не кажучи про якісне поповнення.
Фонт тримається на тих хто є.Немає в нас часу тому про кінець зими або весну не може йти мови.
показати весь коментар
27.11.2025 21:29 Відповісти
Глибокого заходу в Дніпро ще нема. Ресурс не вичерпаний як такий, просто треба негайно змінювати скотські методи бксіфікацвї.
показати весь коментар
28.11.2025 00:10 Відповісти
Між немає і буде велика різниця.
показати весь коментар
28.11.2025 00:27 Відповісти
Що саме цікаво Європа не розуміє що саме зараз час настав переламати хребет цим покидькам і покінчити з рашкою раз і назавжди.Це навіть більше шанс чим коли розвалився союз.Зараз реально цю мразоту можна розвалити наглухо.Саме боягузлива Європа це не усвідомлює як і штати що можна задавити цих крис назавжди топлячи заодно і саранчу Китай.
показати весь коментар
27.11.2025 16:43 Відповісти
русня має яз, і може погрожувати ядерною атакою у випадку знищення рабсії

а ми так не можемо, бо куколди без ЯЗ.
показати весь коментар
27.11.2025 17:02 Відповісти
21 століття їхні ЯЗ хай засунуть собі глибоченько та і її працездатність це ще те питання.А економічно поховати її можна зараз
показати весь коментар
27.11.2025 21:24 Відповісти
ну то поховай їх
показати весь коментар
27.11.2025 21:30 Відповісти
Потік подібних хатєлок кацапні буде тільки рости. Тепер уявіть, як контролювати перемир'я із мордвою в такій ситуації. Пару сотень французів в Чопі навряд допоможуть.
показати весь коментар
27.11.2025 17:00 Відповісти
аналітики від слова задній прохід.
показати весь коментар
27.11.2025 19:28 Відповісти
 
 