Перемовини щодо мирного плану США затягнуться щонайменше до кінця зими, - The Economist
Мирні переговори щодо України мають на меті узгодити вимоги Росії з поступками Києва. Кремль пом'якшить свою переговорну позицію лише наприкінці процесу, який у кращому випадку триватиме кілька місяців.
Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.
Позиція росіян
Журналісти нагадали, що мирний план перебуває у стадії розробки й Росія навряд чи погодиться на ту версію, яку узгодили США та Україна у Женеві. Водночас близькі до переговорів люди кажуть про "серйозний прогрес" у зближенні деяких українських та російських позицій.
"Ми наближаємося до точки, коли людям доведеться сказати "так, ми згодні", або "ні, це все", — каже західний дипломат, який перебуває у Києві.
Кремль не готовий до справжніх переговорів
За словами співрозмовника журналістів, Росія пом'якшить свою переговорну позицію лише наприкінці процесу, який у кращому випадку триватиме до кінця зими. Питання, на його думку, в тому, коли саме Росія почне поступатися та "якою буде позиція на передовій".
Видання наводить думку українських спостерігачів, які кажуть, що Кремль не буде готовий до переговорів до кінця зими. Саме тоді пану Путіну доведеться вирішити, чи розпочинати нову хвилю мобілізації, і тоді ж економіка Росії почне відчувати реальний тиск через санкції.
За даними журналістів, в адміністрації США є внутрішнє суперництво: одна група чиновників (Стів Віткофф, Джей Ді Венс) хочуть досягти проросійської угоди, інші ж (Марко Рубіо) намагаються повернути все у правильне русло. Джерела у Білому домі кажуть, що Рубіо виграв цю битву, але вона не буде останньою.
Чи можливий мир
Як пише The Economist, низка показників свідчить про те, що для України справи гірші: у Києва закінчуються солдати, Москва нарощує виробництво безпілотників, а реактивні дрони та КАБи загрожують перетворити Харків й Дніпро у непридатні для життя міста.
Через це, вказують журналісти, багато хто в Україні скептично ставиться до того, що Путін коли-небудь погодиться на угоду, яка дозволить Україні вижити. Змусити його до цього вимагатиме реального тиску з боку Америки, якого так і не було.
Колишній український дипломат каже, що найкращий шанс України — це продовжувати боротьбу, не втрачаючи своїх союзників.
"Шлях став дуже вузьким. Уникнути конфлікту з Трампом. Зберегти потік зброї, оплаченої Європою. А потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною", — каже співрозмовник журналістів.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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Стратегія чуда. Ага так-так вона ж завжди спрацьовувала. Але ж той колишній діпломат (я навіть здогодуюсь хто це)вже буде далеченько
Фонт тримається на тих хто є.Немає в нас часу тому про кінець зими або весну не може йти мови.
а ми так не можемо, бо куколди без ЯЗ.