Ермак: Зеленский не подпишет документы об отказе от территорий
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Зеленский не подпишет ни одного документа, который предусматривал бы отказ от украинских территорий, пока будет находиться в должности.
Об этом он рассказал в интервью Саймону Шустеру для издания The Atlantic,информируе тЦензор.НЕТ.
Конституционный запрет
По словам Ермака, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории, а Конституция Украины запрещает такие действия:
"Пока Зеленский – президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа", – подчеркнул глава ОП.
Также он добавил, что на следующем этапе переговоров о прекращении войны Украина готова обсуждать только определение линии разграничения между сторонами, а не вопрос отказа от суверенных территорий.
Украина продолжит работу с США
Ранее Ермак подчеркнул, что в конце недели делегации Украины и США продолжат работу над результатами переговоров в Женеве по "мирному плану" для завершения российско-украинской войны.
По его словам, ключевая цель остается неизменной: достичь длительного и достойного мира для Украины как можно быстрее.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так?
чи ти вже зовсім за нього?
Винятків ще не було жодного.
Так що Алі-Баба-Єрмак-хазяїн Віслюка Зєлі - займається словоблудством - Лукавить і Бреше.
Термін ''прибалтика'' придумали москалі - він рівноцінний ''малоросії'' і ''хохляндії''.
Грамотно - коректно і з повагою буде - Країни Балтії.
І не забувайте, що зараз рашка - це 60% від територій в минулому.
Мінус Аляска, мінус центральа Азія, мінус, мінус, мінус...
То все "де-юре" до лопання чергової мильної бульбашки.
Аляска тут взагалі - глупий приклад. На Алясці проживало місцеве корінне населення - їм ніхто не повернув незалежність - їх просто продали за гроші як рабів - і продали по одній причині - в ті далекі відсталі часи з центру імперії інфраструктурно і військово взагалі не можливо було контролювати ті дууууже далекі землі.
На сьогодні Аляска не є незалежною державою.
Колишні так звані ''республіки ссср'' не були повністю змоскалізовані тільки тому що були поза межами ''рсфср'' і комуністичні москальські окупанти проводили політику частково лайтового імперіалізму - без повного (а половинчастого) винищення національної ідентичності - вони це називали - ''інтернаціоналізм''.
Правильним прикладом - буде:
- сахалін і курили - нічого японського там не збереглось.
- карелія - винищено все суомі.
- кенігсберг - повністю зачищено від німців.
- оренбург - винищено майже все пов'язане з казахами.
- абхазія і цхінвал - повністю зачищені від грузин.
- колись велика Черкесія - винищено понад 90% місцевого населення і розділена на окремі частини з москальською більшістю.
- смоленщина і брянщина - не залишилось нічого білоруського.
- Українські етнічні землі Стародубщини, Білгородщини, Вороніжчини, Донщини і Кубані - винищено майже все Українське.
На сьогодні понад 80% населення Кубані не має місцевого коріння (понаїхавші) і колись Українська Кубань перетворилась на найбільш Україно-ненависницький регіон ''рф''.
На окупованих москалями - за 11років теперішньої війни - Українських землях проводиться значно жорсткіша москальська політика ніж на Кубані - і результат буде відповідно значно гірший для Українців.
А при розпаді москальської імперії - яка все ж таки колись відбудеться - просто вже не буде чого Україні повертати - реалії на тих територіях будуть зовсім іншими.
Або зараз відвоюємо окуповане - або в перспективі ще втратимо Харківську, всю Запорізьку і схід Дніпровської області.
тобі б по професії...
А поступово втратити території і купу життів це потужно.
Не переплутайте
Тобто, ви пропонуєте і ганьбу і смерть, не переплутайте.
- Зеленський буде підписувати договірняк з ****** - от, **** зелена, пішов на х...й.
- Зеленський не буде підписувати договірняк з ****** - от, **** зелена, пішов на х...й
А яке рішення вірне на ваш погляд?
**** зелена, пішов на х...й
Це єдине вірне рішення на сьогодні. Бо, що б він тепер не робив - це дупа.
Але те, що ти виходиш на піну, очевидно.
І це добре. Вам *****.
відкинути зайві слова і в сухому остатку буде - зеленьський пішов на *** по любасу.
впн не відімяє папорців він лише міняє іп бо така шваль як ти тута шляється... - перша лінія захисту так би мовити яку ви,
міндичі, щє не ********.
так брати чи ну його на ***?
продавкиню не чіпати!
Підписати не можна бо порвуть в Україні.
Не підписати не можна, бо порве Трамп.
Такий тремор сфінктра може тільки дуже тренована людина витримати. 😁
Але є і добра новина - ця угода такий же фуфель, як і сам ЗЄ.
Це злочинець і він має бути за гратами.
але дермак живий????
нема у держави ні спецури, ні захисту від крис
вори самі...
бо цей зелений ******* до саме цього і йде
кум 4й раз замужом щє й мене повчить!
face it!
"команду-зірку" і я її бачив...
а потім прийшли вони - зелені з ермаками...
може тоді ми зрозуміємо один одного
тут дуже потужна рука потрібна яка б його за яйкі тримала...