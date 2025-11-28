Ермак: Зеленский не подпишет документы об отказе от территорий

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Зеленский не подпишет ни одного документа, который предусматривал бы отказ от украинских территорий, пока будет находиться в должности.

Об этом он рассказал в интервью Саймону Шустеру для издания The Atlantic,информируе тЦензор.НЕТ.

Конституционный запрет

По словам Ермака, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории, а Конституция Украины запрещает такие действия:

"Пока Зеленский – президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа", – подчеркнул глава ОП.

Также он добавил, что на следующем этапе переговоров о прекращении войны Украина готова обсуждать только определение линии разграничения между сторонами, а не вопрос отказа от суверенных территорий.

Украина продолжит работу с США

Ранее Ермак подчеркнул, что в конце недели делегации Украины и США продолжат работу над результатами переговоров в Женеве по "мирному плану" для завершения российско-украинской войны.

По его словам, ключевая цель остается неизменной: достичь длительного и достойного мира для Украины как можно быстрее.

Мирный план США

