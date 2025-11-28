РУС
Ермак: Зеленский не подпишет документы об отказе от территорий

руководитель ОП Ермак: о переговорах

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Зеленский не подпишет ни одного документа, который предусматривал бы отказ от украинских территорий, пока будет находиться в должности.

Об этом он рассказал в интервью Саймону Шустеру для издания The Atlantic,информируе тЦензор.НЕТ.

Конституционный запрет

По словам Ермака, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории, а Конституция Украины запрещает такие действия:

"Пока Зеленский – президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа", – подчеркнул глава ОП.

Также он добавил, что на следующем этапе переговоров о прекращении войны Украина готова обсуждать только определение линии разграничения между сторонами, а не вопрос отказа от суверенных территорий.

Украина продолжит работу с США

Ранее Ермак подчеркнул, что в конце недели делегации Украины и США продолжат работу над результатами переговоров в Женеве по "мирному плану" для завершения российско-украинской войны.

По его словам, ключевая цель остается неизменной: достичь длительного и достойного мира для Украины как можно быстрее.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

+32
Тобто, все-таки, це Алі-Баба командує Портретом, а не навпаки.
28.11.2025 01:29
+20
Ти ж сам двічі повторив:
**** зелена, пішов на х...й

Це єдине вірне рішення на сьогодні. Бо, що б він тепер не робив - це дупа.
28.11.2025 02:02
+15
Не послуговуйтесь москальською термінологією, кліше, наративами і пропагандою.
Термін ''прибалтика'' придумали москалі - він рівноцінний ''малоросії'' і ''хохляндії''.
Грамотно - коректно і з повагою буде - Країни Балтії.
28.11.2025 01:50
ще одного сундука з золотом заслужив Алитбаба -ЄС вкаладайся й надалі в мафію ОПУмародерні Міндічкриші
28.11.2025 01:27
Тобто, все-таки, це Алі-Баба командує Портретом, а не навпаки.
28.11.2025 01:29
Уявіт, сам дружбан Буратінки МІНДІЧ визнав вовку віслючком , коль Алібабою нарікли Єрмака
показать весь комментарий
28.11.2025 01:31
Я вже розповідав колись анекдот про Зоркого Сокіла у камері буцегарні.
28.11.2025 01:47
А якшо підпише, "то ми єго смітьом!" (С)
так?
28.11.2025 01:34
Не буде вже скоро кому смітати
показать весь комментарий
28.11.2025 07:29
а шо цйого приводу сама буба сказала?
чи ти вже зовсім за нього?
28.11.2025 01:37
вони не встигли назбирати бабла на вибори- тому не підпишуть поки ще нічого , НАБУ заважає...
28.11.2025 01:41
от пацани з дівчятами їм картонки вставили, шо не плачте мамо...!
28.11.2025 01:44
і це щє батьки не підійшли...
28.11.2025 04:54
Ніяке бабло їх вже не врятує.
28.11.2025 01:49
За всю історію - Усе що окуповували москалі - а потім визнавалось на міжнародному рівні ''Де-Факто'' - потім ставало москальським ''Де-Юре''.
Винятків ще не було жодного.
Так що Алі-Баба-Єрмак-хазяїн Віслюка Зєлі - займається словоблудством - Лукавить і Бреше.
28.11.2025 01:39
Прибалтика.
28.11.2025 01:43
Не послуговуйтесь москальською термінологією, кліше, наративами і пропагандою.
Термін ''прибалтика'' придумали москалі - він рівноцінний ''малоросії'' і ''хохляндії''.
Грамотно - коректно і з повагою буде - Країни Балтії.
28.11.2025 01:50
Срати мені де його придумали, від перестановки доданків, сума не змінюеться.
28.11.2025 02:33
ну так пиши про Україну МАЛОРОСІЯ...
28.11.2025 03:03
Самі повтікали і ще вчать тих, хто лишився як і що говорити 🙄
28.11.2025 03:32
Логіка і термінологія у вас нажаль типового ''совка'' - ''какая разніца''.
28.11.2025 03:11
Не забувайте, що колись Сралін захопив пів-Європи...
І не забувайте, що зараз рашка - це 60% від територій в минулому.
Мінус Аляска, мінус центральа Азія, мінус, мінус, мінус...
То все "де-юре" до лопання чергової мильної бульбашки.
28.11.2025 02:05
Не будьте по дитячому наївними - не романтизуйте реальність.
Аляска тут взагалі - глупий приклад. На Алясці проживало місцеве корінне населення - їм ніхто не повернув незалежність - їх просто продали за гроші як рабів - і продали по одній причині - в ті далекі відсталі часи з центру імперії інфраструктурно і військово взагалі не можливо було контролювати ті дууууже далекі землі.
На сьогодні Аляска не є незалежною державою.
Колишні так звані ''республіки ссср'' не були повністю змоскалізовані тільки тому що були поза межами ''рсфср'' і комуністичні москальські окупанти проводили політику частково лайтового імперіалізму - без повного (а половинчастого) винищення національної ідентичності - вони це називали - ''інтернаціоналізм''.
Правильним прикладом - буде:
- сахалін і курили - нічого японського там не збереглось.
- карелія - винищено все суомі.
- кенігсберг - повністю зачищено від німців.
- оренбург - винищено майже все пов'язане з казахами.
- абхазія і цхінвал - повністю зачищені від грузин.
- колись велика Черкесія - винищено понад 90% місцевого населення і розділена на окремі частини з москальською більшістю.
- смоленщина і брянщина - не залишилось нічого білоруського.
- Українські етнічні землі Стародубщини, Білгородщини, Вороніжчини, Донщини і Кубані - винищено майже все Українське.
На сьогодні понад 80% населення Кубані не має місцевого коріння (понаїхавші) і колись Українська Кубань перетворилась на найбільш Україно-ненависницький регіон ''рф''.
На окупованих москалями - за 11років теперішньої війни - Українських землях проводиться значно жорсткіша москальська політика ніж на Кубані - і результат буде відповідно значно гірший для Українців.

А при розпаді москальської імперії - яка все ж таки колись відбудеться - просто вже не буде чого Україні повертати - реалії на тих територіях будуть зовсім іншими.

Або зараз відвоюємо окуповане - або в перспективі ще втратимо Харківську, всю Запорізьку і схід Дніпровської області.
28.11.2025 03:08
Де логіка? Як можна сьогодні відвойовувати і одночасно втрачати? Можливо слід закликати хоча б не втрачати?
28.11.2025 05:31
пан Тарас ,велика повага , вашої геополітичної інформаціі ...це серьозна робота , яку просто 100% треба популяризувати для суспільства ...
28.11.2025 05:46
їрмачидзе є один ларьок не отжатий,
тобі б по професії...
28.11.2025 01:40
Мені особисто цікаво-налетайте боти які розкажуть-чому тре відмовлятись від теріторій. просто чекаю каменти
28.11.2025 01:42
Відмовитись і зберегти життя це позор.
А поступово втратити території і купу життів це потужно.
Не переплутайте
28.11.2025 03:34
«Той, хто між війною та ганьбою обирає ганьбу, отримає і війну і ганьбу» - чули таке?
Тобто, ви пропонуєте і ганьбу і смерть, не переплутайте.
28.11.2025 08:01
28.11.2025 08:01 Ответить
А должно быть по другому. Одна мысль об этом тянет на статью 111 УК Украины.
28.11.2025 01:47
За порятунок вагнерівців від справедливого суду голобородько вже заробив 111-ту.
28.11.2025 08:02
Я не розумію коментаторів:
- Зеленський буде підписувати договірняк з ****** - от, **** зелена, пішов на х...й.
- Зеленський не буде підписувати договірняк з ****** - от, **** зелена, пішов на х...й
А яке рішення вірне на ваш погляд?
28.11.2025 01:53
та що незрозуміло-ботоферми працюють на те щоб кидати негативні каменти-чи воно того варте чи ні-але-щоб було "писець, писець, ***** творися"
28.11.2025 01:59
Ти ж сам двічі повторив:
**** зелена, пішов на х...й

Це єдине вірне рішення на сьогодні. Бо, що б він тепер не робив - це дупа.
28.11.2025 02:02
незважаюці про Зе-твої 30 сребреніків -хоча б кави кошкують? Ти сцук бот який без варіантів за копійки на москалів працюєшь.
28.11.2025 02:14
Хз, що твій набір літер означає.
Але те, що ти виходиш на піну, очевидно.

І це добре. Вам *****.
28.11.2025 02:26
мммм... кому нам і яка пізда? конкретезуйте
28.11.2025 02:34
ботам
28.11.2025 07:57
а ще цікаво про піну..
28.11.2025 02:37
шо і правда не розумієте?
відкинути зайві слова і в сухому остатку буде - зеленьський пішов на *** по любасу.
28.11.2025 02:27
Рішення одне вірне - зельо пшов нах
28.11.2025 03:50
Синдром Данінга-Крюгера у 80% населення. Середньостатистичний показник в популяції.
28.11.2025 05:34
Ну звісно не підпише. Просто обʼявить Донецьку область де-мілітарізованою зоною, а потім буде бігати і кричати «Віраломна!», «Міліція!».
28.11.2025 02:17
ти реальний канак-чи то впн?
28.11.2025 02:21
а ти?
28.11.2025 02:54
для реальних пацанів з луганбаса
впн не відімяє папорців він лише міняє іп бо така шваль як ти тута шляється... - перша лінія захисту так би мовити яку ви,
міндичі, щє не ********.
28.11.2025 03:02
Агент Ермак виконує завдання, посварити Україну в США.
28.11.2025 02:32
ну так а шо з ларьком незайманим?
так брати чи ну його на ***?
продавкиню не чіпати!
28.11.2025 02:39
Короче, повернеться ЗЄ зовсім іншим.

Підписати не можна бо порвуть в Україні.
Не підписати не можна, бо порве Трамп.

Такий тремор сфінктра може тільки дуже тренована людина витримати. 😁

Але є і добра новина - ця угода такий же фуфель, як і сам ЗЄ.
28.11.2025 02:56
Браво! Саме так. Тому що всі вони на договорняку з пуйлом.
28.11.2025 03:52
Та разом з тим наркоманом у окопи по коліно обтянуті чорною плівкою і воюйте, мразота кончена.
28.11.2025 04:19
бачите оцю харю? - це ваш вибір....
28.11.2025 04:43
вьетвам за бубу!
28.11.2025 05:07
Справа в тому, що крадій та хабарник Єрмак не має права озвучувати будь-що.
Це злочинець і він має бути за гратами.
28.11.2025 05:22
Є МЗС України, є прес-служба КМУ, але чомусь ларьочник єрмак виконує їх функції з донесення до світу точки зору України.
28.11.2025 05:25
ще є сбу мвс та гур
але дермак живий????
нема у держави ні спецури, ні захисту від крис
вори самі...
28.11.2025 07:59
куме, змазуйте...
бо цей зелений ******* до саме цього і йде
28.11.2025 05:50
мені ваша клінануха в стволі не потрібна...
28.11.2025 05:58
боже, кому я кажу?
кум 4й раз замужом щє й мене повчить!
28.11.2025 06:00
Це правильно.
28.11.2025 05:55
уйло киздит, что Зе нелегитимный. Это он сам нелегитимный, в 1999 назначили, с тех пор ни разу в выборах честных не участвовал. Так, что не с кем подписывать. И ещё до иннаугурации виткофф ездил к уйлу, уже было 100 встреч за год на разных уровнях, анкориджи и прочие 28 пунтов. Потом вылазит это психбольное чмо и продолжает чвакать-уякать ту же песенку по нацистов и территории. Ясное дело, что с сумасшедшим невозможно договориться.
28.11.2025 05:59
Ой блін,**** пафосна і брехлива
28.11.2025 05:59
це ваш вибір.
face it!
28.11.2025 06:01
щє зобідьте мою дитину, чи мою хресницю - будемо мати з кумом за що сидіти... - але після по зелених соплях.
28.11.2025 06:08
АліБаба не дозволяє
28.11.2025 06:22
ти таки зробив, Валерій Васильoвич Лобановський,
"команду-зірку" і я її бачив...
а потім прийшли вони - зелені з ермаками...
28.11.2025 06:25
Підпише не підпише пуйлу пофігу, як констатував Трамп, лінія фронту з об'єктивних причин рухається в одну сторону і по факту бажання єрмака чи зе нічого не міняють.
28.11.2025 06:29
тут інше - тут руда, непереможна, любов до *****...
28.11.2025 06:33
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337 тут все ясно і без рудого
28.11.2025 06:36
дякую, не додивився бо нема в мене eккаунту на фасебуці...
28.11.2025 06:45
Він не потрібний щоб подивитись... Суть інша, ніхто на Заході не зацікавлений щоб Україна перемогла, всі зацікавлені щоб вона не програла і війна тривала безкінечно.
28.11.2025 06:50
вирубіть свій фаесбучний еккаунт, а потім зайдіть на свій лінк.
може тоді ми зрозуміємо один одного
28.11.2025 06:53
ну і нахiя ви мені тоді все це слали як там нема чого дивитися?
28.11.2025 06:57
від вас тхне митищями...
28.11.2025 07:02
не кожна кішка і не в кожну помойку лізе...
28.11.2025 06:48
такого циніка як доня, шоб він когось любив?
тут дуже потужна рука потрібна яка б його за яйкі тримала...
28.11.2025 06:40
Цю шмару призначили переговорником, щоб врятуати від НАБУ
28.11.2025 06:49
Ну,тепер він залізний радник.
28.11.2025 06:51
скільки вєтнамських ботів подоляка нагнала в коментарі копрофілити
28.11.2025 06:53
Нехай краще підпише документи про твою відставку,дєрьмаче.
28.11.2025 07:05
За ішаком суха верба плаче незалежно від того, що там не підпише, чи підпише це чмо. дєрмак сподіваєтья, що така "заява" зробить з ішака "героя-патріота". Геть мародерів та зрадників!
28.11.2025 07:26
хто це?
28.11.2025 07:27
Нахрена їх підписувати якщо сьогодні кацапи просунулись в 4-х областях, тягнемо коли біля Києва знов висунуться.
28.11.2025 07:59
Так у нас Конституція на паузі а гідрант вже декілька раз на неї ложив, і то не руку
28.11.2025 08:10
Так обсуждение линии разграничения и есть отказ от территорий. Только завёрнутый в красивую обёртку. Как горькая пилюля в сладкую оболочку.
28.11.2025 08:14
Цікаво, на яку Конституцію він посилається? Адже у них є своя "конституція", яка навіть красти дозволяє.
28.11.2025 08:19
Значит подпишет.
28.11.2025 08:42
Агов зелень, не знаю хто прийде до влади у наступних виборах, але точно не "команда зелених виродків"...
28.11.2025 08:46
 
 