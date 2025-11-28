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Новини Обшук у Єрмака
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НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака в урядовому кварталі. ФОТО

НАБУ і САП проводять обшуки у голови Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі.

Про це пише видання УП, передає Цензор.НЕТ.

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Кореспондент на місці оприлюднив фото.

У глави ОП Єрмака проводять обшуки НАБУ та САП
У глави ОП Єрмака проводять обшуки НАБУ та САП

За даними джерел ZN.UA, обшуки відбуваються на робочому місці голови ОП і в тому приміщенні, де Єрмак живе на Банковій.

Читайте: Єрмак: Зеленський не підпише документи про відмову від територій

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

Читайте: Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу": Єрмак залишається на посаді, - ЗМІ

Міндічгейт

Дивіться: Помсту Ніколову за викриття корупції у Міноборони організував "чорний медіакілер Банкової" Петров, - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

обшук (2062) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+60
Жах, це ж може підірвати здоровʼя найвеличнішого
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28.11.2025 08:20 Відповісти
+47
Особливо системи травлення-випорожнення.
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28.11.2025 08:22 Відповісти
+43
Нарешті дісталися до печери Алі Баби
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28.11.2025 08:23 Відповісти
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Це для того, щоб відбілити найпотужнішого менеджера? Зараз знайдуть пару упаковок мівіни, копійки на воду з термінала, вірші про Україну.
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28.11.2025 09:34 Відповісти
Щас там зеленського знайдуть
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28.11.2025 09:35 Відповісти
... в "еротичних" кайданках
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28.11.2025 09:38 Відповісти
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28.11.2025 11:22 Відповісти
зєлєнской здав території, ще в 2022 році, коли розмінував і відвів війська на Півдні. А зараз що заважає?
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28.11.2025 09:56 Відповісти
Методичка!Все подобные доводы уже известны!😀
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28.11.2025 13:34 Відповісти
Якщо НАБУ не додавить банду єрмака-зєлєнскава, то єрмак-зєлєнскій додавить НАБУ і залишки демократії в Україні
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28.11.2025 09:54 Відповісти
Вони не модуль добавить Набу та сап тому що Набу і сап підконтрольні американцям , помімо цього буданов теж підконтрольний американцям перейти дорогу американцями буде значити плюнути в лице трампу а зелене кобло боїться трампа
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28.11.2025 11:06 Відповісти
😂🤣Буданов, це той що особисто зізнався, що підписував дозволи на виїзд корупціонерам-слугам, щоб ті не отримали підозру?
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28.11.2025 12:05 Відповісти
і таке може бути ...але почекаємо ...
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28.11.2025 09:58 Відповісти
Смарагдова клептократія
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28.11.2025 10:04 Відповісти
Один фіг з простроченим пу нічого підписувати не буде, бо він прострочений.
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28.11.2025 11:25 Відповісти
Сам ти ппросрочений. Читай Конституцію, дебіл.
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28.11.2025 16:46 Відповісти
Конституція на паузі. Це сам прострочений сказав.)
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28.11.2025 18:19 Відповісти
Ермак залог не сдачи Украины???😉
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28.11.2025 13:35 Відповісти
несдачи
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28.11.2025 14:03 Відповісти
Не очікуйте забагато. Іноді шукають щоб нічого не знайти. Можливо вже все домовлено
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28.11.2025 10:08 Відповісти
А можуть щось підкинути й "знайти". Тут така справа...
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28.11.2025 10:43 Відповісти
😁
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28.11.2025 10:09 Відповісти
Чомусь згадалось

Я никогда не была твоей
Мы вместе были в кругу друзей
Ты провожал меня до дверей, я говорила
«Привет, Андрей!»
И вот однажды я поняла
Что без тебя словно не жила
Когда ты даришь мне роз букет
Я говорю: «Привет!»

Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!

Нам есть что вспомнить, о чем забыть
Над чем смеяться, о чем грустить
Что не позволить, а что простить
Но не могу без тебя я жить!
Ты мой ребенок, мой друг, мой брат
Ты мой любовник, мой дуэлянт
Люблю как ты выключаешь свет
И говоришь: «Привет!»

Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!

Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
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28.11.2025 10:09 Відповісти
Чекаємо скорої новини, що пан дєрьмак перетнув кордон)
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28.11.2025 10:32 Відповісти
Скоро цей дебіл зільонський залишиться сам. Яке ж воно глупе...
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28.11.2025 10:37 Відповісти
Цікаво, шмаркля щось скаже вечором з цього приводу, чи гівна в рот набере?
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28.11.2025 10:42 Відповісти
Али баба на нарах. Звучит мощно, але не реально в Украине. Они потому себя так и ведут, что не боятся наказания.
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28.11.2025 10:47 Відповісти
Як виглядає країна: у самий вирішальний час боневтік на перемовини за долю українців відправляє свого щура, а не впливових дипломатів і політиків
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28.11.2025 11:02 Відповісти
так вони ж з голобородька на одній розкладушці сплять,та з одної миски мацумівіну хавають,поки татарів з Малишом відбивають полчища чічєнцєв
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28.11.2025 11:04 Відповісти
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28.11.2025 11:57 Відповісти
Чому не проводили одночасно з міндічем, чи дали час щоб владнав справи
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28.11.2025 12:10 Відповісти
Як обіцяв пан Зеленський, що він прийшов разом з єрмаком - з єрмаком і піде. Що вже настав час?
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28.11.2025 12:22 Відповісти
Щось мені підказує, що АБ вийде чистим та чесним…Хоча…всі все знають…
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28.11.2025 12:42 Відповісти
шоу голобородька несподівано отримало друге дихання!
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28.11.2025 13:24 Відповісти
Невже крота "Козиря" посадять?
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28.11.2025 13:40 Відповісти
Та тіпуха нічого вдома не тримає. Нафіг себе так підставляти? Воно мабуть у якогось володьки вдома може бути чи у одного із тіньових агентів...
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28.11.2025 14:20 Відповісти
другий акт вистави "арешт коломойського"

в ролі коломойського новий перспективний актор театру на прізвище єрмак

вишукано відходить від справ в найнезрозуміліший момент гри, спокійно рахує гроші на неопублікованій віллі-в'язниці, і в потрібний час зникає з радарів

ну а як же завершить свою безстрокову каденцію д'артаньян де криворіжьян ? домовиться з перейшлими на бік повстанців генералами про ганебну втечу, як януковіч ? чи ще цікавіше ?
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28.11.2025 15:53 Відповісти
На всю країну не знайшлось жодного патріота який би наважився пристрелити корумпованого жида єрмака. Всі, бляха, його лають! Всі знаважають! Всі розуміють що він агент ФСБ. І ніхто досі не натиснув на курок... Козаки в трунах як вентилятори крутяться...
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28.11.2025 16:37 Відповісти
АМЕРИКА!!! ДАВИ ЄРМАКА!!!! ДАВИ ЄРМАКА!!!! ДАВИ ЄРМАКА!!!!
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28.11.2025 16:49 Відповісти
Людина буквально живе на робочому місці - а ви з обшуком... Ех, невдячні!
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28.11.2025 17:10 Відповісти
Тепер не дати тварині втекти і засудити, тоді нарід повірить хоч в щось, до правосуддя тут далеко - за все зло дєрьмак дуже легко відбувся
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28.11.2025 20:58 Відповісти
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