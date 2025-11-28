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НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака в урядовому кварталі. ФОТО
НАБУ і САП проводять обшуки у голови Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі.
Про це пише видання УП, передає Цензор.НЕТ.
Кореспондент на місці оприлюднив фото.
За даними джерел ZN.UA, обшуки відбуваються на робочому місці голови ОП і в тому приміщенні, де Єрмак живе на Банковій.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+60 vlad podolsky
показати весь коментар28.11.2025 08:20 Відповісти Посилання
+47 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар28.11.2025 08:22 Відповісти Посилання
+43 Леонід #587957
показати весь коментар28.11.2025 08:23 Відповісти Посилання
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Я никогда не была твоей
Мы вместе были в кругу друзей
Ты провожал меня до дверей, я говорила
«Привет, Андрей!»
И вот однажды я поняла
Что без тебя словно не жила
Когда ты даришь мне роз букет
Я говорю: «Привет!»
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Нам есть что вспомнить, о чем забыть
Над чем смеяться, о чем грустить
Что не позволить, а что простить
Но не могу без тебя я жить!
Ты мой ребенок, мой друг, мой брат
Ты мой любовник, мой дуэлянт
Люблю как ты выключаешь свет
И говоришь: «Привет!»
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей!
Привет, Андрей
Ну где ты был
Ну обними меня скорей!
Привет, Андрей!
в ролі коломойського новий перспективний актор театру на прізвище єрмак
вишукано відходить від справ в найнезрозуміліший момент гри, спокійно рахує гроші на неопублікованій віллі-в'язниці, і в потрібний час зникає з радарів
ну а як же завершить свою безстрокову каденцію д'артаньян де криворіжьян ? домовиться з перейшлими на бік повстанців генералами про ганебну втечу, як януковіч ? чи ще цікавіше ?