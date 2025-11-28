НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака в урядовому кварталі. ФОТО

НАБУ і САП проводять обшуки у голови Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі.

Про це пише видання УП, передає Цензор.НЕТ.

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Кореспондент на місці оприлюднив фото.





За даними джерел ZN.UA, обшуки відбуваються на робочому місці голови ОП і в тому приміщенні, де Єрмак живе на Банковій.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

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