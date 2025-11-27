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Новини Розслідування Железняка про Петрова
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Помсту Ніколову за викриття корупції у Міноборони організував "чорний медіакілер Банкової" Петров, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк опублікував розслідування щодо "медіакілерів", які працюють по критиках Банкової.

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Як зазначив Железняк, розслідування провели на прикладі журналіста Юрія Ніколова, який своїми розслідуваннями корупції в Міноборони "збив міністра Єрмака Резнікова". І одразу отримав фізичні погрози під квартирою. Далі відбуваються дуже дивні речі, які відверто неможливі без прохань з вищих кабінетів. Поліція знаходить виконавців, забирає телефони з усіма зачіпками… і зупиняє розслідування. Вже два роки справа на паузі, замовник невідомий.

За словами нардепа, замовник "тупо спалився" через Telegram. І ним виявилася людина, яка постійно піарить Єрмака через телеграм-помийку "Карточний офис". Це чорний політтехнолог Володимир Петров.

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На думку Железняка, це розслідування дає всі юридичні підстави поліції:

  • притягнути замовника до відповідальності
  • перекваліфікувати її на більш жорстку статтю "за змовою осіб". Там як раз можна заборонити професійну діяльність на три роки.

"Тож зараз у поліції всі шанси довести, що на розслідування ніхто не впливає. А там може і основні бенефіціари акції знайдуться", - додає він.

Розслідування Железняка про Петрова

Також читайте: Влада намагається звинуватити Коломойського у "Міндічгейті", - Железняк

Автор: 

Ніколов Юрій (147) Єрмак Андрій (1780) Офіс Президента (2100) Железняк Ярослав (750) Петров Володимир (41)
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Топ коментарі
+22
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27.11.2025 21:59 Відповісти
+19
Гадюче кубло-воно і є гадюче кубло...
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27.11.2025 22:00 Відповісти
+14
ох і дегроїди на фото..
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27.11.2025 22:02 Відповісти
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Якщо відомий виконавець кіберкілер,то в нього є замовник.Цей замовник хто, інкогніто "Алі-Баба"?
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27.11.2025 21:59 Відповісти
Може він?
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27.11.2025 22:04 Відповісти
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27.11.2025 21:59 Відповісти
ох і дегроїди на фото..
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27.11.2025 22:02 Відповісти
Гадюче кубло-воно і є гадюче кубло...
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27.11.2025 22:00 Відповісти
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27.11.2025 22:01 Відповісти
На коли єрмака викликають на допит?
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27.11.2025 22:13 Відповісти
"Карточний офис" першим і запустив повідомлення, яке потім розтиражували десятки телеграм помийок Банкової.
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27.11.2025 22:28 Відповісти
Якщо петрови-іванови закінчать як бузина, то ніхто особливо жалкувати не буде.
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27.11.2025 22:36 Відповісти
Збираймо на самокати!
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27.11.2025 22:45 Відповісти
Для початку потрібно поміняти на 100% персонал головної будівлі України на Банковій і на 73% будівлі під куполом на Грушевського. І тільки тоді встановлювати ФИО винних. Чомусь я впевнений, що їхні хвости заккінчуються в руках ЕрЗе і навіть *****...
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27.11.2025 22:37 Відповісти
Ця почвара сидить на зарплаті у Єрмака. А міг би сидіти під Покровськом, але ж челяді ОПи не можна. Після війни всіх зачистим.
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27.11.2025 22:52 Відповісти
Писали, що в минулому році придбав квартиру в центральному районі Києва.
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27.11.2025 23:01 Відповісти
Ніколов розкрив шірінку Резнікова й показав світу його золоті яйця... А що Петров - то москаляка для гілляки, так то само собою ... Януковичевських в сміттєві баки пхали - ці так легко не аттдєлаюцца ...
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28.11.2025 01:57 Відповісти
арістовіч, золкін, іванов-пєтров-Ісландія, лєщ, скабєєва-раєвська... Їпуче кодло, на яке заслужив ЗЕ-виборець...
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28.11.2025 09:04 Відповісти
АЛЬО гараж!!!!
******, не дотягує до меді "кілера", БО є звичайним СТУКАЧЕМ кдб/сбу і на гачку за педофілія!?!?!
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28.11.2025 09:40 Відповісти
Смарагдова клептократія
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28.11.2025 10:03 Відповісти
це той самий петров який в 2014-2017 топів на свабоднам телевідении лугандона протиф укров....потім цю зрадницьку падлюку зелені пригріли...
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28.11.2025 12:19 Відповісти
Звичайна зелена пліснява...
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28.11.2025 14:17 Відповісти
 
 