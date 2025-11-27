Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО
Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал расследование о "медиакиллерах", которые работают по критике Банковой.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Как отметил Железняк, расследование провели на примере журналиста Юрия Николова, который своими расследованиями коррупции в Минобороны "сбил министра Ермака Резникова". И сразу получил физические угрозы под квартирой. Далее происходят очень странные вещи, которые откровенно невозможны без просьб из высших кабинетов. Полиция находит исполнителей, забирает телефоны со всеми зацепками... и останавливает расследование. Уже два года дело на паузе, заказчик неизвестен.
По словам нардепа, заказчик "тупо спалился" через Telegram. И им оказался человек, который постоянно пиарит Ермака через телеграм-помойку "Карточный офис". Это черный политтехнолог Владимир Петров.
По мнению Железняка, это расследование дает все юридические основания полиции:
- привлечь заказчика к ответственности;;
- переквалифицировать ее на более жесткую статью "по сговору лиц". Там как раз можно запретить профессиональную деятельность на три года.
"Поэтому сейчас у полиции все шансы доказать, что на расследование никто не влияет. А там могут и основные бенефициары акции найдутся", - добавляет он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль