Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал расследование о "медиакиллерах", которые работают по критике Банковой.

Как отметил Железняк, расследование провели на примере журналиста Юрия Николова, который своими расследованиями коррупции в Минобороны "сбил министра Ермака Резникова". И сразу получил физические угрозы под квартирой. Далее происходят очень странные вещи, которые откровенно невозможны без просьб из высших кабинетов. Полиция находит исполнителей, забирает телефоны со всеми зацепками... и останавливает расследование. Уже два года дело на паузе, заказчик неизвестен.

По словам нардепа, заказчик "тупо спалился" через Telegram. И им оказался человек, который постоянно пиарит Ермака через телеграм-помойку "Карточный офис". Это черный политтехнолог Владимир Петров.

По мнению Железняка, это расследование дает все юридические основания полиции:

  • привлечь заказчика к ответственности;;
  • переквалифицировать ее на более жесткую статью "по сговору лиц". Там как раз можно запретить профессиональную деятельность на три года.

"Поэтому сейчас у полиции все шансы доказать, что на расследование никто не влияет. А там могут и основные бенефициары акции найдутся", - добавляет он.

Расследование Железняка о Петрово

Юрий Николов (108) Ермак Андрей (1373) Офис Президента (1854) Железняк Ярослав (513) Петров Владимир (11)
+18
27.11.2025 21:59 Ответить
+17
Гадюче кубло-воно і є гадюче кубло...
27.11.2025 22:00 Ответить
+13
ох і дегроїди на фото..
27.11.2025 22:02 Ответить
Якщо відомий виконавець кіберкілер,то в нього є замовник.Цей замовник хто, інкогніто "Алі-Баба"?
27.11.2025 21:59 Ответить
Може він?
27.11.2025 22:04 Ответить
27.11.2025 21:59 Ответить
ох і дегроїди на фото..
27.11.2025 22:02 Ответить
Гадюче кубло-воно і є гадюче кубло...
27.11.2025 22:00 Ответить
27.11.2025 22:01 Ответить
На коли єрмака викликають на допит?
27.11.2025 22:13 Ответить
"Карточний офис" першим і запустив повідомлення, яке потім розтиражували десятки телеграм помийок Банкової.
27.11.2025 22:28 Ответить
Якщо петрови-іванови закінчать як бузина, то ніхто особливо жалкувати не буде.
27.11.2025 22:36 Ответить
Збираймо на самокати!
27.11.2025 22:45 Ответить
Для початку потрібно поміняти на 100% персонал головної будівлі України на Банковій і на 73% будівлі під куполом на Грушевського. І тільки тоді встановлювати ФИО винних. Чомусь я впевнений, що їхні хвости заккінчуються в руках ЕрЗе і навіть *****...
27.11.2025 22:37 Ответить
Ця почвара сидить на зарплаті у Єрмака. А міг би сидіти під Покровськом, але ж челяді ОПи не можна. Після війни всіх зачистим.
27.11.2025 22:52 Ответить
Писали, що в минулому році придбав квартиру в центральному районі Києва.
27.11.2025 23:01 Ответить
Ніколов розкрив шірінку Резнікова й показав світу його золоті яйця... А що Петров - то москаляка для гілляки, так то само собою ... Януковичевських в сміттєві баки пхали - ці так легко не аттдєлаюцца ...
28.11.2025 01:57 Ответить
 
 