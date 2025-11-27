Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал расследование о "медиакиллерах", которые работают по критике Банковой.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как отметил Железняк, расследование провели на примере журналиста Юрия Николова, который своими расследованиями коррупции в Минобороны "сбил министра Ермака Резникова". И сразу получил физические угрозы под квартирой. Далее происходят очень странные вещи, которые откровенно невозможны без просьб из высших кабинетов. Полиция находит исполнителей, забирает телефоны со всеми зацепками... и останавливает расследование. Уже два года дело на паузе, заказчик неизвестен.

По словам нардепа, заказчик "тупо спалился" через Telegram. И им оказался человек, который постоянно пиарит Ермака через телеграм-помойку "Карточный офис". Это черный политтехнолог Владимир Петров.

Смотрите также: "НАБУ ведет войну против Украины", - пиарщик Зеленского и Януковича, забронированный от войны в Киеве. ВИДЕО

По мнению Железняка, это расследование дает все юридические основания полиции:

привлечь заказчика к ответственности;;

переквалифицировать ее на более жесткую статью "по сговору лиц". Там как раз можно запретить профессиональную деятельность на три года.

"Поэтому сейчас у полиции все шансы доказать, что на расследование никто не влияет. А там могут и основные бенефициары акции найдутся", - добавляет он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Команде Зе кирдык, от него бегут свои же крысы, - Юрий Николов // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО