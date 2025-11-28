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Новини Обшук у Єрмака Підозра Єрмаку
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НАБУ готує підозру Єрмаку, яка може бути пов’язана із кооперативом "Династія", - ЗМІ

Підозра Єрмаку: З чим вона може бути пов’язана?

НАБУ готує підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку. Вона може бути пов'язана із його зацікавленістю одним із будинків кооперативу "Династія".

Про це пише ZN.ua із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Співрозмовники видання розповіли, що цей зв'язок може бути зафіксований на записах, зроблених в кабінеті бек-офісу фігуранта справи "Мідас" Тімура Міндіча.

Йдеться про будинки на території колишньої бази відпочинку "Сонячна". Влітку журналісти Bihus.Info встановили, що біля річки на 8 гектарах землі компанія, пов'язана з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим, будує чотири будинки, кожен з яких -  близько 1000 кв. м. 

Читайте також: Влада намагається звинуватити Коломойського у "Міндічгейті", - Железняк

До маєтку ще додаються господарські будиночки площею 300+, а то й 500 кв. м.

Також, за даними ЗМІ, там цілком ймовірно, планували побудувати й причал. За дозвільними документами, будівництво усього вищеперерахованого задекларовано на рівні 300-400 доларів за квадрат. І це без врахування всіх тих господарських літніх будинків і альтанок.

Читайте: НАБУ готує підозру главі ОП Єрмаку, - Гончаренко

Обшуки у Єрмака

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

Також читайте: На переговорах зі США мають бути всі представники влади, а не Єрмак та Умєров, яких ніхто не обирав, - Костенко

Автор: 

НАБУ (5743) Єрмак Андрій (1780) підозра (1019)
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Топ коментарі
+41
Гребаный стыд, у ***** Озеро, у ермака Династия!!
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28.11.2025 12:36 Відповісти
+28
Як же вони хотіли жити красиво.Думали,що впіймали Бога за бороду!
В цей час хлопці на нулі боронять в тому числі цих підарів при владі та їхніх отприсків-мажорів.
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28.11.2025 12:39 Відповісти
+27
Кооператив династія тісно пов'язані з кооперативом озеро.
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28.11.2025 12:39 Відповісти
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А може і ні? Якийсь будинок, а Оман?
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28.11.2025 12:36 Відповісти
Згоден. Міндіч не винен, то великий фейк від США, А Єрмак найчесніша в Україні людина і політик, всі обвинувачення безпідставні, попередні сто тисяч розслідувань журналістів про нього нічого не означають, до нього 💯 відсоткова довіра. Хоч тепер європейці і америкоси це побачать
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28.11.2025 14:50 Відповісти
попросився на фронт БРИГАДНИМ ГЕНЕРАЛОМ-все ж на війні
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29.11.2025 08:59 Відповісти
Карма дожене всіх - і трампона з педофілією, і ішака з офшорами, і будиночки че. А набу - це лише один з інструментів.
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28.11.2025 15:07 Відповісти
Гребаный стыд, у ***** Озеро, у ермака Династия!!
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28.11.2025 12:36 Відповісти
Схоже, це одна озерна династія.
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28.11.2025 12:48 Відповісти
- Андрій Борисович, Ви все сховали?
-Так.
-Хвости підчистили?
-Так.
-То які наші дії?
-Можете починати обшуки і щось там копати!
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28.11.2025 12:58 Відповісти
Трохи не так. 😊 Швидше за все обшуки потрібні, щоб вилучити прослушку легально, при понятих. Шоб записи можна було використати у суді.
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28.11.2025 13:01 Відповісти
Може собі позволити - під час війни - наколядував
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28.11.2025 12:37 Відповісти
В цій країні, таке поняття як тайна слідства, повністю відсутнє.
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28.11.2025 12:39 Відповісти
Так само як і презумція невинуватості. Ми вже не країна третього світу, а неондертальці які тілки почали ходити на двох кінцівках
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28.11.2025 12:40 Відповісти
Візьми вірьовку і можеш повіситись за єрмака, поки у нього обшуки!!
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28.11.2025 12:51 Відповісти
Це дякуючи Зєлєнскому. 😊 Згадайте, як Зєлєнскій був на пресусі стосовно вбивства Шеремета оголосив затримвних Антоненка, Дугарь і Кузьменко винними без суду і навіть без слідства. До речі, вина не доведена досі. Те ж стосується і справи Червінського, особистого ворога Єрмака. Та й Порошенка стосується з "превентивними заходами". Тому все справедливо - посієш вітер - пожнеш бурю. 😊
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28.11.2025 12:54 Відповісти
Вивести потихеньку в ліс, подалі від людей і хрін з таємницею слідства.
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28.11.2025 12:48 Відповісти
В Україні є тайна статків
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28.11.2025 12:51 Відповісти
А в тій?😎
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28.11.2025 14:18 Відповісти
В цій країні, для твого вождя та єрмака, навіть смертну кару відновлять💩
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28.11.2025 14:34 Відповісти
Як же вони хотіли жити красиво.Думали,що впіймали Бога за бороду!
В цей час хлопці на нулі боронять в тому числі цих підарів при владі та їхніх отприсків-мажорів.
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28.11.2025 12:39 Відповісти
Кооператив династія тісно пов'язані з кооперативом озеро.
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28.11.2025 12:39 Відповісти
ОДИН В ОДИН скопіювали путінську РФ з 2019 року. ВСЕ за що помирали люди на Майдані зручновано "хахламі" на виборах
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28.11.2025 12:40 Відповісти
якщо алі бабу не посадять за держзраду то за держзраду треба посадити очільників набу.
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28.11.2025 12:43 Відповісти
єрмак не держслужбовець, за держзраду відповідатиме тупуватий кавеенщик
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28.11.2025 14:35 Відповісти
Ну тебе і пєрдолить))) чи ти за деревяні маслаєш тут?
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28.11.2025 23:47 Відповісти
НАБУ - прохідний двір.
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28.11.2025 12:46 Відповісти
Прохідний-не прохідний, а шороху навели такого, що вже і бубочка з переляку четверті штанці за день міняє...
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28.11.2025 18:48 Відповісти
ну хто його посадить ,він же зелений
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28.11.2025 12:49 Відповісти
Ви праві, тільки повісити на сухій гіляці!! Це буде краще для ******!!
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28.11.2025 12:53 Відповісти
Нееее, на сухій нізя, раптом обломається під цим хряком. Краще на зеленій, молодій, щоб не відломалась.
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28.11.2025 18:50 Відповісти
думаю, що робоча версія буде - це йому Порошенко той будиночок підкинув
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28.11.2025 12:51 Відповісти
І не один, кожному ЗЕбаньку.
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28.11.2025 18:52 Відповісти
Так можна преміум клас будувати за $300/кв.м?
Це так, як купити поліції двушку у великому місті за 90к грн. під час війни.

Видно, поряд існує паралельний світ
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28.11.2025 12:54 Відповісти
І це все??!!
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28.11.2025 13:05 Відповісти
Ще втече до Міндіча і залишить головнокомандувача самого сидіти на нарах.
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28.11.2025 13:13 Відповісти
Чи може штучний інтелект ухвалювати рішення замість судді?

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/
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28.11.2025 13:22 Відповісти
" Розкопали " якісь махінації - це круто . А зрада України , то таке , пусте , дрібниці , не варто звертати увагу .
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28.11.2025 13:38 Відповісти
Не густо. Зе добре посміється над цим.
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28.11.2025 13:56 Відповісти
ДИНАСТІЯ = зелене ОЗЕРО. 4 = ЗЕМЧ (портрет, алі баба, карлсон, че гевара)
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28.11.2025 14:12 Відповісти
Мріяв хатинку собі на старість побудувати. На бережку, з вишенькою під вікном і з солов'ями в садочку.
Аж тут раптом НАБУ.
І мрії - кінець.
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28.11.2025 15:03 Відповісти
ТЦК ще не прокинувся?
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29.11.2025 05:19 Відповісти
Не зрозуміло про ТЦК. Бо Єрмак сам собі ТЦК.
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29.11.2025 10:03 Відповісти
Справа Януковича вічно жива!
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28.11.2025 15:53 Відповісти
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28.11.2025 16:58 Відповісти
На рашці -кооператив "озеро",а Україні кооператив "дінастія".Лавров був прав-"один нарот".
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28.11.2025 17:15 Відповісти
А умєрови, шурми, міндичі... І хто їх всіх очолює. Див не буває, хто хоче реформи, той робить їх, а не чекає 7 років. І риба гниє з голови. Як міндича витягнув з-під удару і вивез, ще й правочини не заборонив, то реформа? Не треба давати людям порожню надію, хоча їх вже стільки було, що у більшості на це імунітет.
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28.11.2025 20:11 Відповісти
Куплю костюм с отливом -- и в Ялту !!!!!
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28.11.2025 21:00 Відповісти
Зеленского в клетку зоопарка!!!
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28.11.2025 21:34 Відповісти
За "Династією" нас чекає продовження серіалів "Санта Барбара" і "Карточний домік"
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28.11.2025 21:59 Відповісти
А Міндіча вже піймали? Хай тільки не брешуть, що не знають де він.
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28.11.2025 22:36 Відповісти
Тут і шукати не треба. Всі потужні менеджери Зеленського рано чи пізно з'являється на своїй історичній батьківщині. І він там буде якщо український народ не покарає це чмо за всі злочини проти України.
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29.11.2025 09:22 Відповісти
Там «Озеро», тут «Династія»((((
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29.11.2025 01:25 Відповісти
кажуть ..алібаба.. таємно зробив собі ..обрєзаніє завєта.. мабуть міндіч і цукерман вже чекають
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29.11.2025 07:57 Відповісти
Українці заслуговують саме на таку династію. Оці що голосували за зелених підаростів
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29.11.2025 08:16 Відповісти
Ця династія лише малий шматочок того що у цих пройдисвітів за кордоном. Ні для кого не секрет скільки дороговартісної нерухомості у нашого потужного президента. Теліпаючи хреном по роялю стільки не заробиш.
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29.11.2025 09:15 Відповісти
...тема війни відходить на задній план
якщо зараз тр дотисне і ЗСУ вийдуть з укріплених районів донбассу лише заради ЗГОДИ пу почати переговори про мирну угоду, то це початок кінця України.

Адже, пу за нішто отримає укріпрайони, які силой не міг вде 4й рік узяти ...і що отримає Україна за столом переговорів?

Ще купу умов повной капітуляції і що тоді тр?

тр скаже, що винна Україна, яка не йде на подальши поступки і пу, вже з нових позицій має відкритий шлях на Київ.

Це і буде нищивний ітог цієї оборутки.

Адже тр в загалі нічого не вимагає від пу...тільки перестати стріляти в обмін на добровільну капітуляцію України і обіцянку не сунути на нато.

Щодо гарантій безпеки від тр, то це в загалі якась погана шутка
Після капітуляції України, остаточної втрати фактичного суверенитету... мертвому припарки

Ясно всім, хто дружить з головой:
- без припинення вогню не може бути за визначенням ніяких мирних переговорів під бомбами і коли лінія зіткнення постійно змінюється
- реальні гарантії безпеки мабть бути чітко визначені: хто, як, коли, чим ьуде захищати і щоб пу з цими гарантіями, які булуть обов'язковою часткою мирної угоди, погодився.

Але! пу вже сто раз ЧЕСНО сказав, що від мети демілитаризації - повного розброєння України, він не відступить ні на мікрон.

Так, де та безпека?
=це знищення держави Украхна і геноцид украхнців - про це пу також чесно відверто сказав.

...а тр...мріє лише про Нобеля і нові захоплюючи гешефти з пу ...за рахунок українців.
Невже ж таке лихо станеться?

...тр має право лише брачний контракт з пу підписати, а не дарити людожеру укр.суверенні землі разом з громадянами України.
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29.11.2025 09:35 Відповісти
 
 