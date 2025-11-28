НАБУ готує підозру Єрмаку, яка може бути пов’язана із кооперативом "Династія", - ЗМІ
НАБУ готує підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку. Вона може бути пов'язана із його зацікавленістю одним із будинків кооперативу "Династія".
Про це пише ZN.ua із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники видання розповіли, що цей зв'язок може бути зафіксований на записах, зроблених в кабінеті бек-офісу фігуранта справи "Мідас" Тімура Міндіча.
Йдеться про будинки на території колишньої бази відпочинку "Сонячна". Влітку журналісти Bihus.Info встановили, що біля річки на 8 гектарах землі компанія, пов'язана з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим, будує чотири будинки, кожен з яких - близько 1000 кв. м.
До маєтку ще додаються господарські будиночки площею 300+, а то й 500 кв. м.
Також, за даними ЗМІ, там цілком ймовірно, планували побудувати й причал. За дозвільними документами, будівництво усього вищеперерахованого задекларовано на рівні 300-400 доларів за квадрат. І це без врахування всіх тих господарських літніх будинків і альтанок.
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.
Будь ласка, зачекайте...
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-Так.
-Хвости підчистили?
-Так.
-То які наші дії?
-Можете починати обшуки і щось там копати!
В цей час хлопці на нулі боронять в тому числі цих підарів при владі та їхніх отприсків-мажорів.
Це так, як купити поліції двушку у великому місті за 90к грн. під час війни.
Видно, поряд існує паралельний світ
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/
Аж тут раптом НАБУ.
І мрії - кінець.
якщо зараз тр дотисне і ЗСУ вийдуть з укріплених районів донбассу лише заради ЗГОДИ пу почати переговори про мирну угоду, то це початок кінця України.
Адже, пу за нішто отримає укріпрайони, які силой не міг вде 4й рік узяти ...і що отримає Україна за столом переговорів?
Ще купу умов повной капітуляції і що тоді тр?
тр скаже, що винна Україна, яка не йде на подальши поступки і пу, вже з нових позицій має відкритий шлях на Київ.
Це і буде нищивний ітог цієї оборутки.
Адже тр в загалі нічого не вимагає від пу...тільки перестати стріляти в обмін на добровільну капітуляцію України і обіцянку не сунути на нато.
Щодо гарантій безпеки від тр, то це в загалі якась погана шутка
Після капітуляції України, остаточної втрати фактичного суверенитету... мертвому припарки
Ясно всім, хто дружить з головой:
- без припинення вогню не може бути за визначенням ніяких мирних переговорів під бомбами і коли лінія зіткнення постійно змінюється
- реальні гарантії безпеки мабть бути чітко визначені: хто, як, коли, чим ьуде захищати і щоб пу з цими гарантіями, які булуть обов'язковою часткою мирної угоди, погодився.
Але! пу вже сто раз ЧЕСНО сказав, що від мети демілитаризації - повного розброєння України, він не відступить ні на мікрон.
Так, де та безпека?
=це знищення держави Украхна і геноцид украхнців - про це пу також чесно відверто сказав.
...а тр...мріє лише про Нобеля і нові захоплюючи гешефти з пу ...за рахунок українців.
Невже ж таке лихо станеться?
...тр має право лише брачний контракт з пу підписати, а не дарити людожеру укр.суверенні землі разом з громадянами України.