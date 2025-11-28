НАБУ готує підозру главі ОП Єрмаку, - Гончаренко

Антикорупційні органи готуються повідомити про підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

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"НАБУ ГОТУЄ ПІДОЗРУ ЄРМАКУ!" - зазначив він.

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Обшуки у Єрмака

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

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