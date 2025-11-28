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Новини Обшук у Єрмака Підозра Єрмаку
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НАБУ готує підозру главі ОП Єрмаку, - Гончаренко

НАБУ готується повідомити про підозру Єрмаку

Антикорупційні органи готуються повідомити про підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

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"НАБУ ГОТУЄ ПІДОЗРУ ЄРМАКУ!" - зазначив він.

НАБУ готується повідомити про підозру Єрмаку

Читайте: 70,4% українців вважають, що Єрмак може бути причетним до корупційних дій фігурантів "Міндічгейту", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Обшуки у Єрмака

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

Також читайте: 70% українців підтримуюють відставку Єрмака з посади глави ОП, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАБУ (5743) Єрмак Андрій (1780) підозра (1019)
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Топ коментарі
+20
З заставою у 100 гривень.
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28.11.2025 10:01 Відповісти
+15
Алі-бабі готують, а жидогундосу?
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28.11.2025 10:02 Відповісти
+12
Громадянин єрмак, такий же як і шурма, кравець, шуфрич, міндіч, чернишов, перебуваючи на посаді чомусь використовує своє службове положення для призначення на посади в органи державної влади та послиць дивний вплив на кадрових працівників через їх керовників!!!
ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією…
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28.11.2025 10:07 Відповісти
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З заставою у 100 гривень.
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28.11.2025 10:01 Відповісти
та навіть сто тисяч для дермака не проблема
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28.11.2025 10:08 Відповісти
Буратіно особисто притащить клітчасту сумку з долларами для застави, щоб випустили Алі Бабу з під арешту.
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28.11.2025 10:18 Відповісти
Для б'юджету. Державного. Нє, ну Ви справді думаєтк, що Єрмак свої гроші витратить? Навіть, якщо це 100 гривень? 🤔
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28.11.2025 10:36 Відповісти
А поржать - цеж мед для 73%.
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28.11.2025 11:40 Відповісти
не здивуюся, якщо "общак" міндіча виявіться всього лише 10-15% від "общака в печері" Алі Баби
Так що може не тільки 100 грн застави внести, а навіть 100 млрд. грн!
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28.11.2025 10:09 Відповісти
ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364/&ved=2ahUKEwj2m6SZspSRAxVlRvEDHXuWLU4QFnoECA0QAg&usg=AOvVaw2lpDaH7Td5a1CSuASs44xj

стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364



Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ... статут, положення, ...
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28.11.2025 10:09 Відповісти
там більш схоже на привласнення владних повноважень,захоплення влади та повалення Конституційного устрою....офіс оп,голова офісу це все створено мимо Конституції,яка чомусь ,,на паузі,,......
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28.11.2025 10:24 Відповісти
Ну какие вы все здесь не толерантные.. давай прямо скажем-да вы все прямо антисемиты какие-то))) смотрите как бы не пришлось извиняться, и выдавать ярмак молоко для восстановления пошатнувшегося здоровья
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28.11.2025 10:22 Відповісти
браво,браво.....-кричали зрители из зала....дожилися один пейсатий зброд при владі,нікого навіть покарати за все що накоєно......
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28.11.2025 10:27 Відповісти
Та ні ще меньше...
Сьогодні Жжж Чорна П'ятниця ☝️☝️
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28.11.2025 10:41 Відповісти
Алі-бабі готують, а жидогундосу?
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28.11.2025 10:02 Відповісти
алі-бАбу розколять, тоді і до зебіла черга дійде!
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28.11.2025 10:09 Відповісти
Не дійде. Заборонено законом, допоки не інавгурувався наступний. Так само і в Америці.
Хіба що через процедуру імпічменту. І не інакше.
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28.11.2025 10:14 Відповісти
імпічмент, так імпічмент!
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28.11.2025 10:18 Відповісти
Має проголосувати 336 депутатів. І усі судді конституційного суду. Здається суддів некомплект, Зеленський не призначив по своїй квоті.
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28.11.2025 10:23 Відповісти
Треба вимагати вибори. Імпічмент зєлє - малонаукова фантастика
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28.11.2025 10:57 Відповісти
В Україні немає затвердженої в установленому порядку процедури імпічменту
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28.11.2025 11:13 Відповісти
Щось не віриться-сбу по наказу зеленського порубає їх на шматки
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28.11.2025 10:02 Відповісти
100%Спишуть що набу на рашку працює.Або на Порошенка
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28.11.2025 10:46 Відповісти
Як дохтур прописав! - ну - не посилений харч - такому зуху
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28.11.2025 10:02 Відповісти
ОЙ ВЕЙ, це просто свято якесь
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28.11.2025 10:04 Відповісти
дЄрмака - на нари в СІЗО, без застави!!!
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28.11.2025 10:04 Відповісти
Там насралов і шуфрич з каламойським в камерах для ВІП-зеків, малюська-дурачок готував же??!?!
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28.11.2025 10:11 Відповісти
Дедлайн Трампа пройшов , совпаденіє ?
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28.11.2025 10:05 Відповісти
Народу кидають інформаційну "кістку", владі треба заповнити інформаційний простір вселякою муйнею щоб відволікти суспільство від інших дій залаштунками.
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28.11.2025 10:06 Відповісти
то краще і далі мародерити?
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28.11.2025 10:24 Відповісти
Так
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28.11.2025 11:01 Відповісти
Громадянин єрмак, такий же як і шурма, кравець, шуфрич, міндіч, чернишов, перебуваючи на посаді чомусь використовує своє службове положення для призначення на посади в органи державної влади та послиць дивний вплив на кадрових працівників через їх керовників!!!
ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією…
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28.11.2025 10:07 Відповісти
Походу Трамп вже доїв свою святкову індичку. Тепер яблуками буде начиняти зеленого гусака... Що ж побачимо , сказав сліпий.
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28.11.2025 10:07 Відповісти
Смарагдова клептократія...
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28.11.2025 10:08 Відповісти
Як чесний ларьочник він має повіситися на підтяжках на кухні - тоді Віслюк оголосить траур, і святкуватиме вся країна разом із союзниками.
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28.11.2025 10:08 Відповісти
Ох, Гончаренко якась баба базарня вєчно. Хай вже самі НАБУ скажуть що там, бо оце «нате і мою баночку на сячену воду» від Гончаренка пахне якоюсь скабєєвщиною
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28.11.2025 10:09 Відповісти
А без Єрмака Зеленський, як президент, повний нуль.
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28.11.2025 10:10 Відповісти
Гончаренко ще той балабол - може так, а може ні!
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28.11.2025 10:10 Відповісти
Справді, це Гончаренко написав, навіть великими буквами; але не написав "з достовірних джеред мені стало відомо" (як писав до сьогодні завжи в таких випадках). Так що підозра дермаку ще вилами по воді пистана (поки що)
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28.11.2025 10:12 Відповісти
цікаво, звідки гончаренко першим взнав про 28 пунктів договорняка "ушакова-вітькоффа"? Оце питання важливе!
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28.11.2025 10:20 Відповісти
Обшук у Єрмака проходить
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28.11.2025 10:47 Відповісти
І навіщо це було оголошувати, на таксі що черга. Або в командировку пора. Хоча, він і так все знає, йому мабуть доповнили за місяць
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28.11.2025 10:13 Відповісти
Алі-Баба вже не той...
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28.11.2025 10:13 Відповісти
Алі - Баба вже збитий льотчик.
Аналогічно і його начальник Буратіно.
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28.11.2025 10:15 Відповісти
Без виборів він буде ще роками гадити і гадити. А вибори треба вимагати
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28.11.2025 11:07 Відповісти
Льоха-хайпер - як та баба з базару...
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28.11.2025 10:19 Відповісти
вотєтапаварот. алі-баба і його закрома
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28.11.2025 10:21 Відповісти
Сядуть усі. За півтора роки НАБУ накопала стільки компромату, що і на маразматичного Трампа вистачить. А на нашу мафіозно-кримінальну владу тим паче.
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28.11.2025 10:25 Відповісти
Якщо коротко...
Всі наявні докази вже давно переховані/знищені.
Звісно, д'Єрмак "заявив, що жодних перешкод для слідчих немає".
Такі дії (обшук) слід проводити ДО розголосу, а не коли всі вже підготувались до цього.
Тому те, що ми зараз бачимо - це просто циркова вистава.
Коротко не вийшло...
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28.11.2025 10:28 Відповісти
Ну нахрена цю беліберду писати від Гончаренка, якщо це все фейк.
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28.11.2025 10:29 Відповісти
Що "фейк"?
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28.11.2025 10:44 Відповісти
Все це закінчиться великим пшиком і відбіленням дєрьмака
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28.11.2025 10:35 Відповісти
Тілько на телемарафоні новини достовірні!
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28.11.2025 10:45 Відповісти
Не вірю я що єрмаку щось зроблять.Єрмак-куратор зеленського.В нього стільки влади в руках,стільки моєливостей
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28.11.2025 10:43 Відповісти
А що жєлєзняк каже?
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28.11.2025 10:53 Відповісти
Шоу для лохів. Ще би через рік прийшли на обшуки. Вже нічого не знайдуть, давно все підчистили. А не можна було одночасно прийти до міндіча і єрмака?
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28.11.2025 10:55 Відповісти
Напали вівці на вовка, він їх і з'їв....
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28.11.2025 11:12 Відповісти
Шибеницю на Майдані треба готувати, або гострющого кола.
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28.11.2025 11:13 Відповісти
Хто цього хлопця за язик тягне.Ти хочеш сенсацію показати першим Без тебе знають в Україні чим займалось оточення ЗЕленського.Ніколи не біжи попереду потяга,поц.Може розчавити .
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28.11.2025 11:19 Відповісти
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28.11.2025 11:30 Відповісти
просто разыгрывается спектакль, ...надцатая часть марлезонского балета
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28.11.2025 11:34 Відповісти
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28.11.2025 11:46 Відповісти
На жаль Гончаренко багато бреше.
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28.11.2025 11:51 Відповісти
І це добре.Це підтверджує причетність єрмака до злочинів, незалежно якою буде застава.Чому крім НАБУ злочини Єрмака не побачили СБУ, ДБР і генпрокуратура?
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28.11.2025 12:14 Відповісти
Тримаю кулаки. Але зелений глист рятуватиме свого ларьочника усіма силами.
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28.11.2025 12:16 Відповісти
Взагалі-то підозру треба пред'являти до обшуку, а не після. Інакше виникає питання щодо мотивів обшуку (щоб щось знайти, бажано знати а що шукаєш).
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28.11.2025 12:22 Відповісти
Якщо так піде далі, то і до Малюка можуть добратися. А там серед плюсів, є і мінуси....
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28.11.2025 14:10 Відповісти
звідки цей чмошник занє, ото хочеться тако триндіти. Ну невже хтось йому скаже, хто на кого підохру готує, *****, цирк влаштовують з усього.
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28.11.2025 14:13 Відповісти
А потім на всіх т/в каналах ганебних українських журналюх - виступ зеленского - Нічого не знайшли.К ришталево чиста пад... - людина, он баканов, не дасть збрехати. *****....на більшість, кого ж ви обрали у 19. Та вам похрін - https://www.youtube.com/shorts/i9Dq9bKAnR4
А от ця грьобана одеса - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
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28.11.2025 14:30 Відповісти
... татаров все порішає ,
алібаба нічого не вкрала ,як і хламіндічі. Виявиться , що все майно набуте непосильною працею ...
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28.11.2025 19:33 Відповісти
 
 