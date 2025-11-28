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НАБУ готує підозру главі ОП Єрмаку, - Гончаренко
Антикорупційні органи готуються повідомити про підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку.
Про це у Фейсбуці повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"НАБУ ГОТУЄ ПІДОЗРУ ЄРМАКУ!" - зазначив він.
Обшуки у Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.
Топ коментарі
+20 Danger Zone
показати весь коментар28.11.2025 10:01 Відповісти Посилання
+15 Василь Васько #582549
показати весь коментар28.11.2025 10:02 Відповісти Посилання
+12 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар28.11.2025 10:07 Відповісти Посилання
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Так що може не тільки 100 грн застави внести, а навіть 100 млрд. грн!
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364/&ved=2ahUKEwj2m6SZspSRAxVlRvEDHXuWLU4QFnoECA0QAg&usg=AOvVaw2lpDaH7Td5a1CSuASs44xj
стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364
Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ... статут, положення, ...
Сьогодні Жжж Чорна П'ятниця ☝️☝️
Хіба що через процедуру імпічменту. І не інакше.
ККУ, Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією…
Аналогічно і його начальник Буратіно.
Всі наявні докази вже давно переховані/знищені.
Звісно, д'Єрмак "заявив, що жодних перешкод для слідчих немає".
Такі дії (обшук) слід проводити ДО розголосу, а не коли всі вже підготувались до цього.
Тому те, що ми зараз бачимо - це просто циркова вистава.
Коротко не вийшло...
А от ця грьобана одеса - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
алібаба нічого не вкрала ,як і хламіндічі. Виявиться , що все майно набуте непосильною працею ...