70,4% українців вважають, що Єрмак може бути причетним до корупційних дій фігурантів "Міндічгейту", - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України, яких опитали соціологи, вважають, що керівник ОП Андрій Єрмак може бути причетним до корупції фігурантів "Міндічгейту".
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Соціополіс".
Причетність Єрмака до корупції
Так, 70,4% опитаних вважають, що Єрмак може бути особисто причетним до корупційних дій, пов'язаних із Тімуром Міндічем, міністрами та керівниками державних компаній.
Водночас 15,2% висловили протилежну думку.
А 14,4% - не змогли визначитися із відповіддю.
Методологія
Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю.
Всього опитано 1007 осіб віком від 18 років.
Обшуки у Єрмака
Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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ой вей, за ним теж приїдуть з НАБУ і посадять на пляшку
1. Через те, що віддавав накази силовим органам слідкувати за співробітниками НАБУ та САП.
2. Участь у схемах Міндіча.
3. І є ще один обʼєкт, про який поки що не говорили в ЗМІ, який Єрмак віджимав. І це задокументовано.
Генератори гудуть.
Поруч вірні друзі Зелі
Сумки з доларами пруть.
Долари дали нам друзі
США й багато з ЄС.
Збудували щоб в окрузі
Захисні споруди РЕС.
Захисні не збудували
Вивезли все для своїх.
Українців вони «мали».,
Це зробити Зеля зміг.
І сьогодні ми без світла
Зате Зелін є портрет!
США, ЄС не привітна…
Це ж для світу не секрет.
Що чекає Україну???
Хто нам знову гроші дасть?
Хто підніме цю руїну?
Той, що красти має масть?
А попереду морози,
Мир й тепло нам тільки сон.
У мільйонів течуть сльози,
А Гундосу тільки трон!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
Ні за свого бізнес-партнера міндича, ні за майже за родича че-гевару, ні за міністрів галущєнка з його ******, ні за рєзнікова з яйцями по 17, нічого не знав...Всьо працював. Сподіваюсь розслідування НАБУ покаже на кого...
юридично обгрунтовану" аргументацію зеленського під час чи то дострокового розпуску ВР чи то щодо справи Пашинського: "вийдіть до людей, спитайте їхню думку про ВР/Пашинського".
тоді це подавалося як вагомий "аргумент" (хоча таким не є), сьогодні - білий шум та "російський вплив". таке.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/
не могла алібаба нічого поцупити ...