70,4% українців вважають, що Єрмак може бути причетним до корупційних дій фігурантів "Міндічгейту", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України, яких опитали соціологи, вважають, що керівник ОП Андрій Єрмак може бути причетним до корупції фігурантів "Міндічгейту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Соціополіс".

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Причетність Єрмака до корупції

Так, 70,4% опитаних вважають, що Єрмак може бути особисто причетним до корупційних дій, пов'язаних із Тімуром Міндічем, міністрами та керівниками державних компаній.

Водночас 15,2% висловили протилежну думку.

А 14,4% - не змогли визначитися із відповіддю.

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Методологія

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю.

Всього опитано 1007 осіб віком від 18 років.

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Обшуки у Єрмака

Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

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Міндічгейт