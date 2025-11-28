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Новини Міндічгейт Звільнення Єрмака Обшук у Єрмака
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70,4% українців вважають, що Єрмак може бути причетним до корупційних дій фігурантів "Міндічгейту", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Причетність Єрмака до Міндічгейту: думки українців

Більшість громадян України, яких опитали соціологи, вважають, що керівник ОП Андрій Єрмак може бути причетним до корупції фігурантів "Міндічгейту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Соціополіс".

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Причетність Єрмака до корупції

Так, 70,4% опитаних вважають, що Єрмак може бути особисто причетним до корупційних дій, пов'язаних із Тімуром Міндічем, міністрами та керівниками державних компаній.

Водночас 15,2% висловили протилежну думку.

А 14,4% - не змогли визначитися із відповіддю.

Причетність Єрмака до Міндічгейту: думки українців

Читайте: 70% українців підтримуюють відставку Єрмака з посади глави ОП, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося з 18 по 24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю.

Всього опитано 1007 осіб віком від 18 років.

Читайте: Переконаний, що у справі "Мідас" матимемо ще підозрюваних, - Кривонос

Обшуки у Єрмака

Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський призначив Єрмака та Умєрова в делегацію, коли дізнався, що НАБУ готує їм підозру.

Також читайте: Зеленський не хоче звільняти Єрмака. Це може стати початком кінця, - "слуга народу" Безугла

Міндічгейт

Автор: 

корупція (5086) опитування (2192) Єрмак Андрій (1780) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+13
Ну і при чому тут Зеленський?
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28.11.2025 09:20 Відповісти
+12
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28.11.2025 09:24 Відповісти
+11
В 2019 році блазень підписував указ про достроковий розпуск Верховної ради мотивуючи це тим, що "народу не подобається діюча ВРУ". А зараз народ вже не той? Йому має подобатися все, що робить блазень? Чи блазень забронзовів?
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28.11.2025 09:24 Відповісти
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Ну і при чому тут Зеленський?
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28.11.2025 09:20 Відповісти
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28.11.2025 09:22 Відповісти
Та ладно. Ну що не скажеш після доріжки
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28.11.2025 09:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HHgxOXEQaFU

ой вей, за ним теж приїдуть з НАБУ і посадять на пляшку
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28.11.2025 09:28 Відповісти
Аж сльозу пробиває, так вірю йому, зєльоночка найпотужніша чиясь
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28.11.2025 09:35 Відповісти
"...чесна людина..." - вiн, вона, воно... Як буде вiрно?
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28.11.2025 12:01 Відповісти
При "єрмакові"...
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28.11.2025 09:25 Відповісти
Зірки зійшлися? - НАБУ взялося за Єрмака і в туж хвилину "Соціополіс" своє опитування - два в одному
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28.11.2025 09:21 Відповісти
Про Єрмака вже 2 тиждні з усіх прасок говорять.
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28.11.2025 09:25 Відповісти
І ви говоріть - я за збіг
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28.11.2025 09:27 Відповісти
Збіг довжиною у 2 тиждні. 😁
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28.11.2025 09:30 Відповісти
Може?
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28.11.2025 09:24 Відповісти
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28.11.2025 09:24 Відповісти
В 2019 році блазень підписував указ про достроковий розпуск Верховної ради мотивуючи це тим, що "народу не подобається діюча ВРУ". А зараз народ вже не той? Йому має подобатися все, що робить блазень? Чи блазень забронзовів?
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28.11.2025 09:24 Відповісти
Нікчемні перемовини з вітьковими та дрісколами не повинні рятувати корупційну шкіру дєрьмака. Тупий члєнограй хоче тонути разом з алі бабою? Прапор в руки.
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28.11.2025 09:26 Відповісти
Він скоріше потопить Україну чим себе і своїх Алі-Баб!
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28.11.2025 09:39 Відповісти
Навіщо вважати? Тут і так ясно що єрмак і Зеленський причетні до цієї та інших справ. Без них в Україні навіть маленька зелена жаба на болоті не пукне.
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28.11.2025 09:29 Відповісти
Три причини обшуків в Єрмака (по версії Гончаренко)

1. Через те, що віддавав накази силовим органам слідкувати за співробітниками НАБУ та САП.
2. Участь у схемах Міндіча.
3. І є ще один обʼєкт, про який поки що не говорили в ЗМІ, який Єрмак віджимав. І це задокументовано.
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28.11.2025 09:30 Відповісти
А що буде як вони там всі до одного виявляться на плівках? Ну от просто цікаво, що такого станеться? Виявляться та й виявляться.
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28.11.2025 09:30 Відповісти
Біля кожної оселі
Генератори гудуть.
Поруч вірні друзі Зелі
Сумки з доларами пруть.

Долари дали нам друзі
США й багато з ЄС.
Збудували щоб в окрузі
Захисні споруди РЕС.

Захисні не збудували
Вивезли все для своїх.
Українців вони «мали».,
Це зробити Зеля зміг.

І сьогодні ми без світла
Зате Зелін є портрет!
США, ЄС не привітна…
Це ж для світу не секрет.

Що чекає Україну???
Хто нам знову гроші дасть?
Хто підніме цю руїну?
Той, що красти має масть?

А попереду морози,
Мир й тепло нам тільки сон.
У мільйонів течуть сльози,
А Гундосу тільки трон!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
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28.11.2025 09:37 Відповісти
зєлєнской вже пояснював, кому не подобається наявна влада - міняйте громадянство. Думали це жарт?
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28.11.2025 09:39 Відповісти
Якось дивно збігається... Єрмак,який зламав плани росії у Женеві і взагалі пристойно стояв на захисті інтересів України , зараз стоїть як кість в горлі Москві і Вашингтону підпадає під удар НАБУ саме зараз!!! Слідство вело Міндіча і ко півтора - два роки!!! Чому удар по Єрмаку не був раніше,чи пізніше? Це реально дивно... Якщо буде доведено причасність до корупції - не має питань. Відповідь за Законом,з обтяжуючими обставинами під час війни. Але якщо це відбувається у критичний час для країни- то якщо не буде України,завдяки цим діям,то і корупції української не буде,а буде корупція російська.
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28.11.2025 09:39 Відповісти
Свята людина!
Ні за свого бізнес-партнера міндича, ні за майже за родича че-гевару, ні за міністрів галущєнка з його ******, ні за рєзнікова з яйцями по 17, нічого не знав...Всьо працював. Сподіваюсь розслідування НАБУ покаже на кого...
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28.11.2025 09:49 Відповісти
Ні от військових, ні від інших нічого не залежить, в тільки від єрмака, як в ху.... лостані....є єрмака є Україна. Посадили єрмака, залишилась Україна без грошей, бо тільки він знає де вони сховані
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28.11.2025 10:37 Відповісти
Га???
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28.11.2025 11:02 Відповісти
Дії для лохів. Сказало ж тіло - ніхто дерьмака не зніме та не посадить. Чергове шоу від сценаристів кв95.
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28.11.2025 10:00 Відповісти
100%
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28.11.2025 10:22 Відповісти
семейная пара ермак и зеленский вершина грабительской и мародерской цепочки
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28.11.2025 10:23 Відповісти
А останні 29,6% це знають точно
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28.11.2025 10:31 Відповісти
не може бути...а безаперечно причетний
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28.11.2025 10:46 Відповісти
Та ну! Не може такого бути! Його колега мертвечук теж не був ніяким агентом московії; справжний патріот і просто хороша людина...
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28.11.2025 11:01 Відповісти
добре пам'ятаю потужну "юридично обгрунтовану" аргументацію зеленського під час чи то дострокового розпуску ВР чи то щодо справи Пашинського: "вийдіть до людей, спитайте їхню думку про ВР/Пашинського".
тоді це подавалося як вагомий "аргумент" (хоча таким не є), сьогодні - білий шум та "російський вплив". таке.
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28.11.2025 11:14 Відповісти
Цифру спустила жОПа ???!!
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28.11.2025 11:16 Відповісти
Яка могутня людина....мільйони вважають....а йому п.....й!! Герой! Лицар!
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28.11.2025 11:24 Відповісти
А чьо тока дерьмак? Он шо , те потоки не направлял самому главному лайновику? Возмущен из-за мягкотелости опрашиваемых... Де там той пан Сулеймановiч, зi своiми - "тока выборы".. Ой-ц , я вас умоляю, тока не тюльку со скумбрией... а то "ума" хватит.
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28.11.2025 11:58 Відповісти
Єрмак може бути навіть главою мафії, але це з'ясовується не шляхом опитування громадян
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28.11.2025 12:09 Відповісти
Чи може штучний інтелект ухвалювати рішення замість судді?

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/
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28.11.2025 14:36 Відповісти
... сльози, аж цілий шаплик,
не могла алібаба нічого поцупити ...
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28.11.2025 19:42 Відповісти
 
 