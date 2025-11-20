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Новини Звільнення Єрмака
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Зеленський не хоче звільняти Єрмака. Це може стати початком кінця, - "слуга народу" Безугла

Зеленський не хоче звільняти Єрмака: звернення Безуглої

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Володимир Зеленський не хоче звільняти главу Офісу Президента Андрія Єрмака з посади.

Про це вона повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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За словами парламентарки, Єрмак "захищається всіма методами".

"Якщо Президент спробує сховатися та не ухвалить рішення, це може стати початком кінця. Без перебільшення. Атмосфера у нас всередині накалена до межі. Зовні теж.

І це на тлі ситуації на фронті, яка, зокрема, спричинена неухваленими Зеленським рішеннями, та посилення зовнішнього тиску на Президента щодо капітуляції країни", - додала вона.

Також Безугла закликала всіх, кому не байдужа доля держави, не залишатися осторонь і діяти.

Зеленський не хоче звільняти Єрмака з посади в ОП

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Можливе звільнення Єрмака

Міндічгейт

Також читайте: Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, - AP

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) звільнення (2763) Єрмак Андрій (1779) Безугла Мар’яна (331)
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Топ коментарі
+43
Логічно, тому що країною фактично керує сам Єрмак, Зеленський - просто манекен
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20.11.2025 16:25 Відповісти
+30
Один із рідкісних випадків коли хоч частково погоджуюся ід Бездумною
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20.11.2025 16:25 Відповісти
+29
Не скажить. Вовчик туповат, тут не посперечаєшся, но він настільки жадібний, шо чужого не впустить, гнида.
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20.11.2025 16:28 Відповісти
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Один із рідкісних випадків коли хоч частково погоджуюся ід Бездумною
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20.11.2025 16:25 Відповісти
і дарма
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20.11.2025 16:30 Відповісти
А я не погоджуюся. 😊 Початок був у липні, коли по безпрєдєлу набушників закрили.
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20.11.2025 16:31 Відповісти
Вона часто несе х.ню але й часто говорить правильно.
Та натовпу сказали що вона дурепа а сам він думати не здатен.
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20.11.2025 18:06 Відповісти
Безугла все вірно завжди говорила.
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20.11.2025 18:13 Відповісти
Логічно, тому що країною фактично керує сам Єрмак, Зеленський - просто манекен
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20.11.2025 16:25 Відповісти
Не скажить. Вовчик туповат, тут не посперечаєшся, но він настільки жадібний, шо чужого не впустить, гнида.
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20.11.2025 16:28 Відповісти
Ну ви й дипломат - так мʼяко висловились про тупість зеленського!
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20.11.2025 16:35 Відповісти
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20.11.2025 16:39 Відповісти
Гумова лялька єрмака!
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20.11.2025 16:33 Відповісти
Ой, та канєшна, Рафік ні у чьом нівінават.
Права рука і найвірніший товариш він Зеленському, я так вважаю. І звільняти не хоче саме через це - ризикує втратити контроль (над потоками) якщо когось іншого поставить.
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20.11.2025 20:09 Відповісти
То готуй вазелин, дурепа, паля тебе вже зачекалась.
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20.11.2025 16:27 Відповісти
Зе і Алі-Баба підуть разом.... Що не зрозуміло!
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20.11.2025 16:29 Відповісти
***** ЗЕйнаб так прикипіла до Алібаби, що ця парочка може тільки піти дорогою Чаушеску!
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20.11.2025 16:37 Відповісти
А дорога Каддафі чим погана? Як на мене, для гниди хрипатої, та й для його дресирувальника, саме те!
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20.11.2025 18:25 Відповісти
У них непоганий вибір!
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20.11.2025 18:28 Відповісти
А по дорозі їх зустріне їжак фронтовик.Добрий день Алі Бабай.Як здоров'я твоє і твого коня хрипатого.Ні,ні панове,вам не в Хайфу,а на Хрещатик,на каштани...Знову цвітуть каштани,хвиля дніпровська б'є,вся іудейська нечисть більше тут не снує...
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21.11.2025 03:46 Відповісти
Безугла погрожує самому зЕ? БезПРєдЄл якийсь !

Потураєв закликає Слуг бункерної парочки залишати підписи на переформатування коаліції та уряду від неї - й назвати це ...Якось так забула як , що навіть Портніков сказав йому РЕСПЕКТ за таку назву єднання усіх політсил у "відродженній ВР "
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20.11.2025 16:29 Відповісти
знайшла - Потураєв закликає створити УРЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ - на основі перформатованої сьогоднішньої недокоаліції коаліції ригоСЛУГ
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20.11.2025 16:33 Відповісти
янык 2
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20.11.2025 16:29 Відповісти
Правління ваза і є помста за яника
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20.11.2025 16:31 Відповісти
А хіба Зеленський може звільнити цілого Єрмака?
Ну, ви даєте.
Підлеглі ще ніколи і нікого не звільняли.
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20.11.2025 16:30 Відповісти
куйло не звільняє єрмака."зєля" тут ні до чого
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20.11.2025 16:30 Відповісти
у ***** зайняті обидві клешні- однією тримає компроматами за яйця рудого Короля а другою- зЄ. А Kozir- трумп це найбільш жахливий мабуть компромат на Буратіну.
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20.11.2025 16:45 Відповісти
"оманський патрон" для "зе".Не потрібно українцям непотріб цей рашистський .Він Україну на кладовище веде...
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20.11.2025 16:55 Відповісти
Але ж ...вибори неможливі , легітимність влади обов"язкова у час війни , а парламентсько-президентська форма влади дає таку можливість збереження існування влади для міжнародних відносин з пермовинами у т ч. А гілка влади під вовку за конституцією - це якраз міжнародка та безпека . Без підтвердження його можливих вибриків голосуванням у ВР його свавілля стає неможливим.
Я, мабуть, даремно це Вам розтлумачую , бо це так просто розуміти - від цієї зЄльоної гниди Україні поки що порятунку немає, але присадити її треба КОНСТІТУЦІЙНО!"!!! на контроль під ВР, а не під бункерним "спарінгпартнером" Козирем.

Навіть ТРМАП недавно у їхній такій же системі захопленої ним влади заявив ( озираючись на свій вже рейтинг 37%) - я , типу, головний за констітуцією гарант безпеки США ... А Україна навіть у назві маж ПАРЛАМЕНТСЬКЕ правління на першому місці складового слова визначення влади.
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20.11.2025 17:14 Відповісти
виконуйте КОНСТИТУЦІЮ тоді і буде легітимна влада.В іншому випадку буде багато таких як Ви, котрі будуть оправдувати насильників над КОНСТИТУЦІЄЮ , від влади, котрих від "державного корита" бульдозером не відтягнеш....
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20.11.2025 19:33 Відповісти
Янукович не хотів Захарченка звільнити, а де він? Гундосий повинен піти разом з Козирєм під суд.
Завтра НАБУ зіллє плівки та самі побіжать в Ростов.
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20.11.2025 16:30 Відповісти
Й доречі , РИГИ, коли їх ПРиперла ситуація з втікачем Шапкокрпадом , проголосували разом з опозцією все що треба булодля збереження легітимності дій і конституційного виживання України .
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20.11.2025 17:07 Відповісти
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20.11.2025 16:31 Відповісти
там замість мух - гнійники...

ЗЄля, з такою пикою вже ніякий політолог-косметолог НЕ допоможе на виборах !
про президентство забудь !
дєлай ногі !

.
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20.11.2025 16:44 Відповісти
Та тут вже не початок кінця,а десь вже середина...за відчуттями.Лідор стараеться...вкластися в срок.И все понимают,но сделать ничего не могут...усі тупо чекають мовчки...на на часі
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20.11.2025 16:31 Відповісти
Міцно ж тримає єрмак за кінця зеленського!
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20.11.2025 16:32 Відповісти
О М А Н спаяв їх навіки....
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20.11.2025 16:39 Відповісти
Ну буває, що при спарюванні заклинює так, що самотужки вже не розʼєднатись!
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20.11.2025 16:47 Відповісти
Особливо у собак.
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20.11.2025 18:52 Відповісти
Оман ...
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20.11.2025 16:44 Відповісти
Аналогія з Овочем і Захарченко, таки, наявна.
А здав би, може і тікати не довелося б.
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20.11.2025 16:32 Відповісти
Виходить що ЗЕбіл без дЄрмака не Голобородько?А король то голий!Світа робить короля! Класика.
Де ж вони вилупились ці ЗЕбільні гниди?Від них у нас всі неприємності.
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20.11.2025 16:34 Відповісти
За великим рахунком - ***** потрібен припіздєнт?
ВР збирається і відправляє Уряд у відставку і призначає новий уряд.
Це якщо справді вирішили бути самостійними і почати рятувати свій рідний дім, а не дупу зеленського.
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20.11.2025 16:36 Відповісти
отож. не хочуть. хочуть звалити систему яка є і не встигнути поставити нову. Так легше, нуль відповідальності за наслідки
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20.11.2025 16:40 Відповісти
Діяти треба було ще 2014.
Риго-кацапівську сволоту треба було відправити до Чаушеску.
Тоді б чиновник сильно б подумав, чи варто красти у народу.
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20.11.2025 16:36 Відповісти
Ви маєте на увазі пороха?
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20.11.2025 17:56 Відповісти
це ж пряма маніпуляція. і дуже небезпечна. Чому це раптом стало "Або-або".
ви грьобані депутати самі працюйте, замість хайпувати в фейсбуці та телезі. Пропонуйте вихід з кризи, в рамках регламенту ВР.
яким боком ВР до голови офісу президента. Хочеш закликати до відставки Зе - закликай.
А так хочуть щоб Зе сам обрушив всю керованість в країні, а 300 спостерігачів в Раді потім лише зїбатися встигнуть та розвести руками з-за кордону
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20.11.2025 16:38 Відповісти
Хіба може цуцик звільнити хазяїна? Звісно ні, коли вони будуть йти вдвох в бункер, заваріть двері і пустіть газ
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20.11.2025 16:39 Відповісти
Можна зекономити газ, не дати мівіни, з'їдять один одного.
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20.11.2025 18:54 Відповісти
ЗЕдрот, писдуй в обнимку.
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20.11.2025 16:42 Відповісти
Бєзумная закликає до чаю, печива і гарного настрою?
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20.11.2025 16:43 Відповісти
Навіщо цю шмату тут цитувати ? Безгугла вже прямо полум'яна борцюциня і опозиція до єрмака? Хитра підла тварюка, але довідка від психіатра в неї вже давно лежить, раптом будуть бити?
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20.11.2025 16:46 Відповісти
Так не по довідці будуть бити!
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20.11.2025 18:55 Відповісти
А хто йому може не дати цього зробити??? Хто на вулиці вийде з протестами??? Молодь з картонками вони випустили. Он, Німеччина вже стогне від їхньої кількості.
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20.11.2025 16:51 Відповісти
мар"яна, ти поставила підпис під листом Європейської Солідарності про розпуск кабміну!? отож...
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20.11.2025 16:52 Відповісти
Яка посада у Єрмака? Ніякої,він не держслужбовець . Звільняти його повинен не Зеленський,а відділ кадрів згідно законодавства України. Але з кацапостану наказу про від'їзд агента Козирка не надходило.
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20.11.2025 17:02 Відповісти
Хоч Безумна і йо...нута на всю голову, однак тут вона права!
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20.11.2025 17:08 Відповісти
І це очікувано, бо розуміє, що без Єрмака він лопне, як мильна бульбашка.
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20.11.2025 17:37 Відповісти
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20.11.2025 17:44 Відповісти
Орківська агентура вирішила розвалити державу з середини, нажаль ніхто не може з цими наразі нічого зробити.
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20.11.2025 17:48 Відповісти
Дуже-дуже Ермак Скруджа за фурункули вхопив
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20.11.2025 18:10 Відповісти
Король Англії Едвард ІІ ніяк не хотів звільняти свого фаворита і коханка Гʼю Диспенсера, який вже всіх в королівстві дістав своєю корупцією. Барони повстали, короля і Гʼю піймали. Гʼю привʼязали до драбини і публічно відрізалі яйця, бо що таке "НАБУ" і "ВАКС" тоді ніхто не знав

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20.11.2025 18:35 Відповісти
Їм обом світить суха верба. Рано, чи пізно.
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20.11.2025 20:44 Відповісти
Зельцман! Іди нах геть добровільно слідом чи разом з єрмаком! Вам вже нічого не світить, крім цугундера...
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20.11.2025 20:50 Відповісти
Там два центнери м'яса.
А раптом у бункері мівіна закінчиться?
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20.11.2025 21:30 Відповісти
Шоу від Марʼяни, щоб «відокремитися» від свого шефа. І відокремилась і ніяких наслідків і безглузда маладєц.
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21.11.2025 04:48 Відповісти
 
 