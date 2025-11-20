Зеленський не хоче звільняти Єрмака. Це може стати початком кінця, - "слуга народу" Безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Володимир Зеленський не хоче звільняти главу Офісу Президента Андрія Єрмака з посади.

Про це вона повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами парламентарки, Єрмак "захищається всіма методами".

"Якщо Президент спробує сховатися та не ухвалить рішення, це може стати початком кінця. Без перебільшення. Атмосфера у нас всередині накалена до межі. Зовні теж.



І це на тлі ситуації на фронті, яка, зокрема, спричинена неухваленими Зеленським рішеннями, та посилення зовнішнього тиску на Президента щодо капітуляції країни", - додала вона.

Також Безугла закликала всіх, кому не байдужа доля держави, не залишатися осторонь і діяти.

Також дивіться: Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича". ВIДЕО

Можливе звільнення Єрмака

Міндічгейт

Також читайте: Корупційний скандал становить найбільшу загрозу для уряду Зеленського з лютого 2022 року, - AP