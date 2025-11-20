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Зеленський не хоче звільняти Єрмака. Це може стати початком кінця, - "слуга народу" Безугла
Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Володимир Зеленський не хоче звільняти главу Офісу Президента Андрія Єрмака з посади.
Про це вона повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
За словами парламентарки, Єрмак "захищається всіма методами".
"Якщо Президент спробує сховатися та не ухвалить рішення, це може стати початком кінця. Без перебільшення. Атмосфера у нас всередині накалена до межі. Зовні теж.
І це на тлі ситуації на фронті, яка, зокрема, спричинена неухваленими Зеленським рішеннями, та посилення зовнішнього тиску на Президента щодо капітуляції країни", - додала вона.
Також Безугла закликала всіх, кому не байдужа доля держави, не залишатися осторонь і діяти.
Можливе звільнення Єрмака
- Раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що глава ОП Андрій Єрмак фігурує на записах НАБУ.
- За даними ЗМІ, ключові представники влади радять президенту Зеленському звільнити Єрмака.
- Нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що глава ОП має подати у відставку.
- Нардеп Ярослав Железняк заявив, що президент вирішив не звільняти главу ОП.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+43 Dmitry Klaus
показати весь коментар20.11.2025 16:25 Відповісти Посилання
+30 Любо Неожиданнов
показати весь коментар20.11.2025 16:25 Відповісти Посилання
+29 Старый зольдат
показати весь коментар20.11.2025 16:28 Відповісти Посилання
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Та натовпу сказали що вона дурепа а сам він думати не здатен.
Права рука і найвірніший товариш він Зеленському, я так вважаю. І звільняти не хоче саме через це - ризикує втратити контроль (над потоками) якщо когось іншого поставить.
Потураєв закликає Слуг бункерної парочки залишати підписи на переформатування коаліції та уряду від неї - й назвати це ...Якось так забула як , що навіть Портніков сказав йому РЕСПЕКТ за таку назву єднання усіх політсил у "відродженній ВР "
Ну, ви даєте.
Підлеглі ще ніколи і нікого не звільняли.
Я, мабуть, даремно це Вам розтлумачую , бо це так просто розуміти - від цієї зЄльоної гниди Україні поки що порятунку немає, але присадити її треба КОНСТІТУЦІЙНО!"!!! на контроль під ВР, а не під бункерним "спарінгпартнером" Козирем.
Навіть ТРМАП недавно у їхній такій же системі захопленої ним влади заявив ( озираючись на свій вже рейтинг 37%) - я , типу, головний за констітуцією гарант безпеки США ... А Україна навіть у назві маж ПАРЛАМЕНТСЬКЕ правління на першому місці складового слова визначення влади.
Завтра НАБУ зіллє плівки та самі побіжать в Ростов.
ЗЄля, з такою пикою вже ніякий політолог-косметолог НЕ допоможе на виборах !
про президентство забудь !
дєлай ногі !
.
А здав би, може і тікати не довелося б.
Де ж вони вилупились ці ЗЕбільні гниди?Від них у нас всі неприємності.
ВР збирається і відправляє Уряд у відставку і призначає новий уряд.
Це якщо справді вирішили бути самостійними і почати рятувати свій рідний дім, а не дупу зеленського.
Риго-кацапівську сволоту треба було відправити до Чаушеску.
Тоді б чиновник сильно б подумав, чи варто красти у народу.
ви грьобані депутати самі працюйте, замість хайпувати в фейсбуці та телезі. Пропонуйте вихід з кризи, в рамках регламенту ВР.
яким боком ВР до голови офісу президента. Хочеш закликати до відставки Зе - закликай.
А так хочуть щоб Зе сам обрушив всю керованість в країні, а 300 спостерігачів в Раді потім лише зїбатися встигнуть та розвести руками з-за кордону
А раптом у бункері мівіна закінчиться?