Зеленський вирішив не звільняти Єрмака. Буде атака на розслідувачів "Міндічгейту", - Железняк

Президент Володимир Зеленський вирішив не звільняти Андіря Єрмака з посади глави Офісу Президента.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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"Я знаю, що це буде зараз звучати дуже дико, але доведеться тут вам мені повірити і допомагати з поширенням.



Президент прийняв рішення НЕ звільняти Єрмака. Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до "МіндічГейту", - йдеться в повідомленні.

Атака на розслідувачів

За словами Железняка, після цього планують почати нову атаку із "російським слідом".

"Спочатку медійно - щось типу як вчора "помийки" Офісу вже почали розганяти щось про "план Віткоффа" і що спецоперація "Мідас" це примушення до нього.



Ну і далі ми очікуємо потужну контратаку вже проти всіх, хто хоч якось був задіяний в розслідуванні. Переконаний, якийсь юридичний треш, щоб повністю зупинити будь-яке розповсюдження інформації і розслідування", - підсумував він

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Можливе звільнення Єрмака

Міндічгейт

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