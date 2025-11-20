УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13418 відвідувачів онлайн
Новини Звільнення Єрмака
24 262 151

Зеленський вирішив не звільняти Єрмака. Буде атака на розслідувачів "Міндічгейту", - Железняк

Зеленський вирішив не звільняти Єрмака. Заява Железняка

Президент Володимир Зеленський вирішив не звільняти Андіря Єрмака з посади глави Офісу Президента.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я знаю, що це буде зараз звучати дуже дико, але доведеться тут вам мені повірити і допомагати з поширенням.

Президент прийняв рішення НЕ звільняти Єрмака. Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до "МіндічГейту", - йдеться в повідомленні.

Атака на розслідувачів

За словами Железняка, після цього планують почати нову атаку із "російським слідом".

"Спочатку медійно - щось типу як вчора "помийки" Офісу вже почали розганяти щось про "план Віткоффа" і що спецоперація "Мідас" це примушення до нього.

Ну і далі ми очікуємо потужну контратаку вже проти всіх, хто хоч якось був задіяний в розслідуванні. Переконаний, якийсь юридичний треш, щоб повністю зупинити будь-яке розповсюдження інформації і розслідування", - підсумував він

Читайте: Зеленському варто звільнити Єрмака та почати працювати з опозицією, - FT

Можливе звільнення Єрмака

Міндічгейт

Дивіться: Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича". ВIДЕО

Зеленський вирішив не звільняти Єрмака. Заява Железняка

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) звільнення (2763) Єрмак Андрій (1779) Железняк Ярослав (743)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+64
Цих двох лише вперед ногами можна винести Інших способів позбутися просто неїснує.
показати весь коментар
20.11.2025 15:59 Відповісти
+50
Я даже не сомневался.
показати весь коментар
20.11.2025 15:57 Відповісти
+37
А що були якісь сумніви, що на чолі злочинного угрупування стоїть зеленський?
показати весь коментар
20.11.2025 16:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Приблизно, як говорив Саахов у кінострічці "Кавказька полонянка: "Або ми удвох ідемо до ЗАГСУ, або нас ведуть до прокурора".
показати весь коментар
20.11.2025 17:19 Відповісти
Суцільне зрадойобство, розпач якийсь від новин в державі (((
Мабуть знову піду читати бложик Антиколорадоса. Там ніякого "негативу" )))))
Суціне "тримаймося" і потужні статті як московія от от крякнеться разом з ********** і ЦБР
показати весь коментар
20.11.2025 17:23 Відповісти
Зехерпіду не звільнить дЄрмака , так як вони обидва
пов'язані в корупціі і в особистих звʼязках 😡
показати весь коментар
20.11.2025 17:24 Відповісти
За ублюдком ермаком кремль стоит. Лично путин прикрепил его к Зеленскому, чтобы следить за каждым шагом украинского президента. Его так просто не скинешь..
показати весь коментар
20.11.2025 17:34 Відповісти
На душі осадок, як в 19 , коли це падло схватилося за булаву
показати весь коментар
20.11.2025 17:50 Відповісти
Скоро буде ЙОЛКА ...
показати весь коментар
20.11.2025 18:01 Відповісти
Завжди люби друзі крали не тільки для себе, а також для президента. Зеленський в долі і тому не може звільнити Єрмака
показати весь коментар
20.11.2025 18:21 Відповісти
Створена армія з мусорів,дбр,спецслужб,прокуратури,нацгвардії.Яка за численністю перевершує ЗСУ До того оснащення цього угрупування не зупинялось навіть під час війни Широко відомі закупівлі автозаків,наприклад.Після цього під страхом довічного ув'язнення або фізичної розправи наполеончик буде вагатись все це кинути на розправу з незадоволеними?Тим паче,він годує це військо,як слід.Чомусь про це никто навіть не пригадує.
показати весь коментар
20.11.2025 18:22 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2025 18:28 Відповісти
тільки замість титанік - Україна
показати весь коментар
20.11.2025 21:51 Відповісти
А Веніславський зробив Фальстарт ..квакнул невпопад
показати весь коментар
20.11.2025 18:29 Відповісти
веніславський звичайний раб тому що він говорить не є важливим , все буде так як потрібно
показати весь коментар
20.11.2025 18:33 Відповісти
кому потрібно зе нострі?щоб всі вони здохли , мразота підрашистна
показати весь коментар
20.11.2025 21:05 Відповісти
Z-еля, ти жалюгідний блазень "головного"
завідувача господарством Офісу президента-дерьмака!
показати весь коментар
20.11.2025 18:34 Відповісти
Зе по своей глупости решил испытать терпение народа Украины. все его папередники погорели на этом деле. Воров надо в тюрьму сажать.
показати весь коментар
20.11.2025 18:42 Відповісти
І хто його посаде?
показати весь коментар
20.11.2025 20:24 Відповісти
воно помре...
показати весь коментар
20.11.2025 22:02 Відповісти
А як при підняті цін боти тут бігали в коментарях і рвали на собі сорочку, що підтримують підняття цін, бо ці гроші потрібні Україні на відновлення 🤣
От би зараз їх послухав ще раз

Взагалі пропоную ще раз підняти ціни, так щоб ставало і на відновлення і накрастися. У нас жеш зарплати і пенсії ростуть, як на дріждях!
Можуть бабусі дістати бабло і замість ікри чорної трохи за світло дати!
показати весь коментар
20.11.2025 18:43 Відповісти
Звільнити Д'Артаньяна? Янелох! - відповів бубєнчік боневтіковтч надпотужніший.
показати весь коментар
20.11.2025 18:48 Відповісти
янукОвощ теж думав що "безсмертний" тільки те Чмо- втікло💀 чотириждиУхилянта- ми не випустемо: стадіон так стадіон- там і ЛІНЧУЄМО
показати весь коментар
20.11.2025 19:08 Відповісти
Десь так і вітя хам в далекому 2013 казав про захарченко. Шо було далі всі пам'ятають?
Може хтось розповість боневтіку бонезнав про "********* палички" і де вітя & С зараз???
показати весь коментар
20.11.2025 19:24 Відповісти
Я вже майже хочу щоб Зеленський загострив ситуацію, зробив вибір кристально зрозумілим. Зеленський, йди з кабінету під суд, вор ти брехливий і зрадливий.
показати весь коментар
20.11.2025 19:35 Відповісти
Далеко не всі могли бути в 25% голосуючих за Порошенко. То краще б вони проголосували проти всіх, пошкоджуючи бюлетені викреслюючи всіх, ніж голосувати за зелених.

Ті хто виступають проти противсіхів ще більше нашкодили ніж противсіхи, спровокувавши проголосувати за зелень тих хто не міг бути в 25%.
показати весь коментар
20.11.2025 19:45 Відповісти
Коли б людям пояснили, що є ще й третій варіант голосування, а не два, то можливо все було б набагато краще..
показати весь коментар
20.11.2025 20:09 Відповісти
Там на Банковій їм як пороблено - як тільки українець туда попадає перетворюється на хохла, а далі стандартний розвиток подій: піздинг грошей в промислових масштабах на фоні знищення промислового виробництва > Революція на граниті > Кучмагейт > Ющенко Так! > Януковичпідарешт > Євромайдан... коротше кажучи амнезійний гопак на граблях історії.
показати весь коментар
20.11.2025 19:50 Відповісти
Зеленський не українець. Крім того, всі наші політики із номенклатури СССР, яка стала номенклатурою в Україні. Вони є окремою кастою, а значить не українці.
показати весь коментар
20.11.2025 20:40 Відповісти
в кодлі зейла 5-6 менеджерах нема жодного українця Чернишов- Шварцман, , Ермак, Шурма, Міндіч, Цукерман, Тимошенко умеров - татарин
показати весь коментар
20.11.2025 21:09 Відповісти
Після тривалих і важких роздумів єрмак вирішив себе все таки не звільняти
показати весь коментар
20.11.2025 20:19 Відповісти
Що вибрати між Україною та єрмаком? Для зєлєнского це не питання.
показати весь коментар
20.11.2025 20:35 Відповісти
Отношения Зелинского и Ермака не просто отношения За этими отношениями что-то или кто-то стоит. Просто так взять и уволить Ермака Зеленский не может.
показати весь коментар
20.11.2025 20:38 Відповісти
хто ? рашистське ФСБ , - козе понятно , зейло по обкурці на прохання журналістів , так і прохріпів:" ермак со мной не просто-так" Як ми бачим керують ним Деркач , синок КГБіста Галущенко на ньог зейло молився Курська афера цє найстрашніше , що ці ***** зробили, а , ще звільнення Залужного на кацапа сирського
показати весь коментар
20.11.2025 21:15 Відповісти
Геть ішака- мародера! Обкурене чмо на фінальній стадії фіаско клоуна зеленого шапіто.
показати весь коментар
20.11.2025 20:52 Відповісти
Їдь до дму до москвиТам тобі все конфіскують та зрозуміють.
показати весь коментар
20.11.2025 21:59 Відповісти
кінець близько не треба переживати ...
показати весь коментар
20.11.2025 21:22 Відповісти
єрмак вирішив звільнити зєлєнскава, це вже використаний токсичний матеріал
показати весь коментар
20.11.2025 21:25 Відповісти
Гаплик їм..А нам закінчувати Революцію гідності з фсбешними пацюками ОЗУ Зермака-Опзж..Хлопці на передку тримайте стрій..Тепер війна на обидва боки..
показати весь коментар
20.11.2025 21:36 Відповісти
Корупційна схема має продовжуватись до виконання всіх цілей і поставлених задач. Будівництво маєтків не можна зупиняти - туди душу вклали. Чи як там було?
показати весь коментар
20.11.2025 21:58 Відповісти
айд-yotte
показати весь коментар
20.11.2025 21:58 Відповісти
эзраэльтяне своих никогда не сдают. А Украинцам урок, хотя если 73% уже разок обосралось то и повтор такой же будет.
показати весь коментар
20.11.2025 22:02 Відповісти
Штатам выдавали своих, израильтян, родившихся в Израиле, но совершивших преступления. Были дела и не единожды.
показати весь коментар
21.11.2025 04:17 Відповісти
Это кого именно? Шабесгоев наверное или не особо "чистокровных". С германии например преступники всегда имеют свободный проезд в исраэль. Немецкое правосудие никогда даже с трашном сне не подумает потребовать их выдачи. Да и исраэльтяне их пошлют.
показати весь коментар
21.11.2025 11:08 Відповісти
дбл блд
показати весь коментар
20.11.2025 22:06 Відповісти
Эти два голубца свалят в Израиль, следом за подельниками, снова пейсатые вас облапошили, а вы продолжайте мусолить шнягу про кремлёвских агентов.👶
показати весь коментар
20.11.2025 22:54 Відповісти
Срав Зе на думку народу і свого оточення.Типу-я цар,що хочу,те і роблю і ніхто мені не указ.
показати весь коментар
20.11.2025 23:10 Відповісти
Український народ як суверен і господар держави Україна, в переважній більшості - за звільненя Єрмака з посади голови ОП , а головний слуга ( термін повноважень якого закінчився ) , який повинен служити своєму суверену та слухати його - відмовляється звільняти . Він колись казав що він не лох . Тоді хто тут лох ?
показати весь коментар
21.11.2025 00:34 Відповісти
Бл.еать, вот сами себе навыбирали сруцкимирных, воров, коррупционеров и шо теперь?
Напомню, за националистов, для которых ВСЕГДА Мазепа, Петлюра, Бандера были героями, ********* - врагом, оккупировавшим 350 лет Украину сначала имперским, потом комунячим захватами, проголосовало 2% избирателей. Выбирайте и дальше комуняк, жопоблохов, жулек, зебилов ***** на радость.
показати весь коментар
21.11.2025 04:14 Відповісти
Хріново..Але тут атака Кремля, яку ви прої..ли...Потрібно було ще розслідувати з років 6-7 і колекціонувати плівки.. Це те що потрібно на сьогодні трампу=хкуйлу... Ніякого тиску вже не буде ..буде підпис капітуляції
показати весь коментар
21.11.2025 04:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 