Зеленський вирішив не звільняти Єрмака. Буде атака на розслідувачів "Міндічгейту", - Железняк
Президент Володимир Зеленський вирішив не звільняти Андіря Єрмака з посади глави Офісу Президента.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що це буде зараз звучати дуже дико, але доведеться тут вам мені повірити і допомагати з поширенням.
Президент прийняв рішення НЕ звільняти Єрмака. Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до "МіндічГейту", - йдеться в повідомленні.
Атака на розслідувачів
За словами Железняка, після цього планують почати нову атаку із "російським слідом".
"Спочатку медійно - щось типу як вчора "помийки" Офісу вже почали розганяти щось про "план Віткоффа" і що спецоперація "Мідас" це примушення до нього.
Ну і далі ми очікуємо потужну контратаку вже проти всіх, хто хоч якось був задіяний в розслідуванні. Переконаний, якийсь юридичний треш, щоб повністю зупинити будь-яке розповсюдження інформації і розслідування", - підсумував він
Можливе звільнення Єрмака
- Раніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що глава ОП Андрій Єрмак фігурує на записах НАБУ.
- За даними ЗМІ, ключові представники влади радять президенту Зеленському звільнити Єрмака.
- Нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що глава ОП має подати у відставку.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Мабуть знову піду читати бложик Антиколорадоса. Там ніякого "негативу" )))))
Суціне "тримаймося" і потужні статті як московія от от крякнеться разом з ********** і ЦБР
пов'язані в корупціі і в особистих звʼязках 😡
завідувача господарством Офісу президента-дерьмака!
От би зараз їх послухав ще раз
Взагалі пропоную ще раз підняти ціни, так щоб ставало і на відновлення і накрастися. У нас жеш зарплати і пенсії ростуть, як на дріждях!
Можуть бабусі дістати бабло і замість ікри чорної трохи за світло дати!
Може хтось розповість боневтіку бонезнав про "********* палички" і де вітя & С зараз???
Ті хто виступають проти противсіхів ще більше нашкодили ніж противсіхи, спровокувавши проголосувати за зелень тих хто не міг бути в 25%.
Напомню, за националистов, для которых ВСЕГДА Мазепа, Петлюра, Бандера были героями, ********* - врагом, оккупировавшим 350 лет Украину сначала имперским, потом комунячим захватами, проголосовало 2% избирателей. Выбирайте и дальше комуняк, жопоблохов, жулек, зебилов ***** на радость.