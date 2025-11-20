РУС
Зеленский решил не увольнять Ермака. Будет атака на расследователей "Миндичгейта", - Железняк

Зеленский решил не увольнять Ермака. Заявление Железняка

Президент Владимир Зеленский решил не увольнять Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что это будет сейчас звучать очень дико, но придется здесь вам мне поверить и помочь с распространением.

Президент принял решение НЕ увольнять Ермака. Он будет оставаться и переходить в контратаку на всех, кто был причастен к "МиндичГейту", - говорится в сообщении.

Атака на расследователей

По словам Железняка, после этого планируют начать новую атаку с "российским следом".

"Сначала медийно - что-то типа вчерашней "помийки" Офиса уже начали разгонять что-то о "плане Виткоффа" и что спецоперация "Мідас" это принуждение к нему.

Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании. Убежден, какой-то юридический треш, чтобы полностью остановить любое распространение информации и расследование", - подытожил он.

Зеленский Владимир (22650) увольнение (2724) Ермак Андрей (1345) Железняк Ярослав (505)
+38
Цих двох лише вперед ногами можна винести Інших способів позбутися просто неїснує.
20.11.2025 15:59 Ответить
+29
Я даже не сомневался.
20.11.2025 15:57 Ответить
+19
А що були якісь сумніви, що на чолі злочинного угрупування стоїть зеленський?
20.11.2025 16:01 Ответить
Я даже не сомневался.
20.11.2025 15:57 Ответить
Ну і дурень , з таким нашийником зробленим зі ржавої шпали- єрмаком , швидше піде на дно , що є позитивом для держави Україна .

"двушка в мацкву " це тільки початок ...
20.11.2025 16:06 Ответить
Зеленський робить забагато тупих помилок, прийшов час йому йти з посади
20.11.2025 17:42 Ответить
Зрадники України, зеленський з єрмаком, вирішили знищити Україну???
Чаушеску з Каддафі, засміялися на тому світі, разом з пригожиним!!!
Геть з Урядового кварталу, цих шлеперів ************, на гілляку!!
20.11.2025 17:33 Ответить
*"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"
20.11.2025 15:57 Ответить
Потрібно теж підкинути гаманець , як Саприкіну ?
показать весь комментарий
окрім Міндіча, є ще один гаманець - брати шефіри. НАБУ нехай підкине
показать весь комментарий
Значить партнери пообіцяли, що все буде ок, приймуть в Ростов Марсель у фіналі. Можна гнати до кінцевої)
показать весь комментарий
Вибір між краєно і єрмаком цілком очевидний.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:07 Ответить
Ще до виборів з ЗЕгнидою все було ясно
показать весь комментарий
Клоп мал да вонюч
показать весь комментарий
Цих двох лише вперед ногами можна винести Інших способів позбутися просто неїснує.
20.11.2025 15:59 Ответить
їх злиганими удвох так і ховати будуть

.
20.11.2025 16:01 Ответить
Кацапи впевнені, що владу Зе і Ермака Трамп знесе . Зе тупить - треба було звільняти ще учора

Російські війська продовжують посилювати військову логістику на окупованому півдні. Під Маріуполем, у районі села Калинівка, розпочалося будівництво нового мосту подвійного призначення. Водночас у маріупольському порту тривають днопоглиблювальні роботи та підготовка причальної зони - за даними Центру вивчення окупації, там облаштовують інфраструктуру для розміщення військових катерів, ймовірно підрозділів Чорноморського флоту РФ. З
20.11.2025 15:59 Ответить
Невже Ви не розумієте, вони пов'язані, звільнити Єрмака, просто звільнити він вже не може, бо він по вуха сам в цих схемах.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:02 Ответить
Ось не розумію - беню ж він посадив ( сховав від сша ) . Значит може . Хоча там теж були схеми.
Ермак зараз сам піде на лікарняний і збежить у Панаму
20.11.2025 16:07 Ответить
Беню він сховав в апартаментах СБУ від амеріканців де йому світить довічне. А поки наближае як може перемогу кацапів о чом домовився у Омані.
показать весь комментарий
.. у Козиря в рукаві мічені козирні карти , з мацкви передані патрушевим в Омані , .. так що нічого дивного..
показать весь комментарий
ніт кацапи бережуть зеленську ср* нь ,і трамп ніколи не здасть 🤡...це бійці фсб світового рівня ...всі рослідування міндічгейту ,справа незалежна від трампа...а інформація для українського плебса , шоб розуміли як зеленському важко ,але він потужно стоїть і тримається за крісло ,бо хто тоді підпише капітуляцію ?!!!...
показать весь комментарий
Я вважаю що Ермака треба звільняти .
показать весь комментарий
разом з 🤡...
показать весь комментарий
І геттманцевим І ЩЕ впридачу треба вигнати з ВР авторів закону про евробляхи
показать весь комментарий
А де Сам?
Повернувся?
показать весь комментарий
Шкода, але повернувся.
показать весь комментарий
В де ж гундосики? Це ж, продукт його життєдіяльності. Він без них не може.
показать весь комментарий
Очікувано. Буде зелесрач із "новинами" в "трусі" про проплачених розслідувачів
показать весь комментарий
при Пороху їли пів вареника, а
при ЗЄлі зализуємо від ран пів України.... це ту, яка у нас залишилась.

ну що ж, ЗЄля зробив свій вибір на користь дьЄрмака та корупції .
тепер ми повинні зробити свій на користь України !

.

..
20.11.2025 16:00 Ответить
Сомнительно, это наитупейшее что можно сейчас сделать пытаться атаковать детективов набу и сап когда туда уже подключились сша и еврокуколды закукарекали что заинтересованы в расследовании. Зеля с елдаком конечно дураки, но не на столько
20.11.2025 16:00 Ответить
+ 100 !
трамп обєзумєл від списків епштейна і розлючений буде бити все, що попаде під руку, щоб відволікти увагу від себе.
а тут такой мальчик-мєрзавчик для биття

.
20.11.2025 16:05 Ответить
майже як мадура...

.
показать весь комментарий
А що були якісь сумніви, що на чолі злочинного угрупування стоїть зеленський?
20.11.2025 16:01 Ответить
********, в 2019 році, коли вам казали шо ви посадити на шиб народу відверту шоблу брехливих крадіїв-ліквідаторів України то у відповідь ви кричали - если шота пайд'т не так мы их снесём. Шось я не бачу жодного з вас, снисунів, під жОПою. АГОВ, ви де, снісуни херові?
20.11.2025 16:02 Ответить
Тому що це - єдиний корупційний метастаз. Видаляється тільки хірургічним шляхом.
показать весь комментарий
Значить цю солодку парочку потрібно якось прибирати, дуже багато біди вони приносять, два неголені п***ри.
показать весь комментарий
Зеля не может "управлять" страной без ДЕРЬМАКА.

Зеля без Дерьмака НОЛЬ, ЗЕРРО
показать весь комментарий
З Дєрьмаком вони теж хріново управляють, більше шкодять і обкрадають.
показать весь комментарий
Так він сам по собі не розумне в політиці, економіці , політології, звичайне криворізьке пихате не головне чмо з великим чсв
показать весь комментарий
Не дивно, а навіть якби і звільнив, то він все одно був би поряд, бо все вирішено в Омані.
Печально все це!
показать весь комментарий
Как бы это чмо не подмахнуло кацапо-трамповские забагеньки і не втікло..Там связь с дерьмаком смотрю конкретная...просто "Горбатая гора №2" можно сиквел запускать
показать весь комментарий
ПОдобные вещи без ВР не получится подписать. А моносброд в ВР понимает что все в отходящую лодку не поместятся, а кто не влезет - того развесят на столбах.
показать весь комментарий
Ніхто і не сумнівався,що буратіно звільнить козиря. Оба з одного відомства.
показать весь комментарий
Наверняка НАБУ не все выложило на стол что имело. Зеле дали возможность прекратить то чем они занимаются - иначе будут раскрыты новые обстоятельства. И НАБУ точно действует не само по себе, и кроме как США я не вижу сил которые бы могли управлять этим процессом. Значит по просьбе ФБР могут выдать и из Израиля. Так что только бежать следом за "двушечкой"
показать весь комментарий
20.11.2025 16:06 Ответить
Ще один пі...по!(
показать весь комментарий
Пі... Ар!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Якщо баблом пов'язані, звичайно Єрмак залишиться на посаді
показать весь комментарий
Гундосий гном рішуче веде країну до катастрофи
показать весь комментарий
зелене лайно в свойому стилі
показать весь комментарий
100%! Дурень і не вчиться.
показать весь комментарий
Хто би сумнівався, яскравий приклад роззути очі для секти "цар хороший"...
показать весь комментарий
Значить єврейські гачконосики збираються здавати Україну...
показать весь комментарий
Отак би кожна баба за свого чоловіка горою стояла.
показать весь комментарий
Тобто отой "американо-кацапський договорняк", який зараз по телеграму розганяють, то насправді зєрмаковський розводняк...
Кварталцвська режисура, *** їх мамуріму...
показать весь комментарий
Коломойсько-кацапська кротівня може бути звільнена лише через лінчування. Іншого варіанту вже немає.
показать весь комментарий
шота даже неудивитильна. это он неспроста в этого ермака вцепился як воша в кожух. кто уже только этого ермака не хаял. и всё как с гуся вода
показать весь комментарий
алі-баба-аааааааа . зєльц-ман-ан-ан-ан . а вокруг тішина он вчєра нє вєрнулся із боя
показать весь комментарий
Вам 3.14зда галубкі
показать весь комментарий
Я всегда знал что если кто-то и развалит эту страну, то это будет не раза. От последних ещё можно как-то отбиться , как показала практика. Ее развалят "миндичи", не без поддержки мудрого нарида. Ну тут одно из двух. Или зебобам дали добро тырить дальше в обмен на договорняк с рахой или зебоба по своей врождённой глупости сам решил артачиться и мы скоро увидим ещё много интересных пленок и записей от набушников. Может быть даже с нашим главным героем сериала.
показать весь комментарий
Значить треба виганяти обох зельцманів! Силою. Україна дорожче якихось двох малоросів-зрадників...
показать весь комментарий
Та які там малороси? Це орендарі.
показать весь комментарий
Та ясно що того оманського чорта зелупа не звільнить,бо на нього компромат ще з тих часів висить.Єдине що може це все гніздо розворушити це половина слуг які вийдуть з тої партії,не боячись погрози дермака і зе.
показать весь комментарий
Цікаво, які "аргументи" дав послухати, або почитати ермак великому, що так круто прийшлося змінити рішення. Добре що хоч таксі великому не знадобилося
показать весь комментарий
Коли так то і ЗЕбілу імпічмент!Значить вони всі за одне.Єрмак це перший корупціонер,бо всіх розставляв він.Укази ЗЕленого і Постанови Кабміну це формальності.
показать весь комментарий
І хто йому той імпічмент об'явить? Сметуни?
показать весь комментарий
Понеслось...Це нове шоу для народу, щоб відвернути увагу від наших внутрішніх проблем і приховати будь-яким способом своїх спільників мародерів. Не здивувало!...Більше здивувало б, якби він сказав Єрмаку, як колись у 2019 р -"Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш"?...)
Мабуть вирішив пропетляти на дурачка!
показать весь комментарий
Війна за саме існування України і українського народу - а во владі , в т в і президент - ублюдки та мародери на службі ФСБ
показать весь комментарий
чому набу і сап видають записи дозовано??? якщо там є алібаба-єрмак чому не оприлюднюють ??? ведуть торги з зельцем ??? чекають поки верховний хряк протягне у вр ще один ..закон.. проти набу ??? скільки ще кротів *****-деркача у найвищих кабінетах держави ???
показать весь комментарий
Як на мене, слушно роблять. На кожен новий зашквар - новий запис.
показать весь комментарий
Он таки клинический ИДИОТ.
показать весь комментарий
Та не може бути!
показать весь комментарий
Мирного майдана вже не буде....
показать весь комментарий
тим часом пу аплодує стоячи і пьє шампанське
...пункт про скорочення на половину ЗСУ і розброєння - це саме те, про що пу мріє...

гарантії безпеки від тр + "щире"запевнення пу, що він більше не буде = буд меморандум2

...тільки пу звільнеться від тягаря санкцій, піднакопить сильонок, то вдереться знов... під привідом, що Україна щось порушила і пу вимушен асвабаждать и защищать адин нарот от київсьного "режиму"

Єдина гарантія безпеки для України, да і для ЄС - міцні, озброєні до зубів ЗСУ...все інше...бла бла бла(

От, уявіть собі, що буде, якщо як то пишуть, данбасс юрид це Україна, но в оренді у расєї:
- там усі вже давно обілечені ерефовськими паспортами...
- як бути з виборами... виходить, що до ВР мають зайти депутати від донбассу...

...чи виключить пу зі своєї канституции 4 регіони?! Канешно же нет...

і що це за план з 28 пунктів, які не те що не розробляла, а навіть не бачила Україна?

Схоже на ультимативну вимогу до капітуляції яку Зе точно не підпише, а ВР не затвердить...

...факти коррупції мають бути оперативно, а не по чайной ложці, розслідувані, кошти спрямовані на зброю...

тільки не треба все змішувати і все чорною фарбою обливати...
мухі мають бути окремо від м'яса: на кону доля держави
показать весь комментарий
Здається мені, що ця парочка "Twix" дуже погано закінчить. Ну а поки, усім журналістам потрібно запасатись курячими яйцями на публічних виступах дєрмака.
показать весь комментарий
И правильно Зеленский решил, молодец. Уволить сейчас Ермака это показать свою слабость а этого на данном этапе делать нельзя а то разорвут и разорвут не столько местные доброхоты сколько силы зарубежные, там много желающих потоптать Зеленского и тем самым ослабить Украину. От хера им всем ушки.
показать весь комментарий
Оба агента кремля сначала войны. Их берегли до последнего. Если бы хотели могли убить зеленского много раз. Почему не хотели, ответ очевиден
показать весь комментарий
Амбіції, амбіції і нічого, крім амбіцій.
Йому зруйнувати цю країну -- як 2 пальці обісцяти! І не моргне! Доведено всією його діяльністю на посту президента.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Це звіздець Україні.
показать весь комментарий
Думаю, що уже найближщими днями можна очікувати продовження цієї "Санта Барбари, пардон, "Зеленої Барбари" і НАБУ оприлюднить наступну порцію записів.
показать весь комментарий
помилочка сталась, Читати "найближчими"
показать весь комментарий
йєрмак вирішив себе не звільняти. яка несподіванка.
показать весь комментарий
Ну тобто можна вважати, що як законно державного утворення України вже фактично немає?
показать весь комментарий
російська мантра що "України вже не існує" чую мінімум з 2014. Козир та Буратіно то не Україна і ніколи Україною не було, то ваша російсько-фашистська агентура.
показать весь комментарий
Так почекай, а хто гарант Конституції? Не один з ниї, нє? І верховний гівнокомандувач теж не він? І владу узурпував теж хтось інший?
А зі своєю параноїдальною шизофренією, через яку в тебе усюди одна кацапська агентура - то до лікаря.
показать весь комментарий
интересно,если бы стал перед выбором, ленка или алла борисовна
показать весь комментарий
Дирку ти получишь,а не Володю Шарапова...
показать весь комментарий
в цьому випадку вихід лише один, продовжувати опублікування плівок Міндіча, давати їм розголос, це те чого більш за все боїться ЗЕлений щур та його щурятня. Опублікуйте ті плівки, які стосуються Єрмака і хай потім ЗЕлідОр розкаже народу, що він не хоче його звільняти. А в рештц-решт все йде до того, що цього покидька прийдеться силоміць виносити з кабінету, бо воно таки доб"є країну остаточно на радість москалоті.
показать весь комментарий
Приблизно, як говорив Саахов у кінострічці "Кавказька полонянка: "Або ми удвох ідемо до ЗАГСУ, або нас ведуть до прокурора".
показать весь комментарий
Суцільне зрадойобство, розпач якийсь від новин в державі (((
Мабуть знову піду читати бложик Антиколорадоса. Там ніякого "негативу" )))))
Суціне "тримаймося" і потужні статті як московія от от крякнеться разом з ********** і ЦБР
показать весь комментарий
Зехерпіду не звільнить дЄрмака , так як вони обидва
пов'язані в корупціі і в особистих звʼязках 😡
показать весь комментарий
За ублюдком ермаком кремль стоит. Лично путин прикрепил его к Зеленскому, чтобы следить за каждым шагом украинского президента. Его так просто не скинешь..
показать весь комментарий
На душі осадок, як в 19 , коли це падло схватилося за булаву
показать весь комментарий
