Зеленский решил не увольнять Ермака. Будет атака на расследователей "Миндичгейта", - Железняк

Президент Владимир Зеленский решил не увольнять Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что это будет сейчас звучать очень дико, но придется здесь вам мне поверить и помочь с распространением.



Президент принял решение НЕ увольнять Ермака. Он будет оставаться и переходить в контратаку на всех, кто был причастен к "МиндичГейту", - говорится в сообщении.

Атака на расследователей

По словам Железняка, после этого планируют начать новую атаку с "российским следом".

"Сначала медийно - что-то типа вчерашней "помийки" Офиса уже начали разгонять что-то о "плане Виткоффа" и что спецоперация "Мідас" это принуждение к нему.



Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании. Убежден, какой-то юридический треш, чтобы полностью остановить любое распространение информации и расследование", - подытожил он.

Возможное увольнение Ермака

Миндичгейт

