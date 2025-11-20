Зеленский решил не увольнять Ермака. Будет атака на расследователей "Миндичгейта", - Железняк
Президент Владимир Зеленский решил не увольнять Андрея Ермака с должности главы Офиса Президента.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что это будет сейчас звучать очень дико, но придется здесь вам мне поверить и помочь с распространением.
Президент принял решение НЕ увольнять Ермака. Он будет оставаться и переходить в контратаку на всех, кто был причастен к "МиндичГейту", - говорится в сообщении.
Атака на расследователей
По словам Железняка, после этого планируют начать новую атаку с "российским следом".
"Сначала медийно - что-то типа вчерашней "помийки" Офиса уже начали разгонять что-то о "плане Виткоффа" и что спецоперация "Мідас" это принуждение к нему.
Ну и дальше мы ожидаем мощную контратаку уже против всех, кто хоть как-то был задействован в расследовании. Убежден, какой-то юридический треш, чтобы полностью остановить любое распространение информации и расследование", - подытожил он.
Возможное увольнение Ермака
- Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что глава ОП Андрей Ермак фигурирует на записях НАБУ.
- По данным СМИ, ключевые представители власти советуют президенту Зеленскому уволить Ермака.
- Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский считает, что глава ОП должен подать в отставку.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"двушка в мацкву " це тільки початок ...
Чаушеску з Каддафі, засміялися на тому світі, разом з пригожиним!!!
Геть з Урядового кварталу, цих шлеперів ************, на гілляку!!
РостовМарсель у фіналі. Можна гнати до кінцевої)
.
Російські війська продовжують посилювати військову логістику на окупованому півдні. Під Маріуполем, у районі села Калинівка, розпочалося будівництво нового мосту подвійного призначення. Водночас у маріупольському порту тривають днопоглиблювальні роботи та підготовка причальної зони - за даними Центру вивчення окупації, там облаштовують інфраструктуру для розміщення військових катерів, ймовірно підрозділів Чорноморського флоту РФ. З
Ермак зараз сам піде на лікарняний і збежить у Панаму
Повернувся?
при ЗЄлі зализуємо від ран пів України.... це ту, яка у нас залишилась.
ну що ж, ЗЄля зробив свій вибір на користь дьЄрмака та корупції .
тепер ми повинні зробити свій на користь України !
.
..
трамп обєзумєл від списків епштейна і розлючений буде бити все, що попаде під руку, щоб відволікти увагу від себе.
а тут такой мальчик-мєрзавчик для биття
.
.
Зеля без Дерьмака НОЛЬ, ЗЕРРО
Печально все це!
Кварталцвська режисура, *** їх мамуріму...
Мабуть вирішив пропетляти на дурачка!
...пункт про скорочення на половину ЗСУ і розброєння - це саме те, про що пу мріє...
гарантії безпеки від тр + "щире"запевнення пу, що він більше не буде = буд меморандум2
...тільки пу звільнеться від тягаря санкцій, піднакопить сильонок, то вдереться знов... під привідом, що Україна щось порушила і пу вимушен асвабаждать и защищать адин нарот от київсьного "режиму"
Єдина гарантія безпеки для України, да і для ЄС - міцні, озброєні до зубів ЗСУ...все інше...бла бла бла(
От, уявіть собі, що буде, якщо як то пишуть, данбасс юрид це Україна, но в оренді у расєї:
- там усі вже давно обілечені ерефовськими паспортами...
- як бути з виборами... виходить, що до ВР мають зайти депутати від донбассу...
...чи виключить пу зі своєї канституции 4 регіони?! Канешно же нет...
і що це за план з 28 пунктів, які не те що не розробляла, а навіть не бачила Україна?
Схоже на ультимативну вимогу до капітуляції яку Зе точно не підпише, а ВР не затвердить...
...факти коррупції мають бути оперативно, а не по чайной ложці, розслідувані, кошти спрямовані на зброю...
тільки не треба все змішувати і все чорною фарбою обливати...
мухі мають бути окремо від м'яса: на кону доля держави
Йому зруйнувати цю країну -- як 2 пальці обісцяти! І не моргне! Доведено всією його діяльністю на посту президента.
А зі своєю параноїдальною шизофренією, через яку в тебе усюди одна кацапська агентура - то до лікаря.
Мабуть знову піду читати бложик Антиколорадоса. Там ніякого "негативу" )))))
Суціне "тримаймося" і потужні статті як московія от от крякнеться разом з ********** і ЦБР
пов'язані в корупціі і в особистих звʼязках 😡